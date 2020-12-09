12 حيل بارعة في تصميم المطبخ بتكاليف ضئيلة

من الذكاء عند التصميم أن تكون مرن في اختياراتك، لذا فقم ببعض التنازلات من حيث أحجام المعدات مثل المغسلة فهذا سوف ينقص من سعرها بتفاوت مذهل.

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