الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 حيلة تساعدك على رفع قيمة منزلك لبيعه بسهولة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

منزلنا هو المكان الذي نتمنى أن نلجأ إليه مع أفراد عائلتنا، لنقضي أغلب أوقاتنا، بعد العودة من يوم عمل مُرهق وطويل، وبالتالي نحتاج أن يبقى دائمًا في حالة جيدة، لينقل إلينا الشعور بالراحة.

في هذا المقال، سوف نطلعكم على 12 حيلة تجعل منزلك أكثر جمالًا، وفي الوقت ذاته أكثر قيمة، كما أنها ستساعدك كثيرًا في حال كنت تخطط لبيع المنزل أو عرضه للايجار، فسوف نطلعك على كل التفاصيل الصغيرة والقيمة، والتي نراهن أنها ستحدث فارقًا في منزلك.

1. الألوان المحايدة

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

احرص على طلاء منزلك بالألوان المحايدة مع خلق مزيج رائع. استخدم الدرجات الرمادية والبيجات لأنها تبدو دائمًا جيدة ولا تتأثر بصيحات الموضة.

2. مشكلات الرطوبة

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

تأكد من ترتيب وتهيئة المناطق التي عادة ما تتعرض للرطوبة، وبالتالي تجنب المشاكل الكبيرة. نظف البقع واصلح الأرضيات واعد طلاء الجدران.

3. التنظيف باستمرار

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

احتفظ بمنزلك نظيف وجديد، فالوسائد والأرائك والسجاد يجب أن تكون دائما نظيفة، وبذلك سوف تتجنب الحساسية ولن يكون هناك عث الغبار.

4. أعمال الكهرباء

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة السفرة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

قم بإصلاح جميع الأعطال الكهربائية والتأكد من أن جميع المصابيح تعمل بشكل صحيح.

5. النوافذ

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC مطبخ
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

إذا كان هناك نافذة متصدعة أو مكسورة، قم بتغييرها! نظف النوافذ واسحبهم.

6. التهوية الجيدة

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

السماح اللهواء النقي بالدخول إلى المنزل كلما أمكن ذلك. فمنافذ التهوية هي الأفضل لشراء منزل إذا كان خاليًا من الرطوبة والروائح الكريهة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الديكورات

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

التزيين، فقط باستخدام العناصر الأساسية، بحيث يمكنك رؤية الديكور الأنيق في بيئة جيدة التخطيط.

8. البلاط

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا كان هنالك بلاطات متصدعة أو مكسورة، فمن الأفضل استبدالها أو إصلاحها. بحث عن المشمع اللاصق لتغطية العيوب، مستخدمًا أقرب لون ممكن.

9. الجدران

Residência em Jundiaí, Carol Abumrad Arquitetura e Interiores Carol Abumrad Arquitetura e Interiores بيت زجاجي
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

قم طلاء وتجديد الجدران، الداخلية والخارجية على حد سواء، إذا كان ذلك ممكناً، مع تزيينهم بعناصر قليلة.

10. المدخل الرئيسي

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos شبابيك
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

يجب أن يكون المدخل الرئيسي مرادفًا لفكرة الترحيب الحار، وأن يترك انطباعًا جيدًا بشكل طبيعي وتلقائي، كما ينبغي أن يكون الباب في حالة جيدة ومعالج بالكامل.

11. باب المرآب

Casa Santo Antônio, Roma Arquitetura Roma Arquitetura مرآب~ كراج
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

تذكر أن باب المرآب يجب أن يفتح بدون مشاكل. وأفضل الطرق للتأكد من ذلك، هو أن تقوم بالصيانة الدورية ودائمًا تأكد من المحرك وتشغيله.

13. التخلص من الفوضى

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

تأكد من التخلص من الأشياء غير المرغوب فيها، فليس هناك أفضل من مساحة نظيفة تخلو من الأشياء المتراكمة.

لمزيد من النصائح بشألن طلاء منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك

منزل مميز بتصميم سيلهمك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً