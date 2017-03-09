100 متر من الأناقة الدافئة في شقة موسكو الباردة

نطير بكم اليوم إلى موسكو، لنأخذكم في جولة رائعة، من خلال عدسة المصورة المحترفة Anna Kiseleva، داخل شقة عصرية بمساحة 100 متر مربع.

برغم برودة العاصمة الروسية، إلا أن تلك الشقة تتمتع بدفء أنيق، بفضل اللمسات الديكورية الرائعة التي تزين أركانها، والألوان التي تغطي زواياها، مع الاحتفاظ بالإشراقة القوية، التي تتسلل مع نسمات الهواء الباردة، لتغلف المنزل بأجواء حيوية منعشة مع تصميم داخلي مميز وأفكار مُلهمة لاستغلال المساحات.

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