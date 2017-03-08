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البرجولات العصرية! 10 تصاميم سوف تبدو جيدة في أي فناء داخلي

آية علم الدين آية علم الدين
The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
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إن التمتع بالجلوس بعد الظهيرة وفي المساء مع صحبة جيدة يعد من أفضل خطط الصيف للكثيرين، خاصة إذا كان ذلك تحت برجولة جميلة.. في منزلك!

والبرجولة هي عبارة عن بعض الأعمدة التي تحمل سقفًا من مادة مختلفة توفر الظل الجزئي وتسمح بمرور الضوء الطبيعي بعد تخفيفه في أجواء فريدة من نوعها ومع انتعاش الطبيعة الخلابة، ويمكن للسقف أن يكون مصنوعًا من الخشب أو القماش أو الكمرات الخرسانية أو الحديد أو النباتات، وأيًا كانت المادة فإن البرجولة هي اختيار ممتاز للتواجد في المساحة الخارجية من منزلك.

إذا كنت لم تقرر بعد، فلا تفوت هذه ال10 تصاميم للبرجولات والتي سوف تساعدك بالتأكيد لتختار أيها أفضل للفناء الداخلي أو التراس أو الحديقة التي في منزلك. 

1. البرجولة المعدنية

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

هذا التصميم يعد بديلًا عن البرجولات الكلاسيكية ذات الدعامات والأعمدة، في هذه الحالة يتم وضع هيكل معدني على الحائط، وعلى الرغم من أنه يقدم نفس الفائدة، وربما مع جرعة أقل قليلاً من الرومانسية النموذجية للبرجولات الكلاسيكية، فإن هذا التصميم هو واحد من أكثر الخيارات  قدرة على مقاومة الطقس، وخاصة في المناطق المدارية مع هبوب الرياح القوية.

2. غطاء زجاجي

The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

قديمًا كانت البرجولات تستخدم بشكل وظيفي أكثر في المنزل، فقد كانت تحمي المنزل من مياة الأمطار عن طريق سقفها المنحدر الذي يجعل المياة تنزلق من فوقه ويتخلص منها السقف، أما هذه الأيام فإن البرجولات أصبحت تستخدم بشكل جمالي أكثر، مع التصميمات والمواد العديدة التي تستخدم فيها والتي تسمح بالاستمتاع بالظل في المنزل بشكل أكبر.

في هذه الصورة نجد أن الطراز الاستعماري للبرجولة واضح جدًا من خلال الخشب الداكن المستخدم فيها، أما عن التفصيلة الأكثر جمالًا؟ فهي الغطاء الزجاجي الذي يحمي الفراغ من المطر ويضيئه بشكل جميل.

3. لتشكيل واجهة موحدة

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura أبواب رئيسية حديد White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

من الأفكار التي سوف تحبها هو وجود برجولة أعلى مدخل منزلك، فهي تضيف لمسة من الرقي إلى أي واجهة وتبرز فراغ المدخل وتعطيه مزيدًا من الأهمية.

ولإعطاء تأثير بصري أكبر يمكنك اختيار لونًا للبرجولة متباينًا مع لون الواجهة ككل .. فكرة عظيمة.

4. من الزجاج والخشب لأسلوب فريد من نوعه

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مرآب~ كراج
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

في هذا الحالة فإن البرجولة هي الخيار الأفضل، فبالنظر للبيئة المحيطة المليئة بالطبيعة نجد أن البرجولة تتيح الاستمتاع بالجمال الخارجي للمنزل، ومع السطح الزجاجي الذي يسمح بمرور الضوء الطبيعي ويخلق جوًا فريدًا من نوعه.

5. الكلاسيكي الذي نحبه

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura بلكونة أو شرفة
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

إذا كنت من الناس الذين يحبون الطراز الرومانسي فإنك لا يمكن أن تفوت هذه البرجولة، فهي تشبه الأساطير، مع اللون الأبيض المستخدم لإضفاء الطراز الكلاسيكي الذي يجلب الأناقة والدفء، كما هو الحال في هذا التصميم .

6. لترحيب حار

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من الخيارات الجميلة لترحيب حار بالزائرين في منزلك هو البرجولة الخشبية، على الطراز الريفي الذي يعطي الدفء لأي جزء في المنزل، فإذا أردنا تسليط الضوء على المدخل، ما علينا إلا أن نضفي لمسة لطيفة عن طريق وضع ممر خشبي أسفل البرجولة الخشبية ومحاطًا بالنباتات، وسوف تشعر أنك في مدخل لفندق خمس نجوم في كل مرة تدخل من هذا المدخل.

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7. الطبيعية

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito منازل
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

إذا كنت ترغب في الاتصال بالطبيعة فإن واحدة من أفضل الأفكار هو صنع هيكل البرجولة بحيث يسمح للزهورأن تغطيها، وإذا اخترت بعض النباتات العطرية فإنك سوف تشعر في كل مرة تذهب فيها إلى الحديقة بأنك تتنفس السعادة.

8. طراز البحر الأبيض المتوسط

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA بلكونة أو شرفة
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

الأعمدة الكبيرة التي تمسك البرجولة هي أفضل وسيلة لجلب طراز البحر الأبيض المتوسط إلى منزلك، مع إكمال التفاصيل بالستائر النقية التي تعطي لمسة من الأناقة.

9. زاوية نقية

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento منازل Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

الخيزران هو حليف كبير عند اختيار برجولة تصلح لمنزل في الريف، حيث أن الطبيعة تعطي انطباعًا منعشًا وحميميًا، وإذا أضفنا النبات الذي يحيط بالمنزل فإننا نؤكد لك أنك لن ترغب في الانتقال من هناك أبدًا.

10. مع تصاميم أصلية

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

البرجولة لا يجب أن تكون متكررة، فالتصميم المنحني الغيرمنتظم سوف يخلق أسلوبًا فريدًا من نوعه وحديث.

إذا كنت ترغب في رؤية المزيد من التصاميم، نوصيك بما يلي: 10 مظلات مبتكرة سوف تتمنى أن تكون في بيتك.

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