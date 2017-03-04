أفكار لتصميم وسادات غرفة المعيشة

غرفة المعيشة من الغرف المليئة بالتفاصيل و هذا لتعدد استخداماتها و قدرتها على استيعاب أكبر قدر ممكن من الاشخاص و في المقابل تستطيع أن تمدك بالراحة و الهدوء في لحظاتك المنفردة، و بالنظر لتلك الاهمية فإنك لن تستطيع أن تضبط جمال تلك الغرفة بدون التأمل في تصميم الوسادات التي توجد فوق أريكتها فهي تعد من أبرز ما يحدد مستوى الذوق و الاناقة في تلك الغرفة المحورية في المنزل ،
اليوم مع هوميفاي سوف نغوص أكثر في اسرار اختيار التصميم المناسب لوسائد غرف المعيشة بنماذج رائعة ستلهمك بمزيد من الأفكار ..
استخدم في غرفة معيشتك وسائد تقوم بعمل زخرفي بجانب وظيفتها الأصلية فوق الأريكة ، بمعنى أن تقوم باختيار ألوان معاكسة قليلاً للون السائد في الغرفة على الجدران و الأرضيات و يفضل أن يكون معاكساً أيضاً للون الأريكة ذاتها حتى يكون مميزاً و يضفي لمسة متكافئة على الشكل العام للغرفة .
يجب مراعاة نوعية الأقمشة المناسبة لتصميم الوسادة فلا تختار أقمشة حريرية في غرف معيشة تتعرض لاستخدام يومي و من عائلة كبيرة العدد، فإن ذلك لن يكون عملياً على الإطلاق، و لكن حاول اختيار مسنوجات قطنية بدرجة لمعان أقل في تلك الغرف متعددة الاستخدام – إن صح التعبير – و حاول أيضاً ألا يكون لون الوسادة نفسها سادة حتى لا يتعرض للاتساخ باستمرار ، و من ناحية تصميمية عليك اختيار شكل القماش و نقشة الوسادة بألوان متماشية و قريبة من النقشات المتوفرة في المنسوجات القريبة منها مثل الستارة أو السجاد .
استخدم حجم للوسادة يناسب حجم الكنبة و المقاعد بشكل رئيسي حتى لا يتكرر سقوطها أو لا تجد مكانها المناسب للاستناد و التزيين و الظهور بمظهر جيد في موضعها ، و لاختيار الحجم التقليدي الذي يمكن أن نجعله قاعدة عامة للأرائك في غرفة المعيشة فيمكن أن نقول أن قطر الوسادة الواحدة في المتوسط يكون من 50 إلى 55 سنتيمتر .
التصميمات العصرية في أغلبها تتبنى اختيار تصميمات الوسائد بشكل أكبر حجماً من المعتاد و ذلك لكبر حجم الكنبة المودرن بشكل ملحوظ عن الكلاسكيية فيمكننا أن نجد أن الوسادة المودرن قد يكون متوسط قطرها فوق ال60 سنتيمتر و بشكل مربع في الغالب .
يمكن لطقم الوسائد أن يشكل لوحة متكاملة مثل البازل تماماً، و هذا عن طريق اختيار اقمشة بألوان معينة يمكنها ان تتكامل مع بعضها البعض مثل القطيفة ذات النقشات الهندسية الرائعة و اختيار ألوان كل قطعة من الوسائد بطريقة تسلم الشكل للاخرى و العكس ، مثل هذا التدرج في اللون الأصفر بين الخفوت و الشدة الذي يمكننا ملاحظته بين أول وسادة و الاخيرة .
استخدام كميات كبيرة من الوسائد مسألة ذات توجه عصري بامتياز خصوصاً في المساحات المتوسطة و الكبيرة و الغرف التي يوجد بها تصميماً بألوان فاتحة مثل هذا النموذج تماماً و الذي جاء فيه اللون الزهري و الثلجي مألوفاً و غير مزعجاً بالرغم من كثرة الوسائد التي استخدمته .
استخدم أحجاماً و اشكالاً هندسية في مخدات غرفة معيشتك لو كانت الغرفة بها كنبة واحدة في وسطها، فإن ذلك سيعزز من الناحية الجمالية فيها خصوصاً أن التباين في الشكل و الحجم يسمح بعمل تنسيق و عمل شكل متدرج فوق الكنبة بدلاً من عمل صفوف بالوسائد و يكون شكلها تقليدي .
من الاساليب غير المعتادة استخدام مخدات لغرفة المعيشة في الأرضيات و ليس على الكنب فقط و في تلك الطريقة خروج عن المألوف واضح لأنه يستعمل المخدة كالمسند على الأرضية بقليل من الروح الشرقية في تصميم الجلسات ، يمكنك استخدام ألوان مميزة للوسائد و خامة قوية تتحمل الأرضيات و الجلوس و الاستناد عليها مثل الكتان لتصميم به .