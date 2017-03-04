5 خطوات لإختيار ألوان الطلاء المناسب لمنزلك

يتعدد الاهتمام بديكور المنزل لعدة اتجاهات، منها ما يخص نوع وتوزيع الأثاث، ومنها ما يهتم بالاكسسورات المستخدمة، كما تعتبر الألوان جزء أساسي في دكيور المنزل، لأنها العنصر البصري الذي يلعب دور كبير في جمال الديكور وهو عنصر ذو حدين حيث اذا تم استخدماه بطريقة خاطئو سينعكس سالبا على هيئة المنزل.
ذلك في هذا المقال عزيزي القارئ ستتعرف معنا على بعض الخطوات المتبعة عند اختيار الطلاء المناسب لمنزلك… لنتابع معاً
نصيحة هامة عند اختيار الطلاء وقبل القيام بعملية الطلاء، أن تختبر تأثير أنواع الإضاءة المختلفة على اللون فالإضاءة الصفراء ستجعل اللون يبدو اكثر حدة وقوة، أما إضاءة النيون أو الإضاءة البيضاء ستظهر اللون فيه شيء من الأزرقان، أما بالنسبة للإضاءة الطبيعية فستظهر اللون على حقيقته.
تختلف الألوان في المنزل حسب نوع الغرة فمثلاً:
غرفة النوم تناسبها الألوان الهادئة والبسيطة التي تبعث على الاسترخاء والراحة، وبالعادة تكون الألوان الباردة أو المحايدة مثل الوان البيج، وإذا أردت المزيد من الرومانسية ممزوج بالسحر يمكنك استخدام تدرجات اللون الأزرق، كالنيلي أو الكحلي.
غرفة السفرة وغرفة المعيشة، بالعادة هي غرف دائما الحيوية ودائمة الحركة لذلك اختر الألوان الفرحة والتي تعطي طابع الترحاب، كالألوان الدافئة أو الترابية الغامقة منها والفاتحة.
غرفة الأطفال، من الغرف التي لابد من الانتباه عند اختيار الألوان فيها، لأنها الغرفة التي يقضي الطفل معظم وقته بها بين لعب ونوم ودراسة لذلك تريد أن تكون ألوانها مناسبة لكل الأنشطة، لذلك ننصحك باختيار مزيج بين الألوان الفاقعة لجزء اللعب والألوان الفاتحة لجزء النوم والدارسة.
ضع بالاعتبار عند اختيار الألوان، الغرف المجاورة أو الغرف المفتوحة على بعضها مثل المطبخ مع غرفة السفرة أو غرفة السفرة مع غرفة المعيشة، يجب أن لا يكون هناك تناقض بين الوان الغرف بهذه الحالة وإلا ستشعر بضيق المساحة وبعدم توازن بصري، بل يجب التناسق والانسجام بينها حتى تعطيك مساحة اكبر، وتجعل عينيك تتقبل الألوان.
بعد اختيارك للونك المفضل لغرفة ما، هل أنت قلق من تأثير اللون على الهيئة العامة؟ لذلك ننصحك بطلاء اللون الذي ترغب في الغرف الصغيرة أو الحمام أو في أماكن غير ظاهرة للعيان، وإذا لم يعجبك اللون ببساطة يمكنك تغييره طالما كانت التجربة على مساحة صغيرة.
بعد التأكد من اللون المرغوب، قم باختيار باقي مكونات الغرفة من سجاد وإكسسورات وقطع أثاث بنفس لون الطلاء أو بما يتناسب مع اللون المختار.
قبل البدء بعملية الطلاء للمنزل، قم برسم صورة خيالية في بالك أو حتى على ورقة، للألوان التي قمت باختيارها لكل غرفة، وحاول تحليلها ومعرفة مدى تناسقها وانسجامها مع بعضها، وحاول استشارة اهلك وأصدقاءك، لأن عدم تناسق الألوان سيؤثر بطريقة مزعجة على المنظر العام للمنزل ولن تشعر براحة.
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