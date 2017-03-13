10 ابواب عصرية مبتكرة لمنزل أكثر أناقة وتميز

العناصر المعمارية في أي منزل تعد مؤثر مباشر على كفاءة وأناقة التصميم الداخلي والخارجي، وبالرغم من جهل البعض عن مدى أهميته سوف تظل محتفظة بالأولوية في مراحل التصميم، وحين نذكر العناصر المعمارية لا يعود ذلك على الأسقف والحوائط فحسب، بل تقع الأبواب أيضاً ضمن أبرز العوامل في الديكورات الداخلية.

لا تحصر وظيفة الأبواب في المنزل على الاحتفاظ بخصوصية كل غرفة، بل أهميته من منطلق التصميم الداخلي في مثابة أهمية الحوائط المحيطة، ويعد اختيار الباب المناسب قرار هام للغاية لدى المصممين العالميين فهو وحده قد يحول الفراغ من النمطية إلى المثالية، لذا مع تطورات الأنماط العصرية تواجدت أفكار أبواب مبتكرة غاية في التميز والإبداع لتواكب الصيحات الحديثة، حتى كادت أن تكون الأبواب هي بطل التصميم في بعض الحالات. إن كنت ترغب في تصميم منزل مثالي ومتزن في كل عناصره و تبحث عن مصدر إلهام لتصميم أبواب منزلك الداخلية تابع 10 من أكثر الأبواب تميزاً وحداثة.