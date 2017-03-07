11 من أبرز ألوان طلاء الحائط في هذا العام

مجال التصميم بشتى تخصصاته في تجدد مستمر، وتتغير الصيحات بمعدلات سريعة، لذا يجب مواكبة الاتجاهات الجديدة ومراجعة الأساليب الحديثة قبل اتخاذ قرار في التصميم، ويكاد يكون الرائد بين صيحات الديكور العالمية هو الألوان، فهي أكثر العناصر تأثيراً ويكون احتياج التجديد فيه دائم وضروري، لما فيها من وقع كبير على طابع أي تصميم.
جئنا لكم ببعض أهم صيحات عام 2017 في ألوان طلاء الجدران حتى تكون مصدر إلهام لك عند الإقدام على تصميم أو تجديد منزلك، مع ذكر كيفية تنفيذ كل لون لكي تصل إلى نتيجة مبهرة.
كانت الدرجات الصاخبة متخفية في الفترة السابقة، ولكن ظهرت مجدداً لكي تثبت جدارتها في الديكور، بل وعادت بأسلوب جريء وعصري، الإختلاف اليوم هو الإستغناء عن الدرجات الصاخبة الأساسية مثل الأحمر واختيار هذه الدرجة كبديل.
عندما تتجه نحو هذا اللون الصارخ في الدهان عليك مراعاة أن تتجانس بنعومة مع درجات حيادية، وإن كنت ترغب في تصميم أكثر جرأة واتزان يفضل أن تكون الدرجات الحيادية المحيطة مزيج بين درجة هادئة وأخرى داكنة.
هذا اللون أصبح من الصعب نكرانه فهو انتشر بشدة في الآونة الأخيرة، بتواجده دائماً يجلب الدفء و الإشراقة في الفراغ مثل هذا التصميم المبهر، والجدير بالذكر أن اللون البرتقالي قابل إلى الانسجام مع أي طراز.
حتى تصل إلى نتيجة مثالية مع طلاء الحائط بهذا اللون الجريء راعي أن تكون نسبته أقل من نسبة الألوان المحايدة الأخرى.
تبدو فكرة اللون الأصفر في طلاء الحائط صادمة بعض الشيء، ومع ذلك يقف الجميع أمام هذه الدرجة الهادئة في إعجاب شديد، حيث أنها دائماً ما تنتج طابع مشرق وتذكرنا بألوان الربيع المبهجة.
لا تتردد في دمج هذه الدرجة من الأصفر مع ألوان أخرى من درجات الباستيل المختلفة بحيث لا يزيد عدد الألوان في الغرفة عن ثلاث الوان مع تواجد لون محايد بالطبع.
تواجد اللون الأزرق دائماً ضمن مجموعة الألوان الرائدة في صيحات الديكور بشتى درجاته لكي يطل علينا في عام 2017 بدرجة باستيل ناعمة وأنيقة، وهي أكثر الدرجات التي تترك طابع هادئ ورومانسي مع الحفاظ على الأناقة.
لكي تصل إلى مناخ هادئ مع حوائط من هذا اللون يفضل أن لا تدمج معه ألوان صاخبة، ويكون تواجد اللون الأزرق الهادئ مثالي في غرف النوم والأروقة ومدخل المنزل.
درجة الأخضر المستوحاة من الطبيعة تترك بصمة واضحة بين ألوان الجدران هذا العام، لا يختلف أحد على كونه لون يبث الحياة في أي فراغ.
من المفضل أن تتعامل مع هذا اللون بأسلوب عصري وجريء فمن أحد مميزاته هو إمكانية انتشاره على جميع حوائط الغرفة بدون التسبب في الانزعاج البصري.
البيج المائل إلى الأبيض من الألوان التي لن يعفى عليها الزمن لما يطرح من إمكانيات لا حصر لها في التصميم، بالتحديد في اختيار طلاء الحوائط فبإمكانه أن يعد عنصر يعتمد عليه لإظهار عناصر أخرى مثل اختيار المصمم هنا لحائط محايد لكي يصبح خلفية ناعمة تظهر جمال اللوحة الفنية بشتى ألوانها، فهو يترك لك مطلق الحرية لإدارته ولا يقيدك باختيار باليتة الغرفة.
نلاحظ هنا أن الديكور اعتمد كلياً على البيج الفاتح مع درجة داكنة أخرى مما يترك لنا دليل أنه ذو طابع مميز ومبهر ولا يحتاج إلى عوامل أخرى حتى يظهر في رونقه الخاص.
بين ألوان دهانات الحوائط المختلفة علينا أن لا نغفل عن ظاهرة الكسوة الخشبية التي تغني عن الطلاء حيث أثبتت تأثيرها الجذاب على أي تصميم ويقبل أي لون بجواره.
من الممكن أن تصنع من هذه الكسوة خلفية مبهرة بأشكال وأنماط لا حصر لها.
لاحظنا هذا اللون كثيراً في حوائط التصاميم العصرية والسر في انتشاره هو أنه يجمع بين الطابع الدرامي الداكن مع البصمة الأنيقة الهادئة، فإن كنت تبحث عن لون لحوائط منزلك تجلب الأناقة وتترك أثر واضح بدون تقييدك في العناصر المحيطة عليك باتخاذ هذا اللون كعنصر أساسي في جدران بيتك.
أبهرتنا الحوائط ذات اللون العنابي بالتأكيد لكونه مميز ويترك طابع ملكي، وهو من الألوان التي لا تمل منها العين بسرعة، ونراه هنا في أبهى صورها عند دمجه مع اللون الرمادي والأبيض وبهذا الحائط منفرداً تمكن اللون العنابي من تحويل غرفة تقليدية إلى أخرى مميزة.
هذا اللون يحبه من يبحثون عن تصميم درامي وعصري، ويدمج هذا اللون بانسجام مع الأسطح اللامعة واللون الأبيض ولا يفضل تكراره في أكثر من حائط.
تعرف على إمكانية استخدام الألوان للوصول إلى بيت منظم من خلال هذا المقال الشيق.