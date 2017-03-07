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18 أفكار ملهمة لغرفة المعيشة الصغيرة

shereen gouda shereen gouda
Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
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اليوم سوف نطرح بعض الأفكار المذهلة لغرفة المعيشة الصغيرة من خلال عرض تصاميم عالمية رائعة سوف تكون بلا شك مصدر إلهام لك.

1- أسقف و حوائط مبتكرة

Residencia MR , Interiorisarte Interiorisarte غرفة المعيشة
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

كثيراً ما نتطرق إلى أفكار الأثاث المميزة ولكن أمام هذا التصميم المبتكر علينا أن نذكر مدى روعة تصميم السقف بالتحديد، فقد استعان المصمم بالسقف المعلق لكي يخلق إضاءة موجهة على الحائط مما يعطي عمق الفراغ، ولم يكتفي بهذه اللمسة الأنيقة بل أضاف كسوة خشبية حتى يصنع مزيد من العمق ويترك أثر درامي.

2- ألوان ملهمة وجريئة

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

هل تعلم أن الألوان من أحد أهم العوامل الفعالة في ترك انطباع سلبي أو إيجابي عن مساحة الفراغ؟ لا يوجد لون محدد يجعل الفراغ يبدو أكبر أو أصغر ولكن يوجد بعض التكوينات المميزة التي من شأنها أن تخفي عيوب المساحة، مثل هذه الألوان المشعة، فعند دمج الأبيض العاجي مع لمسات من الديكورات ذات الألوان المبهجة تغفل تماماً عن المساحة الصغيرة.

3- جمال التصميم البسيط

Obra Altolaguirre - Diseño Integral depto. 3 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

يتجه الخبراء إلى النمط التبسيطي في غرفة المعيشة كثيراً لما فيه من مفردات خالية من التفاصيل التي قد تمتص من طاقة الفراغ الإيجابية، فنلاحظ أن هذه الغرفة الصغيرة بدت لنا بأبعاد مثالية عندما صممت بأسلوب تبسيطي عصري.

4- سحر الإضاءة

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

لا شك أن ما يجعل الغرفة تبدو مبهرة هو التركيز على إحداث إضاءة مشرقة في المكان ليلاً ونهاراً

5- انتشار الألوان المحايدة

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

لا بأس في أن تتجه إلى اختيار موحد من الألوان الحيادية وتتبع حذو هذا التصميم الرائع حتى تتسم الغرفة بالأناقة والإنتعاش، مع تجنب الدرجات الداكنة.

6- ذوق راقي وبسيط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كان اختيار المصمم هنا نحو الأثاث التقليدي قرار رائع، فنجد في بعض الأحيان من يقعون في فخ اختيار أثاث حداثي لا يلائم أبعاد الغرفة، لذا يفضل دراسة النسب أولاً قبل اختيار نمط الأثاث حتى تنعم بغرفة معيشة متناغمة.

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7-تصميم آسيوي عصري

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

من أبرز المميزات في استخدام الأخشاب الخام في التصميم هو إضافة دفء وطاقة إيجابية في الغرفة، وقد استخدمت هنا في نطاق النمط الآسيوي البسيط مع دمج عناصر عصرية لتتحول غرفة تقليدية كئيبة إلى أخرى تساعد على الإسترخاء.

8- اختيار ذكي لكل العناصر

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

وقع اختيار الأثاث هنا على كل ما يجمع بين العملية والأناقة في إطار حداثي مبهر.

9- تكامل مبهر

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. غرفة المعيشة
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

هذا التصميم لا بد وأن يترك في أذهاننا انطباع مذهل، والسر في ذلك هو تكامل كل مفردات التصميم وعدم إهمال أي من العناصر، فبين الأثاث ذو الألوان الحيوية والسقف المعلق المبتكر بجانب النافذة ذات الإطلالة الرائعة نشعر أن الغرفة متكاملة الأركان من الجانبين العملي والجمالي.

10- جدارية ملهمة

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

إن كانت غرفة معيشتك تفتقد إلى طابع مميز استعن بفكرة هذه الجدارية من الطوب اللبن المطلي باللون الأبيض فهو صاحب نمط يكسر من رتابة الفراغ ويعطي شخصية جذابة إلى الغرفة بدون التعدي على أبعاد الغرفة.

11- ألوان داكنة ولكن…

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ينجذب البعض إلى الألوان الداكنة وعلى غير المألوف من الممكن أن تستخدم هذه الدرجات في الغرف الصغيرة بأسلوب ذكي، فقد أثبت هذا التصميم أن استخدامه من الممكن أن يتحول إلى عنصر إيجابي إذا أدمجت مع لون حيوي مع أرضية خشبية، ومراعاة أن تحتوي الغرفة على إضاءة قوية.

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

12- طابع ريفي كلاسيكي أنيق

Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة المعيشة
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

هذا النمط الفريد له سحره الخاص الذي يأخذك إلى عصر الأناقة حيث التفاصيل القيمة والتصاميم المنمقة.

13-دمج الخامات المختلفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتميز غرفة المعيشة هنا بخامات متجانسة بين الكسوة الحجرية والخامات الخشبية بدرجات متفاوتة في إطار من الألوان العصرية لينتج عن هذا المزيج أجواء من الدفء والحداثة.

14- طاقة إيجابية مستوحاة من الطبيعة

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten غرفة المعيشة
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

ما يجعل هذا التصميم مبتكر هو إدخال الحديقة كجزء أساسي من غرفة المعيشة والإعتماد على النباتات كمصدر أساسي للطاقة الإيجابية.

15-الأبيض والرمادي في تباين مريح

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

الاعتماد على الألوان المحايدة دائماً ما يكون أسلوب ذكي في التعامل مع الغرف الصغيرة.

16 النمط الريفي بأسلوب عصري

Piso modernista en Barcelona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الطراز الريفي يجعل من العناصر التصميم التقليدي طابع مميز وعند دمجه مع بعض الديكورات العصرية سوف تنعم بغرفة مبتكرة وعفوية.

18- نسب مثالية

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة المعيشة
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

أحياناً يكون الحل الأمثل هو اختيار أثاث ذو أبعاد صغيرة لكي يتناسب مع حجم الغرفة. 

للمزيد من الأفكار الملهمة في تصاميم غرفة المعيشة تابع هذا المقال الرائع.

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