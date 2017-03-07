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5 مطابخ ستلهمك بتغيير مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ
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اذا كنت تعاني من فوضوية المطبخ الخاص بك، وتشعر أن التصميم ، والألوان والأثاث والجدران وخزانات لا يسيران جنبا إلى جنب وليست على وئام، دعني أخبرك انه حان الوقت لتغيير المطبخ الخاص بك وأضافة له بعض اللمسات للتجدبد والتخلص من الفوضى وأعادة الحيوية والروح من جديد إلى تصميمه، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ينقدم لك 5 تصميمات لمطابخ ستلهمك حتماً بتغيير واختيار تصميماً للمطبخ الخاص بك.

1-مطبخ عصري

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

مطبخ مميز بتصميم عصري ولمسات من العملية الحديثة، فنجد هنا لتصميم لمطخ على شكل حرف U لحفظ أكبر قدر من المساحات من تصميم المطبخ، اندمج اللون الأبيض الحيادي مع اللون الأحمر الأنيق والجذاب، الأسطح اللامعة البراقة الذي بدت بوضوح في تصميم جزيرة المطبخ التي استعان بها المصمم في الجهة المقابلة لتكون باراً جذاباً بوجود تلك الكراسي المميزة والبسيطة، تفاصيل الأضاءة من سبوتات السقف التي أضاءت المطبخ بشكل رائع وأبرزت تفاصيل التصميم العملي المميز.

2- مطبخ كولومبي جذاب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم لمطبخ خشبي كولومبي وجذاب بشكل رائع، المطبخ مصمم على شكل حرف L ليحفظ المساحات في تصميم المطبخ بطريقة جذابة وأنيقة ، المطبخ بالكامل صمم من الخشب  الذي كان أضافة مميزة لتصميم المطبخ وأعطاه أضافة من الدفئ والأناقة، اتجه المصمم في تصميم هذا المطبخ إلى وجود خزانات كثيرة حتى تسمح بعملية تخزين الأغراض بشكل جيد ومناسب، بالأضافة إلى لمسة الأضاءة التي تنوعت بين الأضاءة الطبيعة القادمة من تلك النافذة وسبوتات السقف.

3- مطبخ بسيط

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مطبخ بتصميم بسيط من الخشب مصمم على  هيئة حرف L مع وجود لمسات من الرخام والزجاج الذي أضاف إطلالة مميزة لتصميم المطبخ، اللون البني الجذاب مع الأبيض أعطى للمطبخ اناقة وبساطة بشكل مميز وجذاب.

4- مطبخ بتصميم معاصر

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

مطبخ بتصميم معاصر وتفاصيل مليئة بالبساطة والجاذبية، فنجد هنا المطبخ مصمم بالكامل من الخشب بلونه الأنيق مع تفاصيل السيراميك ذو النقوشات المميزة الجذابة التي اندمجت مع الخشب، في الجهة العليا من المطبخ قام المصمم بتصميم الأرفف بشكل مختلف وأنيق لتخزيين الأغراض 

5- مطبخ بتصميم حداثي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد مطبخ بسيط بتصميم حداثي أنيق ومميز، غلب عليه اللون الأبيض الحيادي الذي سمح بالشعور بمساحات أضافية ولم يقيد مساحة المطبخ الصغيرة، مساحة المطبخ محدودة بعض الشئ لذلك كان اختيار الأثاث وتفاصيل المطبخ بسيطة، فقط بعض الخزانات في الأسفل مع وجود أرفف بسيطة في الأعلى وفي الجهة المقابلة وجدنا تلك الثلاجة والموقد وبعض الخزانات والأرفف البسيطة أيضاً لتخزين الأغراض.

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منزل للعائلة بتصميم أكثر من رائع
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