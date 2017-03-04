25 طريقة لتنظيم أحذيتك

تتنوع الأماكن التي قد تضع فيها أحذيتك، عند المدخل في خزن مفتوحة أو مغلقة، أو ضمن دروج وخزن في أماكن متنوعه من المنزل. المهم في ذلك أن تبقى بشكل منظم ومرتب حتى لا تعم الفوضى، ومن المهم جدا ان تقوم بتنسيق أحذيتك وهي نظيفة لتحافظ أيضا على المكان الموجودة به.
تتنوع أشكال وأنماط خزانات الأحذية بين العصرية أو الكلاسيكية، كما تختلف حسب عدد الأحذية ومساحة المنزل، والاهم أن تستخدم طريقة تنسيق الأحذية ليس فقط لحفظها بل أيضا كجزء من ديكور المنزل.
دعونا نتابع سويا 24 طريقة لحفظ وتنسيق أحذيتك بطريقة تضمن نظافتها ونظافة المنزل وأناقتة في نفس الوقت.
المتاهةغير انه بحد ذاته تصميم جذاب ايضا هو مكان اتنسيق الأحذية خاصة اذا تم تزويدة بنظام إضاءة مميز
13. خزانة خشبية بلون بني غامق، مخفية أسفل السلم مقسمة لعدة رفوف14.
ليغومتعة وعملية بنفس الوقت، ثلاث مكعبات بألوان زاهية يمكن تقسيمها حسب أفراد العائلة كل مكعب لفرد من العائلة
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