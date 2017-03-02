مقالنا لهذا اليوم مخصص لمحبي المطبخ والطبخ، لان هذه البيئة يجب أن تكون ممتعه، فهي ليست مكان فقط لتقوم بوظيفة الطبخ فقط بل هي جزء من متع الحياة اليومية، لذلك قررنا أن نشارك قارئنا العزيز بعض من تصاميم المطابخ المميزة.
تابع معنا 15 تصميم لمطابخ مميزة…
المطبخ المعاصر يتميز بالبساطة والتكامل، فتجد اسطح المطبخ المريحة، وبار المطبخ في المنتصف مزود بخزن سفلية لحفظ أدوات المطبخ، ولا يخلو الأمر من إضاءة بتصميم حديث. كما تجد أسلوب الحد الأدنى الذي يوفر مساحات إضافية.
المطبخ العملي هو مطبخ تتحرك فيه بسهولة ويتمتع بخصائص تخزينية تضمن لك حرية الحركة وأن يكون كل شيء في متناول يدك، فكما ترى في الصورة الفراغ اسفل البار استخدم كمساحة لوضع الكراسي.
الألوان جزء كبير من الديكور، فأنت لست بحاجة للكثير من الإكسسوارات لتزيين مطبخك في حال اخترت لمطبخك لون مميز كما في الصورة اللون الليلكي او أي لون أخر يعطي المزيد من الحيوية لمطبخك.
اللون الأحمر لون يعطي حيوية ودفء للمكان، وهو لون مناسب للمطابخ بشكل عام فهو لون يبعث على النشاط والمتعة، فإذا اخترت اللون الأحمر لمطبخك حاول عدم الإكثار من الإضافات الأخرى وان تجعل باقي عناصر المطبخ كالأرضية أو الخزن بألوان محايدة.
مطبخ من الطراز الحديث، اللمسات المتفاوت بين اللون الأبيض للجدران والخزن مع الخطوط الرمادية الرفيعة أعطت أناقة فريدة، كما يتميز اللون الأبيض بجاذبية وسحر، خاصة وأنه يعطي المزيد من الإشراق والمساحة للمكان.
هذا التصميم يساعد في استغلال كل المساحة الموجودة وخاصة التي في الزوايا، كما يساعد على توزيع عناصر المطبخ بشكل عملي ومريح وأيضا يتيح المساحة لاعداد الطعام.
يمنح التصميم بالوان محايدة سهولة في ديكور المطبخ كما يكون مريح للعين، وخاصة اذا كانت الأسطح من المرمر اللامع سواء بالأسود للأسطح أو الرمادي للجدران والخزن، ستمنح شعور بمساحة إضافية بسبب الانعكاس الذي تحدثه.
اذا كنت تنوي أن تصمم منزل العمر وبالتالي مطبخ العمر، ننصحك عزيزي باختيار الألوان المحايدة في التصميم واختيار مواد التصميم الصلبة وذات الديمومة والتي لا تتأثر بمرور الزمن، كالخشب المقاوم للرطوبة وللسوس، أو الفولاذ الصلب.
لا يكون المطبخ المميز إلا بوجود الجزيرة أو البار الذي يسهل عمليات تحضير وإعداد الطعام بالإضافة يعمل على حفظ لوازم المطبخ في الخزن الموجودة في الأسفل. فما بالك أن يكون بالون الأحمر والأبيض، سيكون حتما مميز وممتع.
هي ليست فقط لإعداد الطعام بل هي أيضا مساحة لتناول الطعام عليها، وجزء منها أيضا لمغسلة المطبخ وجزء أخر للتسخين وطهي الطعام… اذاً هي روح المطبخ
لم ننتهي بعد من الاحتمالات الممكنة لبار المطبخ، غير انها مكان للطهي وتحضير الطعام فهي أيضا للخزن ولوضع كراسي أسفلها بذلك تضمن اكبر قدر من المساحة.
لتزيد من المساحة في مطبخك وتجعله اكثر عملية واكثر متعه، يمكنك تعليق وحدات تخزينية على الجدران لزيادة حفظ مواد وأجهزة المطبخ.
هذا المطبخ ذو تصميم مميز بسبب اللمسات البسيطة والتصميم الذكي للخزن والتي وفرت مساحة بأكبر قدر ممكن، والأمر الذي زاد من جمالية المطبخ وصفاءه هو تسرب أشعه الشمس الجميلة.
الفكرة في امتلاك الخزن هي لتنظيم وحفظ الأدوات، ولكن ماذا لو كانت هذه الخزن والأدراج مصممة بطريقة تجعلك تضع كل غرض في مكانه الصحيح، ستجعل مطبخ اكثر تنظيم وستعرف بشكل اتوماتيكي مكان كل غرض بدون تفكير.
تصميم سيعجب الأشخاص الذي يعيشون في مناطق قليلة أشعة الشمس، ولذلك هنا نلاحظ النوافذ العريضة التي تمتد على عرض الحائط .
اذا أردت أن تعطي البهجة للمطبخ، لا تكثر من الإكسسوات التي تأخذ من مساحة المطبخ بل ببساطة قم بدهن احد الجدران بلون فاقع فسفوري سيعطيك شعور مليء بالسعادة.