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14 فكرة لتزيين الجدران اختر واحدة منها لغرفتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
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كيف تصمم الجدار الخاص بغرفتك أو أي جدار في منزلك بطريقة جذابة و مناسبة ، إليك 14 فكرة رائعة لتزيين الجدران في غرف متنوعة ستحوذ علىى إعجابك و تمدك بالعديد من الأفكار البناءة  و التي ستصنع الفارق في تصميم منزلك بالكامل .

ما بين الجدران الخشبية و الحجرية و الزجاجية في بعض الأحيان قد يكون الفارق حاضراً في التصميم و هناك أيضاً التزيين المعتاد و لكن بشكل أكثر تناسقاً و عصرية سنقدمه إليكم مع هوميفاي في كتاب الأفكار هذا ، كونوا مستعدين .

1- صور

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

استخدم الصور الشخصية التي تعبر عن ذكرياتك على حائط غرفتك الخاصية مما يضفي على الغرفة حس شخصي جميل و يجعل هناك تنوع و جذب انتباه مع كل صورة على الجدار 

2- دمج الألوان

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

دمج لونين أو أكثر أمر أكثر من رائع في غرفتك خصوصاً لو قمت بمزجهما بطريقة فيها فن و ذوق، فمثلاً تلك الألوان التي أمامنا تبدو جيدة لأنهما يتماشيان للغاية من حيث الدرجة و ايضاً يوجد بينهما فاصل ابيض للتقريب بينهما أكثر

3- خلفيات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدم نقشات تعبر عنك في الجدار الذي يقع خلف سريرك مباشرة مما سيجعل الغرفة لها طابع و نكهة فنية خاصة تجعلها مختلفة عن سائر الغرف الأخرى

4- طوب أحمر

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

الطوب الأحمر من الأفكار الجيدة على جدار غرفتك لما فيه من لمسة هندسية و قدرة على التكيف مع أي طراز لأثاث غرفتك و أي لون على الجدران الأخرى

5- مرآة بإطار

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

المرايات ملائمة للمساحات الضيقة و استخدامها بحجم كبير يفرض شخصيتها و لمعانها على الغرفة خصوصاً لو اخترت لها زخرفها الخاص من أطر منقوشة بمهارة و تعبر عن طراز الأثاث المستخدم لديك

6- لوحات

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

اللوحات تفرض حس فني رفيع و تنوع كبير على غرفتك لما فيها من مجال للتأمل و التفكر خصوصاً لو كانت من طراز الفن الذي تفضله و يجذب انتباهك

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7- ملصقات الفينيل

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

الفينيل قليل التكلفة و سهل التغيير و التنظيف بخلاف ورق الحائط كما أنه يسهل الطباعة عليه بأي شكل سواء كان خيالي أو طبيعي و سيبدو و كأنه حقيقي  و واقعي كما لو أنك قد فتحت نافذة على الخارج .

8- ألوان الباستيل

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الألوان الهادئة السماوية تعبر عن غرفة هادئة و تصميم حالم و لا تحتاج لأي اكسسوار سوى البسيط للغاية لتظهر جمالها و تميزها، و تستطيع التماشي مع الأثاث البسيط غير المبهرج و تتفاعل بشكل رائع مع الضوء

9- مصنفات فنية

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

بلمسة فنية اختر لون خاص لغرفتك يتماشى مع محيطك و الأضواء التي تدخل للغرفة ، فمثلاً الألوان الداكنة تتماشى مع مساحة كبيرة وضوء خافت و العكس صحيح بالنسبة للفواتح .

10- لمسة ريفية

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

بشيء من التجديد و التحرر قم بإضافة لمسة طبيعية من الطراز الريفي على جدران منزلك عن طريق استخدام الطوب الطبيعي ذو النقشات المثيرة و قم باستخدام الأضواء الليد لتزيدها جمالاً 

11- خرسانة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة نوم أسمنت Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

الخرسانة أكثر من رائعة لتصميم بسيط و مثالي و تستطيع بلونها الرمادي أن تنطق مع أي اكسسوار و لو كان بسيطاً فقط يراعى في استخدامعا الملمس الناعم للأسمنت و يفضل استخدام طبقة رقيقة من الطلاء اللامع عليها 

12- مجموعات الإضاءة

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

الإضاءة تزيد الجدران تألقاً فلا تهملها و اعمل على تضمينها في ديكور الغرفة بشيء من الألوان المناسبة للون الجدار و متماشي مع السقف و الأثاث و باقي المكونات 

13- ألوان زاهية

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

الألوان الزاهية التي تستخدم في غرفتك تنقل تجربة مختلفة و مثيرة على تصميم المنزل بأكمله فإنها تعطي انطباعاً فريداً بالإنطلاق و النشاط و تكون مناسبة للمساحات المتوسطة و الكبيرة مع بعض النقشات الهادئة بالأبيض

14- حديقة عمودية

Design végétal, Adventive Adventive تصميم مساحات داخلية
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

لماذا لا تفكر في النباتات لتزين جدران غرفتك، قم بتصميم تعليقات من الصلب و علق عليها أوعية بلاستيكية لتحمل النباتات الصناعية فيها أو الطبيعية وفقاً لمستوى اهتمامك بها و لكن يفضل في غرف النوم أن تكون من نباتات الزينة لأمور صحية عديدة

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