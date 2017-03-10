14 فكرة لتزيين الجدران اختر واحدة منها لغرفتك

كيف تصمم الجدار الخاص بغرفتك أو أي جدار في منزلك بطريقة جذابة و مناسبة ، إليك 14 فكرة رائعة لتزيين الجدران في غرف متنوعة ستحوذ علىى إعجابك و تمدك بالعديد من الأفكار البناءة و التي ستصنع الفارق في تصميم منزلك بالكامل .

ما بين الجدران الخشبية و الحجرية و الزجاجية في بعض الأحيان قد يكون الفارق حاضراً في التصميم و هناك أيضاً التزيين المعتاد و لكن بشكل أكثر تناسقاً و عصرية سنقدمه إليكم مع هوميفاي في كتاب الأفكار هذا ، كونوا مستعدين .