كيف تصمم شقة مساحتها 57 متراً فقط

هل يمكنك أن تصمم شقة مساحتها صغيرة تصل إلى 57 متر مربع في مجملها ؟!، لو فكرت في طريقة تنسيق الغرف التي تعتبر ضرورية فستكون المساحة بالطبع من أكبر العوائق التي تواجهك خصوصاً في الغرف المغلقة مثل الحمام و غرفة النوم و الغرف المفتوحة مثل السفرة و المعيشة و مدخل الشقة في حد ذاته سيكون من التحديات التي ستواجهك، فما رأيك بأن نقوم بكل ذلك سوياً على أرض الواقع برفقة هوميفاي خلال جولتنا الرائعة التي ستنتقل للبرازيل لمعاينة تصميم استثنائي لشقة صغيرة تحققت فيها كل الإجابات على إمكانية الإبداع على اختراق المستحيل ..
إليكم التفاصيل لهذا المنزل الرائع من تصميم المهندسة المعمارية البرازيلية CRISTIANE BERGESCH ..
بالرغم من صغر حجمها إلا أننا لم نشعر بذلك لعدد من الأسباب نود تلخيصها في نقاط بسيطة :
- الضوء: استخدم بطريقة ذكية و قوية في كل الزوايا و الأركان بالتساوي و بلمبات ليد عصرية بيضاء اللون فجعلت الغرفة كلها مشرقة و متألقة .
- الأثاث : استخدم بلون أبيض رائع مع مراعاة حجمه ليكون مناسباً ليرتكن للحائط بسهولة و لايكن عائقاً في الممر المتروك في الوسط لحرية الحركة .
- الأرضيات : جاءت كلها بلون أبيض سادة فبالرغم من كونه غير عملي لو كان لديك أطفال إلا أنه مناسب جداً للمساحة الصغيرة في اظهارها بشكل متسع و مناسب .
خروجاً عن المألوف قام المصمم باستخدام الحوائط لتكون حلاً مثالياً لتخزين و تنسيق الغرفة مثل استخدام حوامل التلفاز للتعليق و تصميم خزانة بيضاء اللون بنفس لون الأرضيات حتى لا تشكل ازدحاماً في الغرفة ، و كذلك تم استغلال أسفل السلم ليكون خزانة زجاجية للأدوات المختلفة و يكون سطحاً أيضاً للزينة و التخزين في الوقت ذاته .
المطبخ صغير للغاية و به كل التطبيقات العصرية تقريباً، الاحتياجات اللازمة لأي مطبخ من حوض و بوتوجاز و خزانات سفلية ، مع توفر نافذة لتجديد الهواء في وسط المطبخ تماماً، مع التركيز على الأضواء في الجوانب و الأركان بشكل عبقري سمح لتلك المساحة الصغيرة بالتألق خصوصاً بلمسة الخشب الطبيعي المؤثرة للغاية في حائط المطبخ بشكل طولي .
لاحظ تداخل الألوان الطبيعية في الخشب بشكل أكثر من رائع و تفاعلها مع اللون الأبيض المنتشر في المطبخ اضطرارياً لضيق مساحته و هو مادفع المصمم أيضاً لاستخدام مفاتيح كهربائية بيضاء لتحاكي و توازن المسألة بشكل أكثر احترافية .
استخدم الإكسسوار بحرفية عالية بالرغم من ضيق المساحة سواء على الحائط في الساعة الفضية الرائع أو على سطح الحوض باستخدام جذع الشجرة الطبيعي في التقطيع و التحضير و هو ما يتماشى تماماً مع الاعتماد على الخشب على الجدران لتحقيق لمسة جمالية على التصميم .
أكثر من رائع و تم الاعتماد فيه على المرآة الكبيرة لتكون عاكس و مضاعف لمجال الرؤية بشكل قوي و مؤثر نظراً لضيق الحمام بشكل ظاهر و هو ما جعل اللون الأبيض منتشراً هنا أيضاً و تطبيقات النور في مستوى شديد جعل الحمام في حالة تألق غير عادية .
غرفة النوم في مثل تلك المساحة الصغيرة ينبغي أن تكون عملية قدر الإمكان حيث يكون هناك مساحة مناسب لتستوعب السرير و خزانات اسفله أو في دولاب صغير لوضع الملابس و الأغراض الشخصية حتى لا تسبب أي فوضى في هذا الضيق، و من الأشياء الجميلة الواقعية جداً في هذا التصميم طريقة استخدام الستائر في كل الحائط بالرغم من أن النافذة في جزء صغير منه ليوحي بالاتساع .
استخدمت المرآة في سائر الحائط المواجه للسرير لتضمن مضاعفة المجال أمام من يدخل للغرفة لذا نلاحظ استخدام الألوان و الأضواء البيضاء لتأكيد هذا المبدأ .
لو كان المحيط ضيق فلماذا لا نتجه لاتساع الأفق، أن نجعل السقف شفافاً فيكون مجال الرؤية متسعاً و بالتالي يكون كل شيء في الغرفة مناسب و غير ضيق، و هذا ما حدث هنا بالفعل مع مراعاة استخدام زجاج قوي مخصص للسقف ليكون فوق المطبخ الصغير الذي صمم على شكل حرف L صغير في الركن مع مساحة فاصلة بينه و بين السفرة الصغيرة أيضاً التي صممت بشكل عبقري مناسب للمساحة و بجوار المطبخ لتكون أكثر عملية .
في بعض المساحات الضيقة يكون أمامنا فرصة كبيرة لإستخدام إبداعنا و مهارتنا في التصميم في بعض مساحاتها، فمثلاً هنا المصمم أبدع في اختيار اللون الأرجواني في المجسم و اللوحة لتكسر تماماً الحواجز اللونية كلها في الغرفة و المطبخ و تأخذنا لآفاق أبعد من ضيق المساحة في داخل اللوحة نفسها .
لزيادة ابداعه نود أن نسلط عليه الضوء أكثر ، فكرته أكثر من رائعة و تجمع بين فوائد النوافذ و فوائد المرايات في المساحات الصغيرة ، يحتاج لتأمل كبير لاستيعاب الإبداع الكامن فيه ..