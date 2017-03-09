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9 مطابخ مثالية تناسبك

Mohammed Awad Mohammed Awad
House in Coruche, Santarém, é ar quitectura é ar quitectura مطبخ MDF White
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نقدم لكم اليوم في كتاب الأفكار هذا تصميمات مثالية للمطابخ التي تناسب أي منزل و ترقى لطموحاتك و تحقق تصميم أحلامك على أرض الواقع، حيث يقدم لنا هوميفاي أفكار مثالية تتعلق بالتخزين و التنسيق المناسب لأدوات المطبخ التي تصلح لأي مساحة و تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة كالضيق عن طريق مطابخ مختلفة الشكل في بنية تصميمها سنتعرف عليها سوياً في السطور القليلة المقبلة ..

1- على شكل حرف L

House in Coruche, Santarém, é ar quitectura é ar quitectura مطبخ MDF White
é ar quitectura

é ar quitectura
é ar quitectura
é ar quitectura

صمم مطبخك على شكل حرفL  لو كان مكانه المفترض في ركن أو في مساحة ضيقة تسمح بالمرور لغرف أخرى مجاورة و مفتوح عليها ، فهذه الطريقة في تصميم المطبخ تضمن لك تخزين مثالي في أسفل البار الذي سيجمع كل أجهزة و استخدامات المطبخ و سيجعلك باقي المساحة حرة تماماً 

2- مطبخ مصمم بالخرسانة

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

الخرسانة يمكنها أن تكون العامل المؤثر في تصميم مطبخك بتكاليف أقل من المعتاد بالمقارنة بالسيراميك و الخشب، حاول أن تصمم مطبخك بطريقة بسيطة بالأسمنت مع استخدام كمية ضوء كافية لتجعله متألقاً ، و حاول أن تدخل اللون الأبيض في بعض التفاصيل مثل البار و السفرة المجاورة لتكسر حدة الرمادي التي ربما لو كانت بمفردها أن تكون أقل من التوقعات 

3- بالخشب و الأسمنت

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الخشب يؤثر كثيراً على شكل الاسمنت السادة، و يمنحك مرونة كبيرة لتصميم خزانات بأي كمية ممكنة في مكان ظاهر و في الأسفل ، كما يساعدك على اضافة لمسة طبيعية على الأسمنت 

4- مينميال

Renovação moradia em Birre | Cascais, shfa shfa مطبخ
shfa

shfa
shfa
shfa

نموذج تبسيطي في كل المكونات ، و طرق مبدعة في استخدام الرفوف للتقديم كما نلاحظ، و طريقة تصميمها بسيطة للغاية عن طريق اضافة دعامة من الصلب  في البناء الخرساني و تثبيت رف خشبي عليها كما يظهر لنا في هذا النموذج المثالي لمطبخ غير مكلف إطلاقاً

5- على شكل حرف C

LIVE - Restaurante e SPA Showroom LoveTiles, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores مطبخ
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

في المساحة الأكبر قليلاً يمكنك تصميم مطبخ على شكل حرف C لتضمن استغلال لكل المنحنيات المتوفرة في ركن المطبخ، و يجعل المطبخ يشبه المطاعم السريعة التي تقدم الوجبات من خلال الرف الملحق بها و يكون التحضير بالكامل خلفها فبذلك أنت تضمن مساحة حرة على الحائط و استغلال كامل للمساحة الوسطى

6- مطبخ معدني

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura مطبخ
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

المعدن يضفي قوة و لمعان على المطبخ ويساعدك على تنظيف أسهل و لمعان على الدوام، خصوصاً لو وفرت كمية مناسبة من الضوء لتسقط عليها و يقوم السطح المعدني بعكسها ، باختصار ستجعل مطبخك متألقاً و لامعاً حتى لو كانت ألوانه داكنة 

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7- أسمنت مطلي

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

الأسمنت مثل الخشب يقبل الطلاء بأي لون و بأي درجة لمعان إلا أنه قليل التكلفة للغاية و ميزته أنه يقبل التشكل و النقش بواسطة الطلاء الزخرفي المتوفر بشكل عصري في جميع مكاتب الديكور التي يمكنك الاختيار من بينها الأنسب لك

8- على شكل حرف U

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

تلك الطريقة في التصميم تمنحك الاستغلال الكامل للجدران الموجودة في المطبخ مع استغلال للمساحة الوسطى في عمل جزيرة أو سطح للتحضير يمكن استخدامه للتخزين من الأسفل و دمج البوتوجاز في أعلاه بشكل عصري للغاية

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9- صغير و خشبي

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

في إحدى الأركان المفتوحة في غرفة معيشتك يمكنك تصميم مطبخ متكامل ، رفوف و خزانة كبيرة في الحائط تستخدم لتحمل جميع الأجهزة الكهربائية، و أيضاًَ يمكن بناء رف أو بار خشبي في نهايته ليكون بمثابة مكان لتناول المشروبات و المأكولات السريعة و يكسر حاجز التكرار و الملل على السفرة و يكون شكله أنيقاً بفضل الخشب الطبيعي 

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مطبخك سيكون أحلى بتلك الأفكار

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