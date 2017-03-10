14 فكرة لتزيين الجدران اختر واحدة منها لغرفتك

كيف تصمم الجدار الخاص بغرفتك أو أي جدار في منزلك بطريقة جذابة و مناسبة ، إليك 14 فكرة رائعة لتزيين الجدران في غرف متنوعة ستحوذ علىى إعجابك و تمدك بالعديد من الأفكار البناءة و التي ستصنع الفارق في تصميم منزلك بالكامل .
ما بين الجدران الخشبية و الحجرية و الزجاجية في بعض الأحيان قد يكون الفارق حاضراً في التصميم و هناك أيضاً التزيين المعتاد و لكن بشكل أكثر تناسقاً و عصرية سنقدمه إليكم مع هوميفاي في كتاب الأفكار هذا ، كونوا مستعدين .
استخدم الصور الشخصية التي تعبر عن ذكرياتك على حائط غرفتك الخاصية مما يضفي على الغرفة حس شخصي جميل و يجعل هناك تنوع و جذب انتباه مع كل صورة على الجدار
دمج لونين أو أكثر أمر أكثر من رائع في غرفتك خصوصاً لو قمت بمزجهما بطريقة فيها فن و ذوق، فمثلاً تلك الألوان التي أمامنا تبدو جيدة لأنهما يتماشيان للغاية من حيث الدرجة و ايضاً يوجد بينهما فاصل ابيض للتقريب بينهما أكثر
استخدم نقشات تعبر عنك في الجدار الذي يقع خلف سريرك مباشرة مما سيجعل الغرفة لها طابع و نكهة فنية خاصة تجعلها مختلفة عن سائر الغرف الأخرى
الطوب الأحمر من الأفكار الجيدة على جدار غرفتك لما فيه من لمسة هندسية و قدرة على التكيف مع أي طراز لأثاث غرفتك و أي لون على الجدران الأخرى
المرايات ملائمة للمساحات الضيقة و استخدامها بحجم كبير يفرض شخصيتها و لمعانها على الغرفة خصوصاً لو اخترت لها زخرفها الخاص من أطر منقوشة بمهارة و تعبر عن طراز الأثاث المستخدم لديك
اللوحات تفرض حس فني رفيع و تنوع كبير على غرفتك لما فيها من مجال للتأمل و التفكر خصوصاً لو كانت من طراز الفن الذي تفضله و يجذب انتباهك
الفينيل قليل التكلفة و سهل التغيير و التنظيف بخلاف ورق الحائط كما أنه يسهل الطباعة عليه بأي شكل سواء كان خيالي أو طبيعي و سيبدو و كأنه حقيقي و واقعي كما لو أنك قد فتحت نافذة على الخارج .
الألوان الهادئة السماوية تعبر عن غرفة هادئة و تصميم حالم و لا تحتاج لأي اكسسوار سوى البسيط للغاية لتظهر جمالها و تميزها، و تستطيع التماشي مع الأثاث البسيط غير المبهرج و تتفاعل بشكل رائع مع الضوء
بلمسة فنية اختر لون خاص لغرفتك يتماشى مع محيطك و الأضواء التي تدخل للغرفة ، فمثلاً الألوان الداكنة تتماشى مع مساحة كبيرة وضوء خافت و العكس صحيح بالنسبة للفواتح .
بشيء من التجديد و التحرر قم بإضافة لمسة طبيعية من الطراز الريفي على جدران منزلك عن طريق استخدام الطوب الطبيعي ذو النقشات المثيرة و قم باستخدام الأضواء الليد لتزيدها جمالاً
الخرسانة أكثر من رائعة لتصميم بسيط و مثالي و تستطيع بلونها الرمادي أن تنطق مع أي اكسسوار و لو كان بسيطاً فقط يراعى في استخدامعا الملمس الناعم للأسمنت و يفضل استخدام طبقة رقيقة من الطلاء اللامع عليها
الإضاءة تزيد الجدران تألقاً فلا تهملها و اعمل على تضمينها في ديكور الغرفة بشيء من الألوان المناسبة للون الجدار و متماشي مع السقف و الأثاث و باقي المكونات
الألوان الزاهية التي تستخدم في غرفتك تنقل تجربة مختلفة و مثيرة على تصميم المنزل بأكمله فإنها تعطي انطباعاً فريداً بالإنطلاق و النشاط و تكون مناسبة للمساحات المتوسطة و الكبيرة مع بعض النقشات الهادئة بالأبيض