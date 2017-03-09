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25 طريقة للاستمتاع باللمسات الخرسانية في كل ركن بمنزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
​Designer Costal Home, D-Max Photography D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
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تتمتع اللمسات الخرسانية في التصميم الداخلي، بأناقة فريدة من نوعها، خاصة عند استخدامها بشكلها الخام أو حتى المصقول ولكن دون طلاء، لتحصل على درجة رمادية أصيلة وغنية، كما أنها تتمتع بدرجة عالية من الصلابة والمتانة وأيضًا المقاومة.

ربما تعتقد أن تلك اللمسات الخرسانية تليق بأماكن واستخدامات محدودة في المنزل، ولكن لن تستمر في اعتقادك هذا بعد قراءة مقال اليوم من هوميفاي، حيث جمعنا لك 25 تصميم وفكرة، لتوظيف اللمسات الخرسانية في منزلك، حتى في الأماكن والغرف التي لم تكن تتوقعها، ونستعرضها معك بدءًا من الهيكل الخارجي للمنزل وواجهته، مرورًا بالمدخل، ثم غرفة المعيشة، وغرفة النوم، والتصميم الداخلي بأكمله، بما في ذلك المطبخ والحمام، وننتهي في الشرفة والحديقة، لنؤكد لك إنها تليق بكل شبر في منزلك.

تابعنا للنهاية واستمد إلهامك من تلك التصميمات الفريدة ..

1. أسلوب متكامل لتصميم إحدى الغرف

Concrete Stairs D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

2. الاستمتاع بشعور الأمان مع سقف منزل خرساني متين وفاخر

笑顔とsky-line, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC منازل أسمنت White
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

3. درجات مصقولة باحتراف تزين مدخل المنزل وترحب بالزائرين

笑顔とsky-line, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC منازل أسمنت White
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

4. وربما المدخل بأكمله مع أرضية مقسمة إلى مستطيلات لصف السيارات

笑顔とsky-line, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC منازل أسمنت White
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

5. مربعات مصقولة بدرجات لونية مختلفة لجدار لا يحتاج إلى التزيين

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة المعيشة أسمنت Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

6. أرضية تتمتع بدرجة عالية من المقاومة مع لون رمادي أصيل

Dom pod Warszawą, Sic! Zuzanna Dziurawiec Sic! Zuzanna Dziurawiec غرفة المعيشة أسمنت Purple/Violet
Sic! Zuzanna Dziurawiec

Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec

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7. هل تخيلتها كسطح لمنضدة غرفة المعيشة؟

AT RESTAURANT Concrete LCDA مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Concrete LCDA

AT RESTAURANT

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

8. واجهة تتمتع بمظهر صلب غير قابل للاختراق يُضفي إحساس بالأمان

H house 「久安の家」, MAG + 宮徹也建築計画 MAG + 宮徹也建築計画 منازل أسمنت Grey
MAG + 宮徹也建築計画

MAG + 宮徹也建築計画
MAG + 宮徹也建築計画
MAG + 宮徹也建築計画

9. عمود يتمتع بالصلابة لتصميم مدفأتك بداخله!

Concrete Fireplace in PANBETON®, Living-room Concrete LCDA مطبخ concrete fireplace,concrete walls,concrete panels,walls panels,fireplace
Concrete LCDA

Concrete Fireplace in PANBETON®, Living-room

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

10. لا تعتقد أنها لا تليق بغرفة نومك!

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة نوم أسمنت Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

11. مظهر مثالي في الجدران المرتفعة خاصة مع الإضاءات الجيدة

Brick in the wall ..... stairs to heaven;), Perfect Home Perfect Home الممر الحديث، المدخل و الدرج
Perfect Home

Perfect Home
Perfect Home
Perfect Home

12. مزجها مع اللمسات الخشبية للحصول على نتيجة رائعة

032熱海Oさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE غرفة الميديا أسمنت Grey
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

13. ماذا عن تزيين الجدران بكتلة خرسانية مع فراغات تصنع تقاطعات جميلة!

Wall panels – Chalet Courchevel Concrete LCDA منتجع concrete panels,concrete walls,walls panels,walls in concrete
Concrete LCDA

Wall panels – Chalet Courchevel

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

14. جدار أنيق يحتضن الأجهزة الكهربائية في مطبخك

Espaço Gourmet, Aline Falci Arquitetura e Interiores Aline Falci Arquitetura e Interiores منتجع
Aline Falci Arquitetura e Interiores

Aline Falci Arquitetura e Interiores
Aline Falci Arquitetura e Interiores
Aline Falci Arquitetura e Interiores

15. منضدة مطبخ مصقولة ولامعة وتتمتع بعمر طويل

Weltje Road Concrete LCDA مطبخ concrete walls,concrete panels,concrete wall panel,bespoke bathroom,concrete bathroom
Concrete LCDA

Weltje Road

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

16. ربما مساحة صغيرة فقط للتقطيع عليها!

Weltje Road Concrete LCDA مطبخ concrete bathroom,bespoke bathroom,concrete walls,concrete panels,concrete wall panel
Concrete LCDA

Weltje Road

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

17. أو حتى المطبخ بالكامل من جدران ومنضدة وأيضًا البار

陶芸家と料理家のいえ（gallery SARAYAMA）, 一級建築士事務所たかせａｏ 一級建築士事務所たかせａｏ غرفة السفرة أسمنت Grey
一級建築士事務所たかせａｏ

一級建築士事務所たかせａｏ
一級建築士事務所たかせａｏ
一級建築士事務所たかせａｏ

18. جدران الحمام لمظهر مميز وفريد

Berthelotby® Concrete LCDA حمام concrete bathroom,bespoke bathroom,concrete walls,concrete panels,concrete wall panel
Concrete LCDA

Berthelotby®

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

19. هيكل متين لاحتضان البانيو ومنضدة رائعة لترتيب أدوات الحمام

Salles de bains-Agence KP, Agence KP Agence KP حمام أسمنت Grey
Agence KP

Agence KP
Agence KP
Agence KP

20. درج غير تقليدي بتصميم مصقول ولامع

Dom pod Warszawą, Sic! Zuzanna Dziurawiec Sic! Zuzanna Dziurawiec الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت White
Sic! Zuzanna Dziurawiec

Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec

21. مقاعد غير مكلفة في مساحة مريحة بالشرفة

ÁTICO IVORRA, Molins Design Molins Design بلكونة أو شرفة
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

22. بما أنها مقاومة لعوامل الطقس، يمكنك الاستمتاع بجدار خرساني أنيق في الشرفة

Dwell Development | Reclaimed Modern | Seattle, WA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة نوم أسمنت Grey
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

23. أو درجات طافية لمزيد من الاختلاف والتميز

笑顔とsky-line, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج أسمنت White
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

24. ربما في ركن شواء فاخر في الحديقة

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens حديقة
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

25. أو منضدة متعددة الأسطح لتنظيم الحديقة!

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens حديقة
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

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