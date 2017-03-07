18 أفكار ملهمة لغرفة المعيشة الصغيرة

ينجذب البعض إلى الألوان الداكنة وعلى غير المألوف من الممكن أن تستخدم هذه الدرجات في الغرف الصغيرة بأسلوب ذكي، فقد أثبت هذا التصميم أن استخدامه من الممكن أن يتحول إلى عنصر إيجابي إذا أدمجت مع لون حيوي مع أرضية خشبية، ومراعاة أن تحتوي الغرفة على إضاءة قوية.