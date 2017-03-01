منزل كلاسيكي يجمع بين الفخامة والعملية

طالما أثبتت التصاميم المبهرة أن أكثر العوامل تأثيراً في نجاح أي فراغ هو اتزان نسب كل العناصر ومراعاة المساحة كعامل أساسي في التصميم، وقد نجحت غرفة الطعام هذه في إيجاد توازن بين الأثاث والمساحة المحيطة، ودعونا لا ننسى دور المرأة في هذا الفراغ فهو دور أساسي في نجاح المعادلة لما في التمط المتكرر من وسيلة لكسر حدة الفراغ.