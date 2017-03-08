الشقة الإيطالية ذات ال100 متر مربع تتألق باستخدام الرمادي

في مساحة 100 متر مربع في إيطاليا تقع هذه الشقة ذات الطراز الذي يجمع بين الحديث والتبسيطي، والتي قد استخدم فيها اللون الرمادي المحايد بشكل جذاب جعل من تصميمها مثلًا يحتذى في الجمال الممتزج بالبساطة وعن طريق لون محايد غير مشهور بالتميز التصميمي.

وعلى الرغم من أن مساحة الشقة ليست كبيرة إلا أن الذكاء التصميمي قد جعلها تبدو واسعة ومريحة للعين، وذلك بالإضافة إلى استخدام الأثاث العملي ذو الأحجام البسيطة للتوفير في المساحة.

وفي كتاب الأفكار هذا سوف نقوم بجولة داخل هذه الشقة العصرية لنكتشف ما بها من تميز وجمال في الديكور.. فهيا بنا إلى الشقة مباشرة: