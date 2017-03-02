الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الطراز الاسكندنافي ملهمًا لتصميم أنيق ومتميز لمنزلك

آية علم الدين آية علم الدين
APPARTAMENTO in STILE COUNTRY CHIC, giorgio davide manzoni giorgio davide manzoni غرفة المعيشة
Loading admin actions …

ظهر الطراز الاسكندنافي في شمال أوروبا على يد المصممين في الدول الاسكندنافية، وهي السويد والدانمارك والنرويج، حيث حرص هؤلاء المصممين على احترام المناخ الخاص ببلادهم والذي يتميز بطول فصل الشتاء وقصر فصل الصيف، ومع احترام الطبيعة وموادها مع توفير أناقة ورقي مستمدين من الطرز القديمة وعملية مستمدة من الطراز الحديث.

لذا فإننا نجد أن الطراز الاسكندنافي هو أحد الطرز الحديثة المحببة لدى الكثيرين حتى إن لم يكونوا في هذه البلدان، لما يتوافر في هذا الطراز من تجميع لمميزات العديد من الطرز في طراز واحد مع الاحتفاظ بالشكل الراقي الأنيق والمتميز للديكور.

واليوم سوف نستعرض على حضراتكم في كتاب الأفكار هذا بعض التصميمات التي اتخذت من هذا الطراز ملهمًا لها لنرى النتائج الجميلة التي لا يمكنك تفويتها:

ألوان دافئة

homify
homify

homify
homify
homify

من أهم مميزات الطراز الاسكندنافي هو احترام الطبيعة واستلهام ألوانها الطبيعية حتى لو كانت المواد المستخدمة صناعية، فنجد أن هذا التصميم قد تميز بالألوان الدافئة التي ساعدت على إضفاء الرقي والأناقة على غرفة المعيشة، كما أن استخدم الألوان الباردة كالأزرق قد جاء بشكل يتناسب مع الدفء العام للفراغ، فنجد أن المصمم استخدم الأزرق البترولي الداكن حتى يتناسب مع الألوان الدافئة في الفراغ، مع الحفاظ على العصرية باستخدام اللون الأبيض في بعض الحوائط.

إضاءة مميزة

homify
homify

homify
homify
homify

من المعروف عن مناخ الدول الاسكندنافية أنها تتميز بطول فصل الشتاء مع الظلام الذي يخيم عليه معظم فترات السنة، لذا كان من الضروري استخدام وسائل مساعدة في الإضاءة بشكل أكثر من المعتاد في هذا الطراز، ويتضح ذلك هنا في استخدام عدد كبير من وحدات الإضاءة المتجاورة أعلى طاولة الطعام للمساعدة على إضاءة الغرفة بشكل متناسب ومريح للعين.

فراغات مفتوحة عملية

APPARTAMENTO in STILE COUNTRY CHIC, giorgio davide manzoni giorgio davide manzoni غرفة المعيشة
giorgio davide manzoni

giorgio davide manzoni
giorgio davide manzoni
giorgio davide manzoni

من مميزات هذا الطراز أيضًا أنه غير متقيد بالمحافظة التي يتسم بها الطراز التقليدي مثلًا، فنجد الفراغات مفتوحة على بعضها البعض بحرية في الاستخدام تقترب من الطراز الحديث مع استخدام الألوان والمواد الطبيعية كالخشب في الأرضيات والمنسوجات المريحة ذات الألوان المائلة للدفء مع البساطة في نسجها ونقوشاتها.

الاتصال بالطبيعة

homify
homify

homify
homify
homify

ومع توافر الجو المشمس في وقت قليل من السنة فإننا نحتاج لأن نملأ المنزل بهذا الانتعاش عن طريق شبابيك زجاجية كبيرة ذات إطارات من اللون البني الداكن أيضًا للحفاظ على الرقي السائد في الطراز، وبشكل عملي لا يحرم المنزل من الاتصال بالطبيعة الجميلة واستغلالها في إنارة المنزل.

