الطراز الاسكندنافي ملهمًا لتصميم أنيق ومتميز لمنزلك

ظهر الطراز الاسكندنافي في شمال أوروبا على يد المصممين في الدول الاسكندنافية، وهي السويد والدانمارك والنرويج، حيث حرص هؤلاء المصممين على احترام المناخ الخاص ببلادهم والذي يتميز بطول فصل الشتاء وقصر فصل الصيف، ومع احترام الطبيعة وموادها مع توفير أناقة ورقي مستمدين من الطرز القديمة وعملية مستمدة من الطراز الحديث.
لذا فإننا نجد أن الطراز الاسكندنافي هو أحد الطرز الحديثة المحببة لدى الكثيرين حتى إن لم يكونوا في هذه البلدان، لما يتوافر في هذا الطراز من تجميع لمميزات العديد من الطرز في طراز واحد مع الاحتفاظ بالشكل الراقي الأنيق والمتميز للديكور.
واليوم سوف نستعرض على حضراتكم في كتاب الأفكار هذا بعض التصميمات التي اتخذت من هذا الطراز ملهمًا لها لنرى النتائج الجميلة التي لا يمكنك تفويتها:
من أهم مميزات الطراز الاسكندنافي هو احترام الطبيعة واستلهام ألوانها الطبيعية حتى لو كانت المواد المستخدمة صناعية، فنجد أن هذا التصميم قد تميز بالألوان الدافئة التي ساعدت على إضفاء الرقي والأناقة على غرفة المعيشة، كما أن استخدم الألوان الباردة كالأزرق قد جاء بشكل يتناسب مع الدفء العام للفراغ، فنجد أن المصمم استخدم الأزرق البترولي الداكن حتى يتناسب مع الألوان الدافئة في الفراغ، مع الحفاظ على العصرية باستخدام اللون الأبيض في بعض الحوائط.
من المعروف عن مناخ الدول الاسكندنافية أنها تتميز بطول فصل الشتاء مع الظلام الذي يخيم عليه معظم فترات السنة، لذا كان من الضروري استخدام وسائل مساعدة في الإضاءة بشكل أكثر من المعتاد في هذا الطراز، ويتضح ذلك هنا في استخدام عدد كبير من وحدات الإضاءة المتجاورة أعلى طاولة الطعام للمساعدة على إضاءة الغرفة بشكل متناسب ومريح للعين.
من مميزات هذا الطراز أيضًا أنه غير متقيد بالمحافظة التي يتسم بها الطراز التقليدي مثلًا، فنجد الفراغات مفتوحة على بعضها البعض بحرية في الاستخدام تقترب من الطراز الحديث مع استخدام الألوان والمواد الطبيعية كالخشب في الأرضيات والمنسوجات المريحة ذات الألوان المائلة للدفء مع البساطة في نسجها ونقوشاتها.
ومع توافر الجو المشمس في وقت قليل من السنة فإننا نحتاج لأن نملأ المنزل بهذا الانتعاش عن طريق شبابيك زجاجية كبيرة ذات إطارات من اللون البني الداكن أيضًا للحفاظ على الرقي السائد في الطراز، وبشكل عملي لا يحرم المنزل من الاتصال بالطبيعة الجميلة واستغلالها في إنارة المنزل.
ومع الألوان الجذابة في عنصر من عناصر الأثاث مثل اللون الأصفر في هذا الكرسي والطاولة الصغيرة الخشبية ذات المظهر الطبيعي وكأنها جذع شجرة مما يزيد من التواصل مع عناصر الطبيعة الجميلة.
من المميز في هذا الطراز أيضًا اعتماد مصميه بشكل رئيسي على سيطرة اللون الأبيض على التصميم لما له من مميزات عديدة، فبالإضافة إلى أنه عملي وأنيق ومتوافر بما يجعله قليل التكلفة، إلا أنه أيضًا يساعد على حل مشكلة الإضاءة والاتساع، ومع مزجه بالأرضيات الخشبية واستخدام مواد ذات ملمس مميز و بإضافة بعض النباتات الخضراء الآتية من الطبيعة نجد أننا نمتلك تصميمًا ساحرًا بأقل التكاليف.
هنا أيضًا نجد الأبيض قد سيطر بشكل رئيسي ولكن في كل العناصر تقريبًا، عدا الستائر والكرسي الذي صنع من الكتان ذو اللون البيج الأنيق والبسيط العملي.
في بعض الأحيان قد نحتار في تحديد طراز الغرفة إذا كانت تتبع الطراز الاسكندنافي، فهو أحيانًا يشبه إلى حد كبير الطراز التبسيطي لما يتميز به من استغلال للمساحات بأقل الألوان والمواد المستخدمه ولما نجد فيه من راحة للعين وعملية في الاستخدام.
مع بعض الديكورات الصغيرة ذات الألوان والنقوشات العصرية نجد أن الفراغات الاسكندنافية تتخذ شكلًا آخر من الأناقة والخفة، شريطة ألا تحتوي على الزخارف الكثيفة أو النقوشات التي لا تتناسب مع عملية الطراز وسهولته الممتنعة، هنا نجد بعض الاكسسورات ذات الأشكال الهندسية من درجات اللون الرمادي العملي الجذاب.
ونظرًا للطبيعة الباردة في الدول الاسكندنافية فإننا نجد هذا الطراز يعتمد بشكل كبير على المنسوجات والجلود وفرو الحيوانات الذين يجلبون الدفء للمكان ويضفون جوًا من الحميمية على الفراغ، خاصة إذا كان هذا الفراغ هو غرفة النوم، فنجد الوسائد الوثيرة ذات الألوان الرمادية العملية والناعمة بشكل يجعلك تفكر كثيرًا قبل مغادرة هذه الغرفة الأنيقة جدًا.
وكما تجلب المنسوجات الدفء للمكان فإن استخدام الجلود والأخشاب لاشك أيضًا يصنع نفس الانطباع ويضفي التميز والأناقة على الغرفة خاصة إذا استخدمت هذه المواد بالألوان الداكنة التي تزيد من الشعور بالدفء والراحة.
ولا مانع بعد ذلك من استخدام ألوان الباستل التي تتناغم بشكل جميل مع الألوان الدافئة وتعطي للفراغ قيمة مضافة إلى رقي تصميمه.
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