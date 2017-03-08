البرجولات العصرية! 10 تصاميم سوف تبدو جيدة في أي فناء داخلي

إن التمتع بالجلوس بعد الظهيرة وفي المساء مع صحبة جيدة يعد من أفضل خطط الصيف للكثيرين، خاصة إذا كان ذلك تحت برجولة جميلة.. في منزلك!

والبرجولة هي عبارة عن بعض الأعمدة التي تحمل سقفًا من مادة مختلفة توفر الظل الجزئي وتسمح بمرور الضوء الطبيعي بعد تخفيفه في أجواء فريدة من نوعها ومع انتعاش الطبيعة الخلابة، ويمكن للسقف أن يكون مصنوعًا من الخشب أو القماش أو الكمرات الخرسانية أو الحديد أو النباتات، وأيًا كانت المادة فإن البرجولة هي اختيار ممتاز للتواجد في المساحة الخارجية من منزلك.

إذا كنت لم تقرر بعد، فلا تفوت هذه ال10 تصاميم للبرجولات والتي سوف تساعدك بالتأكيد لتختار أيها أفضل للفناء الداخلي أو التراس أو الحديقة التي في منزلك.