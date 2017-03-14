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15 مطبخًا يصلح تمامًا للمنزل الصغير

آية علم الدين آية علم الدين
Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal مطبخ
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عندما نتحدث عن الديكور فإن هناك العديد من الجوانب ذات الصلة، ولكن ربما كان الحجم والمساحة  التصميمة هما أكثر العناصر تأثيرًا، وذلك لأن أبعاد الفراغ هي مفتاح الحل، كما أن هناك خصائص أخرى مؤثرة مثل حجم الأثاث وألوان الجدران وأنواع المواد المستخدمة من ضمن أشياء أخرى كثيرة.

لذا فإنه بلغة أكثر قربًا من الديكور فإنه إذا كان الأمر يتعلق بالمساحات الصغيرة فإنه يكون من الصعوبة بمكان تحقيق كل ما تريده في الحقيقة، ولكن.. إنه ليس مستحيلًا، فعلى سبيل المثال، وجود مطبخ بمساحة مربعة من بضعة أمتار لا يعد عائقًا لتصميم ديكوراته بذوق سليم وأسلوب راقي.

حتى إذا كان لديك مطبخًا صغيرًا !، لا تيأس فسوف نقدم لك 15 فكرة عظيمة لا يمكنك أن تفوتها.

1. يحتوي على جزيرة

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

لمساحة أكثر ديناميكية لا تتردد في إدراج هذا البند، فهو بالفعل قد أصبح شائعًا جدًا في جميع أنواع المطابخ،ونحن نرشح لك هذه فكرة الجزيرة  في المطبخ لأنها تستطيع أن تفصل المطبخ عن بقية الفراغات، مثل غرفة المعيشة أو غرفة الطعام، وهي أيضًا توسع مجال العمل لإعداد الطعام ومساحة تناول الطعام.

باختصار، إنها تحقق فراغًا صغيرًا متعدد الوظائف!

2. التخفيف من حدة مساحات الألوان

Ferdinand Duval, Laure van Gaver Laure van Gaver مطبخ Grey
Laure van Gaver

Laure van Gaver
Laure van Gaver
Laure van Gaver

المساحات الصغيرة تتطلب تجميع وظائف متكاملة في نفس الفراغ، فمن الممكن أن نجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام.

وتحقيقا لهذا الغرض، هناك وسيلة عملية للغاية وهي استخدام نفس اللون في كل من الأثاث والجدران معًا، وهذا هو ما يحدد انتماء كل جزء للفراغ الخاص به.

3. تكيف مطبخك

Kitchenette homify مطبخ
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

إن هذه الصورة تؤكد لنا أنه لا يوجد مكان صغير لا يمكنه أن يتكيف مع احتياجاتنا، ففي هذه الغرفة تتوافر أساسيات النوم، وغسل وتناول الطعام، إنه لا يحتوي فقط على المطبخ بل العديد من الأغراض الأخرى… ليس هناك شك في أن آخر شيء يمكننا القيام به ذلك هو أن نقلل شأن من مكان لصغر حجمه.

4. الأثاث على شكل حرف T

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

يجب أن يكون أثاث المساحات الصغيرة عملي ووظيفي أكثر، وبهذا المعنى هناك نموذجًا للأثاث على شكل حرف T رائع، فهو يتيح حرية الحركة في الفراغ، كما يتيح مكانًا لغسالة صحون وفرن .

5. استغل كل زاوية!

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré غرفة السفرةطاولات
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

يمكن للزوايا أن تكون مفيدة جدًا إذا كنت تعرف كيف توظف الأثاث المناسب فيها، ففي هذا المطبخ الجميل نجد كيف لقطعة كبيرة من الأثاث على شكل حرف L أن تحتوي بداخلها الغسالة وغسالة الصحون والموقد والفرن. هل تسأل عن شيء أكثر من ذلك؟

6. إضفاء الرحابة والسطوع

Rénovation d'un studio "neuf", Design By Solène Utard Design By Solène Utard مطبخألواح المطبخ
Design By Solène Utard

Design By Solène Utard
Design By Solène Utard
Design By Solène Utard

يعتبر الأبيض من أكثر الألوان جاذبية وقوة، فاستخدام هذا اللون في المطبخ له فوائد متعددة، فهو يعطي شعورًا بالاتساع مع المساهمة في إضاءة المكان، بالإضافة إلى أعطاء لمحة من العصرية والحداثة والنظافة على المكان… . لاشك أنه ليس هناك ما هو أفضل من الأبيض.

