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15 تصميم لمطابخ مميزة

Heba khlili Heba khlili
Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
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مقالنا لهذا اليوم مخصص لمحبي المطبخ والطبخ، لان هذه البيئة يجب أن تكون ممتعه، فهي ليست مكان فقط لتقوم بوظيفة الطبخ فقط بل هي جزء من متع الحياة اليومية، لذلك قررنا أن نشارك قارئنا العزيز بعض من تصاميم المطابخ المميزة.

تابع معنا 15 تصميم لمطابخ مميزة…

1. المطبخ المعاصر

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

المطبخ المعاصر يتميز بالبساطة والتكامل، فتجد اسطح المطبخ المريحة، وبار المطبخ في المنتصف مزود بخزن سفلية لحفظ أدوات المطبخ، ولا يخلو الأمر من إضاءة بتصميم حديث. كما تجد أسلوب الحد الأدنى الذي يوفر مساحات إضافية.

2. المطبخ الحد الأدنى

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

المطبخ العملي هو مطبخ تتحرك فيه بسهولة ويتمتع بخصائص تخزينية تضمن لك حرية الحركة وأن يكون كل شيء في متناول يدك، فكما ترى في الصورة الفراغ اسفل البار استخدم كمساحة لوضع الكراسي.

3. المطبخ الملون

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

الألوان جزء كبير من الديكور، فأنت لست بحاجة للكثير من الإكسسوارات لتزيين مطبخك في حال اخترت لمطبخك لون مميز كما في الصورة اللون الليلكي او أي لون أخر يعطي المزيد من الحيوية لمطبخك.

4. المطبخ الدافئ

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اللون الأحمر لون يعطي حيوية ودفء للمكان، وهو لون مناسب للمطابخ بشكل عام فهو لون يبعث على النشاط والمتعة، فإذا اخترت اللون الأحمر لمطبخك حاول عدم الإكثار من الإضافات الأخرى وان تجعل باقي عناصر المطبخ كالأرضية أو الخزن بألوان محايدة.

4. المطبخ الأبيض

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

مطبخ من الطراز الحديث، اللمسات المتفاوت بين اللون الأبيض للجدران والخزن مع الخطوط الرمادية الرفيعة أعطت أناقة فريدة، كما يتميز اللون الأبيض بجاذبية وسحر، خاصة وأنه يعطي المزيد من الإشراق والمساحة للمكان.

5. مطبخ بشكل L

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

هذا التصميم يساعد في استغلال كل المساحة الموجودة وخاصة التي في الزوايا، كما يساعد على توزيع عناصر المطبخ بشكل عملي ومريح وأيضا يتيح المساحة لاعداد الطعام.

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7. المطبخ اللامع

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يمنح التصميم بالوان محايدة سهولة في ديكور المطبخ كما يكون مريح للعين، وخاصة اذا كانت الأسطح من المرمر اللامع سواء بالأسود للأسطح أو الرمادي للجدران والخزن، ستمنح شعور بمساحة إضافية بسبب الانعكاس الذي تحدثه.

8. المطبخ الصامد

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اذا كنت تنوي أن تصمم منزل العمر وبالتالي مطبخ العمر، ننصحك عزيزي باختيار الألوان المحايدة في التصميم واختيار مواد التصميم الصلبة وذات الديمومة والتي لا تتأثر بمرور الزمن، كالخشب المقاوم للرطوبة وللسوس، أو الفولاذ الصلب.

9. المطبخ مع الجزيرة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ Red
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

لا يكون المطبخ المميز إلا بوجود الجزيرة أو البار الذي يسهل عمليات تحضير وإعداد الطعام بالإضافة يعمل على حفظ لوازم المطبخ في الخزن الموجودة في الأسفل. فما بالك أن يكون بالون الأحمر والأبيض، سيكون حتما مميز وممتع.

10. طاولة المطبخ متعددة الإستخدامات

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

هي ليست فقط لإعداد الطعام بل هي أيضا مساحة لتناول الطعام عليها، وجزء منها أيضا لمغسلة المطبخ وجزء أخر للتسخين وطهي الطعام… اذاً هي روح المطبخ

11. كراسي البار

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

لم ننتهي بعد من الاحتمالات الممكنة لبار المطبخ، غير انها مكان للطهي وتحضير الطعام فهي أيضا للخزن ولوضع كراسي أسفلها بذلك تضمن اكبر قدر من المساحة.

12. مطبخ لتوفير المساحات

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

لتزيد من المساحة في مطبخك وتجعله اكثر عملية واكثر متعه، يمكنك تعليق وحدات تخزينية على الجدران لزيادة حفظ مواد وأجهزة المطبخ.

13. مطبخ بإضاءة طبيعية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخالأجهزة الكهربائية
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

هذا المطبخ ذو تصميم مميز بسبب اللمسات البسيطة والتصميم الذكي للخزن والتي وفرت مساحة بأكبر قدر ممكن، والأمر الذي زاد من جمالية المطبخ وصفاءه هو تسرب أشعه الشمس الجميلة.

14. مطبخ بأدرج فريدة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

الفكرة في امتلاك الخزن هي لتنظيم وحفظ الأدوات، ولكن ماذا لو كانت هذه الخزن والأدراج مصممة بطريقة تجعلك تضع كل غرض في مكانه الصحيح، ستجعل مطبخ اكثر تنظيم وستعرف بشكل اتوماتيكي مكان كل غرض بدون تفكير.

14. الإضاءة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تصميم سيعجب الأشخاص الذي يعيشون في مناطق قليلة أشعة الشمس، ولذلك هنا نلاحظ النوافذ العريضة التي تمتد على عرض الحائط .

15. المطبخ الفاقع

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اذا أردت أن تعطي البهجة للمطبخ، لا تكثر من الإكسسوات التي تأخذ من مساحة المطبخ بل ببساطة قم بدهن احد الجدران بلون فاقع فسفوري سيعطيك شعور مليء بالسعادة.

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