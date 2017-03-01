10 أساليب لاختيار ألوان ديكور منزلك بحرفية

البعض قد لا يدرك بعد مدى قوة تأثير العالم المحيط به على إيقاع الحياة اليومية والحالة النفسية لدينا، وحين نذكر البيئة المحيطة هنا فنحن بنسبة كبيرة نشير إلى الألوان، فهي أكثر العوامل الفعالة من حيث سرعة استجابة البصر والعقل لها. هذه المعلومة الهامة قد تجعلك تعيد النظر في نظام اختيار الألوان في ديكور منزلك، ولكي تتم هذه المهمة بنجاح ساحق في تصميم المنزل دعونا نطلعكم على 10 من أهم أساليب اختيار الألوان لدى المتخصصين ووقع كل خيار على الحالة النفسية.
دمج اللون البرتقالي مع الاصفر هنا وسط نصاعة الأبيض يجعل الغرفة مشرقة وجريئة، بها سمات الفصل الصيفي بألوانه الحيوية. الألوان المشتقة من تدرجات الشمس في أغلب الأوقات سوف تجعلك تشعر بالنشاط وتساعدك على التفكير بإيجابية و إبتكار، ويتم هذا بنجاح عند تواجد ألوان محايدة ذات نسبة أكبر وانتشار أقوى في الغرفة.
يتجه البعض في حياته إلى إيقاع سريع وأكثر جرأة، هؤلاء في بحث دائم عن الإثارة لذا يكون المناخ المناسب لهم هو الذي يتسم بكل ما هو مبتكر و جريء و يعكس قوة الشخصية، و في منظومة الألوان لن نجد ما يعبر عن هذه الطباع إلا في اللون الأحمر. حين يتواجد اللون الأحمر بجانب ألوان حيادية دائماً ما يترك اثر آن الأوان في تباين قوي، وتأثير هذا التباين الصارخ لا يمكن نكرانه، فهو يزيد من الثقة بالنفس ويعزز الجانب الجريء في شخصيتك.
هل تساءلت يوماً عن سبب لجوء الجميع إلى المساحات المفتوحة وحبنا المستمر لقضاء الوقت في الهواء الطلق؟ السبب ليس فقط لاحتياجنا لهواء نظيف، بل لما في السماء الزرقاء من تأثير ساحر على إعادة السلام النفسي، وقد أجمع الخبراء أن اللون الأزرق في المنزل أيضاً يجعلنا في سكينة وهدوء، فإن كنت تريد الهروب من صخب المدينة إلى الراحة في منزلك عليك أن تستخدم الأزرق في الديكور مع مراعاة أن تدمج معه ألوان متقاربة حتى تحافظ على الطابع الهادئ كما فعل المصمم هنا.
كما تعرفنا معاً على كيفية إدخال اللون الأزرق في الديكور ومدى أهميته دعونا نتطرق إلى الأسلوب المثالي لإدخال اللون الأخضر في التصميم الداخلي، فهو أحد أبرز الألوان المستوحاة من الطبيعة و بمقدوره أن يحول أي فراغ إلى مكان حيوي ومنعش، ويلجأ إليه كل من يرغب في العثور على مناخ متزن بين الهدوء والبهجة في منزله.
باليتة الغرفة هنا تبدو أكثر نقاءاً حين تم إقران الأخضر مع خامات وألوان من وحي الطبيعة أيضاً مثل الأخشاب واللون البني، فنجد أن نجاح الغرفة يكمن في اندماج الأخضر مع الباركية والأثاث البني لتشعر أنك في حديقة داخلية.
الاستعانة بلون التركواز الجريء أصبح من أكثر الصيحات انتشاراًفي أحدث البيوت العالمية لما يعكس من فخامة وأناقة، فهو مستوحى من لون أحد أشهر الأحجار الكريمة وأفخمها ، لذا يفضل محبي الذوق الرفيع والمميز هذا اللون الأنيق، ولكن حتى تكون النتيجة مذهلة و راقية مثل هذا التصميم عليك أن تستعين به كعنصر ثانوي وتعتمد في أساس التصميم على لون محايد آخر حتى تنسجم جميع العناصر معاً.
البيج والبني يكاد يكون تواجدهم أساسي في أي منزل وما يميزهما هو أنهما ألوان تجمع بين الحيادية والدفء، فمن الممكن استخدامها كوسيط بين ألوان جريئة أخرى، أو الإعتماد عليهما كألوان أساسية في التصميم. أقوى انطباع يأتينا من هذا الفراغ هو الطابع الراقي والمناخ الدافئ حيث أن تداخل الألوان الجريئة مع البيج والبني يخلق أجواء أنيقة و حداثية.
قد لا يحبذ البعض تواجد ألوان قوية في المنزل بل يفضلون البساطة في العناصر والألوان الهادئة مما يؤدي هذا الأسلوب إلى إيقاع حياة هادئة ومنظمة، وفي هذه الحالة يكون الانحياز إلى اللون الأبيض والبيج هو الاختيار المثالي.
اللون الرمادي يعكس الذوق الشبابي والعملي لما فيه من قابلية الاندماج مع مختلف مفردات التصميم من ألوان وأنماط مختلفة، وتأثيره يتغير حسب العناصر المحيطة وأنت في حرية تامة لإحداث الإنطباع المفضل لديك، فإن كانت الألوان المحيطة باللون الرمادي دافئة مثل هذا التصميم سوف يحذو نفس النهج، ولكن عليك اختيار درجة الرمادي التي تتناسب مع العناصر المختلفة مع مراعاة أن تكون نسبته في الفراغ محدودة إن كان داكن.
ألوان الباستيل لها مفعول رائع عندما تتداخل في ديكور المنزل ولا يقتصر تواجدها على نمط محدد، و تواجده يترك طابع مبهج ونقاء درجاته يخلق أجواء رومانسية و خلابة مثل فصل الربيع، فإن كنت تبحث عن هذه الأجواء الأنيقة عليك أن تدمج ألوان الباستيل مع ألوان محايدة هادئة مثل البيج والأبيض.
تتدرج ألوان الغرفة بين الأبيض والأسود حتى تتكون باليتة فريدة من نوعها فيها تباين وتكامل معاً مما يترك التصميم ذو طابع شبابي وحداثي.
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