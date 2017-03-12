الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

هكذا تم تجديد المنزل بالكامل

Mohammed Awad Mohammed Awad
BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Loading admin actions …

في لحظة معينة في عمر منزلنا نقرر أن نتدخل بالتجديد و التحديث لمعظم مكوناته و التي تعاني كثيراً بسبب مرور الزمن أو بسبب ظهور صيحات جديدة في عالم الديكور و التصميم الداخلي نود أن نحظى بجمالها في منزلنا ، اليوم موعدنا مع منزل في البرتغال كان يعاني كثيراً بسبب الإهمال و انتهاء صلاحية العديد من المكونات حيث قمنا بخطوات بسيطة لإعادة الحياة للمنزل و توصلنا لنتيجة مبهرة في مختلف الغرف نود ان نطلعكم عليها في كتاب الأفكار هذا برفقة هوميفاي ..

إليكم التفاصيل ..

قبل : غرفة معيشة كلاسيكية

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

في تلك الغرفة نلاحظ مدى الإهمال الذي كانت تعانيه بالرغم من اللمسة الكلاسيكية الواضحة في أثاثها و لكن بفعل الفوضى و تراكم المشكلات و العتمة في الغرفة أصبحت بهذا الشكل الصعب الذي يحتاج لتدخل فوري

بعد : غرفة جذابة للغاية

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

هكذا بدون مقدمات اصبحت الغرفة أكثر من جذابة و مريحة  و هذا عن طريق بعض اللمسات المؤدية لزيادة الضوء و البهجة فيها و الطلاء باللون الأبيض و استخدام أثاث أكثر حداثة  و فرش أبيض للأرضيات بدلاً من الباركية الغامق ، كل ذلك صنع الفارق للأفضل كما نرى .

قبل : غرفة طعام متهالكة

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

غرفة الطعام كانت بنفس حالة الصالون القديم في الصورة قبل الماضية حيث كان هناك إهمال واضح في كل شيء و عتمة و سوء اختيار للمكونات و الأثاث و الإكسسوارات في الغرفة

بعد : غرفة طعام ستتمنى أن تتناول الطعام فيها

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

هناك أشياء بارزة في التجديد الذي قمنا به في تلك الغرفة تتلخص في اللون الأبيض و الاثاث العصري المطلي و المبطن بألوان رائعة كل ذلك تفاعل مع اللمعان الذي قمنا باعداده في الأرضيات الباركية مع لمسة جمالية في إكسسوارات النباتات التي زادت من جمال الغرفة

قبل: مجرد غرفة

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

مجرد غرفة كانت موجودة في منزلنا بالماضي تعاني من العتمة مثل باقي الغرف، كنا نعاني فيها من الضيق و سوء التقسيم و التنسيق و شعور دائم بالقبح بسبب الخشب المقشر و البالي الظاهر أمامنا دوماً

بعد : غرفة مميزة

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بمجرد أن نوينا التجديد قمنا بإضافة العديد من المؤثرات الحداثية التي قلبت الأمور للأفضل مثل اللون الأبيض و تنظيف الرفوف و تلميعها و دهان الخشب بالأبيض مع مداواة العيوب التي ظلت فيه قديماً 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

و ترى من الخارج أيضاً

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الغرفة التي كانت تعاني من العتمة و الضيق أصبحت غرفة نوم على قدر عالي من الذوق و يمكننا رؤيتها من الممر في تحرر كبير و انطلاق مثالي لعشاق الحرية في التصميم مع بعض اللمسات البسيطة باللون السماوي الهاديء التي كسرت قليلاً من انتشار الأبيض في الأجواء

بعد : تفاصيل الغرف

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الغرفة أصبح بها العديد من التفاصيل التي يمكن الوقوف عندها مثل استخدام اكسسوار خاص باللون الأزرق في الوسائد و استخدام الأباجورات الرقيقة على جانبي السرير مع ضوء أبيض قوي ساعد على جعل الغرفة متألقة

قبل : تصميم مزري للطابق الملحق العلوي

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

كان في الماضي الدور العلوي القريب من السقيفة العليا مجرد استراحة بأثاث مهتريء مثلما نلاحظ و لا يوجد أي مقومات للاستمتاع و قضاء الوقت و كأنه مكاناً لإلقاء المخلفات و ليس غرفة يمكن استغلالها

بعد : تنسيق أكثر قبولاً

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

هكذا أصبح الوضع الآن كثير من الأبيض و كثير من اللمعان في الأرضيات مع لمسة مكافئة من اللون الأحمر و درجة البامبي الرائعة في المفروشات مع استخدام كراسي من البامبو الملائم لغرفة غير رسمية مثل هذه

قبل : غرفة نوم قبيحة

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

و هناك غرفة أخرى للنوم كانت تعاني نفس المعاناة السابقة من سوء اختيار لألوان الستائر و اختيار صندوق للتخزين بشكل لا يليق بمنزل راقي و لكن ماذا فعلنا هنا، سنرى في الصورة المقبلة

بعد : غرفة مثالية

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

باختصار هذا كل شيء، ستائر بيضاء و لمسة جميلة من اللون البامبي في السرير مع تعميم اللون الأبيض العصري في كل الغرفة مع اخفاء الصندوق المخيف الذي كنا نستخدمه في الماضي و استبدلناه بمكان للتخزين اسفل السرير

بعد : غرفة في طابق علوي

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الغرفة تطل على السلم الذي كان يؤدي للعلية التي كانت تشبه المنازل المهجورة و لكنها أصبحت الىن مكاناً رائعاً للاستجمام و الحصول على لحظات رائعة من التأمل .

قبل : مرسم شبه مهجور

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

كان يوجد في تلك المنطقة العليا مرسماً خاصاً بسكان المنزل و لكنه أهمل لدرجة مخيفة أصبحت تطل برأسها على كل مكونات المكان ، هناك الكثير من العمل هنا لاسيما ترميم الجدران و الأرضيات

بعد : مساحة مثالية للإبداع

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

قمنا بشيء بسيط في تلك المنطقة الثانوية من هذا الطابق العلوي حيث قمنا بطلاء الجدران و تلميع الأرضيات بشكل مناسب مع صنفرة الخشب المستخدم كحامل للرسم و استخدام مساند قطنية من منسوجات ذات نقشات مبهجة ، فأصبح المرسم رائعاً كما نرى ، و البيت بأكمله بمجرد الطلاء و إعادة التنسيق 

إقرأ : 5 نصائح لتصميم مثالي على الطراز الكلاسيكي

منزل عائلي منخفض التكاليف
هكذا نقوم بالتجديد

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً