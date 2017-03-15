8 مطابخ صغيرة و لكنها ساحرة

مدى الإلهام في تصميم مطبخك هام للغاية في الحصول على نتيجة تحوذ على إعجابك في النهاية، لذا فاليوم نحن نقدم الإلهام في كتاب الأفكار هذا في رحلة مع هوميفاي في سحر و جمال 8 مطابخ صغيرة الحجم ستساعدك في تصميم المطبخ الخاص أو تجديد مطبخك الحالي بسهولة .فبعد مشاهدتك لتلك الأفكار ستدرك أن المساحة عائق وهمي تماماً و يسهل التعامل معه و تقويضه ببعض الحيل البسيطة التي يمكن أن تغير نظرتك تماماً لمساحة مطبخك بعد تطبيقها ..
إليكم التفاصيل ..
لأن هذا المطبخ صغير في مساحته كان لزاماً علينا أن نستخدم دمجاً بين اللون الابيض المفروض استخدامه بسبب المساحة و بين مكون آخر يكسر سيطرته و كان الاختيار واقعاً على الخشب لأكثر من سبب أهمها سهولة استخدامه في تصميم الخزانات دون تغيير و كذلك كان لدينا فرصة لاستخدامه كرف للحوض و لكن اختيارنا للرخام الأبيض جاء لزيادة الجانب المشرق في المطبخ بوجه عام خصوصاً أن النافذة تعمل على جعل سطح الرخام لامعاً و متألقاً على الدوام .
استخدام التباين في المساحات الصغيرة يعتبر من الحلول الناجزة في تضييع الإحساس بالضيق و جذب الانتباه تلقائياً للتنافر بين الألوان المستخدمه في التصميم مثل الأبيض و الأسود مثلاً، و هنا تم تنفيذ ذلك بمهارة حيث لا يمكنك ملاحظة التباين ظاهراً بالقدر الذي يجذبك التناغم بينهما، لاحظ استخدام الخزانات و السفرة بلون اسود قاتم و بين استخدام الأبيض في كل ماعداها
لو كان المطبخ صغيراً بدرجة كبيرة قم على الفور بتصميمه بلون واحد بعيداً عن مخاطرة التوازن في التباينات و التناقض في الألوان، فاللون الأبيض المنفرد يعتبر من أبسط الحلول للتخلص من الشعور بالضيق و استخدام الرفوف و الخزانات بكثرة يساعد على حجب أي فوضى قد تنشأ بسبب هذا الضيق
من الأساليب العملية في التصميم استخدام الرفوف بشكل جمالي و عملي في الوقت ذاته، لاحظ انتشار الخشب في الرفوف و في الخزانات و البار و مدى التلوين فيها و التوحد في لون الخشب الأصلي حتى في المقابض، و كل ذلك ام كان سيظهر بهذا الجمال لولا الأضواء المبهرة المسلطة على منطقة العمل في المطبخ
قم بتصميم بار بسطح لامع سواء كان معدنياً أو خرسانياً مطلي بالألوان و بدرجات لمعان جذابة ، سيساعدك هذا في استخدامه كرف إضافي للتخزين و دمج الأجهزة الهامة مثل البوتوجاز . و من ناحية أخرى سيكون عصرياً في مظهره .
لو كان مطبخك صمم بلون واحد و أنت ترى أنك بحاجة لألوان أخرى لكسر تلك السيطرة يمكنك الاعتماد على الإكسسوارات سواء في الاواني الخزفية أو البلاستيكية و استغل الرفوف الأسطح لتضعها عليها فسيكون ذلك ناجزاً و موفراً و سيصل للنتيجة المرغوبة .
المطبخ الضيق يمكن أن يفرض عليك استخدام جهة واحدة فقط منه، و ينبغي عليك في تلك الحالة استخدام الارتفاع في خزانات و رفوف مناسبة لحجم احتياجاتك و مخزوناتك و هذا بالإضافة لاستغلال أسفل الحوض في التخزين أيضاً و وضع البوتوجاز أما في الجهة المقابلة فحاول أن يكون دون تجهيزات أو سوى بعض الخزانات الرفيعة التي يمكنها استيعاب أدوات كغسالة الاطباق و الفرن الكهربائي ، الفكرة باختصار تكمن في تخصيص مكان للعمل المتكرر و آخر لحرية الحركة .
استخدام السيراميك في الجدران يضمن لك تنوعاً و ثراءاً عصرياً للتصميم الخاص بمطبخك ، و لكن ينبغي عليك عدم الخروج عن لونين فقط في البلاط و إلا ستكون الزيادة تسبب زيادة الشعور بالضيق.
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