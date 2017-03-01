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10 أساليب لاختيار ألوان ديكور منزلك بحرفية

shereen gouda shereen gouda
townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
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البعض قد لا يدرك بعد مدى قوة تأثير العالم المحيط به على إيقاع الحياة اليومية والحالة النفسية لدينا، وحين نذكر البيئة المحيطة هنا فنحن بنسبة كبيرة نشير إلى الألوان، فهي أكثر العوامل الفعالة من حيث سرعة استجابة البصر والعقل لها. هذه المعلومة الهامة قد تجعلك تعيد النظر في نظام اختيار الألوان في ديكور منزلك، ولكي تتم هذه المهمة بنجاح ساحق في تصميم المنزل دعونا نطلعكم على 10 من أهم أساليب اختيار الألوان لدى المتخصصين ووقع كل خيار على الحالة النفسية.

1- أشراقة مبهجة

The way of living (2 этаж и мансарда), Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

دمج اللون البرتقالي مع الاصفر هنا وسط نصاعة الأبيض يجعل الغرفة مشرقة وجريئة، بها سمات الفصل الصيفي بألوانه الحيوية. الألوان المشتقة من تدرجات الشمس في أغلب الأوقات سوف تجعلك تشعر بالنشاط وتساعدك على التفكير بإيجابية و إبتكار، ويتم هذا بنجاح عند تواجد ألوان محايدة ذات نسبة أكبر وانتشار أقوى في الغرفة.

2- تباين جريء

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يتجه البعض في حياته إلى إيقاع سريع وأكثر جرأة، هؤلاء في بحث دائم عن الإثارة لذا يكون المناخ المناسب لهم هو الذي يتسم بكل ما هو مبتكر و جريء و يعكس قوة الشخصية، و في منظومة الألوان لن نجد ما يعبر عن هذه الطباع إلا في اللون الأحمر. حين يتواجد اللون الأحمر بجانب ألوان حيادية دائماً ما يترك اثر آن الأوان في تباين قوي، وتأثير هذا التباين  الصارخ لا يمكن نكرانه، فهو يزيد من الثقة بالنفس ويعزز الجانب الجريء في شخصيتك.

3- هدوء الأزرق

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

هل تساءلت يوماً عن سبب لجوء الجميع إلى المساحات المفتوحة وحبنا المستمر لقضاء الوقت في الهواء الطلق؟ السبب ليس فقط لاحتياجنا لهواء نظيف، بل  لما في السماء الزرقاء من تأثير ساحر على إعادة السلام النفسي، وقد أجمع الخبراء أن اللون الأزرق في المنزل أيضاً يجعلنا في سكينة وهدوء، فإن كنت تريد الهروب من صخب المدينة إلى الراحة في منزلك عليك أن تستخدم الأزرق في الديكور مع مراعاة أن تدمج معه ألوان متقاربة حتى تحافظ على الطابع الهادئ كما فعل المصمم هنا.

4- ألوان مستوحاة من الطبيعة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design مكتب عمل أو دراسة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

كما تعرفنا معاً على كيفية إدخال اللون الأزرق في الديكور ومدى أهميته دعونا نتطرق إلى الأسلوب المثالي لإدخال اللون الأخضر في التصميم الداخلي، فهو أحد أبرز الألوان المستوحاة من الطبيعة و بمقدوره أن يحول أي فراغ إلى مكان حيوي ومنعش، ويلجأ إليه كل من يرغب في العثور على مناخ متزن بين الهدوء والبهجة في منزله. 

باليتة الغرفة هنا تبدو أكثر نقاءاً حين تم إقران الأخضر مع خامات وألوان من وحي الطبيعة أيضاً مثل الأخشاب واللون البني، فنجد أن نجاح الغرفة يكمن في اندماج الأخضر مع الباركية والأثاث البني لتشعر أنك في حديقة داخلية.

5- العفوية والفخامة يجتمعان

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الاستعانة بلون التركواز الجريء أصبح من أكثر الصيحات انتشاراًفي أحدث البيوت العالمية لما يعكس من فخامة وأناقة، فهو مستوحى من لون أحد أشهر الأحجار الكريمة وأفخمها ، لذا يفضل محبي الذوق الرفيع والمميز هذا اللون الأنيق، ولكن حتى تكون النتيجة مذهلة و راقية مثل هذا التصميم عليك أن تستعين به كعنصر ثانوي وتعتمد في أساس التصميم على لون محايد آخر حتى تنسجم جميع العناصر معاً.

6- تداخل وترابط دافئ

apartment with a splendid view on Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

البيج والبني يكاد يكون تواجدهم أساسي في أي منزل وما يميزهما هو أنهما ألوان تجمع بين الحيادية والدفء، فمن الممكن استخدامها كوسيط بين ألوان جريئة أخرى، أو الإعتماد عليهما كألوان أساسية في التصميم. أقوى انطباع يأتينا من هذا الفراغ هو الطابع الراقي والمناخ الدافئ حيث أن تداخل الألوان الجريئة مع البيج والبني يخلق أجواء أنيقة و حداثية.

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7- حيادية وأناقة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

قد لا يحبذ البعض تواجد ألوان قوية في المنزل بل يفضلون البساطة في العناصر والألوان الهادئة مما يؤدي هذا الأسلوب إلى إيقاع حياة هادئة ومنظمة، وفي هذه الحالة يكون الانحياز إلى اللون الأبيض والبيج هو الاختيار المثالي.

8- عملية ورزانة

квартира для молодой семьи, AG design AG design غرفة المعيشة Beige
AG design

AG design
AG design
AG design

اللون الرمادي يعكس الذوق الشبابي والعملي لما فيه من قابلية الاندماج مع مختلف مفردات التصميم من ألوان وأنماط مختلفة، وتأثيره يتغير حسب العناصر المحيطة وأنت في حرية تامة لإحداث الإنطباع المفضل لديك، فإن كانت الألوان المحيطة باللون الرمادي دافئة مثل هذا التصميم سوف يحذو نفس النهج، ولكن عليك اختيار درجة الرمادي التي تتناسب مع العناصر المختلفة مع مراعاة أن تكون نسبته في الفراغ محدودة إن كان داكن.

9- رومانسية الباستيل

Projecto - Salas, Balcão e Entrada, Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) غرفة المعيشة Turquoise
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

ألوان الباستيل لها مفعول رائع عندما تتداخل في ديكور المنزل ولا يقتصر تواجدها على نمط محدد، و تواجده يترك طابع مبهج ونقاء درجاته  يخلق أجواء رومانسية و خلابة مثل فصل الربيع، فإن كنت تبحث عن هذه الأجواء الأنيقة عليك أن تدمج ألوان الباستيل مع ألوان محايدة هادئة مثل البيج والأبيض.

10- بعيداً عن صخب المدينة

Yellow on grey, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

تتدرج ألوان الغرفة بين الأبيض والأسود حتى تتكون باليتة فريدة من نوعها فيها تباين وتكامل معاً مما يترك التصميم ذو طابع شبابي وحداثي.

لمزيد من الأفكار الملهمة المتبعة من قبل المتخصصين لجعل حياتك مليئة بالإيجابية من خلال منزلك تابع هذا المقال.

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