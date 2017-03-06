كيف تصمم شقة مساحتها 57 متراً فقط

بالرغم من صغر حجمها إلا أننا لم نشعر بذلك لعدد من الأسباب نود تلخيصها في نقاط بسيطة :

- الضوء: استخدم بطريقة ذكية و قوية في كل الزوايا و الأركان بالتساوي و بلمبات ليد عصرية بيضاء اللون فجعلت الغرفة كلها مشرقة و متألقة .

- الأثاث : استخدم بلون أبيض رائع مع مراعاة حجمه ليكون مناسباً ليرتكن للحائط بسهولة و لايكن عائقاً في الممر المتروك في الوسط لحرية الحركة .

- الأرضيات : جاءت كلها بلون أبيض سادة فبالرغم من كونه غير عملي لو كان لديك أطفال إلا أنه مناسب جداً للمساحة الصغيرة في اظهارها بشكل متسع و مناسب .