100 متر من الأناقة الدافئة في شقة موسكو الباردة

نطير بكم اليوم إلى موسكو، لنأخذكم في جولة رائعة، من خلال عدسة المصورة المحترفة Anna Kiseleva، داخل شقة عصرية بمساحة 100 متر مربع.
برغم برودة العاصمة الروسية، إلا أن تلك الشقة تتمتع بدفء أنيق، بفضل اللمسات الديكورية الرائعة التي تزين أركانها، والألوان التي تغطي زواياها، مع الاحتفاظ بالإشراقة القوية، التي تتسلل مع نسمات الهواء الباردة، لتغلف المنزل بأجواء حيوية منعشة مع تصميم داخلي مميز وأفكار مُلهمة لاستغلال المساحات.
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بمجرد الدخول إلى غرفة المعيشة، لا يسعنا سوى ملاحظة الإشراقة القوية والضوء الطبيعي الكثيف، المتسلل عبر النافذة الزجاجية الممتدة بعرض الجدار، والتي تجذب أنظارنا بالتالي إلى الجدار ذاته، وتصميمه الفريد. النغمات البنية مع الأرضية الخشبية تمد هذا المنزل بدفء أنيق، مع اللمسات اللونية المتفرقة في قطع الأثاث والوسائد، لكسر الرتابة والملل.
التفاصيل الديكورية الصغيرة، من وسائد ملونة، ومزهريات مليئة باللمسات الخضراء النابضة بالحياة، هي التي تمنح تلك الشقة تصميمًا مثاليًا.
الكثير من قطع الأثاث، والكثير من الإضاءات الليلة ولكن.. الاحتراف والدقة في التوزيع وتوظيف كل قطعة في مكانها الصحيح، يجعل تلك الغرفة محتفظة بأناقتها وترتيبها، دون الغرق وسط فوضى الزحام.
الأمر لا يتعلق فقط بالألوان المُشرقة، أو حتى التصميم الفريد، الأمر يتعلق بالتوظيف الجيد، فبرغم كونهما قطعتي أثاث داخل غرفة المعيشة، ولكنهما معًا في هذا الجزء من الغرفة، ومع تلك الإضاءة المثبتة في الجدار، والإطار بجانبها، يصنعان ركن مثالي للاسترخاء، يتمتع بالكثير من الإبداع والطابع الشخصي إضافة إلى الشعور باستقلاليته.
مرة أخرى، تجذب أنظارنا الإشراقة الطبيعية والإضاءة الجيدة، ولكن هذه المرة داخل المطبخ، الذي يحتضن أيضًا طاولة الطعام بداخله، مع نغمات أنيقة ومتدرجة من الأزرق والأخضر، تسيطر على الجدران وورق الحائط، ومربعات السيراميك المتداخلة مع الأبيض في الأرضية.
تصميم المطبخ عصري ووظيفي للغاية، حيث مستويين من الخزانات، مع التفاف المستوى السفلي مع الجدار ليتخذ شكل حرف L، موفرًا المزيد من المساحة لاحتضان الموقد.
الأرفف الديكورية في نهاية المستوى العلوي تُضفي لمسة أنيقة على التصميم، خاصة مع المقابض المعدنية التي تزيين الأخشاب البيضاء، والتناقض الذي يصنعه اللون الأسود لسطح المنضدة وبعض التفاصيل مع الأبيض الذي يغطي تصميم المطبخ، بينما يكسر اللون الأصفر النغمات المسيطرة، سواء الأبيض والأسود في المطبخ، أو الفيروزي في ورق الحائط المزين للجدار.
اتخذت طاولة الطعام زاوية هادئة في المطبخ، لتنعم بأناقة الجدارين المتلاصقين، مع أدوات مائدة تتناغم مع ألوان الجدار واللمسات الصفراء فوق منضدة المطبخ، وقد صممت بمظهر خشبي مصقول وناعم، مع قاعدة متينة في المنتصف، وقد التف حولها 4 من الكراسي البيضاء ذات الأرجل الخشبية التي تشكل تكاملًا مع الطاولة.
المصابيح المتدلية فوق الطاولة بتصميمها الذي يشبه البالونات، مع الإطار المزين للجدار، لم يمنحا طاولة الطعام فقط أجواء مرحة وحيوية، بل أيضًا منحاها استقلالية بطريقة ذكية طبقت من قبل في غرفة المعيشة.
ننتقل إلى غرفة النوم، مع لمسات لونية تماثل سابقتها في الروعة، حيث درجات الأرجواني مع لون أصفر بدرجة
المسطردة، وإشراقة طبيعية أخرى، مع نافذة مستطيلة تزينت بستائر منقوشة ولكنها لا تتعارض مع نقوش ورق الحائط.
اللوح الأمامي للسرير، والبلورات الكريستالية المزينة لجانبيه، مع المزهريات الموزعة هنا وهناك.. كلها تفاصيل تمد غرفة النوم بجمال لا يُنافس.
ليست فقط النافذة، بل هنام أيضًا شرفة كبيرة، تمنح غرفة النوم إشراقتها القوية، وتملأها بنسائم الهواء الباردة والمنعشة، من خلف تلك الأبواب الزجاجية المزينة بذات الستائر المزينة للنافذة.
مازالت الألوان هي الميزة البارزة في تفاصيل المنزل، فمرة أخرى نجد أنفسنا ننجذب نحو الألوان، حيث الجدار المزين بمربعات من السيراميك المنقوش والمرتب بطريقة عشوائية، ليجمع بين الرسومات الهندسية والنقوش والتقاطعات في نغمات لونية متعددة، ولا يقل الحوض إبهارًا عن الجدار، حيث تم تثبيته على قاعدة ذات مظهر معدني لامع وتموجات مجسمة فريدة، تليق بالإطار المعدني للمرآة المستديرة.
في ظل أجواء تلك الشقة، لا يمكنا سوى توقع غرفة أطفال مليئة بالألوان والمرح والإشراقة، مع نغمات وردية ناعمة وورق حائط بنقوش تمنح الغرفة الحيوية اللازمة.
قطع الأثاث وظيفية وأنيقة، مع الكثير من الأدراج والمساحات التخزينية التي لا غنى عنها في غرفة أطفال مليئة بالألعاب والكتب والملابس.
حتى ونحن في طريقنا للخروج من المنزل، لا يسعنا سوى الانبهار مرة تلو الأخرى بالألوان، والتناقضات بينها، إضافة إلى ذكاء استغلال المساحات. أرضية تبدو كأرضية الشطرنج مع مربعات الأبيض والأسود، والأبيض يمنح الممر اتساعًا بصرًيا إضافة إلى العمق الذي يصنعه لون الباب.
أما عن استغلال المساحات، فيبدو واضحًا في الخزانة المصممة في الجدار، والمرآة الطولية لإلقاء نظرة أخيرة على المظهر كاملًا، بعد التقاط المعطف من فوق تلك القطعة الديكورية الأنيقة والوظيفية للغاية، خاصة مع المقعد الذي يسهل عملية ارتداء الحذاء.
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