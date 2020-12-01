36 مدخل مثالي لمنزلك الأنيق

تصميم المدخل الخاص بمنزلك له أشكال و أذواق متعددة يمكنك الخلط بينها وعدم معرفة تحديداً ما تريد استخدامه واختياره، ونحن في هوميفاي ندرك شغفك بالجمال والذوق الراقي في كل ما يتعلق بديكور منزلك، لذلك سوف نستعرض معك في كتاب الافكار هذا مجموعة رائعة و كبيرة من أجمل المداخل التي يمكن أن تزين واجهة منزلك من الخارج و ترسل رسالة ترحيبية تشرفك أمام كل ضيوفك ..
مثل استخدام الزجاج و الأحجار و الضلوع الخرسانية و المهارة الكبيرة في الهندسة المعمارية في انشاء جدران مفرغة و مضلعة و اللجوء للذوق العالي في تصميم حديقة صغيرة بجوار كل ذلك لتكون لوحة فنية متكاملة في المدخل
استخدم الأحجار لإضافة شعور طبيعي على واجهة منزلك و بالتحديد المدخل حيث سيكون الحجر محدداً لمكان المدخل عن اليمين و اليسار كما يظهر في الصورة و سيعطي شكل جذاب خصوصاً لو تم تسليط عليه الأضواء بالشكل الصحيح
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رحلة طويلة قطعناها في أكثر من شكل جميل و تصميم مثالي لمدخل منزلك ، اخبرنا بعدها عن أي تصميم جذب انتباهك أكثر ..
هناك عشرات الأفكار التي يمكنك اللجوء إليها لمنح مدخل منزلك إطلالة جذابة ولا أروع، ينبهر بها جميع زائريك، دعنا نُطلِعك على بعضها فيما يلي، لتزيّن بها مدخلك الخاص..