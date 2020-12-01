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36 مدخل مثالي لمنزلك الأنيق

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
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تصميم المدخل الخاص بمنزلك له أشكال و أذواق متعددة يمكنك الخلط بينها وعدم معرفة تحديداً ما تريد استخدامه واختياره، ونحن في هوميفاي ندرك شغفك بالجمال والذوق الراقي في كل ما يتعلق بديكور منزلك، لذلك سوف نستعرض معك في كتاب الافكار هذا مجموعة رائعة و كبيرة من أجمل المداخل التي يمكن أن تزين واجهة منزلك من الخارج و ترسل رسالة ترحيبية تشرفك أمام كل ضيوفك ..

1- لو أردت الحصول على تأثير حداثي سوبر فعليك استخدام الأحجار في جدران مدخل منزلك الخارجي بطريقة مميزة و بألوان طبيعية متداخلة

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura منازل
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

2- أضف شخصية قوية لمدخل منزلك من الخارج عن طريق استخدام المعدن الصلب في تزيينه حيث أنها تعتبر من الأسطح المقاومة للصداً و التعرية و سهلة التنظيف و دائمه اللمعان

homify منازل
homify

homify
homify
homify

3- للحصول على تصميم ريفي قم باستخدام الأحجار و السقف الكوخي لتتويج باب منزلك من الخارج

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

4- اجعل مدخل منزلك مميزاً بوجود تراس علوي أعلى الباب بطريقة جمالية و قم بتزيين الباب بالأخشاب و المواد اللامعة مع استخدام ألوان مناسبة في الواجهة كلها كوحدة واحدة .

CASA ESPACIO DIONISIACO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

5- لخلق حالة من البراح و الترحاب الكبير بالضيوف يمكنك استخدام السلالم في مدخل المنزل مع تزيينها بالأضواء المبهرة

Casa JLM, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر والمدخل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

6- استخدم الخشب في مدخل منزلك ليبدو أكبر حجماً و كأن الحائط كله باب ضخم مما يضيف لمسة جمالية مميزة على الواجهة بأسرها

homify جدران
homify

homify
homify
homify

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7- استكمالاً مع نماذج خشبية لمدخل المنزل فإنه يمكنك استخدام الضلوع الخشبية المتوازية لعمل شكل جمالي في مدخلك الراقي مع بعض التطبيقات الضوئية ستحصل على تصميم مثالي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

اقرأ  : 9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك

8- لو كانت لديك مساحة مناسبة في مدخل منزلك يمكنك تصميم حديقة مصغرة للغاية مع بعض السلالم المتدرجة قبيل الباب مباشرة مما سيضفي لمسة هدوء على التصميم

Casa AP+VP, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA منازل
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

9- قم بعمل شبكة من الخشب و التي يمكن استخدامها كتعليقة للأوعية النباتية المستخدمة في الزينة قبل باب المنزل مباشرة أولاً سيكون لها رائحة ذكية و ثانياً شكلها مثالي لمنزل أنيق

Curb Appeal Ideas, Simran Kohli Simran Kohli بلكونة أو شرفة
Simran Kohli

Simran Kohli
Simran Kohli
Simran Kohli

10 – استخدم مواد حديثة تجذب انتباه أي شخص

San Lorenzo, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

مثل استخدام الزجاج و الأحجار و الضلوع الخرسانية و المهارة الكبيرة في الهندسة المعمارية في انشاء جدران مفرغة و مضلعة و اللجوء للذوق العالي في تصميم حديقة صغيرة بجوار كل ذلك لتكون لوحة فنية متكاملة في المدخل

11- اختر تصميم حديقة صغيرة في مدخل منزلك لو كان المناخ العام حولك يدعم نمو تلك النباتات فمثلأص لو كنت في منطقة استوائية استخدم نباتات استوائية لتسهل من ترعرها و نموها

homify منازل أسمنت White
homify

homify
homify
homify

12- استخدم مظلة من البلاستيك أو تعريشة معدنية تسمح بمرور الضوء النهاري لمدخل منزلك و يمكنك تعليق عليها فروع النور لتتألق ليلاً

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited منازل
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

13- يمكنك انشاء مظلة مثبته في الحائط أعلى الباب لتخصص شكل المدخل بشيء من التميز

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion منازل
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