ومع الألوان الجذابة في عنصر من عناصر الأثاث مثل اللون الأصفر في هذا الكرسي والطاولة الصغيرة الخشبية ذات المظهر الطبيعي وكأنها جذع شجرة مما يزيد من التواصل مع عناصر الطبيعة الجميلة.

اللون الأبيض والملمس المميز للحائط

homify
homify

homify
homify
homify

من المميز في هذا الطراز أيضًا اعتماد مصميه بشكل رئيسي على سيطرة اللون الأبيض على التصميم لما له من مميزات عديدة، فبالإضافة إلى أنه عملي وأنيق ومتوافر بما يجعله قليل التكلفة، إلا أنه أيضًا يساعد على حل مشكلة الإضاءة والاتساع، ومع مزجه بالأرضيات الخشبية واستخدام مواد ذات ملمس مميز و بإضافة بعض النباتات الخضراء الآتية من الطبيعة نجد أننا نمتلك تصميمًا ساحرًا بأقل التكاليف.

اللون الموحد أحيانًا

homify
homify

homify
homify
homify

هنا أيضًا نجد الأبيض قد سيطر بشكل رئيسي ولكن في كل العناصر تقريبًا، عدا الستائر والكرسي الذي صنع من الكتان ذو اللون البيج الأنيق والبسيط العملي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

لمسة من الطراز التبسيطي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان قد نحتار في تحديد طراز الغرفة إذا كانت تتبع الطراز الاسكندنافي، فهو أحيانًا يشبه إلى حد كبير الطراز التبسيطي لما يتميز به من استغلال للمساحات بأقل الألوان والمواد المستخدمه ولما نجد فيه من راحة للعين وعملية في الاستخدام.

الرمادي بأشكال بسيطة وصغيرة

Gartesia_appartamento privato, Moodern Moodern غرفة المعيشة
Moodern

Moodern
Moodern
Moodern

مع بعض الديكورات الصغيرة ذات الألوان والنقوشات العصرية نجد أن الفراغات الاسكندنافية تتخذ شكلًا آخر من الأناقة والخفة، شريطة ألا تحتوي على الزخارف الكثيفة أو النقوشات التي لا تتناسب مع عملية الطراز وسهولته الممتنعة، هنا نجد بعض الاكسسورات ذات الأشكال الهندسية من درجات اللون الرمادي العملي الجذاب.

الوسائد المريحة ورقي التصميم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ونظرًا للطبيعة الباردة في الدول الاسكندنافية فإننا نجد هذا الطراز يعتمد بشكل كبير على المنسوجات والجلود وفرو الحيوانات الذين يجلبون الدفء للمكان ويضفون جوًا من الحميمية على الفراغ، خاصة إذا كان هذا الفراغ هو غرفة النوم، فنجد الوسائد الوثيرة ذات الألوان الرمادية العملية والناعمة بشكل يجعلك تفكر كثيرًا قبل مغادرة هذه الغرفة الأنيقة جدًا.

الجلد والخشب مع ألوان الباستل

homify
homify

homify
homify
homify

وكما تجلب المنسوجات الدفء للمكان فإن استخدام الجلود والأخشاب لاشك أيضًا يصنع نفس الانطباع ويضفي التميز والأناقة على الغرفة خاصة إذا استخدمت هذه المواد بالألوان الداكنة التي تزيد من الشعور بالدفء والراحة.

ولا مانع بعد ذلك من استخدام ألوان الباستل التي تتناغم بشكل جميل مع الألوان الدافئة وتعطي للفراغ قيمة مضافة إلى رقي تصميمه.

إذا أعجبك هذا الطراز فيمكنك أيضًا أن تقرأ:6 أنماط للأثاث عليك تجربتها لمواكبة هذا العام

10 تجاليد للحوائط ستجعل واجهة منزلك تبدو رائعة
هل تفكر في اتباع الطراز الاسكندنافي في ديكورات منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً