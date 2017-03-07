18 أفكار ملهمة لغرفة المعيشة الصغيرة

اليوم سوف نطرح بعض الأفكار المذهلة لغرفة المعيشة الصغيرة من خلال عرض تصاميم عالمية رائعة سوف تكون بلا شك مصدر إلهام لك.
كثيراً ما نتطرق إلى أفكار الأثاث المميزة ولكن أمام هذا التصميم المبتكر علينا أن نذكر مدى روعة تصميم السقف بالتحديد، فقد استعان المصمم بالسقف المعلق لكي يخلق إضاءة موجهة على الحائط مما يعطي عمق الفراغ، ولم يكتفي بهذه اللمسة الأنيقة بل أضاف كسوة خشبية حتى يصنع مزيد من العمق ويترك أثر درامي.
هل تعلم أن الألوان من أحد أهم العوامل الفعالة في ترك انطباع سلبي أو إيجابي عن مساحة الفراغ؟ لا يوجد لون محدد يجعل الفراغ يبدو أكبر أو أصغر ولكن يوجد بعض التكوينات المميزة التي من شأنها أن تخفي عيوب المساحة، مثل هذه الألوان المشعة، فعند دمج الأبيض العاجي مع لمسات من الديكورات ذات الألوان المبهجة تغفل تماماً عن المساحة الصغيرة.
يتجه الخبراء إلى النمط التبسيطي في غرفة المعيشة كثيراً لما فيه من مفردات خالية من التفاصيل التي قد تمتص من طاقة الفراغ الإيجابية، فنلاحظ أن هذه الغرفة الصغيرة بدت لنا بأبعاد مثالية عندما صممت بأسلوب تبسيطي عصري.
لا شك أن ما يجعل الغرفة تبدو مبهرة هو التركيز على إحداث إضاءة مشرقة في المكان ليلاً ونهاراً
لا بأس في أن تتجه إلى اختيار موحد من الألوان الحيادية وتتبع حذو هذا التصميم الرائع حتى تتسم الغرفة بالأناقة والإنتعاش، مع تجنب الدرجات الداكنة.
كان اختيار المصمم هنا نحو الأثاث التقليدي قرار رائع، فنجد في بعض الأحيان من يقعون في فخ اختيار أثاث حداثي لا يلائم أبعاد الغرفة، لذا يفضل دراسة النسب أولاً قبل اختيار نمط الأثاث حتى تنعم بغرفة معيشة متناغمة.
من أبرز المميزات في استخدام الأخشاب الخام في التصميم هو إضافة دفء وطاقة إيجابية في الغرفة، وقد استخدمت هنا في نطاق النمط الآسيوي البسيط مع دمج عناصر عصرية لتتحول غرفة تقليدية كئيبة إلى أخرى تساعد على الإسترخاء.
وقع اختيار الأثاث هنا على كل ما يجمع بين العملية والأناقة في إطار حداثي مبهر.
هذا التصميم لا بد وأن يترك في أذهاننا انطباع مذهل، والسر في ذلك هو تكامل كل مفردات التصميم وعدم إهمال أي من العناصر، فبين الأثاث ذو الألوان الحيوية والسقف المعلق المبتكر بجانب النافذة ذات الإطلالة الرائعة نشعر أن الغرفة متكاملة الأركان من الجانبين العملي والجمالي.
إن كانت غرفة معيشتك تفتقد إلى طابع مميز استعن بفكرة هذه الجدارية من الطوب اللبن المطلي باللون الأبيض فهو صاحب نمط يكسر من رتابة الفراغ ويعطي شخصية جذابة إلى الغرفة بدون التعدي على أبعاد الغرفة.
ينجذب البعض إلى الألوان الداكنة وعلى غير المألوف من الممكن أن تستخدم هذه الدرجات في الغرف الصغيرة بأسلوب ذكي، فقد أثبت هذا التصميم أن استخدامه من الممكن أن يتحول إلى عنصر إيجابي إذا أدمجت مع لون حيوي مع أرضية خشبية، ومراعاة أن تحتوي الغرفة على إضاءة قوية.
هذا النمط الفريد له سحره الخاص الذي يأخذك إلى عصر الأناقة حيث التفاصيل القيمة والتصاميم المنمقة.
تتميز غرفة المعيشة هنا بخامات متجانسة بين الكسوة الحجرية والخامات الخشبية بدرجات متفاوتة في إطار من الألوان العصرية لينتج عن هذا المزيج أجواء من الدفء والحداثة.
ما يجعل هذا التصميم مبتكر هو إدخال الحديقة كجزء أساسي من غرفة المعيشة والإعتماد على النباتات كمصدر أساسي للطاقة الإيجابية.
الاعتماد على الألوان المحايدة دائماً ما يكون أسلوب ذكي في التعامل مع الغرف الصغيرة.
الطراز الريفي يجعل من العناصر التصميم التقليدي طابع مميز وعند دمجه مع بعض الديكورات العصرية سوف تنعم بغرفة مبتكرة وعفوية.
أحياناً يكون الحل الأمثل هو اختيار أثاث ذو أبعاد صغيرة لكي يتناسب مع حجم الغرفة.
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