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7. استخدام الأماكن العالية

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté مطبخ
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

هناك طريقة أخرى لتعظيم المنفعة من الفراغ وهي امتداد الأثاث على ارتفاع الحوائط بالكامل؛ فبهذه الطريقة يمكنك استخدام المساحة العمودية واستغلالها في وضع فرن الميكروويف والتخزين.

8. توحيد اللون

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

للحصول على نتيجة سحرية جريئة يمكنك توحيد اللون المستخدم، تمامًا كما هو الحال في هذا المطبخ الذي يبدو وكأنه غير موجود.. فكرة مثالية في المساحات الصغيرة، فبهذه الطريقة ليس هناك سبيل لوجود الزحام البصري.

9. استخدام الجدران للتخزين

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

يتطلب كل مطبخ أماكن لتخزين الأشياء، ومع ذلك، فالخزانات أو الدولايب يمكن ألا تكون مريحة في المساحات الصغيرة.

ما الحل؟ استخدم الجدران العميقة للتخزين بشكل لا يستهلك مساحة كبيرة.

10. أي مطبخ يمكنك اخفاؤه؟

interior, VANONCINI PIETRO & C SNC VANONCINI PIETRO & C SNC مطبخطاولات وكراسي
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC

VANONCINI PIETRO & C SNC
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC
VANONCINI PIETRO & C SNC

هناك خيار مثالي سحري حقًا في الشقق الصغيرة، وهو عزل المطبخ عن الغرف الأخرى من خلال الأبواب القابلة للطي. وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بوجبات الطعام بدون النظر إلى كل أدوات الإعداد التي استخدمتها فيه.

11. لا تقل لا للزوايا

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design مطبخ
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

لا شك أن الأماكن الصغيرة تكون أقل مساحة إذا لم تستغل الزوايا بشكل ذكي، فالزوايا الغير مستغلة تشكل تحديًا كبيرًا، ولكنها أيضًا تستطيع أن تعطي نتائج مبهرة في التصميم، تمامًا مثل هذا المطبخ الذي نجده أمامنا، فليس فيه زاوية أو مكان غير مستغل وغير جدير بالملاحظة، وكل ذلك بفضل استخدام الزوايا التسعين درجة قدر الإمكان.

12. ابحث عن هيكل مناسب للمطبخ

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal مطبخ
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

ابحث عن الشكل الهيكلي المناسب لفراغ المطبخ في البداية، فهذه النقطة سوف تختصر عليك الكثير من التخبط، وراعي في اختيارك التقليل من الأماكن المعزولة في المطبخ حتى تتجنب إغلاق مساحات كبيرة من المطبخ تقلل من مساحته الأصلية.

13. مثل الأبعاد الصغيرة

Woodlands Grove, PARKdesigned Architects PARKdesigned Architects مطبخ
PARKdesigned Architects

Woodlands Grove

PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects

إذا كان مطبخك صغيرًا فلا تخاف من الأبعاد الصغيرة، بل من الأفضل أن تعتاد التعامل مع الأبعاد الصغيرة للأشياء بحب، وبذلك سيكون لديك شيء مهم جدًا في كل غرفة: ألا وهو التوافق.

14. اذهب وابحث عن أثاث منفصل

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إن الطراز الحديث يمكنه أن يمزج في تصاميمه بعض العناصر الأصلية، مثل هذه الكراسي المصنوعة من البلاستيك الشفاف على سبيل المثال، فهذا النوع من الأثاث بجانب أنه جاذب للانتباه فهو أيضًا لا يحتل مساحة كبيرة في الفراغ .. ألا ترى ذلك؟

15. لا تغلق مطبخك

강아지와 함께하는 전원주택 [경기 용인 남동], 한글주택(주) 한글주택(주) مطبخ
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

إذا كان فراغ المطبخ لديك ليس محدد المعالم فمن الأفضل لك ألا تغلقه، بل تفتحه على الفراغات المجاورة، أو يمكنك أن تضع فيه بابين مما يكسر الشكل الغير محدد ولا يحد المساحة بشكل يصغر من حجمه.

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هل لازلت تعتقد أن المساحة الصغيرة تضعف من تصميم المطبخ؟

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