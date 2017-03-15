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8 مطابخ صغيرة و لكنها ساحرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
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مدى الإلهام في تصميم مطبخك هام للغاية في الحصول على نتيجة تحوذ على إعجابك في النهاية، لذا فاليوم نحن نقدم الإلهام في كتاب الأفكار هذا في رحلة مع هوميفاي في سحر و جمال 8 مطابخ صغيرة الحجم ستساعدك في تصميم المطبخ الخاص أو تجديد مطبخك الحالي بسهولة .فبعد مشاهدتك لتلك الأفكار ستدرك أن المساحة عائق وهمي تماماً و يسهل التعامل معه و تقويضه ببعض الحيل البسيطة التي يمكن أن تغير نظرتك تماماً لمساحة مطبخك بعد تطبيقها ..

إليكم التفاصيل ..

1- اندماج بين الابيض و الخشبي

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

لأن هذا المطبخ صغير في مساحته كان لزاماً علينا أن نستخدم دمجاً بين اللون الابيض المفروض استخدامه بسبب المساحة و بين مكون آخر يكسر سيطرته و كان الاختيار واقعاً على الخشب لأكثر من سبب أهمها سهولة استخدامه في تصميم الخزانات دون تغيير و كذلك كان لدينا فرصة لاستخدامه كرف للحوض و لكن اختيارنا للرخام الأبيض جاء لزيادة الجانب المشرق في المطبخ بوجه عام خصوصاً أن النافذة تعمل على جعل سطح الرخام لامعاً و متألقاً على  الدوام .

2- التباينات و التناقضات

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

استخدام التباين في المساحات الصغيرة يعتبر من الحلول الناجزة في تضييع الإحساس بالضيق و جذب الانتباه تلقائياً للتنافر بين الألوان المستخدمه في التصميم مثل الأبيض و الأسود مثلاً، و هنا تم تنفيذ ذلك بمهارة حيث لا يمكنك ملاحظة التباين ظاهراً بالقدر الذي يجذبك التناغم بينهما، لاحظ استخدام الخزانات و السفرة  بلون اسود قاتم و بين استخدام الأبيض في كل ماعداها 

3- صغير و ماذا بعد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لو كان المطبخ صغيراً بدرجة كبيرة قم على الفور بتصميمه بلون واحد بعيداً عن مخاطرة التوازن في التباينات و التناقض في الألوان، فاللون الأبيض المنفرد يعتبر من أبسط الحلول للتخلص من الشعور بالضيق و استخدام الرفوف و الخزانات بكثرة يساعد على حجب أي فوضى قد تنشأ بسبب هذا الضيق

4- عملي و وظيفي للغاية

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

من الأساليب العملية في التصميم استخدام الرفوف بشكل جمالي و عملي في الوقت ذاته، لاحظ انتشار الخشب في الرفوف و في الخزانات و البار و مدى التلوين فيها و التوحد في لون الخشب الأصلي حتى في المقابض، و كل ذلك ام كان سيظهر بهذا الجمال لولا الأضواء المبهرة المسلطة على منطقة العمل في المطبخ 

5- تصميم بار للمطبخ

Cocina MInimalista , Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

قم بتصميم بار بسطح لامع سواء كان معدنياً أو خرسانياً مطلي بالألوان و بدرجات لمعان جذابة ، سيساعدك هذا في استخدامه كرف إضافي للتخزين و دمج الأجهزة الهامة مثل البوتوجاز . و من ناحية أخرى سيكون عصرياً في مظهره .

6- تفاصيل صفراء في مطبخ يتسيده الأبيض

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

لو كان مطبخك صمم بلون واحد و أنت ترى أنك بحاجة لألوان أخرى لكسر تلك السيطرة يمكنك الاعتماد على الإكسسوارات سواء في الاواني الخزفية أو البلاستيكية و استغل الرفوف الأسطح لتضعها عليها فسيكون ذلك ناجزاً و موفراً و سيصل للنتيجة المرغوبة .

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7- مطبخ ضيق

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

المطبخ الضيق يمكن أن يفرض عليك استخدام جهة واحدة فقط منه، و ينبغي عليك في تلك الحالة استخدام الارتفاع في خزانات و رفوف مناسبة لحجم احتياجاتك و مخزوناتك و هذا بالإضافة لاستغلال أسفل الحوض في التخزين أيضاً و وضع البوتوجاز أما في الجهة المقابلة فحاول أن يكون دون تجهيزات أو سوى بعض الخزانات الرفيعة التي يمكنها استيعاب أدوات كغسالة الاطباق و الفرن الكهربائي ، الفكرة باختصار تكمن في تخصيص مكان للعمل المتكرر و آخر لحرية الحركة .

8- بلاط غريب

Apartamento Copan, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ MDF Grey
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

استخدام السيراميك في الجدران يضمن لك تنوعاً و ثراءاً عصرياً للتصميم الخاص بمطبخك ، و لكن ينبغي عليك عدم الخروج عن لونين فقط في البلاط و إلا  ستكون الزيادة تسبب  زيادة الشعور بالضيق.

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