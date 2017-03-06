تصميم موردن وأنيق لشقة 71 م

ديكور الحمام على بساطته إلا إنه مميز للغاية، المرآة الدائرة كانت اختيارا موفقا لتكسر حدة الأشكال الهندسية التي تسود المكان، الجانب العملي في الحمام يظهر من خلال الزاوية المنفرجة في نهاية القاعدة الخشبية للحوض حتى لا تشكل عائقا أو تكون مجالا للصدمات عند التحرك من الحوض إلى التواليت على الجانب الآخر، بالإضافة إلى الوحدة الخشبية أسفل الحوض لإيجاد مكان لتغزين الاغراض والمناشف.