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13 فكرة لإضاءة مبهرة بالسقف

أميرة قاسم أميرة قاسم
The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
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تعد الإضاءة  واحد من أهم عناصر الديكور، فإلى جانب دورها الوظيفي في توفير رؤية واضحة للمكان يمكن أن يكون لها تاثيرات مثيرة ولافتة للانتباه، وذلك يعتمد على نوع الإضاءة وطريقة توزيعها. في كتاب الأفكار اليوم سنعطي اهتماما مكثفا لإضاءة السقف، لذا جمعنا لك 13 نموذج لديكورات جذابة لإضاءة السقف ستلهمك وأنت تخطط لإضاءة منزلك.

1. سبوتات مع إضاءة مخفية

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

حتى وقت قريب كان اختيار شكل الإضاءة وطريقة توزيعها يعتمد بشكل أساسي على ارتفاع السقف، إن كان على ارتفاع منخفض فيفضل الاستعانة بالإضاءة المدفونة بالسقف، أما إن كان السقف على ارتفاع عالي فالثريات والنجف كان هو الاختيار الأمثل.

2. إضاءة متطورة

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

اليوم وخاصة في المشروعات الموردن تطور تصميم الإضاءة بشكل له تأثير كبير على المكان، فصار الاهتمام بإضاءات السقف أكبر ولم يعد مكانا فقط لتعليق النجف أو ثتبيت اللمبات.

3. سحر الإضاءة الليد (LED)

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

مؤخرا صارت إضاءات الليد هى الأكثر انتشارا واستخداما، فهى تستهلك 80 % أقل من الطاقة مقارنة مع المصابيح العادية بالإضافة إلى أن بريقها أعلى ويمكن تركيزها على مناطق محددة، وهو ما يمكنك من توحيد توزيع الإضاءة مع الاختفاظ بإمكانية التركيز على إضاءة مناطق بعينها بالمنزل.

4. تأثيرات ضوئية مبهرة

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects غرفة المعيشة
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

ميزة أخرى لإضاءات الليد هى إمكانية التلاعب بألوان الإضاة لخلق تأثيرات بصرية جذابة بالمكان وهى ميزة رائعة إن كنت ستستعين بالإضاءة كعنصر جمالي،  لكن إن كنت ستستخدم إضاءات الليد المللونة احرص على اختيار ألوان تتناغم مع الألوان والخامات المستخدمة بباقي ديكورات المكان.

5. مع الجيبسوم بورد

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

ديكورات الجيبسوم بورد المصحوبة بإضاءة مخفية أو مدفونة صارت من الصيحات الرائجة في عالم الديكورات الداخلية، ميزتها أنها توفر تنوع في توزيع الإضاءة، فيمكنك استخدام الإضاءة المخفية كتوزيع خافت أو المدفونة لإضاءة قوية ومركزة.

6. مصابيح مذهلة

Chic Living Room homify غرفة المعيشة Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

المصابيح والنجف لا يقتصر دورهم على الإنارة وتوفير إضاءة جيدة بالمكان، فالتصميم المميز والجذاب للنجف والمصابيح يساهم بشكل كبير في جماليات المكان ويعبر عن ذوق أصحابه.

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7. إضاءة للسقف من الأسفل

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

في النموذج الحالي استعان المصمم بوحدة إضاءة جانبية بتصميم عصري للغاية وفر إضاءة مكثفة على الكنبة وفي الوقت نفسه زين السقف بانعكاسات الإضاءة الخارجة من الوحدة من أعلى. 

8. إضاءة مدفونة

Sam's Creek homify غرفة المعيشة
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

تعد السبوتات المدفونة من الحلول العملية لإضءة المناطق الداخلية بالمنزل مثل الطرقات والغرف، كما أنها لا تتزاحم مع بقية الديكورات وفي الوقت نفسه تبرز جمال التشطيبات وتفاصيل الديكور. 

9. إضاءة يسهل تحريكها

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects غرفة المعيشة
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

من الابتكارات الجديدة في إضاءة السقف هى وحدات الإضاءة المثبتة بممر ويسهل تحريكها لتوزيع مكثف للإضاءة في مكان ما بالغرفة، فكرة عملية إلى جانب أنها تضفي شخصية مميزة للمكان.

10. إضاءة المطبخ

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

المطبخ من أكثر الغرف بالمنزل التي يجب أن تمنحها اهتماما خاصا بالإضاءة، فمن الأفضل أن تتنوع مصادر الإضاءة فيه بين الطبيعي والصناعي، كما أن توزيع الإضاءة الصناعية عليه عامل مهم يؤثر على كفاؤة العمل بالمطبخ، على سبيل المثال أنت ستحتاج إلى إضاءة مركزة فوق سطح العمل والموقد، ويمكنك الاستعانة بالإضاة المخفية للنشاطات السريعة كما أن الإضاءة المثبتة بوحدات التخزين يكون لها تأثير مشرق على مظهر المطبخ ككل.

11. إضاءة الدرج

Veletta in cartongesso Moderna Milano Monza illuminata con LED., TecnoArtEdil TecnoArtEdil سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
TecnoArtEdil

TecnoArtEdil
TecnoArtEdil
TecnoArtEdil

يحتار الكثير في تصميم إضاءة الدرج، في النموذج الحالي اختار المصمم المزج بين الإضاءة المخفية على الجانبين مع وحدات مدفونة بالسقف أبرزت جمال الجدارن الحجرية ووفرت إضاءة مناسبة للأرضيات.

12. إضاءة المدخل

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الاهتمام بإضاءة المدخل أمر لا غنى عنه، إن لم يتوافر لديك المساحة الكافية بالمدخل لوحدات إضاءة جانبية فالحل هو التركيز مع إضاءة السقف. في الصورة ألواح ليد مدفونة بالسقف بتصميم عملي ومبتكر.

13. ضوء طبيعي من الأعلى

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

في النهاية ليس هناك ما هو أفضل وأكثر راحة من الإضاءة الطبيعية، هنا في الصورة استغل المصمم السطح المنحني للسقف وفتح نوافذ كبيرة تزود المكان بإضاءة وفيرة من الضوء الطبيعي مع رؤية واضحة للسماء.

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