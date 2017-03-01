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منزل كلاسيكي يجمع بين الفخامة والعملية

shereen gouda shereen gouda
apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
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إلى كل محبي فخامة الطراز الكلاسيكي وعملية الطابع المودرن سوف ينال هذا المنزل اعجابكم الشديد، فقد أبدع المصمم  بأفكاره المبتكرة والذوق الفريد لتكون النتيجة منزل فاخر يواكب المتطلبات العصرية، لنرى معاً روعة هذا المنزل المميز المتواجد في مدينة موسكو.

بهو المدخل الأنيق

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

من أهم سمات المدخل الناجح أن تكون عناصره بسيطة ولكن ذو شخصية واضحة، وتمكن هذا المدخل أن يترك بصمة كلاسيكية بإتباع مبدأ السهل الممتنع، فبالرغم من بساطة كل مفرداته يأتيك انطباع بذوق فاخر،  والفضل في ذلك يعود إلى الأرضية الرخامية الأنيقة بجانب هدوء العناصر المحيطة.

مساحة ممتدة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استعان المصمم بالمرايا لكي يخلق مساحة مضاعفة، وهذه الخدعة البصرية أثبتت نجاحاً مذهلاً بالتحديد مع العناصر الكلاسيكية من إطارات أنيقة تحيط المرأة واختيار وحدات إضاءة مميزة.

كسر ملل الأروقة بعناصر بسيطة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في أغلب المنازل نقع في خطأ إهمال الأروقة، ولكن لم يغفل عنها المصمم هنا، فامتدت الإطارات لتصل إلى الرواق وكسرت اللوحات الفنية ملل الممر.

العملية والفخامة في حائط واحد

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في المنازل الحديثة كثيراً ما نجد وحدات التلفاز مصممة لتكون عنصر جمالي فقط، ولكن ليكون المنزل هنا على أعلى قدر من الكفاءة تتحول الوحدة إلى خزانة عملية لأغراض يومية ووسيلة لعرض ديكورات قيمة، وهذا الجانب العملي لم يحول بين الوحدة  والعامل الجمالي فنجد المدفأة ذات طابع كلاسيكي فاخر ومبهر.

اندماج الذوق الكلاسيكي مع الحداثي

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجميل في هذا الفراغ هو تواجد مرادفات مختلفة من نمطين يعدهم الجميع نقيضين، ولكن في غرفة المعيشة هنا تتناغم العناصر في تكافؤ تام بين الأثاث العصري الأنيق والديكورات الكلاسيكية.

سحر الألوان

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

بالتأكيد لفت انتباهك اللون البنفسجي الأرجواني ، وسر قوته هنا هو إحاطته بالأبيض الناصع، ويعد اللون الأرجواني من عائلة الألوان الملكية حيث تتواجد دائماً في القصور لما تعكس من فخامة ورقي.

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اتزان في النسب

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

طالما أثبتت التصاميم المبهرة أن أكثر العوامل تأثيراً في نجاح أي فراغ هو اتزان نسب كل العناصر ومراعاة المساحة كعامل أساسي في التصميم، وقد نجحت غرفة الطعام هذه في إيجاد توازن بين الأثاث والمساحة المحيطة، ودعونا لا ننسى دور المرأة في هذا الفراغ فهو دور أساسي في نجاح المعادلة لما في التمط المتكرر من وسيلة لكسر حدة الفراغ.

تصميم متكامل

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الإتجاه نحو المساحات المفتوحة قرار يبدو معقد وبالتحديد إذا كانت الوظائف مختلفة تماماً، وإن أردت الإقدام على مثل هذا الاختيار الجريء عليك أن تتخذ هذا التصميم كمصدر إلهام، فنجد فيه تكامل بين عناصر التصميم ومراعاة أن يكون المطبخ ذو طابع لا يتنافر مع غرفة المعيشة.

ذكاء في توزيع وتصميم وحدات المطبخ

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

اعتدنا على رؤية الأنماط العصرية البسيطة في المطبخ، تخلو فيها الوحدات من أي تفاصيل، لذا تميز المطبخ هنا بعودته إلى الأسلوب الفاخر في تزيين الوحدات بالزخارف الكلاسيكية ولكن مع توزيع الوظائف بأسلوب عصري وعملي.

