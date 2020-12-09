12 حيل بارعة في تصميم المطبخ بتكاليف ضئيلة

في مهمة التصميم وتجديد المنزل كثيراً ما يواجهنا تحدي في إيجاد حلول لا تكلف الكثير من الأموال، وهو أمر قد يبدو بسيطاً في أغلب الغرف حيث يكون من السهل الإستثمار في تجديد وإعادة تدوير أثاث قديم وشراء كل مقتنياتك من متاجر غير مكلف، ولكن نواجه مشكلة حقيقية في غرفة المطبخ حيث يجب عليك تصميم وتنفيذ مطبخ جديد كلياً ذو خامات قيمة تتحمل الإستخدام اليومي، ولا داعي للتذكير أن الأخشاب و معدات المطبخ في أغلب الأوقات تكون الأكثر تكلفة ولا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، ولكن يقول الخبراء أن هناك وسائل بسيطة من الممكن أن توفر لك أموال طائلة.
جمعنا لك 12 فكرة ذكية لكي تصمم مطبخ منزلك بدون الحاجة إلى ميزانية هائلة، لنبدأ بالتعرف عليهم معاً.
مع بداية صيحة النمط الحداثي كان يعد الميلامين الخامة الأساسية لبنية خزانات المطبخ، ولكن مع عدم وجود تنوع في أشكاله اندثرت تماماً وأصبحت طي النسيان لانعدام حرية الابتكار في هذه الخامة، ولكن عادت إلينا مجدداً حين تم صناعته بأساليب أذكى وأرقى حيث تطرح لنا أشكال متعددة، ولا شك أن كثير منا سوف يلجأ إليه عند معرفة المبالغ التي سوف تقوم بتوفيرها.
لا غنى في المطابخ عن تجاليد الحوائط التي من السهل تنظيفها والتي من شأنها أن تتحمل كلاً من الرطوبة والحرارة دون أن تفقد رونقها، ولن تجد اختيار أسلم من السيراميك من حيث التكلفة، وكثير منا يفضل هذا الاختيار عن الرخام لما فيه من تنوع وأفكار مبتكرة وإن كنت ترغب في توفير المزيد من الأموال لم لا تحدد تواجد السيراميك لكي تقتصر على المساحة المتاحة بين الخزانات السفلى والعلوية؟
في الآونة الأخيرة اعتدنا رؤية الرخام في أسطح المطبخ لما فيه من فخامة لا يمكن نكرانها، ولكن الجدير بالذكر هو أن خامات الجرانيت المختلفة هي أكثر تحملاً لكل عوامل الرطوبة والطهي، فهذا الاختيار يعد ذكي من الجهة العملية والمادية، وحتى لا تتنازل عن الجانب الجمالي قم باختيار خزانات حداثية حتى يكون التصميم أكثر اتزان وأناقة.
قام المصمم باختيار الكوريان كبديل عن الأسطح التقليدية مثل الرخام والجرانيت، وهي مادة مصنعة رائعة ابتكرها المحترفيين حين واجه الجميع أسعار الخامات الطبيعية الضخمة، ويعد الكوريان من رواد خامات المطابخ الآن لما يضيف في المطبخ من حداثة وأناقة.
إذا كنت من هواة الخزانات المطلية لا بد وأن ينال إعجابك هذا الأسلوب في التصميم، فهو يوفر الكثير من الأموال لعدم احتياج أن تكون أوجه الخزانات ذات خامات خشبية مكلفة، و دعونا لا نغفل عن مدى تنوع الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تحققها من خلال ألوان الخزانات المختلفة.
هذا العصر فيه من الأفكار المبتكرة ما يناسب جميع الأذواق، حتى محبي الطابع الجريء والصناعي لهم الحظ في أفكار رائعة سوف توفر مبالغ هائلة، وهو الاستعانة بخامات خام في المطبخ مما يعطي انطباع متميز وشبابي.
حين تخلى المصمم في هذا المطبخ عن القيود التقليدية كانت النتيجة مطبخ غاية في الروعة والتميز، والتخلي عن أوجه الخزانات ليحل محلها السلات هي فكرة مبتكرة تضيف إلى جمال الغرفة، ولا شك أنها لن تكلف مبالغ تذكر
نقع أحياناً في فخ توزيع وحدات المطبخ على كل جدار الغرفة المتاحة، وهو قرار غير سليم ينتج عنه مساحة صغيرة وعناصر قد تسبب الإزعاج، هذا دون التطرق إلى الميزانية اللازمة لتوفير هذا التصميم، لذا قم بدراسة إمكانية الاكتفاء بجزيرة المطبخ بجانب حائط آخر من الخزانات.
ذكرنا في النقطة السابقة إمكانية استبدال وحدات المطبخ بالجزيرة، والبعض قد يظن أنها فكرة مكلفة أيضاً، لذا سوف تجد في مثل هذا التصميم البسيط حلاً ومصدر إلهام حتى تتبع فكرة الجزيرة بتكاليف ضئيلة للغاية، بل ويمكنك صنع مثل هذه البنية بنفسك.
لا بد أن لا نغفل عن روعة العناصر متعددة الاستخدامات فهي توفر في الميزانية والمساحة ودائماً ما تترك الفراغ أكثر حيوية وإبتكاراً، لذا إن أتيحت لك الفرصة قم بتصميم جزيرة تستخدم كوسيلة إلى الطهي وتناول الطعام.
من الذكاء عند التصميم أن تكون مرن في اختياراتك، لذا فقم ببعض التنازلات من حيث أحجام المعدات مثل المغسلة فهذا سوف ينقص من سعرها بتفاوت مذهل.
لمزيد من أفكار المطابخ الصغيرة تابع هذا المقال الرائع.
يوجد حديثاً أوراق الحائط التي تتحمل الرطوبة وقابل للتنظيف، وهو حل مثالي من الجانب المادي والجمالي أيضاً لما في من خيارات لا حصر لها.
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