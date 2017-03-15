8 مطابخ صغيرة و لكنها ساحرة

المطبخ الضيق يمكن أن يفرض عليك استخدام جهة واحدة فقط منه، و ينبغي عليك في تلك الحالة استخدام الارتفاع في خزانات و رفوف مناسبة لحجم احتياجاتك و مخزوناتك و هذا بالإضافة لاستغلال أسفل الحوض في التخزين أيضاً و وضع البوتوجاز أما في الجهة المقابلة فحاول أن يكون دون تجهيزات أو سوى بعض الخزانات الرفيعة التي يمكنها استيعاب أدوات كغسالة الاطباق و الفرن الكهربائي ، الفكرة باختصار تكمن في تخصيص مكان للعمل المتكرر و آخر لحرية الحركة .