تباين واندماج

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

انتشر اللون الأسود الفاخر بين أرضيات وحوائط المطبخ لتكون خلفية قوية لوحدات المطبخ البيضاء، وهذا التباين قد يبدو صادماً حتى تراه في مثل هذا التصميم الأنيق.

ألوان حيوية في إطار أنيق

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

اختلفت تدرجات الألوان هنا تماماً لكي تتسم بالحيوية وتعكس الذوق المبتكر والعصري، فهي ألوان حديثة وتدعو إلى البهجة.

استغلال مثالي لمساحة محدودة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

هذه الوحدة المتكاملة دليل على إمكانية خلق استخدامات متعددة من عنصر واحد، تكتفي به لتخزين أغراضك الأساسية بجانب كونه وسيلة ترفيهية.

تناسق مميز

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخراج الألوان من لوحات فنية لتصبح مصدر أساسي لديكور منزلك هو من أحد أسرار المصممين العالميين، فهذا الأسلوب يخلق تجانس مذهل في أي غرفة.

حلول عملية

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يواجه بعض المصممين عوائق معمارية في المنازل العصرية  من حيث شكل الفراغ الهندسي، وهو الأمر الذي نلاحظه هنا من زوايا الجدار غير المتساوية، لذا أوجد المصمم حلاً مثالياً في توجيه الأثاث بأسلوب لا يعيق أي وظيفة، وتستطيع أن تنعم بمشاهدة تلفاز مريحة ودراسة جيدة.

تصميم مبتكر للحمام الثانوي

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

هذا التصميم غير التقليدي له تأثير ساحر، فمن يرى عناصره يجد تميز وأناقة على الفور، من بلاطات تأخذ هيئة الطوب الأحمر إلى تجاليد المرايا المبهر، ليجتمعوا في إطار حداثي جريء.

مساحة صغيرة ولكن..

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

كما يبدو لنا فإن أبعاد الحمام صغيرة نسبياً مما يجعل اختيار المرايا والألوان قرار مثالي.

ألوان جريئة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

نلاحظ من الوهلة الأولى في غرفة النوم أن اختيار الألوان غير تقليدي يترك انطباع مشرق وهادئ في آن واحد، بين الأزرق والبيج المائل إلى الأصفر، وكان سر نجاح هذا المزيج الجريء هو تداخل الأبيض كعنصر محايد.

أثاث عملي وأنيق

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

عند التدقيق في أثاث الغرفة نجد أنها تتسم بالبساطة والعملية مع الحفاظ على النسب الفاخرة.

خلفية مبهرة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

اتزان العناصر مع السيمترية المريحة هنا بين وحدات الإضاءة والكتابة الزخرفية الذهبية في وسط الجدار تصنع خلفية تضاهي جمال اللوحات الفنية.

ستائر كلاسيكية فاخرة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

دعونا لا ننسى مدى تأثير الستائر على إيقاع الفراغ، فهنا تمكنت الستائر وحدها أن تترك بصمة كلاسيكية على الفراغ كله.

سيمترية مريحة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

من الوهلة الأولى لا بد أن تدرك تواجد سيمترية في هذا الحمام الفاخر، ومدى تأثير هذا العامل على شعورك بإتساع الفراغ واتزانه.

تفاصيل مدروسة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

سر نجاح هذا التصميم الجريء هو دراسة أبعاد كل العناصر حتى تتناسب مع إطار الحوائط، فنلاحظ أن المرآة والمغسلة مع وحدات الإضاءة في مركز الإطار.

روعة الأبيض والأسود

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لا شك أن سر جمال الحمام يكمن في تباين الأبيض مع الأسود واتزان كلاً منهما بنسب مثالية وتكامل رائع، الأرضيات يطعى عليها اللون الأسود ولكي يكسر المصمم حدة اللون صنع تجاليد جدارية من الخشب ذو الطلاء الأبيض ثم استمرت فوقها مجدداً الدهانات السوداء بإطارات بيضاء، وهذا التفاوت والتكامل صنع غرفة غاية في الفخامة، وعلينا أن لا ننسى أن هذان اللونين هما رمز الأناقة الدائمة ولا يعفى عليهما الزمن.

إذا كان منزلك ذو مساحة صغيراً وتظن أن الطراز الكلاسيكي ليس مثالي في هذه الخالة سوف تعيد النظر بعد رؤيتك هذا المنزل الفاخر.

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