9 مطابخ مثالية تناسبك

نقدم لكم اليوم في كتاب الأفكار هذا تصميمات مثالية للمطابخ التي تناسب أي منزل و ترقى لطموحاتك و تحقق تصميم أحلامك على أرض الواقع، حيث يقدم لنا هوميفاي أفكار مثالية تتعلق بالتخزين و التنسيق المناسب لأدوات المطبخ التي تصلح لأي مساحة و تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة كالضيق عن طريق مطابخ مختلفة الشكل في بنية تصميمها سنتعرف عليها سوياً في السطور القليلة المقبلة ..
صمم مطبخك على شكل حرفL لو كان مكانه المفترض في ركن أو في مساحة ضيقة تسمح بالمرور لغرف أخرى مجاورة و مفتوح عليها ، فهذه الطريقة في تصميم المطبخ تضمن لك تخزين مثالي في أسفل البار الذي سيجمع كل أجهزة و استخدامات المطبخ و سيجعلك باقي المساحة حرة تماماً
الخرسانة يمكنها أن تكون العامل المؤثر في تصميم مطبخك بتكاليف أقل من المعتاد بالمقارنة بالسيراميك و الخشب، حاول أن تصمم مطبخك بطريقة بسيطة بالأسمنت مع استخدام كمية ضوء كافية لتجعله متألقاً ، و حاول أن تدخل اللون الأبيض في بعض التفاصيل مثل البار و السفرة المجاورة لتكسر حدة الرمادي التي ربما لو كانت بمفردها أن تكون أقل من التوقعات
الخشب يؤثر كثيراً على شكل الاسمنت السادة، و يمنحك مرونة كبيرة لتصميم خزانات بأي كمية ممكنة في مكان ظاهر و في الأسفل ، كما يساعدك على اضافة لمسة طبيعية على الأسمنت
نموذج تبسيطي في كل المكونات ، و طرق مبدعة في استخدام الرفوف للتقديم كما نلاحظ، و طريقة تصميمها بسيطة للغاية عن طريق اضافة دعامة من الصلب في البناء الخرساني و تثبيت رف خشبي عليها كما يظهر لنا في هذا النموذج المثالي لمطبخ غير مكلف إطلاقاً
في المساحة الأكبر قليلاً يمكنك تصميم مطبخ على شكل حرف C لتضمن استغلال لكل المنحنيات المتوفرة في ركن المطبخ، و يجعل المطبخ يشبه المطاعم السريعة التي تقدم الوجبات من خلال الرف الملحق بها و يكون التحضير بالكامل خلفها فبذلك أنت تضمن مساحة حرة على الحائط و استغلال كامل للمساحة الوسطى
المعدن يضفي قوة و لمعان على المطبخ ويساعدك على تنظيف أسهل و لمعان على الدوام، خصوصاً لو وفرت كمية مناسبة من الضوء لتسقط عليها و يقوم السطح المعدني بعكسها ، باختصار ستجعل مطبخك متألقاً و لامعاً حتى لو كانت ألوانه داكنة
الأسمنت مثل الخشب يقبل الطلاء بأي لون و بأي درجة لمعان إلا أنه قليل التكلفة للغاية و ميزته أنه يقبل التشكل و النقش بواسطة الطلاء الزخرفي المتوفر بشكل عصري في جميع مكاتب الديكور التي يمكنك الاختيار من بينها الأنسب لك
تلك الطريقة في التصميم تمنحك الاستغلال الكامل للجدران الموجودة في المطبخ مع استغلال للمساحة الوسطى في عمل جزيرة أو سطح للتحضير يمكن استخدامه للتخزين من الأسفل و دمج البوتوجاز في أعلاه بشكل عصري للغاية
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في إحدى الأركان المفتوحة في غرفة معيشتك يمكنك تصميم مطبخ متكامل ، رفوف و خزانة كبيرة في الحائط تستخدم لتحمل جميع الأجهزة الكهربائية، و أيضاًَ يمكن بناء رف أو بار خشبي في نهايته ليكون بمثابة مكان لتناول المشروبات و المأكولات السريعة و يكسر حاجز التكرار و الملل على السفرة و يكون شكله أنيقاً بفضل الخشب الطبيعي