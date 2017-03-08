الشقة الإيطالية ذات ال100 متر مربع تتألق باستخدام الرمادي

في مساحة 100 متر مربع في إيطاليا تقع هذه الشقة ذات الطراز الذي يجمع بين الحديث والتبسيطي، والتي قد استخدم فيها اللون الرمادي المحايد بشكل جذاب جعل من تصميمها مثلًا يحتذى في الجمال الممتزج بالبساطة وعن طريق لون محايد غير مشهور بالتميز التصميمي.
وعلى الرغم من أن مساحة الشقة ليست كبيرة إلا أن الذكاء التصميمي قد جعلها تبدو واسعة ومريحة للعين، وذلك بالإضافة إلى استخدام الأثاث العملي ذو الأحجام البسيطة للتوفير في المساحة.
وفي كتاب الأفكار هذا سوف نقوم بجولة داخل هذه الشقة العصرية لنكتشف ما بها من تميز وجمال في الديكور.. فهيا بنا إلى الشقة مباشرة:
في غرفة المعيشة نجد أن اللون الرمادي قد استخدم بشكل رئيسي في الأرضيات الرخامية و الحوائط والأثاث بدرجات عديدة مما خلق جوًا من الأناقة والرقي في التصميم، ومع التشكيلات الجبسية المنحنية في السقف والمستويات المختلفة ووحدات الإضاءة المميزة، نرى أن كل هذه العناصر قد جعلت المساحة الصغيرة لغرفتي المعيشة والسفرة تبدو بشكل أكثر اتساعًا ورحابة.
من وسائل الحفاظ على المساحة والشكل الجميل للديكور التي استخدمت بشكل ممتاز في هذه الشقة، استخدام الأثاث العصري العملي الذي لا يشغل مساحات كبيرة من الفراغ مع احتوائه على العديد من الأرفف التي تخفي الأغراض بداخلها مع إضفاء الأناقة، خاصة إذا كان هذا الأثاث بألوان متسقة مع الألوان المحايدة المختارة للشقة بشكل عام.
فنجد المكتبة أعلى شاسة التلفاز من اللون الرمادي مع الأبيض، ووحدة الأدراج تحت التلفاز من اللونين الرمادي والأبيض أيضًا ولكن بدرجات أخرى، متجانسين مع الألوان المستخدمة في الأرضية والسقف والحوائط ككل.
أما في المدخل فنجد أن المصمم قد اختار الكونسول الصغير ذو اللون البيج المائل للرمادي حتى يكون عنصرًا مميزًا لفراغ المدخل دون أن يشغل حيزًا كبيرًا من فراغه، فجاء بشكل جميل وعصري، وقد اكتمل جماله مع الباب الزجاجي ذو النقوشات الزخرفية الشفافة.
انتقلنا إلى المطبخ لنجده قد استخدم اللون الرمادي بدرجات عديدة أيضًا حتى يبرز تصميمه الجميل، والذي جاء على شكل حرف L مع استخدام السيراميك المرصوص بشكل يشبه الطوب الحراري على الحوائط، ومنضدة الإفطار الصغيرة ذات اللون الرمادي والكراسي البيضاء أيضًا التي أعطت لمحة من العصرية للمطبخ.
من المميزات الرائعة التي قد توجد في شقة هي أن تحتوي على شرفة صغيرة مطلة على الحديقة الداخلية من المطبخ، فهي نافذة على الطبيعة الجميلة تعزز الاتصال بالخارج وتسمح للهواء والضوء أن يتخللا المطبخ و تضيف لمسة من الانتعاش والحيوية لتصميمه.
في هذا الحمام نجد أن المصمم قد اختار لأحد الجدران تشكيلًا مميزًا في الموزاييك، فنرى أنه اتخذ تصميمًا عشوائيًا غير مكتمل في الأطراف بشكل فريد، كما أنه استخدم الألوان المتناسبة مع خطوط الألوان العامة في الشقة من الرماديات إلى البيج بدرجاته مع استخدام اللون الفيروزي لإضفاء التميز والتجديد على تصميم الحمام.
أما في هذا الحمام فإن المصمم قد اختار الاختلاف في اللون كعامل مميز للتصميم، فنجد اللون البرتقالي الداكن في الحائط الخلفى لوحدة الأحواض، مع استخدام السيراميك المرصوص على شكل طوب حراري على حوائط الدش، وبشكل عام نستطيع تمييز الطابع العصري مع الألوان الدافئة في الجو العام للفراغ.
أما في هذه الغرفة التي اتسمت بالطابع التبسيطي بشكل جلي، نستطيع أن نميز اللون الأبيض الموحد في الحوائط مع اللون البيج الفاتح في الأرضيات المصنوعة من مادة المايكروسيمنت، أما الأثاث فقد جاء في أبسط صوره عبارة فقط عن سرير خشبي ومدفأة وتكييف واثنين من الكومودينو بجوار السرير، أثاث عملي وبسيط و ديكور مريح للعين بشكل رائع.
إن استخدامنا للرمادي كخط أساسي في ألوان الديكور لا يعني بالضرورة أن تتسم كل الألوان المستخدمة بالحيادية، بل على العكس أحيانًا يكون من الأفضل إدخال لون أو لونين من الألوان الساطعة المميزة لإضفاء روحًا جديدة للفراغ.
وفي هذه الغرفة نجد أن اللون الأحمر الفاقع في الدولاب واللون الأزرق في السرير قد أوفيا بالغرض بشكل مثالي وجعلا غرفة الأطفال تبدو مبهجة ومتناسبة مع الهدف التصميمي منها بشكل ممتاز.
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