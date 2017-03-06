صمم حمام سباحة لطيف ، في 9 خطوات فقط

نقوم في تلك المرحلة بصب الاسمنت في الفراغات و الأرضيات و الجوانب و انشاء دعامات قوية لحمل الحوائط من الخارج يفضل أن تكون من الصلب، و بعدها نترك الأسمنت ليجف و سنلاحظ أنه لايوجد أي فراغات في البناء الأسمنتي الذي قمنا بعمله للتأكد من عدم تسرب الماء من أي مكان ثم ننتقل للخطوة التالية