5 مطابخ ستلهمك بتغيير مطبخك

اذا كنت تعاني من فوضوية المطبخ الخاص بك، وتشعر أن التصميم ، والألوان والأثاث والجدران وخزانات لا يسيران جنبا إلى جنب وليست على وئام، دعني أخبرك انه حان الوقت لتغيير المطبخ الخاص بك وأضافة له بعض اللمسات للتجدبد والتخلص من الفوضى وأعادة الحيوية والروح من جديد إلى تصميمه، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ينقدم لك 5 تصميمات لمطابخ ستلهمك حتماً بتغيير واختيار تصميماً للمطبخ الخاص بك.
مطبخ مميز بتصميم عصري ولمسات من العملية الحديثة، فنجد هنا لتصميم لمطخ على شكل حرف
U لحفظ أكبر قدر من المساحات من تصميم المطبخ، اندمج اللون الأبيض الحيادي مع اللون الأحمر الأنيق والجذاب، الأسطح اللامعة البراقة الذي بدت بوضوح في تصميم جزيرة المطبخ التي استعان بها المصمم في الجهة المقابلة لتكون باراً جذاباً بوجود تلك الكراسي المميزة والبسيطة، تفاصيل الأضاءة من سبوتات السقف التي أضاءت المطبخ بشكل رائع وأبرزت تفاصيل التصميم العملي المميز.
تصميم لمطبخ خشبي كولومبي وجذاب بشكل رائع، المطبخ مصمم على شكل حرف
L ليحفظ المساحات في تصميم المطبخ بطريقة جذابة وأنيقة ، المطبخ بالكامل صمم من الخشب الذي كان أضافة مميزة لتصميم المطبخ وأعطاه أضافة من الدفئ والأناقة، اتجه المصمم في تصميم هذا المطبخ إلى وجود خزانات كثيرة حتى تسمح بعملية تخزين الأغراض بشكل جيد ومناسب، بالأضافة إلى لمسة الأضاءة التي تنوعت بين الأضاءة الطبيعة القادمة من تلك النافذة وسبوتات السقف.
مطبخ بتصميم بسيط من الخشب مصمم على هيئة حرف
L مع وجود لمسات من الرخام والزجاج الذي أضاف إطلالة مميزة لتصميم المطبخ، اللون البني الجذاب مع الأبيض أعطى للمطبخ اناقة وبساطة بشكل مميز وجذاب.
مطبخ بتصميم معاصر وتفاصيل مليئة بالبساطة والجاذبية، فنجد هنا المطبخ مصمم بالكامل من الخشب بلونه الأنيق مع تفاصيل السيراميك ذو النقوشات المميزة الجذابة التي اندمجت مع الخشب، في الجهة العليا من المطبخ قام المصمم بتصميم الأرفف بشكل مختلف وأنيق لتخزيين الأغراض
وهنا نجد مطبخ بسيط بتصميم حداثي أنيق ومميز، غلب عليه اللون الأبيض الحيادي الذي سمح بالشعور بمساحات أضافية ولم يقيد مساحة المطبخ الصغيرة، مساحة المطبخ محدودة بعض الشئ لذلك كان اختيار الأثاث وتفاصيل المطبخ بسيطة، فقط بعض الخزانات في الأسفل مع وجود أرفف بسيطة في الأعلى وفي الجهة المقابلة وجدنا تلك الثلاجة والموقد وبعض الخزانات والأرفف البسيطة أيضاً لتخزين الأغراض.
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