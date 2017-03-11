12 حيلة تساعدك على رفع قيمة منزلك لبيعه بسهولة

منزلنا هو المكان الذي نتمنى أن نلجأ إليه مع أفراد عائلتنا، لنقضي أغلب أوقاتنا، بعد العودة من يوم عمل مُرهق وطويل، وبالتالي نحتاج أن يبقى دائمًا في حالة جيدة، لينقل إلينا الشعور بالراحة.
في هذا المقال، سوف نطلعكم على 12 حيلة تجعل منزلك أكثر جمالًا، وفي الوقت ذاته أكثر قيمة، كما أنها ستساعدك كثيرًا في حال كنت تخطط لبيع المنزل أو عرضه للايجار، فسوف نطلعك على كل التفاصيل الصغيرة والقيمة، والتي نراهن أنها ستحدث فارقًا في منزلك.
احرص على طلاء منزلك بالألوان المحايدة مع خلق مزيج رائع. استخدم الدرجات الرمادية والبيجات لأنها تبدو دائمًا جيدة ولا تتأثر بصيحات الموضة.
تأكد من ترتيب وتهيئة المناطق التي عادة ما تتعرض للرطوبة، وبالتالي تجنب المشاكل الكبيرة. نظف البقع واصلح الأرضيات واعد طلاء الجدران.
احتفظ بمنزلك نظيف وجديد، فالوسائد والأرائك والسجاد يجب أن تكون دائما نظيفة، وبذلك سوف تتجنب الحساسية ولن يكون هناك عث الغبار.
قم بإصلاح جميع الأعطال الكهربائية والتأكد من أن جميع المصابيح تعمل بشكل صحيح.
إذا كان هناك نافذة متصدعة أو مكسورة، قم بتغييرها! نظف النوافذ واسحبهم.
السماح اللهواء النقي بالدخول إلى المنزل كلما أمكن ذلك. فمنافذ التهوية هي الأفضل لشراء منزل إذا كان خاليًا من الرطوبة والروائح الكريهة.
التزيين، فقط باستخدام العناصر الأساسية، بحيث يمكنك رؤية الديكور الأنيق في بيئة جيدة التخطيط.
إذا كان هنالك بلاطات متصدعة أو مكسورة، فمن الأفضل استبدالها أو إصلاحها. بحث عن المشمع اللاصق لتغطية العيوب، مستخدمًا أقرب لون ممكن.
قم طلاء وتجديد الجدران، الداخلية والخارجية على حد سواء، إذا كان ذلك ممكناً، مع تزيينهم بعناصر قليلة.
يجب أن يكون المدخل الرئيسي مرادفًا لفكرة الترحيب الحار، وأن يترك انطباعًا جيدًا بشكل طبيعي وتلقائي، كما ينبغي أن يكون الباب في حالة جيدة ومعالج بالكامل.
تذكر أن باب المرآب يجب أن يفتح بدون مشاكل. وأفضل الطرق للتأكد من ذلك، هو أن تقوم بالصيانة الدورية ودائمًا تأكد من المحرك وتشغيله.
تأكد من التخلص من الأشياء غير المرغوب فيها، فليس هناك أفضل من مساحة نظيفة تخلو من الأشياء المتراكمة.
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