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8 نصائح لبناء المسبح المثالي في حديقة صغيرة

shereen gouda shereen gouda
Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
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امتلاك حديقة في المنزل يعد من الإمتيازات التي ترفع من مستوى المعيشة وتحسين نمط الحياة اليومية لما فيها من مساحة تسمح بتواصل وترابط الجميع مع الطبيعة، ودائماً ما يزيد تميز أي حديقة بجانب تواجد النباتات هو إيجاد مسبح حتى تكتمل أركان الجمال، وقد يتجنب البعض هذه الفكرة لظنهم أنها تحتاج إلى مساحات كبيرة وخطوات معقدة كي تتم بنجاح، ولكن هذه مفاهيم خاطئة ولا تمت بالواقع بصلة.  المساحة ليست ضمن العناصر المقيدة لإيجاد مسبح، بل كل ما عليك فعله هو دراسة النسب واتباع بعض المراجع العالمية في تحقيق التوازن بين وظيفة المسبح ومساحة النباتات، وأحد أهم عوامل نجاح واستدامة المسبح هو الإهتمام بخطوات التنفيذ لكي تكون البنية مثالية. حتى تتمكن من التوصل إلى المسبح المثالي في التصميم والتنفيذ جئنا بثمانية خطوات متبعة من قبل  الخبراء.

1- المرحلة الأولى: إعداد القواعد والأساسات

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

كما ذكرنا مسبقاً فإن أحد أهم عوامل نجاح المسبح هو أن يكون الهيكل ذو بنية قوية ولكن قبل تأسيس البنية الأساسية عليك أن تقوم بتحديد موقع المسبح وأبعاده المثالية نسبةً إلى مساحة الحديقة ثم تقوم بتحديد الإطار على الأرض بألواح خشبية.

بعد تحديد موقع ومساحة المسبح نبدأ بمرحلة تأسيس الهيكل، بالاستعانة بدراسة مهندس مدني مختص يجب  أن يتم توقيع حديد التسليح بالكميات اللازمة التي من دورها أن تقوي البنية الخرسانية.

2. الخطوة التالية: ملء الأرضية

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

تلي مرحلة الأساسات خطوة هامة للغاية وهي صب الخرسانة، وهي مرحلة حرجة وأكثرهم خطورة إن تمت بصورة غير دقيقة حيث أن لا يوجد رجعة بعدها دون خسائر هائلة، لذلك علينا دائماً أن نعيراهتماماً ليس بصغير عند اختيار نوع الخرسانة قبل عملية الصب على أن يكون ذو جودة عالية وأسلوب الصب محترف، ثم علينا أن لا ننسى أهمية وضع مادة عازلة لحماية الخرسانة من ماء المسبح.

3- قم باختيار البلاطات المناسبة بناءاً على الطابع الذي ترغب به

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

اختيار بلاطات وتجاليد حوائط وأرضيات المسبح هي أولى مراحل اللمسات الجمالية وأهمها، ومن الممكن أن تتوصل إلى الطابع المفضل لك من خلال اللون والخامة المناسبة حتى تصل، والتنوع بين الأصناف لا حصر له.

4- البيئة المحيطة بالمسبح

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

من المحتمل بعد تنفيذ المسبح أن تأخذ فياعتبارك تجديد المساحات المحيطة بالمسبح حتى تتجانس طباع المحديقة في نمط واحد.

5- اعتمد على الديكورات الطبيعية

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

عند التفكير في تزيين محيط المسبح عليك أن تلجأ إلى مفردات مستوحاة من الطبيعة مما يواكب ذوق ونمط المسبح، وبذلك سوف تنعم بحديقة فيها مسبح متكامل الأركان.

6- انتبه إلى المستويات المختلفة

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

مما لاشك فيه إيجاد مسبح في الحديقة سوف يتسبب في بعض التغييرات من قبل مستويات الحديقة نسبةً إلى المنزل  ومحيط المسبح، فلا داعي للقلق من هذا الأمر، وكل ما عليك فعله هو معالجة هذه المناسيب المختلفة ببعض الدرجات البسيطة، ونحن نؤكد لك أن النتيجة سوف تكون رائعة.

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7- صمم منطقة مظللة

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

الإستمتاع بكل عناصر الطبيعة من خلال حديقة منزلك أمر رائع بلا شك، ولكن علينا أن لا ننسى متغيرات المناخ وأن لا ندع مثل هذه التغيرات تعوق قابليتك بأن تنعم بمثل هذه المشاهد الخلابة من مسبح ونباتات، لذا خصص جزء مغطى في حديقتك لحمايتك من أشعة الشمس الحارقة صيفاً ومن الأمطار الغزيرة شتاءاً.

8- وبطبيعة الحال حافظ على المساحات المعرضة للشمس

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

كما صممنا في نقطة سابقة أن توجد مساحة مغطاة للحماية من الطقوس المختلفة أمر ضروري علينا أيضاً أن لا نهمل أهمية التعرض إلى الشمس لما فيها من أهمية صحية ونفسية، وهذا التكامل بين المساحات المختلفة من شأنه أن يتسبب في تصميم متزن يخلق راحة نفسية، فهذا التصميم يحقق متطلبات جميع الأذواق.

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