منزل عائلي منخفض التكاليف

اليوم رحلتنا تصل إلى بولندا حيث تجري الأعمال بدقة كبيرة لتصميم مشروع سكني عملاق لمنازل سكنية عائلية منخفضة التكاليف من تصميم HOMEKONCEPT بنظام التسليم الكامل للمنزل جاهزاً على المفتاح حيث يكون مستعداً من كل النواحي لاستقبال السكان دون أي متطلبات سوى نقل أغراضهم، ذلك المشروع عبارة عن بيوت منفصلة و لكنها بشكل واحد في واجهتها الخارجية و تقسيمات الغرف الداخلية و هي تستطيع استيعاب نحو 4 أشخاص في المتوسط ..

هوميفاي سوف ينقل لكم تلك التصميمات الرائعة في كتاب الأفكار هذا بطريقة مبسطة و ملهمة بالعديد من الأفكار المناسبة للجميع في سبيل تصميم مثالي لمنازلنا ..