منزل للعائلة بتصميم أكثر من رائع

كعادة جولاتنا دائماً في هوميفاي نسعى إلى تسليط الضوء على الفنون المعمارية المختلفة، نحن اليوم في جولة في المانيا لتسليط الضوء على تصميم منزل عائلي بتصميم عصري مميز دعونا نأخذ لنتعرف أكثر على تصميم المنزل من الداخل.
البداية مع واجهة المنزل وتصميمها المميز الذي بدا جذاباً ومميز بلمسات من الدفئ والترحيب، فنرى الواجهة بتصميم ذو الوان حيادية من الرمادي والأبيض مع لمسات الطبيعة من نباتات والحصى الذي برز تصميم المدخل مع وجود هذا الممشى في المنتصف ليسمح لك بالمرور إلى المنزل وسط الطبيعة، اعتمد المصمم على وجود نوافذ صغيرة ومتناثرة لتسمح بمرور الضوء والهواء إلى داخل المنزل وتربط المنزل من الداخل.
داخل المنزل وجدنا غرفة المعيشة بتصميمها الهادئ والبسيط، فنرى الألوان الحيادية كالبيج والكافية مع لمسات من أناقة الخشب في تصميم الأرضيات، اختار المصمم الأثاث باللون البيج الحيادي الأنيق مع لمسات جذابة من الديكورات كالتابلوهات على الجدار بألوان زاهية التي كسرت حيادية لون الجدران، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة التي أضافت حيوية على تصميم الغرفة مع وجود تلك السبوتات في السقف التي أضاءت الغرفة ايضاً مع الأضاءة الطبيعية.
الدمج بين غرف المنزل من الأتجاهات العصرية والعملية في التصميم، وهنا في هذا المنزل قام المصمم بدمج المطبخ مع غرفة السفرة في منطقة مركزية مشتركة من أجل استغلال المساحات بطريقة ذكية، فقط طاولة مربعة خشبية تحاوطها بعض الكراسي باللون الأبيض الحيادي الذي اندمج مع تصميم المنطقة بالكامل، خاصةً مع وجود تلك النوافذ التي سمحت بمرور الأضاءة الطبيعية إلى المنزل.
تصميم منطقة الدرج كان مميز جداَ وبسيط فنرى هنا درجات الدرج الخشبية مع الدرابزين من الاستانلس وتفاصيل الديكور البسيطة التي زينت منطقة الدرج بشكل جذاب ومميز كما نرى.
جاء تصميم الحمام بتميز فنرى الألوان الحيادية غلبت على التصميم من اللون البيج والبني الحيادي مع لمسات من اللون الأورجواني الهادئ من خلال لمسة المناشف، تناثرت سبوتات السقف لتضيف لمسات من الأضاءة والجاذبية.
في الواجهة الخلفية كانت منطقة الترفيه الخاصة بالمنزل فنجد حمام السباحة مع وجود جلسة مميزة اقضاء لحظات من الترفية وسط الطبيعة.
طاولة تحاوطها بعض الكراسي البسيطة التي حققت جلسة جذابة في الفناء الخارجي للمنزل وسط الطبيعة وحمام السباحة.
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