14- استخدم الحد الأدنى من التفاصيل في مدخل منزلك للوصول لتصميم استثنائي فكل ما تريده فقط ألوان متناسقة في الجدران و في الإطارات التي تعلوها مع بعض التركيز من الضوء فقط

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma منازل رخام Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

15- في بعض الأحيان يكون الحل الامثل ترك المدخل بتصميم الخرسانة الأسمنتية بشكل واضح في لونها مع تزيينها بالنباتات و لون جيد للباب سيكون المدخل رائعاً

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

16- يمكننا أن نقتبس تصميم شرفة ريفية في تصميم مدخلنا الأنيق عن طريق اضافة الأعمدة الخشبية مع باب خشبي طبيعي المظهر و اللون مع تخصيص المدخل بأرضية من بلاط هادئ اللون

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

17- لتصميم يحمي المدخل و يكون شكله جميل استخدم تعريشة الخشب مع السلك المعدني أعلى الباب لتتمكن من استخدامها في تعليق النور و النبات و كذلك الفصل بين الطوابق بطريقة سهلة

Residência Ortízio Borges, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN منازل
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

18- تخصيص الواجهة بالأحجار

RESIDENCIA GACO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل حجر White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

استخدم الأحجار لإضافة شعور طبيعي على واجهة منزلك و بالتحديد المدخل حيث سيكون الحجر محدداً لمكان المدخل عن اليمين و اليسار كما يظهر في الصورة و سيعطي شكل جذاب خصوصاً لو تم تسليط عليه الأضواء بالشكل الصحيح

19- يمكنك استخدام البلاط سواء من السيراميك أو الحجر أو الرخام فيما هو حول مدخل منزلك بطريق مختلفة عن باقي الواجهة حتى تميزها

Valle Real Almendros, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

20 – لو كان المدخل صغير الحجم يمكنك استخدام ألوان داكنة حوله و ستكون بذلك قد حددته و أظهرته بقوة أمام الجميع

homify منازل
homify

homify
homify
homify

21- بقليل من الحيل المتعلقة بالتلاعب بالظلال و الضوء و النباتات حاول أن تنشيء نظاماً خاصاً في مدخل منزلك بالضلوع الخشبية و تصميم حديقة صغيرة بجوارها مع تصميم باب زجاجي

3G HOUSE – UMA SURESH, Muraliarchitects Muraliarchitects حديقة
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

22- استخدام الطوب يوفر عليك الكثير من المجهود لتجعل المدخل مميزاً خصوصاً لو أكملت ذلك بطلاء الباب بلون مختلف و غير معتاد

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لاحظ الشكل من بعيد كيف يبدو و مدى تأثير اللون الغريب و الشخصية القوية للطوب في تصميم واحد

homify منازل
homify

homify
homify
homify

23- صمم جدار كامل من الطوب الحجري ذو المظهر الطبيعي و ستحصل على مدخل مميز على كافة النواحي

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos منازل
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

24- درجات سلم متألقة و مدخل مبهر بالأضواء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لاحظ استخدام الحجر في الجدران مع الشجيرات الزخرفية الرائعة و الخشب معاً في مدخل واحد كيف يصبح الشكل رائعاً حينها

homify منازل
homify

homify
homify
homify

25- حجر طبيعي و أخشاب في المدخل أمثلة متعددة و نتيجة فوق الممتازة

Residencia Ithaiê, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração منازل
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

26- بنفس فكرة التعريشة التي تناولنها في الصور السابقة يمكنك استخدام الزجاج كتعريشة بدعامات معدنية لتضفي لمسة أكثر عصرية و حداثة

Weekend house, Vipul Patel Architects Vipul Patel Architects منازل
Vipul Patel Architects

Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects

27- استخدم نافورة مياة في المدخل لو أردت شيئا غير عادي

Weekend house, Vipul Patel Architects Vipul Patel Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vipul Patel Architects

Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects

28- لمدخل متميز و راقي قم بتخصيص الأرضية المواجهة للباب ببعض الأعمال الزخرفية التشكيلية فيها

Dr Rafique Mawani's Residence, M B M architects M B M architects منازل
M B M architects

M B M architects
M B M architects
M B M architects

29 – أوعية النباتات و الزهور المتفتحة من أكثر الإكسسوارات التي يمكن أن تجعل مدخل منزلك متألقاً في كل الاوقات

