الطراز الاسكندنافي ملهمًا لتصميم أنيق ومتميز لمنزلك

ظهر الطراز الاسكندنافي في شمال أوروبا على يد المصممين في الدول الاسكندنافية، وهي السويد والدانمارك والنرويج، حيث حرص هؤلاء المصممين على احترام المناخ الخاص ببلادهم والذي يتميز بطول فصل الشتاء وقصر فصل الصيف، ومع احترام الطبيعة وموادها مع توفير أناقة ورقي مستمدين من الطرز القديمة وعملية مستمدة من الطراز الحديث.

لذا فإننا نجد أن الطراز الاسكندنافي هو أحد الطرز الحديثة المحببة لدى الكثيرين حتى إن لم يكونوا في هذه البلدان، لما يتوافر في هذا الطراز من تجميع لمميزات العديد من الطرز في طراز واحد مع الاحتفاظ بالشكل الراقي الأنيق والمتميز للديكور.

واليوم سوف نستعرض على حضراتكم في كتاب الأفكار هذا بعض التصميمات التي اتخذت من هذا الطراز ملهمًا لها لنرى النتائج الجميلة التي لا يمكنك تفويتها: