13 فكرة لإضاءة مبهرة بالسقف

تعد الإضاءة واحد من أهم عناصر الديكور، فإلى جانب دورها الوظيفي في توفير رؤية واضحة للمكان يمكن أن يكون لها تاثيرات مثيرة ولافتة للانتباه، وذلك يعتمد على نوع الإضاءة وطريقة توزيعها. في كتاب الأفكار اليوم سنعطي اهتماما مكثفا لإضاءة السقف، لذا جمعنا لك 13 نموذج لديكورات جذابة لإضاءة السقف ستلهمك وأنت تخطط لإضاءة منزلك.
حتى وقت قريب كان اختيار شكل الإضاءة وطريقة توزيعها يعتمد بشكل أساسي على ارتفاع السقف، إن كان على ارتفاع منخفض فيفضل الاستعانة بالإضاءة المدفونة بالسقف، أما إن كان السقف على ارتفاع عالي فالثريات والنجف كان هو الاختيار الأمثل.
اليوم وخاصة في المشروعات الموردن تطور تصميم الإضاءة بشكل له تأثير كبير على المكان، فصار الاهتمام بإضاءات السقف أكبر ولم يعد مكانا فقط لتعليق النجف أو ثتبيت اللمبات.
مؤخرا صارت إضاءات الليد هى الأكثر انتشارا واستخداما، فهى تستهلك 80 % أقل من الطاقة مقارنة مع المصابيح العادية بالإضافة إلى أن بريقها أعلى ويمكن تركيزها على مناطق محددة، وهو ما يمكنك من توحيد توزيع الإضاءة مع الاختفاظ بإمكانية التركيز على إضاءة مناطق بعينها بالمنزل.
ميزة أخرى لإضاءات الليد هى إمكانية التلاعب بألوان الإضاة لخلق تأثيرات بصرية جذابة بالمكان وهى ميزة رائعة إن كنت ستستعين بالإضاءة كعنصر جمالي، لكن إن كنت ستستخدم إضاءات الليد المللونة احرص على اختيار ألوان تتناغم مع الألوان والخامات المستخدمة بباقي ديكورات المكان.
ديكورات الجيبسوم بورد المصحوبة بإضاءة مخفية أو مدفونة صارت من الصيحات الرائجة في عالم الديكورات الداخلية، ميزتها أنها توفر تنوع في توزيع الإضاءة، فيمكنك استخدام الإضاءة المخفية كتوزيع خافت أو المدفونة لإضاءة قوية ومركزة.
المصابيح والنجف لا يقتصر دورهم على الإنارة وتوفير إضاءة جيدة بالمكان، فالتصميم المميز والجذاب للنجف والمصابيح يساهم بشكل كبير في جماليات المكان ويعبر عن ذوق أصحابه.
في النموذج الحالي استعان المصمم بوحدة إضاءة جانبية بتصميم عصري للغاية وفر إضاءة مكثفة على الكنبة وفي الوقت نفسه زين السقف بانعكاسات الإضاءة الخارجة من الوحدة من أعلى.
تعد السبوتات المدفونة من الحلول العملية لإضءة المناطق الداخلية بالمنزل مثل الطرقات والغرف، كما أنها لا تتزاحم مع بقية الديكورات وفي الوقت نفسه تبرز جمال التشطيبات وتفاصيل الديكور.
من الابتكارات الجديدة في إضاءة السقف هى وحدات الإضاءة المثبتة بممر ويسهل تحريكها لتوزيع مكثف للإضاءة في مكان ما بالغرفة، فكرة عملية إلى جانب أنها تضفي شخصية مميزة للمكان.
المطبخ من أكثر الغرف بالمنزل التي يجب أن تمنحها اهتماما خاصا بالإضاءة، فمن الأفضل أن تتنوع مصادر الإضاءة فيه بين الطبيعي والصناعي، كما أن توزيع الإضاءة الصناعية عليه عامل مهم يؤثر على كفاؤة العمل بالمطبخ، على سبيل المثال أنت ستحتاج إلى إضاءة مركزة فوق سطح العمل والموقد، ويمكنك الاستعانة بالإضاة المخفية للنشاطات السريعة كما أن الإضاءة المثبتة بوحدات التخزين يكون لها تأثير مشرق على مظهر المطبخ ككل.
يحتار الكثير في تصميم إضاءة الدرج، في النموذج الحالي اختار المصمم المزج بين الإضاءة المخفية على الجانبين مع وحدات مدفونة بالسقف أبرزت جمال الجدارن الحجرية ووفرت إضاءة مناسبة للأرضيات.
الاهتمام بإضاءة المدخل أمر لا غنى عنه، إن لم يتوافر لديك المساحة الكافية بالمدخل لوحدات إضاءة جانبية فالحل هو التركيز مع إضاءة السقف. في الصورة ألواح ليد مدفونة بالسقف بتصميم عملي ومبتكر.
في النهاية ليس هناك ما هو أفضل وأكثر راحة من الإضاءة الطبيعية، هنا في الصورة استغل المصمم السطح المنحني للسقف وفتح نوافذ كبيرة تزود المكان بإضاءة وفيرة من الضوء الطبيعي مع رؤية واضحة للسماء.
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