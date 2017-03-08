البرجولات العصرية! 10 تصاميم سوف تبدو جيدة في أي فناء داخلي

إن التمتع بالجلوس بعد الظهيرة وفي المساء مع صحبة جيدة يعد من أفضل خطط الصيف للكثيرين، خاصة إذا كان ذلك تحت برجولة جميلة.. في منزلك!
والبرجولة هي عبارة عن بعض الأعمدة التي تحمل سقفًا من مادة مختلفة توفر الظل الجزئي وتسمح بمرور الضوء الطبيعي بعد تخفيفه في أجواء فريدة من نوعها ومع انتعاش الطبيعة الخلابة، ويمكن للسقف أن يكون مصنوعًا من الخشب أو القماش أو الكمرات الخرسانية أو الحديد أو النباتات، وأيًا كانت المادة فإن البرجولة هي اختيار ممتاز للتواجد في المساحة الخارجية من منزلك.
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هذا التصميم يعد بديلًا عن البرجولات الكلاسيكية ذات الدعامات والأعمدة، في هذه الحالة يتم وضع هيكل معدني على الحائط، وعلى الرغم من أنه يقدم نفس الفائدة، وربما مع جرعة أقل قليلاً من الرومانسية النموذجية للبرجولات الكلاسيكية، فإن هذا التصميم هو واحد من أكثر الخيارات قدرة على مقاومة الطقس، وخاصة في المناطق المدارية مع هبوب الرياح القوية.
قديمًا كانت البرجولات تستخدم بشكل وظيفي أكثر في المنزل، فقد كانت تحمي المنزل من مياة الأمطار عن طريق سقفها المنحدر الذي يجعل المياة تنزلق من فوقه ويتخلص منها السقف، أما هذه الأيام فإن البرجولات أصبحت تستخدم بشكل جمالي أكثر، مع التصميمات والمواد العديدة التي تستخدم فيها والتي تسمح بالاستمتاع بالظل في المنزل بشكل أكبر.
في هذه الصورة نجد أن الطراز الاستعماري للبرجولة واضح جدًا من خلال الخشب الداكن المستخدم فيها، أما عن التفصيلة الأكثر جمالًا؟ فهي الغطاء الزجاجي الذي يحمي الفراغ من المطر ويضيئه بشكل جميل.
من الأفكار التي سوف تحبها هو وجود برجولة أعلى مدخل منزلك، فهي تضيف لمسة من الرقي إلى أي واجهة وتبرز فراغ المدخل وتعطيه مزيدًا من الأهمية.
ولإعطاء تأثير بصري أكبر يمكنك اختيار لونًا للبرجولة متباينًا مع لون الواجهة ككل .. فكرة عظيمة.
في هذا الحالة فإن البرجولة هي الخيار الأفضل، فبالنظر للبيئة المحيطة المليئة بالطبيعة نجد أن البرجولة تتيح الاستمتاع بالجمال الخارجي للمنزل، ومع السطح الزجاجي الذي يسمح بمرور الضوء الطبيعي ويخلق جوًا فريدًا من نوعه.
إذا كنت من الناس الذين يحبون الطراز الرومانسي فإنك لا يمكن أن تفوت هذه البرجولة، فهي تشبه الأساطير، مع اللون الأبيض المستخدم لإضفاء الطراز الكلاسيكي الذي يجلب الأناقة والدفء، كما هو الحال في هذا التصميم .
من الخيارات الجميلة لترحيب حار بالزائرين في منزلك هو البرجولة الخشبية، على الطراز الريفي الذي يعطي الدفء لأي جزء في المنزل، فإذا أردنا تسليط الضوء على المدخل، ما علينا إلا أن نضفي لمسة لطيفة عن طريق وضع ممر خشبي أسفل البرجولة الخشبية ومحاطًا بالنباتات، وسوف تشعر أنك في مدخل لفندق خمس نجوم في كل مرة تدخل من هذا المدخل.
إذا كنت ترغب في الاتصال بالطبيعة فإن واحدة من أفضل الأفكار هو صنع هيكل البرجولة بحيث يسمح للزهورأن تغطيها، وإذا اخترت بعض النباتات العطرية فإنك سوف تشعر في كل مرة تذهب فيها إلى الحديقة بأنك تتنفس السعادة.
الأعمدة الكبيرة التي تمسك البرجولة هي أفضل وسيلة لجلب طراز البحر الأبيض المتوسط إلى منزلك، مع إكمال التفاصيل بالستائر النقية التي تعطي لمسة من الأناقة.
الخيزران هو حليف كبير عند اختيار برجولة تصلح لمنزل في الريف، حيث أن الطبيعة تعطي انطباعًا منعشًا وحميميًا، وإذا أضفنا النبات الذي يحيط بالمنزل فإننا نؤكد لك أنك لن ترغب في الانتقال من هناك أبدًا.
البرجولة لا يجب أن تكون متكررة، فالتصميم المنحني الغيرمنتظم سوف يخلق أسلوبًا فريدًا من نوعه وحديث.
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