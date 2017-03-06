تصميم موردن وأنيق لشقة 71 م

تصميم الشقق الصغيرة تحدي صعب خاصة إن كانت لعائلة بها أطفال، وهو ما يستدعي الحاجة لمزيد من الغرف وفي الوقت نفسه مزيد من الفراغ مساحة لحرية حركة أفراد العائلة، في كتاب الأفكار اليوم سنعرض لكم كيف نجح مصممو شركة POLYGON ARCH&DES في الانتهاء من تصميم ملهم لشقة صغيرة على مساحة 71 متر فقط لعائلة بطفلين.
اللونين الأبيض والأسود والنغمات اللونية بينهما يهيمنوا على على قطاع غرفة المعيشة والمطبخ، وهو ما يخلق جوا مريحا وترحابي بالمكان، التداخل المثير في توزيع ألوان الأبيض والأسود في الأثاث منح المكان حيوية ومظهر موردن للغاية.
تعددت مصادر الإضاءة بالغرفة بين الصناعي والطبيعي بالإضافة إلى التوزيع الجيد لمصادر الإضاءة الصناعية مثل الأباجورة الرأسية والاسبوتات المعلقة بسقف الغرفة على الجانبين، ستلاحظ اللون الأسود القاتم للأسود والذي سيحجب الضوء الطبيعي تماما عن الغرفة في حال أراد أفراد العائلة الاستمتاع بمشاهدة فيلم من خلال ألة العرض المعلقة أعلى التليفزيون.
تصميم صناعي مميز للنوافذ أعلى التليفزيون والتي تطل على غرفة النوم على الجانب الآخر.
اللون الأبيض الذي يهيمن على المطبخ يعزز الشعور بنضافته وترتيبه بالإضافة إلى التصميم التبسيطي للأثاث الخالي من أي زخارف، استعان المصمم بالأرضيات لتشكل فاصلا واضحا بين المطبخ وغرفة الطعام، فتجد مثلا أن أرضية المطبخ من بلاط السيراميك بألوان تدرج بين الابيض والرمادي أما أرضية السفرة فجاءت خشبية كما هو الحال في غرفة المعيشة. اللافت للنظر هو التصميم المبتكر لوحدة إضاءة طاولة الطعام والتي جاءة على شكل مجموعة من الأشكال الهندسية لتتناغم من الطاولة الدائرية بالأسفل.
رغم المساحة البسيطة للشقة التي لم تتعدى الـ 71 متر إلا أن المصمم تمكن من إيجاد حل لتوفير مساحة لخزانة الملابس ودولاب للغسيل في الممر المؤدي للغرف الداخلية.
رغم الألوان الداكنة المستخدمة في غرفة النوم إلا إنك لن تشعر بقتامة الجو بالغرفة وذلك يعود للنافذة الكبيرة والتي تعد مصدر جيد للضوء الطبيعي، كما تعددت وحدات الإضاءة، بعضها مركز مثل الوحدتين على جانبي السرير، والآخر لإضاءة الغرفة بأكملها مثل اللمبات المتدلية من السقف على شكل ثريا..شكلها في الصورة القاديمة سيكون أكثر وضوحا.
استغل المصمم المساحة الطولية لغرفة الأطفال وقسمها إلى جزئين عن طريق وحدة الرفوف الخشبية بين السريرين، اللمسات اللونية المبهجة مثل الأحمر والأصفر زادت من حيوية الغرفة مع المحافظة على استخدام الأبيض والأسود لتوحيد غرف المنزل، من أكثر العناضر اللافتة للانتباه في تصميم هذه الغرفة هو وحدة الإضاءة المعلقة بالسقف على شكل أذرع العنكبوتات، تصميم مرح وعملي للغاية إذ يمكن تحريك الأذرك بحرية وتوجيه الإضاءة إلى حيث تشاء.
ديكور الحمام على بساطته إلا إنه مميز للغاية، المرآة الدائرة كانت اختيارا موفقا لتكسر حدة الأشكال الهندسية التي تسود المكان، الجانب العملي في الحمام يظهر من خلال الزاوية المنفرجة في نهاية القاعدة الخشبية للحوض حتى لا تشكل عائقا أو تكون مجالا للصدمات عند التحرك من الحوض إلى التواليت على الجانب الآخر، بالإضافة إلى الوحدة الخشبية أسفل الحوض لإيجاد مكان لتغزين الاغراض والمناشف.
حيلة أخرى للاستغلال الذكي للمساحات، تثبيت رفوف في التجويف بالجدار أعلى قاعدة التواليت لتكون مكانا مناسبا لبكر المناديل وبعض الأغراض الأخرى.
تصميم عملي وأنيق لرف المناديل، حيث صمم بشكل يمنع دورانها ووقوفها على الأرض، كما أنه أضاف شكلا جماليا للحمام الصغير.
صورة تفصيلية للتصميم الهندسي للشقة توضح توزيع الغرف والأثاث.
اقرأ أيضا: لمسات احترافية لتجديد منزل 90 متر جعلته يبدو أكثر اتساعًا