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25 طريقة لتنظيم أحذيتك

Heba khlili Heba khlili
Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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تتنوع الأماكن التي قد تضع فيها أحذيتك، عند المدخل في خزن مفتوحة أو مغلقة، أو ضمن دروج وخزن في أماكن متنوعه من المنزل. المهم في ذلك أن تبقى بشكل منظم ومرتب حتى لا تعم الفوضى، ومن المهم جدا ان تقوم بتنسيق أحذيتك وهي نظيفة لتحافظ أيضا على المكان الموجودة به.

تتنوع أشكال وأنماط خزانات الأحذية بين العصرية أو الكلاسيكية، كما تختلف حسب عدد الأحذية ومساحة المنزل، والاهم أن تستخدم طريقة تنسيق الأحذية ليس فقط لحفظها بل أيضا كجزء من ديكور المنزل.

دعونا نتابع سويا 24 طريقة لحفظ وتنسيق أحذيتك بطريقة تضمن نظافتها ونظافة المنزل وأناقتة في نفس الوقت.

1. رفوف أفقية على كامل الجدران تتسع لعدد كبير من الأحذية، أعطت ديكور مميز للغرفة​

Space saver Studio D. Interiors المنزلديكورات واكسسوارات
Studio D. Interiors

Space saver

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

2. خزانه خشبية بلون عسلي جذاب عند المدخل، تكفي لكل أحذية العائلة ولمعاطف الزوار أيضا

Privat Apartments in Novosibirsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
EVGENY BELYAEV DESIGN

Privat Apartments in Novosibirsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

3. فكرة لتوفير المساحات، بصنع درج كبير أسفل السرير، ستضمن بذلك نظافتها وترتيبها الدائم​

Bespoke dressing room cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry غرفة الملابسمخزن خشب نقي Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke dressing room cabinetry

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

4. اسفل السلم دائما مكان مناسب لمكتبة أو حتى لخزانة ​أحذية. رفوف بيضاء بلون السلم مقسمة بما يتناسب مع المساحة الموجودة

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

5. تصميم مميز اسفل السلم ليس فقط لخزانة الملابس بل أيضا لخزانة الأحذية، ابتكار سيوفر عليك الكثير من المساحات وسيسهل عليك الاستخدام أيضا.

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

6. تصميم المتاهة غير انه بحد ذاته تصميم جذاب ايضا هو مكان اتنسيق الأحذية خاصة اذا تم تزويدة بنظام إضاءة مميز

homify غرفة الملابسمخزن
homify

homify
homify
homify

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7. فكرة مبتكرة لتصميم خزانة الأحذية بشكل أشجار معلقة على الجدار، يمكنك وضع العديد من الأحذية بين أوراقها دون أن يتم ملاحظتها​

Zapatero y Perchero infantil, marengo espacios y formas marengo espacios y formas غرفة الأطفالمخزن
marengo espacios y formas

marengo espacios y formas
marengo espacios y formas
marengo espacios y formas

8. تصميم عملي وأنيق، تعلوقة خشبية لتعليق المعاطف على جزئها العلوي ومسطبة لوضع الأحذية في جزئها السفلي، سهلة النقل والتحريك في أيا مكان في المنزل

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

9. لتوفير الأموال، استخدم صندوق أو طاولة خشبية، كخزانة للأحذية​

Bench for shoe storage Broad and Turner مطبخطاولات وكراسي
Broad and Turner

Bench for shoe storage

Broad and Turner
Broad and Turner
Broad and Turner

10. خزانة خشبية مفتوحة مقسمة إلى عدة أقسام مختلفة الحجم لتناسب أحذية الكبار والصغار​

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

11. في هذا الجزء أسفل الستائر، خزانة أحذية عرضية بباب سحاب، ستوفر المساحة وستضمن لك نظافة المنزل​

House Refurb, West London Carpentry & Decoration West London Carpentry & Decoration الممر الحديث، المدخل و الدرج
West London Carpentry &amp; Decoration

House Refurb

West London Carpentry & Decoration
West London Carpentry &amp; Decoration
West London Carpentry & Decoration

12. فكرة فنية تناسب أصحاب الحرف اليدوية، طاولة خشبية بعدة دروج، هذه الدروج مصنوعه من الخيزران لتعطي ديكور مميز للمنزل.​

Cupboards and cabinets, Uttara And Adwait Furniture Uttara And Adwait Furniture غرفة نومخزانة الملابس
Uttara And Adwait Furniture

Cupboards and cabinets

Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

13. خزانة خشبية بلون بني غامق، مخفية أسفل السلم مقسمة لعدة رفوف14. 

14. خزانة أحذية عملية ومبتكرة، رف علوي بعدة أقسام للأحذية غير المستخدمة بشكل دائم وخزانة عرضية للأحذية دائمة الاستخدام ​

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

15. خزانة أحذية عملية وسهلة الاستخدام كل درج يوفر مساحة لزوجين من الأحذية، وبجانبها كرسي لسهولة خلع وارتداء الحذاء​

'Space' Contemporary wall mounted hallway shoe storage by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Space' Contemporary wall mounted hallway shoe storage by Birex

homify
homify
homify

16. تصميم ليغو متعة وعملية بنفس الوقت، ثلاث مكعبات بألوان زاهية يمكن تقسيمها حسب أفراد العائلة كل مكعب لفرد​ من العائلة

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN المنزلمخزن
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

17. صندوق الأحذية وطاولة بنفس الوقت، فكرة تضمن لك ألا يعرف أحد أين تخبئ أحذيتك!!​

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

17. خزانة أحذية أفقية وعامودية بألوان ملفتة، مقسمة لعدة أقسام ومزودة بباب لضمان النظافة​

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

18. وحدة تخزينية مبتكرة، رف ابيض لوضع الأحذية اسفل، يستند عليه خزانة بيضاء مقسمة لعدة طبقات​

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex

homify
homify
homify

20. مناسبة للمداخل، خزانة للأحذية، بألوان جميلة لن تلاحظ أنها خزائن للأحذية، في أعلاها تعلوقة لتعليق المعاطف​

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex

homify
homify
homify

21. تصميم مصمم خصيصاً للأحذية، خزانة معدنية بشكل شبكة بلون اسود جميل، مجهزة بعدة فتحات كل فتحة تتسع لزوجين من الأحذية، يمكنك إضافة بعض اللمسات الديكورية، مزهرية أو حوض نباتي صغير​

Mish-Mesh storage Loaf سلالم وأروقة مخزن معدن Grey
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

22. تصميم لإعطاء الخصوصية، يناسب أفراد العائلة الصغيرة، كل درج مخصص لفرد من العائلة مكتوب عليه اسمه لوضع الأحذية​

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة رفوف وأدراج
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

23. خزانة كلاسيكية من الخشب المتين وسطح من الرخام بخطوط بنية متعرجة، قمة في الفخامة، مزودة بمرآة لتزيد الجمالية​

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

24. تصميم لغرف البنات بلون زهري لطيف، رف علوي للأحذية وأخر سفلي للحاجيات الأخرى ​

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

25. تصميم مناسب لأحذية المنزل، طاولة الاستقبال بسلتين من الخيزران مملوءة بالأزهار البيضاء المنعشة، مع سلة من الخيزران فارغه لأحذية المنزل المريحة والتي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

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