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

30 – إطار رئيسي للباب من الجبس أو الرخام و سلالم من الطوب و حديقة من النباتات المزهرة و المدفون حولها لمبات قوية لإظهار جمالها سيكون مزيجاً بين الفن و العملية

Curb Appeal Ideas, Simran Kohli Simran Kohli منازل
Simran Kohli

Simran Kohli
Simran Kohli
Simran Kohli

31- على الطريقة الاوروبية الارستقراطية في التصميم يمكنك تصميم مدخل بيتك بمظلة الكوخ الشهيرة بألوان مميزة و باعمدة خرسانية مطلية بألوان معاكسة لها

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

32 – يمكنك استخدام الزجاج المصنفر كمظلة أعلى المدخل لتسمح بمرور الضوء و تنشر فيها لمبات الليد التي ستجعل المنزل ليلاً تحفة فنية خصوصاص لو اخترت لتلك الأضواء ألواناً غريبة

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects منازل
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

33- مدخل هاديء لا يوجد تفاصيل سوى مصطبة خرسانية عادية و اختلاف لون الباب عن باقي الواجهة و يمكنك استخدام هذا النموذج في المحيط الشاسع بالمنازل النائية التي لا تتمتع بضيوف

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro بلكونة أو شرفة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

34- دعامة رخامية أعلى الباب بدلاً من الخرسانة من شأنها أن تجعل مدخلك مختلفاً

Las Palomas, Cahtal Arquitectos Cahtal Arquitectos منازل
Cahtal Arquitectos

Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos

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35- قد يكون انشاء بوابة بدون أسوار أمام الباب الرئيسي للمنزل عملاً من الفن السيريالي غير المفهوم من الناحية العملية إلا لو كنت تخصص الباحة كمرأب

Las Palomas, Cahtal Arquitectos Cahtal Arquitectos منازل
Cahtal Arquitectos

Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos

36- قم بتزيين السور الخارجي للمدخل ببعض النباتات

URBAN NEST, Aadyam Design Studio Aadyam Design Studio منازل حجر
Aadyam Design Studio

Aadyam Design Studio
Aadyam Design Studio
Aadyam Design Studio

رحلة طويلة قطعناها في أكثر من شكل جميل و تصميم مثالي لمدخل منزلك ، اخبرنا بعدها عن أي تصميم جذب انتباهك أكثر ..

كيف تمنح مدخل منزلك إطلالة جذابة؟

Allegria Sodic, Polygon Designs Polygon Designs الممر الحديث، المدخل و الدرج
Polygon Designs

Allegria Sodic

Polygon Designs
Polygon Designs
Polygon Designs

هناك عشرات الأفكار التي يمكنك اللجوء إليها لمنح مدخل منزلك إطلالة جذابة ولا أروع، ينبهر بها جميع زائريك، دعنا نُطلِعك على بعضها فيما يلي، لتزيّن بها مدخلك الخاص..

  • طاولة كونسول: تعد طاولة الكونسول من العناصر الديكورية المميزة التي يمكنك اقتناءها بمدخل منزلك وإكسابه أجمل الإطلالات، وذلك ببساطة لأنها تتوفر بتصاميم عديدة تجمعها سمة الراقي، والصورة المعروضة هنا تعرض لك نموذج أنيق لذلك النوع من الطاولات.
  • مقعد أنيق: إن كانت مساحة مدخل منزلك تسمح، وتود تخصيص جزء صغير منها للجلوس حتي يلتقط زائريك أنفاسهم بمجرد دخول المنزل، لا تتردد في اقتناء مقعد مخملي أنيق بمسند أو بدون كالنموذج المعروض بالصورة، مع مراعاة وضعه في زاوية مميزة.
  • خزانة أحذية: هذا العنصر هام للغاية للحفاظ على منزلك منمق وبعيد كل البعد عن الفوضى.
  • أصيص زرع أنيق: اقتنائك لأصيص زرع صغير أو كبير في مدخل المنزل أو حتى مزهرية تضم باقة من أجمل الزهور الطبيعية، لمسة كفيلة بأن تنشر به الكثير من البهجة والحيوية والانتعاش، وتمنحه إطلالة في منتهى الروعة والجمال.
12 فكرة متنوعة لإكساب أروقة ومداخل منزلك إطلالة جذابة
أي التصاميم المعروضة أحببت؟ شاركنا برأيك

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