منزل للعائلة بتصميم أكثر من رائع

داخل المنزل وجدنا غرفة المعيشة بتصميمها الهادئ والبسيط، فنرى الألوان الحيادية كالبيج والكافية مع لمسات من أناقة الخشب في تصميم الأرضيات، اختار المصمم الأثاث باللون البيج الحيادي الأنيق مع لمسات جذابة من الديكورات كالتابلوهات على الجدار بألوان زاهية التي كسرت حيادية لون الجدران، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة التي أضافت حيوية على تصميم الغرفة مع وجود تلك السبوتات في السقف التي أضاءت الغرفة ايضاً مع الأضاءة الطبيعية.