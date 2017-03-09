25 طريقة للاستمتاع باللمسات الخرسانية في كل ركن بمنزلك

تتمتع اللمسات الخرسانية في التصميم الداخلي، بأناقة فريدة من نوعها، خاصة عند استخدامها بشكلها الخام أو حتى المصقول ولكن دون طلاء، لتحصل على درجة رمادية أصيلة وغنية، كما أنها تتمتع بدرجة عالية من الصلابة والمتانة وأيضًا المقاومة.

ربما تعتقد أن تلك اللمسات الخرسانية تليق بأماكن واستخدامات محدودة في المنزل، ولكن لن تستمر في اعتقادك هذا بعد قراءة مقال اليوم من هوميفاي، حيث جمعنا لك 25 تصميم وفكرة، لتوظيف اللمسات الخرسانية في منزلك، حتى في الأماكن والغرف التي لم تكن تتوقعها، ونستعرضها معك بدءًا من الهيكل الخارجي للمنزل وواجهته، مرورًا بالمدخل، ثم غرفة المعيشة، وغرفة النوم، والتصميم الداخلي بأكمله، بما في ذلك المطبخ والحمام، وننتهي في الشرفة والحديقة، لنؤكد لك إنها تليق بكل شبر في منزلك.

تابعنا للنهاية واستمد إلهامك من تلك التصميمات الفريدة ..