25 طريقة لتنظيم أحذيتك

تتنوع الأماكن التي قد تضع فيها أحذيتك، عند المدخل في خزن مفتوحة أو مغلقة، أو ضمن دروج وخزن في أماكن متنوعه من المنزل. المهم في ذلك أن تبقى بشكل منظم ومرتب حتى لا تعم الفوضى، ومن المهم جدا ان تقوم بتنسيق أحذيتك وهي نظيفة لتحافظ أيضا على المكان الموجودة به.

تتنوع أشكال وأنماط خزانات الأحذية بين العصرية أو الكلاسيكية، كما تختلف حسب عدد الأحذية ومساحة المنزل، والاهم أن تستخدم طريقة تنسيق الأحذية ليس فقط لحفظها بل أيضا كجزء من ديكور المنزل.

دعونا نتابع سويا 24 طريقة لحفظ وتنسيق أحذيتك بطريقة تضمن نظافتها ونظافة المنزل وأناقتة في نفس الوقت.