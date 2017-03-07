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منزل للعائلة بتصميم أكثر من رائع

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify منزل جاهز للتركيب
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كعادة جولاتنا دائماً في هوميفاي نسعى إلى تسليط الضوء على الفنون المعمارية المختلفة، نحن اليوم في جولة في المانيا لتسليط الضوء على تصميم منزل عائلي بتصميم عصري مميز دعونا نأخذ لنتعرف أكثر على تصميم المنزل من الداخل.

واجهة أمامية مميزة

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

البداية مع واجهة المنزل وتصميمها المميز الذي بدا جذاباً ومميز بلمسات من الدفئ والترحيب، فنرى الواجهة بتصميم ذو الوان حيادية من الرمادي والأبيض مع لمسات الطبيعة من نباتات والحصى الذي برز تصميم المدخل مع وجود هذا الممشى في المنتصف ليسمح لك بالمرور إلى المنزل وسط الطبيعة، اعتمد المصمم على وجود نوافذ صغيرة ومتناثرة لتسمح بمرور الضوء والهواء إلى داخل المنزل وتربط المنزل من الداخل.

غرفة معيشة بتصميم هادئ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

داخل المنزل وجدنا غرفة المعيشة بتصميمها الهادئ والبسيط، فنرى الألوان الحيادية كالبيج والكافية مع لمسات من أناقة الخشب في تصميم الأرضيات، اختار المصمم الأثاث باللون البيج الحيادي الأنيق مع لمسات جذابة من الديكورات كالتابلوهات على الجدار بألوان زاهية التي كسرت حيادية لون الجدران، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة التي أضافت حيوية على تصميم الغرفة مع وجود تلك السبوتات في السقف التي أضاءت الغرفة ايضاً مع الأضاءة الطبيعية.

منطقة مركزية مشتركة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الدمج بين غرف المنزل من الأتجاهات العصرية والعملية في التصميم، وهنا في هذا المنزل قام المصمم بدمج المطبخ مع غرفة السفرة في منطقة مركزية مشتركة من أجل استغلال المساحات بطريقة ذكية، فقط طاولة مربعة خشبية تحاوطها بعض الكراسي باللون الأبيض الحيادي الذي اندمج مع تصميم المنطقة بالكامل، خاصةً مع وجود تلك النوافذ التي سمحت بمرور الأضاءة الطبيعية إلى المنزل.

تصميم درج مميز

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تصميم منطقة الدرج كان مميز جداَ وبسيط فنرى هنا درجات الدرج الخشبية مع الدرابزين من الاستانلس وتفاصيل الديكور البسيطة التي زينت منطقة الدرج بشكل جذاب ومميز كما نرى.

حمام بتصميم مميز

homify حمام
homify

homify
homify
homify

جاء تصميم الحمام بتميز فنرى الألوان الحيادية غلبت على التصميم من اللون البيج والبني الحيادي مع لمسات من اللون الأورجواني الهادئ من خلال لمسة المناشف، تناثرت سبوتات السقف لتضيف لمسات من الأضاءة والجاذبية.

منطقة ترفيه جذابة

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

في الواجهة الخلفية كانت منطقة الترفيه الخاصة بالمنزل فنجد حمام السباحة مع وجود جلسة مميزة اقضاء لحظات من الترفية وسط الطبيعة.

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جلسة بسيطة

homify بلكونة أو شرفة
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homify
homify
homify

طاولة تحاوطها بعض الكراسي البسيطة التي حققت جلسة جذابة في الفناء الخارجي للمنزل وسط الطبيعة وحمام السباحة.

homify أبواب رئيسية
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homify
homify
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