هكذا تم تجديد المنزل بالكامل

في لحظة معينة في عمر منزلنا نقرر أن نتدخل بالتجديد و التحديث لمعظم مكوناته و التي تعاني كثيراً بسبب مرور الزمن أو بسبب ظهور صيحات جديدة في عالم الديكور و التصميم الداخلي نود أن نحظى بجمالها في منزلنا ، اليوم موعدنا مع منزل في البرتغال كان يعاني كثيراً بسبب الإهمال و انتهاء صلاحية العديد من المكونات حيث قمنا بخطوات بسيطة لإعادة الحياة للمنزل و توصلنا لنتيجة مبهرة في مختلف الغرف نود ان نطلعكم عليها في كتاب الأفكار هذا برفقة هوميفاي ..

إليكم التفاصيل ..