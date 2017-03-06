صمم حمام سباحة لطيف ، في 9 خطوات فقط

طريقة تصميم حمام السباحة في حديقتك بنفسك قد يكون أمر معقد و صعب للكثيرين و لكن اليوم مع هوميفاي سيكون تصميم حمام سباحة لطيف و أنيق أمر بسيط في تسع خطوات فقط يستطيع أي شخص منا تنفيذها بسهولة مع التمسك ببعض الضوابط التي سوف نقوم بتوضيحها تباعاً في كتاب الافكار هذا الذي يتناول تطبيق الفكرة عملياً في نموذج تصميم لحمام سباحة بإحدى المنازل الألمانية بمدينة
ريمشايد و على طراز البحر المتوسط الساحر ..
إليكم التفاصيل ..
في بداية العمل نختار الأرضية المناسبة للحفر و يفضل أن تكون متوسطة لمساحة الحديقة أي في وسطها تقريباً، و نقوم في مدة تستغرق يوم أو اثنين بحفر الجزء المخصص للمسبح بواسطة حفار آلي بطريقة احترافية و يقوم بحفر المساحة الكلية للمسبح و كأننا سنقوم بغمره بالمياة .
في تلك المرحلة نقوم بكبس الارضيات في عن طريق كباس الرمال المعروف و في تلك العملية قد نستغرق يوم كامل و بعدها سنلاحظ أننا انتهينا من نسبة كبيرة من انشاء مسبحنا الخاص بفضل الحوواف الجانبية و العمق الذذي سيظهر بشكل واضح أمامنا .
نقوم بتركيب عوازل و مواد لاصقة لتجميعها تلك المواد تسمى
فيلم و تعمل ضد امتصاص الماء و تمنع تسريبها من بين أي فراغات موجودة في البطانة الأرضية أو الجدارية و تقوم بالاتحاد مع الدعامات المعدنية الموجودة في الفواصل و تصنع حوض شبه كامل في انتظار الخطوة المقبلة ..
نقوم في تلك المرحلة بصب الاسمنت في الفراغات و الأرضيات و الجوانب و انشاء دعامات قوية لحمل الحوائط من الخارج يفضل أن تكون من الصلب، و بعدها نترك الأسمنت ليجف و سنلاحظ أنه لايوجد أي فراغات في البناء الأسمنتي الذي قمنا بعمله للتأكد من عدم تسرب الماء من أي مكان ثم ننتقل للخطوة التالية
في تلك المرحلة نقوم بكساء الحفرة الأسمنتية التي صممناها في الخطوة السابقة عن طريق مادة بلاستيكية خاصة بحمامات السباحة و نقوم بتركيبها مثل الصورة تماماً في كل الجوانب و على كل الأرضية و نقوم بثبيته في الحروف جيداً و بمواد لاصقة قوية .
في تلك المرحلة قبل التشطيب النهائي نقوم بمليء المسبح بالماء و نتركه لأيام حتى نتأكد من عدم تسريبه للماء و كذلك لنتأكد من قوة البناء الذي قمنا بإنشائه و الأسمنت الذي قمنا بصبه و الجوانب التي دعمناها بالصلب ، لنترك المسبح في بضعة أيام للمراقبة .
في حالة نجاح المهمة نقوم مباشرة بالبدء في عمل التشطيب النهائي للمسبح و جواره و هذا عن طريق رصف المحيط الخاص به بالخشب المقاوم للرطوبة و المتكيف مع الطقس و المقاوم للماء أي أنه لا يتعفن بفعل تراكم المياة و نقوم بتركيبه بطريقة جيدة و تلميعه و تماسكه بمواد غراء ول صق قوية حتى نضمن عدم وجود فراغات فيه أيضاً .
بعد كل ذلك نقوم بوضع جلساتنا الرائعة في الخارج و نقوم بمليء مياة المسبح بعد التأكد من نظم الصرف و المليء و مقاومة و متانة المسبح و نستمتع بالهواء المنعش و نستعد لخطوة أخيرة متعلقة بالصحة و السلامة
نظام التجديد و التنظيف الهيدروليكي لتنظيف المياة من الضروريات التي لابد أن تقوم بتركيبها في مسبحك الخاص و تتركه يعمل قبل أن تنزل للمسبح لمدة لا تقل عن 7 ساعات لتساعده أن ينظف الماء و يكررها و يعيد فلترة المسبح بمياة نظيفة حتى يجعلك مستمتعاً و محافظاً على صحتك و تتمتع بهدوء و لحظات سعيدة لا تنسى و لا يعرك صفوها أي شيء .
الخيار الآخر يتمثل في تصميم حمام السباحة بالمعادن الناعمة و التي تقلل كثيراً من مخاطر التسريب و تسهل من عملية التجميع و اللحام للمسبح و كأنه قطعة واحدة ، و المعدن أيضاً يجعل فترة بناء المسبح قليلة للغاية بالمقارنة بالطريقة التي وضحناها في الصور السابقة .
يبدو أن استخدام المعدن في تصميم جوانب و أرضيات المسبح الخاص بك يجعل له مظهراً جذاباً للغاية حيث تكون المياة لامعة لأقصى درجة و كأنها مضاءة من كل الجهات و تجعل المسبح بارزاً و واضحاً و ذو شخصية مميزة مهما كان المحيط حوله جذاباً و ينعم بطبيعة ساحرة .