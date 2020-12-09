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12 حيل بارعة في تصميم المطبخ بتكاليف ضئيلة

shereen gouda shereen gouda
Casa Mirasol - Algarrobo, ESARCA ESARCA مطبخ جرانيت Grey
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في مهمة التصميم وتجديد المنزل كثيراً ما يواجهنا تحدي في إيجاد حلول لا تكلف الكثير من الأموال، وهو أمر قد يبدو بسيطاً في أغلب الغرف حيث يكون من السهل الإستثمار في تجديد وإعادة تدوير أثاث قديم وشراء كل مقتنياتك من متاجر غير مكلف، ولكن نواجه مشكلة حقيقية في غرفة المطبخ حيث يجب عليك تصميم وتنفيذ مطبخ جديد كلياً ذو خامات قيمة تتحمل الإستخدام اليومي، ولا داعي للتذكير أن الأخشاب و معدات المطبخ في أغلب الأوقات تكون الأكثر تكلفة ولا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، ولكن يقول الخبراء أن هناك وسائل بسيطة من الممكن أن توفر لك أموال طائلة.

جمعنا لك 12 فكرة ذكية لكي تصمم مطبخ منزلك بدون الحاجة إلى ميزانية هائلة، لنبدأ بالتعرف عليهم معاً.

1- استخدام الميلامين في الخزانات كبديل عن الخشب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مع بداية صيحة النمط الحداثي كان يعد الميلامين الخامة الأساسية لبنية خزانات المطبخ، ولكن مع عدم وجود تنوع في أشكاله اندثرت تماماً وأصبحت طي النسيان لانعدام حرية الابتكار في هذه الخامة، ولكن عادت إلينا مجدداً حين تم صناعته بأساليب أذكى وأرقى حيث تطرح لنا أشكال متعددة، ولا شك أن كثير منا سوف يلجأ إليه عند معرفة المبالغ التي سوف تقوم بتوفيرها.

2-استخدام سيراميك الحوائط بذكاء

Casa Mirasol - Algarrobo, ESARCA ESARCA مطبخ جرانيت Grey
ESARCA

ESARCA
ESARCA
ESARCA

لا غنى في المطابخ عن تجاليد الحوائط التي من السهل تنظيفها والتي من شأنها أن تتحمل كلاً من الرطوبة والحرارة دون أن تفقد رونقها، ولن تجد اختيار أسلم من السيراميك من حيث التكلفة، وكثير منا يفضل هذا الاختيار عن الرخام لما فيه من تنوع وأفكار مبتكرة وإن كنت ترغب في توفير المزيد من الأموال لم لا تحدد تواجد السيراميك لكي تقتصر على المساحة المتاحة بين الخزانات السفلى والعلوية؟

3- الجرانيت كبديل عن الرخام

Trabajos, ANDIAMO (INVERSORA L&R) ANDIAMO (INVERSORA L&R) مطبخ
ANDIAMO (INVERSORA L&amp;R)

ANDIAMO (INVERSORA L&R)
ANDIAMO (INVERSORA L&amp;R)
ANDIAMO (INVERSORA L&R)

في الآونة الأخيرة اعتدنا رؤية الرخام في أسطح المطبخ لما فيه من فخامة لا يمكن نكرانها، ولكن الجدير بالذكر هو أن خامات الجرانيت المختلفة هي أكثر تحملاً لكل عوامل الرطوبة والطهي، فهذا الاختيار يعد ذكي من الجهة العملية والمادية، وحتى لا تتنازل عن الجانب الجمالي قم باختيار خزانات حداثية حتى يكون التصميم أكثر اتزان وأناقة.

4- بدائل حديثة لرخام المطبخ

Casa RK, AG Arquitectura AG Arquitectura مطبخ
AG Arquitectura

AG Arquitectura
AG Arquitectura
AG Arquitectura

 قام المصمم باختيار الكوريان كبديل عن الأسطح التقليدية مثل الرخام والجرانيت، وهي مادة مصنعة رائعة ابتكرها المحترفيين حين واجه الجميع أسعار الخامات الطبيعية الضخمة، ويعد الكوريان من رواد خامات المطابخ الآن لما يضيف في المطبخ من حداثة وأناقة.

5- الخزانات المطلية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من هواة الخزانات المطلية لا بد وأن ينال إعجابك هذا الأسلوب في التصميم، فهو يوفر الكثير من الأموال لعدم احتياج أن تكون أوجه الخزانات ذات خامات خشبية مكلفة، و دعونا لا نغفل عن مدى تنوع الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تحققها من خلال ألوان الخزانات المختلفة.

