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10 ابواب عصرية مبتكرة لمنزل أكثر أناقة وتميز

shereen gouda shereen gouda
Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
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العناصر المعمارية في أي منزل تعد مؤثر مباشر على كفاءة وأناقة التصميم الداخلي والخارجي، وبالرغم من جهل البعض عن مدى أهميته سوف تظل محتفظة بالأولوية في مراحل التصميم، وحين نذكر العناصر المعمارية لا يعود ذلك على الأسقف والحوائط فحسب، بل تقع الأبواب  أيضاً ضمن أبرز العوامل في الديكورات الداخلية.

لا تحصر وظيفة الأبواب في المنزل على الاحتفاظ بخصوصية كل غرفة، بل أهميته من منطلق التصميم الداخلي في مثابة أهمية الحوائط المحيطة، ويعد اختيار الباب المناسب قرار هام للغاية لدى المصممين العالميين فهو وحده قد يحول الفراغ من النمطية إلى المثالية، لذا مع تطورات الأنماط العصرية تواجدت أفكار أبواب مبتكرة غاية في التميز والإبداع لتواكب الصيحات الحديثة، حتى كادت أن تكون الأبواب هي بطل التصميم في بعض الحالات. إن كنت ترغب في تصميم منزل مثالي ومتزن في كل عناصره و تبحث عن مصدر إلهام لتصميم أبواب منزلك الداخلية تابع 10 من أكثر الأبواب تميزاً وحداثة.

1- باب ريفي جرار

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يتجه أغلبنا نحو الغرف والمساحات المفتوحة ويكاد يكون هذا حل لا مفر منه في المنازل العصرية ذات المساحات الصغيرة وجاء المصمم بهذا الباب المبتكر ليكون حلاً عملياً ويوجد إمكانية فصل الفراغات وهذا التصميم الريفي رائع في ظل خامات الخشب الخام المتواجدة في كلاً من المطبخ وغرفة الطعام، ويتجانس التصميم مع العناصر المحيطة ويزيد من أناقة وقيمة الغرفتين.

2- أبواب متخفية في تصميم من المرايا المميز

Segmenta sliding door wardrobe - Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror. Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta sliding door wardrobe – Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

لمن يحبذ المنازل التي تتسم ببعض من الغموض والدرامية يمكن أن تجعل هذا التصميم العصري مصدر إلهام، يتخفى الباب هنا بين ألواح المرايا لكي لا يتسبب في تحديد المساحة، بل ويترك الغرفة أكثر اتساعاً، وهي فكرة رائعة لأبواب غرفة الملابس وجناح غرفة النوم.

3- تصميم كلاسيكي بأسلوب عصري

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni غرفة السفرة
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

من الممكن أن يتحول الباب إلى عامل يدمج بين أنماط مختلفة مثل هذا الباب ذو اللمسات الكلاسيكية الذي بفضله ترابطت الغرفتين بانسيابية.

4- باب تقليدي بلمسة مميزة

Private Villa, ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors شبابيك خشب نقي
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors

تداخل الزجاج مع الخشب الدافئ والتصميم التقليدي أدى إلى بهو متجانس، وفي الواقع هذه أحد أهم وظائف الأبواب.

5- طلاء لامع لنتيجة مبهرة

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

لا شك أن لون وخامة الباب هي عوامل أساسية ويمكن الإعتماد عليهما كلياً لإصدار تصميم مميز مثل هذا الطلاء الفضي اللامع الذي يجعل من الباب بطل الغرفة بلونه الفاخر.

6- الاستعانة بأنماط هندسية

Caserta Wenge Internal Door homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

Caserta Wenge Internal Door

homify
homify
homify

حين يتواجد النمط الحداثي في أي فراغ يجلب معه إمكانيات لا حصر لها لأفكار مبتكرة، وينطبق هذا المبدأ على أي عامل في التصميم، ومن أهمهم هو تصميم الأبواب الداخلية، فمن الممكن أن يتحول الباب من مجرد وظيفة تقليدية إلى لوحة فنية، لذا أطلق العنان لمخيلتك حتى تتوصل إلى التصميم الذي يعبرعن شخصيتك مثل هذا النمط الهندسي الذي يعكس حس عالي بنسب الخطوط وانحياز للأشكال الهندسية المنمقة.

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7- العشوائية المنظمة

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

إحداث هذا النمط يعكس روح المصمم المبدعة حيث تمكن من الوصول إلى نسب يخلق بها فوضى خلاقة، وأبرز ما يظهر في هذا الباب هو الحداثة والجرأة مع الأسلوب المميز في التنفيذ.

8- شفافية مطلقة

homify أبواب داخلية
homify

homify
homify
homify

نرى هذا الباب ذو الألواح الزجاجية التي تمنح رؤية تامة في الغرفة المجاوورة، وما يزيد من أناقته هو الأطار الأبيض، فيلعب الباب دور النافذة التي تحجب الأصوات ولكن لا تعيق الرؤية، وهو حل مثالي في غرفة المعيشة.

9- باب زجاجي ذو نمط تبسيطي

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti غرفة السفرة
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

أحد أهم مميزات هذا التصميم هو سهولة انسجامه مع مختلف الأنماط، وهذه النوعية من الزجاج تحجب الرؤية بعض الشيء مع إمكانية مرور الضوء منها.

10- تصميم حداثي مبهر للزجاج

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

التكنولوجيا أوجدت أفكار لم تكن تخطر على البال حتى لمسنا فرقاً ملحوظاً في أدق تفاصيل المنتجات، ويرمز هذا الباب الزجاجي إلى هذا التطورالمبهر، حيث يعكس إمكانية دمج الإطار الحديدي في باب جرار ويحتوي على زجاج غير كاشف به كتابات ذات شفافية تامة.

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