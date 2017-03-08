الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الشقة الإيطالية ذات ال100 متر مربع تتألق باستخدام الرمادي

آية علم الدين آية علم الدين
Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Loading admin actions …

في مساحة 100 متر مربع في إيطاليا تقع هذه الشقة ذات الطراز الذي يجمع بين الحديث والتبسيطي، والتي قد استخدم فيها اللون الرمادي المحايد بشكل جذاب جعل من تصميمها مثلًا يحتذى في الجمال الممتزج بالبساطة وعن طريق لون محايد غير مشهور بالتميز التصميمي.

وعلى الرغم من أن مساحة الشقة ليست كبيرة إلا أن الذكاء التصميمي قد جعلها تبدو واسعة ومريحة للعين، وذلك بالإضافة إلى استخدام الأثاث العملي ذو الأحجام البسيطة للتوفير في المساحة.

وفي كتاب الأفكار هذا سوف نقوم بجولة داخل هذه الشقة العصرية لنكتشف ما بها من تميز وجمال في الديكور.. فهيا بنا إلى الشقة مباشرة:

الألوان المحايدة لانطباع عصري

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

في غرفة المعيشة نجد أن اللون الرمادي قد استخدم بشكل رئيسي في الأرضيات الرخامية و الحوائط والأثاث بدرجات عديدة مما خلق جوًا من الأناقة والرقي في التصميم، ومع التشكيلات الجبسية المنحنية في السقف والمستويات المختلفة ووحدات الإضاءة المميزة، نرى أن كل هذه العناصر قد جعلت المساحة الصغيرة لغرفتي المعيشة والسفرة تبدو بشكل أكثر اتساعًا ورحابة. 

الأثاث العصري أيضًا

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

من وسائل الحفاظ على المساحة والشكل الجميل للديكور التي استخدمت بشكل ممتاز في هذه الشقة، استخدام الأثاث العصري العملي الذي لا يشغل مساحات كبيرة من الفراغ مع احتوائه على العديد من الأرفف التي تخفي الأغراض بداخلها مع إضفاء الأناقة، خاصة إذا كان هذا الأثاث بألوان متسقة مع الألوان المحايدة المختارة للشقة بشكل عام.

فنجد المكتبة أعلى شاسة التلفاز من اللون الرمادي مع الأبيض، ووحدة الأدراج تحت التلفاز من اللونين الرمادي والأبيض أيضًا ولكن بدرجات أخرى، متجانسين مع الألوان المستخدمة في الأرضية والسقف والحوائط ككل.

المدخل وباب من الزجاج المنقوش

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أما في المدخل فنجد أن المصمم قد اختار الكونسول الصغير ذو اللون البيج المائل للرمادي حتى يكون عنصرًا مميزًا لفراغ المدخل دون أن يشغل حيزًا كبيرًا من فراغه، فجاء بشكل جميل وعصري، وقد اكتمل جماله مع الباب الزجاجي ذو النقوشات الزخرفية الشفافة.

المطبخ الرمادي الحديث

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

انتقلنا إلى المطبخ لنجده قد استخدم اللون الرمادي بدرجات عديدة أيضًا حتى يبرز تصميمه الجميل، والذي جاء على شكل حرف L مع استخدام السيراميك المرصوص بشكل يشبه الطوب الحراري على الحوائط، ومنضدة الإفطار الصغيرة ذات اللون الرمادي والكراسي البيضاء أيضًا التي أعطت لمحة من العصرية للمطبخ.

شرفة المطبخ الجميلة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

من المميزات الرائعة التي قد توجد في شقة هي أن تحتوي على شرفة صغيرة مطلة على الحديقة الداخلية من المطبخ، فهي نافذة على الطبيعة الجميلة تعزز الاتصال بالخارج وتسمح للهواء والضوء أن يتخللا المطبخ و تضيف لمسة من الانتعاش والحيوية لتصميمه.

ألوان الحمام العملية المريحة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

في هذا الحمام نجد أن المصمم قد اختار لأحد الجدران تشكيلًا مميزًا في الموزاييك، فنرى أنه اتخذ تصميمًا عشوائيًا غير مكتمل في الأطراف بشكل فريد، كما أنه استخدم الألوان المتناسبة مع خطوط الألوان العامة في الشقة من الرماديات إلى البيج بدرجاته مع استخدام اللون الفيروزي لإضفاء التميز والتجديد على تصميم الحمام.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

حمام آخر بألوان مختلفة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أما في هذا الحمام فإن المصمم قد اختار الاختلاف في اللون كعامل مميز للتصميم، فنجد اللون البرتقالي الداكن في الحائط الخلفى لوحدة الأحواض، مع استخدام السيراميك المرصوص على شكل طوب حراري على حوائط الدش، وبشكل عام نستطيع تمييز الطابع العصري مع الألوان الدافئة في الجو العام للفراغ.

غرفة النوم التبسيطية

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أما في هذه الغرفة التي اتسمت بالطابع التبسيطي بشكل جلي، نستطيع أن نميز اللون الأبيض الموحد في الحوائط مع اللون البيج الفاتح في الأرضيات المصنوعة من مادة المايكروسيمنت، أما الأثاث فقد جاء في أبسط صوره عبارة فقط عن سرير خشبي ومدفأة وتكييف واثنين من الكومودينو بجوار السرير، أثاث عملي وبسيط و ديكور مريح للعين بشكل رائع.

نوم الأطفال والألوان الأساسية

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة الاطفال
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

إن استخدامنا للرمادي كخط أساسي في ألوان الديكور لا يعني بالضرورة أن تتسم كل الألوان المستخدمة بالحيادية، بل على العكس أحيانًا يكون من الأفضل إدخال لون أو لونين من الألوان الساطعة المميزة لإضفاء روحًا جديدة للفراغ.

وفي هذه الغرفة نجد أن اللون الأحمر الفاقع في الدولاب واللون الأزرق في السرير قد أوفيا بالغرض بشكل مثالي وجعلا غرفة الأطفال تبدو مبهجة ومتناسبة مع الهدف التصميمي منها بشكل ممتاز.

إذا أعجبتك هذه الشقة يمكنك أيضًا أن تتجول في: منزل مساحته 200 متر مربع تكلفته 170,000 درهم

البرجولات العصرية! 10 تصاميم سوف تبدو جيدة في أي فناء داخلي
هل أعجبك استخدم اللون الرمادي في هذه الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً