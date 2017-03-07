11 من أبرز ألوان طلاء الحائط في هذا العام

مجال التصميم بشتى تخصصاته في تجدد مستمر، وتتغير الصيحات بمعدلات سريعة، لذا يجب مواكبة الاتجاهات الجديدة ومراجعة الأساليب الحديثة قبل اتخاذ قرار في التصميم، ويكاد يكون الرائد بين صيحات الديكور العالمية هو الألوان، فهي أكثر العناصر تأثيراً ويكون احتياج التجديد فيه دائم وضروري، لما فيها من وقع كبير على طابع أي تصميم.

جئنا لكم ببعض أهم صيحات عام 2017 في ألوان طلاء الجدران حتى تكون مصدر إلهام لك عند الإقدام على تصميم أو تجديد منزلك، مع ذكر كيفية تنفيذ كل لون لكي تصل إلى نتيجة مبهرة.