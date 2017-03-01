منزل كلاسيكي يجمع بين الفخامة والعملية

إلى كل محبي فخامة الطراز الكلاسيكي وعملية الطابع المودرن سوف ينال هذا المنزل اعجابكم الشديد، فقد أبدع المصمم بأفكاره المبتكرة والذوق الفريد لتكون النتيجة منزل فاخر يواكب المتطلبات العصرية، لنرى معاً روعة هذا المنزل المميز المتواجد في مدينة موسكو.
من أهم سمات المدخل الناجح أن تكون عناصره بسيطة ولكن ذو شخصية واضحة، وتمكن هذا المدخل أن يترك بصمة كلاسيكية بإتباع مبدأ السهل الممتنع، فبالرغم من بساطة كل مفرداته يأتيك انطباع بذوق فاخر، والفضل في ذلك يعود إلى الأرضية الرخامية الأنيقة بجانب هدوء العناصر المحيطة.
استعان المصمم بالمرايا لكي يخلق مساحة مضاعفة، وهذه الخدعة البصرية أثبتت نجاحاً مذهلاً بالتحديد مع العناصر الكلاسيكية من إطارات أنيقة تحيط المرأة واختيار وحدات إضاءة مميزة.
في أغلب المنازل نقع في خطأ إهمال الأروقة، ولكن لم يغفل عنها المصمم هنا، فامتدت الإطارات لتصل إلى الرواق وكسرت اللوحات الفنية ملل الممر.
في المنازل الحديثة كثيراً ما نجد وحدات التلفاز مصممة لتكون عنصر جمالي فقط، ولكن ليكون المنزل هنا على أعلى قدر من الكفاءة تتحول الوحدة إلى خزانة عملية لأغراض يومية ووسيلة لعرض ديكورات قيمة، وهذا الجانب العملي لم يحول بين الوحدة والعامل الجمالي فنجد المدفأة ذات طابع كلاسيكي فاخر ومبهر.
الجميل في هذا الفراغ هو تواجد مرادفات مختلفة من نمطين يعدهم الجميع نقيضين، ولكن في غرفة المعيشة هنا تتناغم العناصر في تكافؤ تام بين الأثاث العصري الأنيق والديكورات الكلاسيكية.
بالتأكيد لفت انتباهك اللون البنفسجي الأرجواني ، وسر قوته هنا هو إحاطته بالأبيض الناصع، ويعد اللون الأرجواني من عائلة الألوان الملكية حيث تتواجد دائماً في القصور لما تعكس من فخامة ورقي.
طالما أثبتت التصاميم المبهرة أن أكثر العوامل تأثيراً في نجاح أي فراغ هو اتزان نسب كل العناصر ومراعاة المساحة كعامل أساسي في التصميم، وقد نجحت غرفة الطعام هذه في إيجاد توازن بين الأثاث والمساحة المحيطة، ودعونا لا ننسى دور المرأة في هذا الفراغ فهو دور أساسي في نجاح المعادلة لما في التمط المتكرر من وسيلة لكسر حدة الفراغ.
الإتجاه نحو المساحات المفتوحة قرار يبدو معقد وبالتحديد إذا كانت الوظائف مختلفة تماماً، وإن أردت الإقدام على مثل هذا الاختيار الجريء عليك أن تتخذ هذا التصميم كمصدر إلهام، فنجد فيه تكامل بين عناصر التصميم ومراعاة أن يكون المطبخ ذو طابع لا يتنافر مع غرفة المعيشة.
اعتدنا على رؤية الأنماط العصرية البسيطة في المطبخ، تخلو فيها الوحدات من أي تفاصيل، لذا تميز المطبخ هنا بعودته إلى الأسلوب الفاخر في تزيين الوحدات بالزخارف الكلاسيكية ولكن مع توزيع الوظائف بأسلوب عصري وعملي.
انتشر اللون الأسود الفاخر بين أرضيات وحوائط المطبخ لتكون خلفية قوية لوحدات المطبخ البيضاء، وهذا التباين قد يبدو صادماً حتى تراه في مثل هذا التصميم الأنيق.
اختلفت تدرجات الألوان هنا تماماً لكي تتسم بالحيوية وتعكس الذوق المبتكر والعصري، فهي ألوان حديثة وتدعو إلى البهجة.
هذه الوحدة المتكاملة دليل على إمكانية خلق استخدامات متعددة من عنصر واحد، تكتفي به لتخزين أغراضك الأساسية بجانب كونه وسيلة ترفيهية.
استخراج الألوان من لوحات فنية لتصبح مصدر أساسي لديكور منزلك هو من أحد أسرار المصممين العالميين، فهذا الأسلوب يخلق تجانس مذهل في أي غرفة.
يواجه بعض المصممين عوائق معمارية في المنازل العصرية من حيث شكل الفراغ الهندسي، وهو الأمر الذي نلاحظه هنا من زوايا الجدار غير المتساوية، لذا أوجد المصمم حلاً مثالياً في توجيه الأثاث بأسلوب لا يعيق أي وظيفة، وتستطيع أن تنعم بمشاهدة تلفاز مريحة ودراسة جيدة.
هذا التصميم غير التقليدي له تأثير ساحر، فمن يرى عناصره يجد تميز وأناقة على الفور، من بلاطات تأخذ هيئة الطوب الأحمر إلى تجاليد المرايا المبهر، ليجتمعوا في إطار حداثي جريء.
كما يبدو لنا فإن أبعاد الحمام صغيرة نسبياً مما يجعل اختيار المرايا والألوان قرار مثالي.
نلاحظ من الوهلة الأولى في غرفة النوم أن اختيار الألوان غير تقليدي يترك انطباع مشرق وهادئ في آن واحد، بين الأزرق والبيج المائل إلى الأصفر، وكان سر نجاح هذا المزيج الجريء هو تداخل الأبيض كعنصر محايد.
عند التدقيق في أثاث الغرفة نجد أنها تتسم بالبساطة والعملية مع الحفاظ على النسب الفاخرة.
اتزان العناصر مع السيمترية المريحة هنا بين وحدات الإضاءة والكتابة الزخرفية الذهبية في وسط الجدار تصنع خلفية تضاهي جمال اللوحات الفنية.
دعونا لا ننسى مدى تأثير الستائر على إيقاع الفراغ، فهنا تمكنت الستائر وحدها أن تترك بصمة كلاسيكية على الفراغ كله.
من الوهلة الأولى لا بد أن تدرك تواجد سيمترية في هذا الحمام الفاخر، ومدى تأثير هذا العامل على شعورك بإتساع الفراغ واتزانه.
سر نجاح هذا التصميم الجريء هو دراسة أبعاد كل العناصر حتى تتناسب مع إطار الحوائط، فنلاحظ أن المرآة والمغسلة مع وحدات الإضاءة في مركز الإطار.
لا شك أن سر جمال الحمام يكمن في تباين الأبيض مع الأسود واتزان كلاً منهما بنسب مثالية وتكامل رائع، الأرضيات يطعى عليها اللون الأسود ولكي يكسر المصمم حدة اللون صنع تجاليد جدارية من الخشب ذو الطلاء الأبيض ثم استمرت فوقها مجدداً الدهانات السوداء بإطارات بيضاء، وهذا التفاوت والتكامل صنع غرفة غاية في الفخامة، وعلينا أن لا ننسى أن هذان اللونين هما رمز الأناقة الدائمة ولا يعفى عليهما الزمن.
إذا كان منزلك ذو مساحة صغيراً وتظن أن الطراز الكلاسيكي ليس مثالي في هذه الخالة سوف تعيد النظر بعد رؤيتك هذا المنزل الفاخر.