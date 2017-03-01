10 أساليب لاختيار ألوان ديكور منزلك بحرفية

كما تعرفنا معاً على كيفية إدخال اللون الأزرق في الديكور ومدى أهميته دعونا نتطرق إلى الأسلوب المثالي لإدخال اللون الأخضر في التصميم الداخلي، فهو أحد أبرز الألوان المستوحاة من الطبيعة و بمقدوره أن يحول أي فراغ إلى مكان حيوي ومنعش، ويلجأ إليه كل من يرغب في العثور على مناخ متزن بين الهدوء والبهجة في منزله.

باليتة الغرفة هنا تبدو أكثر نقاءاً حين تم إقران الأخضر مع خامات وألوان من وحي الطبيعة أيضاً مثل الأخشاب واللون البني، فنجد أن نجاح الغرفة يكمن في اندماج الأخضر مع الباركية والأثاث البني لتشعر أنك في حديقة داخلية.