6- خامات خام

Cocina pequeña estilo IKEA, EMS interiorismo EMS interiorismo مطبخ
EMS interiorismo

EMS interiorismo
EMS interiorismo
EMS interiorismo

هذا العصر فيه من الأفكار المبتكرة ما يناسب جميع الأذواق، حتى محبي الطابع الجريء والصناعي لهم الحظ في أفكار رائعة سوف توفر مبالغ هائلة، وهو الاستعانة بخامات خام في المطبخ مما يعطي انطباع متميز وشبابي.

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7- تصميم مبتكر لخزانات المطبخ

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

حين تخلى المصمم في هذا المطبخ عن القيود التقليدية كانت النتيجة مطبخ غاية في الروعة والتميز، والتخلي عن أوجه الخزانات ليحل محلها السلات هي فكرة مبتكرة تضيف إلى جمال الغرفة، ولا شك أنها لن تكلف مبالغ تذكر

8- توزيع مثالي للوحدات

Puerta de Alcala, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

نقع أحياناً في فخ توزيع وحدات المطبخ على كل جدار الغرفة المتاحة، وهو قرار غير سليم ينتج عنه مساحة صغيرة وعناصر قد تسبب الإزعاج، هذا دون التطرق إلى الميزانية اللازمة لتوفير هذا التصميم، لذا قم بدراسة إمكانية الاكتفاء بجزيرة المطبخ بجانب حائط آخر من الخزانات.

9- بساطة في التنفيذ

CASA "PICCOLA ITALIA", SG Huerta Arquitecto Cancun SG Huerta Arquitecto Cancun مطبخ ذو قطع مدمجة خشب Wood effect
SG Huerta Arquitecto Cancun

SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun

ذكرنا في النقطة السابقة إمكانية استبدال وحدات المطبخ بالجزيرة، والبعض قد يظن أنها فكرة مكلفة أيضاً، لذا سوف تجد في مثل هذا التصميم البسيط حلاً ومصدر إلهام حتى تتبع فكرة الجزيرة بتكاليف ضئيلة للغاية، بل ويمكنك صنع مثل هذه البنية بنفسك.

10- تعدد الاستخدامات

Proyecto de Residencia en Acero, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez مطبخ
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

لا بد أن لا نغفل عن روعة العناصر متعددة الاستخدامات فهي توفر في الميزانية والمساحة ودائماً ما تترك الفراغ أكثر حيوية وإبتكاراً، لذا إن أتيحت لك الفرصة قم بتصميم جزيرة تستخدم كوسيلة إلى الطهي وتناول الطعام.

11- نسب صغيرة للمعدات

PLANTA BAJA Y JARDÍN, Superficie Actual Superficie Actual مطبخ رخام Beige
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

من الذكاء عند التصميم أن تكون مرن في اختياراتك، لذا فقم ببعض التنازلات من حيث أحجام المعدات مثل المغسلة فهذا سوف ينقص من سعرها بتفاوت مذهل.

لمزيد من أفكار المطابخ الصغيرة تابع هذا المقال الرائع.


12- ورق الحائط

homify مطبخ قماش Red
homify

homify
homify
homify

يوجد حديثاً أوراق الحائط التي تتحمل الرطوبة وقابل للتنظيف، وهو حل مثالي من الجانب المادي والجمالي أيضاً لما في من خيارات لا حصر لها.

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تعرف على المخططات الشائعة لتصميم خزائن المطبخ

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects
  • مطبخ الزاوية: وفقًا لهذا التصميم، تكون الخزائن أو الوحدات التخزينية جميعها مركزة في بقعة/زاوية واحدة من المطبخ تصنع شكل V في أغلب الأحيان، وهو مخطط يناسب عادة المطابخ ذات المساحات الصغيرة.
  • على شكل حرف L: يمكن القول أن هذا التصميم هو الأكثر شيوعًا لتصاميم خزائن المطبخ
  • ، وذلك لأنه يناسب المساحات المختلفة، حيث يمكن تطبيقه بكلًا من المطابخ الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
  • على شكل حرف U: أما عن هذا التصميم، فهو عادة ما يستخدم في المطابخ كبيرة المساحة لأنه يتطلب الاستعانة بعدد كبير من الوحدات التخزينية.
  • على شكل حرف G: يشبه هذا التصميم المخطط U إلى حد كبير لذلك فهو يحتاج مساحة كبيرة لتنفيذه أيضًا على أكمل وجه، لأنه عادة ما يتم فيه الاستعانة بمائدة جزيرة تكمل الخزائن لتصنع شكل G.
  • تصميم خطي: وأخيرًا، يتم اللجوء لهذا التصميم -الذي تكون الخزائن وفق له على شكل خط مستقيم- في المساحات المحدودة للغاية أو في غرف المجال الحيوي المفتوحة والتي يتخصص منها عادة جزء صغير فقط للمطبخ.
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