8 نصائح لبناء المسبح المثالي في حديقة صغيرة

امتلاك حديقة في المنزل يعد من الإمتيازات التي ترفع من مستوى المعيشة وتحسين نمط الحياة اليومية لما فيها من مساحة تسمح بتواصل وترابط الجميع مع الطبيعة، ودائماً ما يزيد تميز أي حديقة بجانب تواجد النباتات هو إيجاد مسبح حتى تكتمل أركان الجمال، وقد يتجنب البعض هذه الفكرة لظنهم أنها تحتاج إلى مساحات كبيرة وخطوات معقدة كي تتم بنجاح، ولكن هذه مفاهيم خاطئة ولا تمت بالواقع بصلة. المساحة ليست ضمن العناصر المقيدة لإيجاد مسبح، بل كل ما عليك فعله هو دراسة النسب واتباع بعض المراجع العالمية في تحقيق التوازن بين وظيفة المسبح ومساحة النباتات، وأحد أهم عوامل نجاح واستدامة المسبح هو الإهتمام بخطوات التنفيذ لكي تكون البنية مثالية. حتى تتمكن من التوصل إلى المسبح المثالي في التصميم والتنفيذ جئنا بثمانية خطوات متبعة من قبل الخبراء.
كما ذكرنا مسبقاً فإن أحد أهم عوامل نجاح المسبح هو أن يكون الهيكل ذو بنية قوية ولكن قبل تأسيس البنية الأساسية عليك أن تقوم بتحديد موقع المسبح وأبعاده المثالية نسبةً إلى مساحة الحديقة ثم تقوم بتحديد الإطار على الأرض بألواح خشبية.
بعد تحديد موقع ومساحة المسبح نبدأ بمرحلة تأسيس الهيكل، بالاستعانة بدراسة مهندس مدني مختص يجب أن يتم توقيع حديد التسليح بالكميات اللازمة التي من دورها أن تقوي البنية الخرسانية.
تلي مرحلة الأساسات خطوة هامة للغاية وهي صب الخرسانة، وهي مرحلة حرجة وأكثرهم خطورة إن تمت بصورة غير دقيقة حيث أن لا يوجد رجعة بعدها دون خسائر هائلة، لذلك علينا دائماً أن نعيراهتماماً ليس بصغير عند اختيار نوع الخرسانة قبل عملية الصب على أن يكون ذو جودة عالية وأسلوب الصب محترف، ثم علينا أن لا ننسى أهمية وضع مادة عازلة لحماية الخرسانة من ماء المسبح.
اختيار بلاطات وتجاليد حوائط وأرضيات المسبح هي أولى مراحل اللمسات الجمالية وأهمها، ومن الممكن أن تتوصل إلى الطابع المفضل لك من خلال اللون والخامة المناسبة حتى تصل، والتنوع بين الأصناف لا حصر له.
من المحتمل بعد تنفيذ المسبح أن تأخذ فياعتبارك تجديد المساحات المحيطة بالمسبح حتى تتجانس طباع المحديقة في نمط واحد.
عند التفكير في تزيين محيط المسبح عليك أن تلجأ إلى مفردات مستوحاة من الطبيعة مما يواكب ذوق ونمط المسبح، وبذلك سوف تنعم بحديقة فيها مسبح متكامل الأركان.
مما لاشك فيه إيجاد مسبح في الحديقة سوف يتسبب في بعض التغييرات من قبل مستويات الحديقة نسبةً إلى المنزل ومحيط المسبح، فلا داعي للقلق من هذا الأمر، وكل ما عليك فعله هو معالجة هذه المناسيب المختلفة ببعض الدرجات البسيطة، ونحن نؤكد لك أن النتيجة سوف تكون رائعة.
الإستمتاع بكل عناصر الطبيعة من خلال حديقة منزلك أمر رائع بلا شك، ولكن علينا أن لا ننسى متغيرات المناخ وأن لا ندع مثل هذه التغيرات تعوق قابليتك بأن تنعم بمثل هذه المشاهد الخلابة من مسبح ونباتات، لذا خصص جزء مغطى في حديقتك لحمايتك من أشعة الشمس الحارقة صيفاً ومن الأمطار الغزيرة شتاءاً.
كما صممنا في نقطة سابقة أن توجد مساحة مغطاة للحماية من الطقوس المختلفة أمر ضروري علينا أيضاً أن لا نهمل أهمية التعرض إلى الشمس لما فيها من أهمية صحية ونفسية، وهذا التكامل بين المساحات المختلفة من شأنه أن يتسبب في تصميم متزن يخلق راحة نفسية، فهذا التصميم يحقق متطلبات جميع الأذواق.
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