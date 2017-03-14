15 مطبخًا يصلح تمامًا للمنزل الصغير

عندما نتحدث عن الديكور فإن هناك العديد من الجوانب ذات الصلة، ولكن ربما كان الحجم والمساحة التصميمة هما أكثر العناصر تأثيرًا، وذلك لأن أبعاد الفراغ هي مفتاح الحل، كما أن هناك خصائص أخرى مؤثرة مثل حجم الأثاث وألوان الجدران وأنواع المواد المستخدمة من ضمن أشياء أخرى كثيرة.
لذا فإنه بلغة أكثر قربًا من الديكور فإنه إذا كان الأمر يتعلق بالمساحات الصغيرة فإنه يكون من الصعوبة بمكان تحقيق كل ما تريده في الحقيقة، ولكن.. إنه ليس مستحيلًا، فعلى سبيل المثال، وجود مطبخ بمساحة مربعة من بضعة أمتار لا يعد عائقًا لتصميم ديكوراته بذوق سليم وأسلوب راقي.
حتى إذا كان لديك مطبخًا صغيرًا !، لا تيأس فسوف نقدم لك 15 فكرة عظيمة لا يمكنك أن تفوتها.
لمساحة أكثر ديناميكية لا تتردد في إدراج هذا البند، فهو بالفعل قد أصبح شائعًا جدًا في جميع أنواع المطابخ،ونحن نرشح لك هذه فكرة الجزيرة في المطبخ لأنها تستطيع أن تفصل المطبخ عن بقية الفراغات، مثل غرفة المعيشة أو غرفة الطعام، وهي أيضًا توسع مجال العمل لإعداد الطعام ومساحة تناول الطعام.
باختصار، إنها تحقق فراغًا صغيرًا متعدد الوظائف!
المساحات الصغيرة تتطلب تجميع وظائف متكاملة في نفس الفراغ، فمن الممكن أن نجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام.
وتحقيقا لهذا الغرض، هناك وسيلة عملية للغاية وهي استخدام نفس اللون في كل من الأثاث والجدران معًا، وهذا هو ما يحدد انتماء كل جزء للفراغ الخاص به.
إن هذه الصورة تؤكد لنا أنه لا يوجد مكان صغير لا يمكنه أن يتكيف مع احتياجاتنا، ففي هذه الغرفة تتوافر أساسيات النوم، وغسل وتناول الطعام، إنه لا يحتوي فقط على المطبخ بل العديد من الأغراض الأخرى… ليس هناك شك في أن آخر شيء يمكننا القيام به ذلك هو أن نقلل شأن من مكان لصغر حجمه.
يجب أن يكون أثاث المساحات الصغيرة عملي ووظيفي أكثر، وبهذا المعنى هناك نموذجًا للأثاث على شكل حرف T رائع، فهو يتيح حرية الحركة في الفراغ، كما يتيح مكانًا لغسالة صحون وفرن .
يمكن للزوايا أن تكون مفيدة جدًا إذا كنت تعرف كيف توظف الأثاث المناسب فيها، ففي هذا المطبخ الجميل نجد كيف لقطعة كبيرة من الأثاث على شكل حرف L أن تحتوي بداخلها الغسالة وغسالة الصحون والموقد والفرن. هل تسأل عن شيء أكثر من ذلك؟
يعتبر الأبيض من أكثر الألوان جاذبية وقوة، فاستخدام هذا اللون في المطبخ له فوائد متعددة، فهو يعطي شعورًا بالاتساع مع المساهمة في إضاءة المكان، بالإضافة إلى أعطاء لمحة من العصرية والحداثة والنظافة على المكان… . لاشك أنه ليس هناك ما هو أفضل من الأبيض.
هناك طريقة أخرى لتعظيم المنفعة من الفراغ وهي امتداد الأثاث على ارتفاع الحوائط بالكامل؛ فبهذه الطريقة يمكنك استخدام المساحة العمودية واستغلالها في وضع فرن الميكروويف والتخزين.
للحصول على نتيجة سحرية جريئة يمكنك توحيد اللون المستخدم، تمامًا كما هو الحال في هذا المطبخ الذي يبدو وكأنه غير موجود.. فكرة مثالية في المساحات الصغيرة، فبهذه الطريقة ليس هناك سبيل لوجود الزحام البصري.
يتطلب كل مطبخ أماكن لتخزين الأشياء، ومع ذلك، فالخزانات أو الدولايب يمكن ألا تكون مريحة في المساحات الصغيرة.
ما الحل؟ استخدم الجدران العميقة للتخزين بشكل لا يستهلك مساحة كبيرة.
هناك خيار مثالي سحري حقًا في الشقق الصغيرة، وهو عزل المطبخ عن الغرف الأخرى من خلال الأبواب القابلة للطي. وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بوجبات الطعام بدون النظر إلى كل أدوات الإعداد التي استخدمتها فيه.
لا شك أن الأماكن الصغيرة تكون أقل مساحة إذا لم تستغل الزوايا بشكل ذكي، فالزوايا الغير مستغلة تشكل تحديًا كبيرًا، ولكنها أيضًا تستطيع أن تعطي نتائج مبهرة في التصميم، تمامًا مثل هذا المطبخ الذي نجده أمامنا، فليس فيه زاوية أو مكان غير مستغل وغير جدير بالملاحظة، وكل ذلك بفضل استخدام الزوايا التسعين درجة قدر الإمكان.
ابحث عن الشكل الهيكلي المناسب لفراغ المطبخ في البداية، فهذه النقطة سوف تختصر عليك الكثير من التخبط، وراعي في اختيارك التقليل من الأماكن المعزولة في المطبخ حتى تتجنب إغلاق مساحات كبيرة من المطبخ تقلل من مساحته الأصلية.
إذا كان مطبخك صغيرًا فلا تخاف من الأبعاد الصغيرة، بل من الأفضل أن تعتاد التعامل مع الأبعاد الصغيرة للأشياء بحب، وبذلك سيكون لديك شيء مهم جدًا في كل غرفة: ألا وهو التوافق.
إن الطراز الحديث يمكنه أن يمزج في تصاميمه بعض العناصر الأصلية، مثل هذه الكراسي المصنوعة من البلاستيك الشفاف على سبيل المثال، فهذا النوع من الأثاث بجانب أنه جاذب للانتباه فهو أيضًا لا يحتل مساحة كبيرة في الفراغ .. ألا ترى ذلك؟
إذا كان فراغ المطبخ لديك ليس محدد المعالم فمن الأفضل لك ألا تغلقه، بل تفتحه على الفراغات المجاورة، أو يمكنك أن تضع فيه بابين مما يكسر الشكل الغير محدد ولا يحد المساحة بشكل يصغر من حجمه.
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