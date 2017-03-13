10 ابواب عصرية مبتكرة لمنزل أكثر أناقة وتميز

العناصر المعمارية في أي منزل تعد مؤثر مباشر على كفاءة وأناقة التصميم الداخلي والخارجي، وبالرغم من جهل البعض عن مدى أهميته سوف تظل محتفظة بالأولوية في مراحل التصميم، وحين نذكر العناصر المعمارية لا يعود ذلك على الأسقف والحوائط فحسب، بل تقع الأبواب أيضاً ضمن أبرز العوامل في الديكورات الداخلية.
لا تحصر وظيفة الأبواب في المنزل على الاحتفاظ بخصوصية كل غرفة، بل أهميته من منطلق التصميم الداخلي في مثابة أهمية الحوائط المحيطة، ويعد اختيار الباب المناسب قرار هام للغاية لدى المصممين العالميين فهو وحده قد يحول الفراغ من النمطية إلى المثالية، لذا مع تطورات الأنماط العصرية تواجدت أفكار أبواب مبتكرة غاية في التميز والإبداع لتواكب الصيحات الحديثة، حتى كادت أن تكون الأبواب هي بطل التصميم في بعض الحالات. إن كنت ترغب في تصميم منزل مثالي ومتزن في كل عناصره و تبحث عن مصدر إلهام لتصميم أبواب منزلك الداخلية تابع 10 من أكثر الأبواب تميزاً وحداثة.
يتجه أغلبنا نحو الغرف والمساحات المفتوحة ويكاد يكون هذا حل لا مفر منه في المنازل العصرية ذات المساحات الصغيرة وجاء المصمم بهذا الباب المبتكر ليكون حلاً عملياً ويوجد إمكانية فصل الفراغات وهذا التصميم الريفي رائع في ظل خامات الخشب الخام المتواجدة في كلاً من المطبخ وغرفة الطعام، ويتجانس التصميم مع العناصر المحيطة ويزيد من أناقة وقيمة الغرفتين.
لمن يحبذ المنازل التي تتسم ببعض من الغموض والدرامية يمكن أن تجعل هذا التصميم العصري مصدر إلهام، يتخفى الباب هنا بين ألواح المرايا لكي لا يتسبب في تحديد المساحة، بل ويترك الغرفة أكثر اتساعاً، وهي فكرة رائعة لأبواب غرفة الملابس وجناح غرفة النوم.
من الممكن أن يتحول الباب إلى عامل يدمج بين أنماط مختلفة مثل هذا الباب ذو اللمسات الكلاسيكية الذي بفضله ترابطت الغرفتين بانسيابية.
تداخل الزجاج مع الخشب الدافئ والتصميم التقليدي أدى إلى بهو متجانس، وفي الواقع هذه أحد أهم وظائف الأبواب.
لا شك أن لون وخامة الباب هي عوامل أساسية ويمكن الإعتماد عليهما كلياً لإصدار تصميم مميز مثل هذا الطلاء الفضي اللامع الذي يجعل من الباب بطل الغرفة بلونه الفاخر.
حين يتواجد النمط الحداثي في أي فراغ يجلب معه إمكانيات لا حصر لها لأفكار مبتكرة، وينطبق هذا المبدأ على أي عامل في التصميم، ومن أهمهم هو تصميم الأبواب الداخلية، فمن الممكن أن يتحول الباب من مجرد وظيفة تقليدية إلى لوحة فنية، لذا أطلق العنان لمخيلتك حتى تتوصل إلى التصميم الذي يعبرعن شخصيتك مثل هذا النمط الهندسي الذي يعكس حس عالي بنسب الخطوط وانحياز للأشكال الهندسية المنمقة.
إحداث هذا النمط يعكس روح المصمم المبدعة حيث تمكن من الوصول إلى نسب يخلق بها فوضى خلاقة، وأبرز ما يظهر في هذا الباب هو الحداثة والجرأة مع الأسلوب المميز في التنفيذ.
نرى هذا الباب ذو الألواح الزجاجية التي تمنح رؤية تامة في الغرفة المجاوورة، وما يزيد من أناقته هو الأطار الأبيض، فيلعب الباب دور النافذة التي تحجب الأصوات ولكن لا تعيق الرؤية، وهو حل مثالي في غرفة المعيشة.
أحد أهم مميزات هذا التصميم هو سهولة انسجامه مع مختلف الأنماط، وهذه النوعية من الزجاج تحجب الرؤية بعض الشيء مع إمكانية مرور الضوء منها.
التكنولوجيا أوجدت أفكار لم تكن تخطر على البال حتى لمسنا فرقاً ملحوظاً في أدق تفاصيل المنتجات، ويرمز هذا الباب الزجاجي إلى هذا التطورالمبهر، حيث يعكس إمكانية دمج الإطار الحديدي في باب جرار ويحتوي على زجاج غير كاشف به كتابات ذات شفافية تامة.
تعرف على نصائح الخبراء لمنزل يبهر الجميع.