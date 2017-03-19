8 نصائح لبناء المسبح المثالي في حديقة صغيرة

كما ذكرنا مسبقاً فإن أحد أهم عوامل نجاح المسبح هو أن يكون الهيكل ذو بنية قوية ولكن قبل تأسيس البنية الأساسية عليك أن تقوم بتحديد موقع المسبح وأبعاده المثالية نسبةً إلى مساحة الحديقة ثم تقوم بتحديد الإطار على الأرض بألواح خشبية.

بعد تحديد موقع ومساحة المسبح نبدأ بمرحلة تأسيس الهيكل، بالاستعانة بدراسة مهندس مدني مختص يجب أن يتم توقيع حديد التسليح بالكميات اللازمة التي من دورها أن تقوي البنية الخرسانية.