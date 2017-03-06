الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تصمم شقة مساحتها 57 متراً فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Loading admin actions …

هل يمكنك أن تصمم شقة مساحتها صغيرة تصل إلى 57 متر مربع في مجملها ؟!، لو فكرت في طريقة تنسيق الغرف التي تعتبر ضرورية فستكون المساحة بالطبع من أكبر العوائق التي تواجهك خصوصاً في الغرف المغلقة مثل الحمام و غرفة النوم و الغرف المفتوحة مثل السفرة و المعيشة و مدخل الشقة في حد ذاته سيكون من التحديات التي ستواجهك، فما رأيك بأن  نقوم بكل ذلك سوياً  على أرض الواقع برفقة هوميفاي خلال جولتنا الرائعة التي ستنتقل للبرازيل لمعاينة تصميم استثنائي لشقة صغيرة تحققت فيها كل الإجابات على إمكانية الإبداع على اختراق المستحيل ..

إليكم التفاصيل لهذا المنزل  الرائع من تصميم المهندسة المعمارية البرازيلية  CRISTIANE BERGESCH ..

غرفة معيشة متألقة

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

بالرغم من صغر حجمها إلا أننا لم نشعر بذلك لعدد من الأسباب نود تلخيصها في نقاط بسيطة :

- الضوء: استخدم بطريقة ذكية و قوية في كل الزوايا و الأركان بالتساوي و بلمبات ليد عصرية بيضاء اللون فجعلت الغرفة كلها مشرقة و متألقة .

- الأثاث : استخدم بلون أبيض رائع مع مراعاة حجمه ليكون مناسباً ليرتكن للحائط بسهولة و لايكن عائقاً في الممر المتروك في الوسط لحرية الحركة .

- الأرضيات : جاءت كلها بلون أبيض سادة فبالرغم من كونه غير عملي لو كان لديك أطفال إلا أنه مناسب جداً للمساحة الصغيرة في اظهارها بشكل متسع و مناسب . 

حلول و إبداع

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

خروجاً عن المألوف قام المصمم باستخدام الحوائط لتكون حلاً مثالياً لتخزين و تنسيق الغرفة مثل استخدام حوامل التلفاز للتعليق و  تصميم خزانة بيضاء اللون بنفس لون الأرضيات حتى لا تشكل ازدحاماً في الغرفة ، و كذلك تم استغلال أسفل السلم ليكون خزانة زجاجية للأدوات المختلفة و يكون سطحاً أيضاً للزينة و التخزين في الوقت ذاته .

مطبخ صغير

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

المطبخ صغير للغاية و به كل التطبيقات العصرية تقريباً، الاحتياجات اللازمة لأي مطبخ من حوض و بوتوجاز و خزانات سفلية ، مع توفر نافذة لتجديد الهواء في وسط المطبخ تماماً، مع التركيز على الأضواء في الجوانب و الأركان بشكل عبقري سمح لتلك المساحة الصغيرة بالتألق خصوصاً بلمسة الخشب الطبيعي المؤثرة للغاية في حائط المطبخ  بشكل طولي .

من هنا يظهر الإبداع في الخشب عن قرب

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

لاحظ تداخل الألوان الطبيعية في الخشب بشكل أكثر من رائع و تفاعلها مع اللون الأبيض المنتشر في المطبخ اضطرارياً لضيق مساحته و هو مادفع المصمم أيضاً لاستخدام مفاتيح كهربائية بيضاء لتحاكي و توازن المسألة بشكل أكثر احترافية .

إكسسوارات رائعة

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

استخدم الإكسسوار بحرفية عالية بالرغم من ضيق المساحة سواء على الحائط في الساعة الفضية الرائع أو على سطح الحوض باستخدام جذع الشجرة الطبيعي في التقطيع و التحضير و هو ما يتماشى تماماً مع الاعتماد على الخشب على الجدران لتحقيق لمسة جمالية على التصميم .

الحمام

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

أكثر من رائع و تم الاعتماد فيه على المرآة الكبيرة لتكون عاكس و مضاعف لمجال الرؤية بشكل قوي و مؤثر نظراً لضيق الحمام بشكل ظاهر و هو ما جعل اللون الأبيض منتشراً هنا أيضاً و تطبيقات النور في مستوى شديد جعل الحمام في حالة تألق غير عادية .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة النوم

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

غرفة النوم في مثل تلك المساحة الصغيرة ينبغي أن تكون عملية قدر الإمكان حيث يكون هناك مساحة مناسب لتستوعب السرير و خزانات اسفله أو في دولاب صغير لوضع الملابس و الأغراض الشخصية حتى لا تسبب أي فوضى في هذا الضيق، و من الأشياء الجميلة الواقعية جداً في هذا التصميم طريقة استخدام الستائر في كل الحائط بالرغم من أن النافذة في جزء صغير منه ليوحي بالاتساع .

المرآة

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

استخدمت المرآة في سائر الحائط المواجه للسرير لتضمن مضاعفة المجال أمام من يدخل للغرفة لذا نلاحظ استخدام الألوان و الأضواء البيضاء لتأكيد هذا المبدأ .

الآفاق الواسعة و التنسيق الجيد

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

لو كان المحيط ضيق فلماذا لا نتجه لاتساع الأفق، أن نجعل السقف شفافاً فيكون مجال الرؤية متسعاً و بالتالي يكون كل شيء في الغرفة مناسب و غير ضيق، و هذا ما حدث هنا بالفعل مع مراعاة استخدام زجاج قوي مخصص للسقف ليكون فوق المطبخ الصغير الذي صمم على شكل حرف L  صغير في الركن مع مساحة فاصلة بينه و بين السفرة الصغيرة أيضاً التي صممت بشكل عبقري مناسب للمساحة و بجوار المطبخ لتكون أكثر عملية .

إكسسوارات و ألوان

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

في بعض المساحات الضيقة يكون أمامنا فرصة كبيرة لإستخدام إبداعنا و مهارتنا في التصميم في بعض مساحاتها، فمثلاً هنا المصمم أبدع في اختيار اللون الأرجواني في المجسم و اللوحة لتكسر تماماً الحواجز اللونية كلها في الغرفة و المطبخ و تأخذنا لآفاق أبعد من ضيق المساحة في داخل اللوحة نفسها .

اقرأ : 15 تصميم لقطع أثاث خشبية ستتمنى اقتنائها في الحال

السقف الوجاجي متألق

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

لزيادة ابداعه نود أن نسلط عليه الضوء أكثر ، فكرته أكثر من رائعة و تجمع بين فوائد النوافذ و فوائد المرايات في المساحات الصغيرة ، يحتاج لتأمل كبير لاستيعاب الإبداع الكامن فيه ..

تصميم موردن وأنيق لشقة 71 م
شقة صغيرة .. كيف تصممها

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً