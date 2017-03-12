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منزل عائلي منخفض التكاليف

Mohammed Awad Mohammed Awad
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اليوم رحلتنا تصل  إلى بولندا حيث تجري الأعمال بدقة كبيرة لتصميم مشروع سكني عملاق لمنازل سكنية عائلية منخفضة التكاليف  من تصميم HOMEKONCEPT بنظام التسليم الكامل للمنزل جاهزاً على المفتاح حيث يكون مستعداً من كل النواحي لاستقبال السكان  دون أي متطلبات سوى نقل أغراضهم، ذلك المشروع عبارة عن بيوت منفصلة و لكنها بشكل واحد  في واجهتها الخارجية و تقسيمات الغرف الداخلية و هي تستطيع استيعاب نحو 4 أشخاص في المتوسط ..

هوميفاي سوف ينقل لكم تلك التصميمات الرائعة في كتاب الأفكار هذا بطريقة مبسطة و ملهمة بالعديد من الأفكار المناسبة للجميع في سبيل تصميم مثالي لمنازلنا ..

نظرة عامة

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التصميم الخارجي للمنزل مبهج و أكثر من رائع حيث يتمتع بقدر عالي من الذوق يظهرفي التفاعل بين اللون الرمادي في السقف الكوخي ذو النوافذ الداكنة و بين الجدران البيضاء المطعمة بباب خشبي فاتح اللون و محاط بقدر كبير من اكسسوارات أشجار الزينة المخروطية الرائعة .

من جهة أخرى نلاحظ الانتشار الكبير للنوافذ في السقف بطريقة مائلة لتسمح بدخول أكبر كمية ممكنة من آشعة الشمس مباشرة لوسط المنزل بالإضافة لعدد لا بأس به من النوافذ العادية المعتدلة في الطابق الأرضي .

حديقة جميلة

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يتمتع المنزل بحديقة جميلة في داخل حدوده حيث المساحة الكبيرة المناسبة لأنشطة العائلة في الهواء الطلق، مع بعض الاستخدامات الرائعة للمحيط القريب من المنزل في تصميم للجلسات الجماعية و المنفردة و إضافة بعض وسائل الاستجمام و التأمل مثل الشيزلونج الخشبي الظاهر أمامنا .

تصميم المنزل

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تصميم المنزل جاء مناسباً تماماً للمساحة المتوفرة بدون أي انتقاص لأي وسيلة رفاهية ممكنة بالرغم من كونه مشروع منخفض التكاليف، إلا أننا نلاحظ وجود جراج كبير و كذلك حمام كبير و ريسبشن واسع يحمل غرفة معيشة و سفرة و مطبخ على شكل حرف U  يطل على الحديقة الامامية الساحرة التي تناولناها في الصور السابقة .

و الجدير بالذكر في هذا التصميم هو استخدام الجانب المطل على الواجهة الأمامية بشكل معتاد و رسمي و الجزء الخلفي لغرفة مكتب و الحمام على مساحات أكثر من رائعة .

المساحات المخصصة للمعيشة

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في الطابق العلوي يتجه التصميم للخصوصية و الراحة بشكل واضح حيث غرف النوم العائلية  المتدرجة في المساحة و التي تنشر في هذا الطابق مع وجود حمام مشترك مناسب يقترب في اجمالي مساحته لــ تسعة و نصف متر مربع يسع الجميع في هذا الطابق .

الفناء و الاستمتاع بتناول الطعام

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في الفناء الخلفي نلاحظ تخصيص المساحة الموجودة على الدرجة الملاصقة للمنزل لتكون جلسة سفرة مطلة على المحيط الساحر مع بعض الإكسسوارات الحالمة من أوعية نباتية عصرية و مساحات رائعة للجلسات لتناول المشروبات ما بعد الطعام و هو ما يعتبر استغلال كامل لكل ما هو يحيط بالمنزل بقدر عالي من الذكاء .

أناقة المطبخ

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

المطبخ استخدم بطراز حداثي واضح في اللون الأبيض المنتشر و المساحات الكبيرة للنافذة المتوسطة له و كذلك وجود اللمسات الخشبية الرائعة في الخزانات و البار الجميل المواجة للغرف الخارجية المطل عليها المطبخ و الذي صمم كما ذكرنا على شكل حرف U  ليكون متكاملاً في الركن البعيد بالطابق الأرضي كام يوضح الرسم الهندسي الذي تناولناه سوياً .

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