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11 من أبرز ألوان طلاء الحائط في هذا العام

shereen gouda shereen gouda
Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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مجال التصميم بشتى تخصصاته في تجدد مستمر، وتتغير الصيحات بمعدلات سريعة، لذا يجب مواكبة الاتجاهات الجديدة ومراجعة الأساليب الحديثة قبل اتخاذ قرار في التصميم، ويكاد يكون الرائد بين صيحات الديكور العالمية هو الألوان، فهي أكثر العناصر تأثيراً ويكون احتياج التجديد فيه دائم وضروري، لما فيها من وقع كبير على طابع أي تصميم.

جئنا لكم ببعض أهم صيحات عام 2017 في ألوان طلاء الجدران حتى تكون مصدر إلهام لك عند الإقدام على تصميم أو تجديد منزلك، مع ذكر كيفية تنفيذ كل لون لكي تصل إلى نتيجة مبهرة.

1- البرتقالي المائل إلى الأحمر

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

كانت الدرجات الصاخبة متخفية في الفترة السابقة، ولكن ظهرت مجدداً لكي تثبت جدارتها في الديكور، بل وعادت بأسلوب جريء وعصري، الإختلاف اليوم هو الإستغناء عن الدرجات الصاخبة الأساسية مثل الأحمر واختيار هذه الدرجة كبديل.

عندما تتجه نحو هذا اللون الصارخ في الدهان عليك مراعاة أن تتجانس بنعومة مع درجات حيادية، وإن كنت ترغب في تصميم أكثر جرأة واتزان يفضل أن تكون الدرجات الحيادية المحيطة مزيج بين درجة هادئة وأخرى داكنة.

2- البرتقالي الصريح

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. حمام
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

هذا اللون أصبح من الصعب نكرانه فهو انتشر بشدة في الآونة الأخيرة، بتواجده دائماً يجلب الدفء و الإشراقة في الفراغ مثل هذا التصميم المبهر، والجدير بالذكر أن اللون البرتقالي قابل إلى الانسجام مع أي طراز.

حتى تصل إلى نتيجة مثالية مع طلاء الحائط بهذا اللون الجريء راعي أن تكون نسبته أقل من نسبة الألوان المحايدة الأخرى.

3- الأصفر الباستيل

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos غرفة المعيشة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

تبدو فكرة اللون الأصفر في طلاء الحائط صادمة بعض الشيء، ومع ذلك يقف الجميع أمام هذه الدرجة الهادئة في إعجاب شديد، حيث أنها دائماً ما تنتج طابع مشرق وتذكرنا بألوان الربيع المبهجة.

لا تتردد في دمج هذه الدرجة من الأصفر مع ألوان أخرى من درجات الباستيل المختلفة بحيث لا يزيد عدد الألوان في الغرفة عن ثلاث الوان مع تواجد لون محايد بالطبع.

4- الأزرق الباستيل

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

تواجد اللون الأزرق دائماً ضمن مجموعة الألوان الرائدة في صيحات الديكور بشتى درجاته لكي يطل علينا في عام 2017 بدرجة باستيل ناعمة وأنيقة، وهي أكثر الدرجات التي تترك طابع هادئ ورومانسي مع الحفاظ على الأناقة.

لكي تصل إلى مناخ هادئ مع حوائط من هذا اللون يفضل أن لا تدمج معه ألوان صاخبة، ويكون تواجد اللون الأزرق الهادئ مثالي في غرف النوم والأروقة ومدخل المنزل.

5- الأخضر الصريح

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

درجة الأخضر المستوحاة من الطبيعة تترك بصمة واضحة بين ألوان الجدران هذا العام، لا يختلف أحد على كونه لون يبث الحياة في أي فراغ.

من المفضل أن تتعامل مع هذا اللون بأسلوب عصري وجريء فمن أحد مميزاته هو إمكانية انتشاره على جميع حوائط الغرفة بدون التسبب في الانزعاج البصري.

6- اللون العاجي

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

البيج المائل إلى الأبيض من الألوان التي لن يعفى عليها الزمن لما يطرح من إمكانيات لا حصر لها في التصميم، بالتحديد في اختيار طلاء الحوائط فبإمكانه أن يعد عنصر يعتمد عليه لإظهار عناصر أخرى مثل اختيار المصمم هنا لحائط محايد لكي يصبح خلفية ناعمة تظهر جمال اللوحة الفنية بشتى ألوانها، فهو يترك لك مطلق الحرية لإدارته ولا يقيدك باختيار باليتة الغرفة.

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انفراد باللون البيج

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نلاحظ هنا أن الديكور اعتمد كلياً على البيج الفاتح مع درجة داكنة أخرى مما يترك لنا دليل أنه ذو طابع مميز ومبهر ولا يحتاج إلى عوامل أخرى حتى يظهر في رونقه الخاص.

7- الكسوة الخشبية

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

بين ألوان دهانات الحوائط المختلفة علينا أن لا نغفل عن ظاهرة الكسوة الخشبية التي تغني عن الطلاء حيث أثبتت تأثيرها الجذاب على أي تصميم ويقبل أي لون بجواره.

من الممكن أن تصنع من هذه الكسوة خلفية مبهرة بأشكال وأنماط لا حصر لها.

8- البيج الداكن

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

لاحظنا هذا اللون كثيراً في حوائط التصاميم العصرية والسر في انتشاره هو أنه يجمع بين الطابع الدرامي الداكن مع البصمة الأنيقة الهادئة، فإن كنت تبحث عن لون لحوائط منزلك تجلب الأناقة وتترك أثر واضح بدون تقييدك في العناصر المحيطة عليك باتخاذ هذا اللون كعنصر أساسي في جدران بيتك.

9- العنابي

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

أبهرتنا الحوائط ذات اللون العنابي بالتأكيد لكونه مميز ويترك طابع ملكي، وهو من الألوان التي لا تمل منها العين بسرعة، ونراه هنا في أبهى صورها عند دمجه مع اللون الرمادي والأبيض وبهذا الحائط منفرداً تمكن اللون العنابي من تحويل غرفة تقليدية إلى أخرى مميزة.

10- لون الكاكاو الداكن

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم رخام White
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

هذا اللون يحبه من يبحثون عن تصميم درامي وعصري، ويدمج هذا اللون بانسجام مع الأسطح اللامعة واللون الأبيض ولا يفضل تكراره في أكثر من حائط.

تعرف على إمكانية استخدام الألوان للوصول إلى بيت منظم من خلال هذا المقال الشيق.

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