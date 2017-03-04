5 خطوات لإختيار ألوان الطلاء المناسب لمنزلك

يتعدد الاهتمام بديكور المنزل لعدة اتجاهات، منها ما يخص نوع وتوزيع الأثاث، ومنها ما يهتم بالاكسسورات المستخدمة، كما تعتبر الألوان جزء أساسي في دكيور المنزل، لأنها العنصر البصري الذي يلعب دور كبير في جمال الديكور وهو عنصر ذو حدين حيث اذا تم استخدماه بطريقة خاطئو سينعكس سالبا على هيئة المنزل.

ذلك في هذا المقال عزيزي القارئ ستتعرف معنا على بعض الخطوات المتبعة عند اختيار الطلاء المناسب لمنزلك… لنتابع معاً