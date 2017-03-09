13 فكرة لإضاءة مبهرة بالسقف

المطبخ من أكثر الغرف بالمنزل التي يجب أن تمنحها اهتماما خاصا بالإضاءة، فمن الأفضل أن تتنوع مصادر الإضاءة فيه بين الطبيعي والصناعي، كما أن توزيع الإضاءة الصناعية عليه عامل مهم يؤثر على كفاؤة العمل بالمطبخ، على سبيل المثال أنت ستحتاج إلى إضاءة مركزة فوق سطح العمل والموقد، ويمكنك الاستعانة بالإضاة المخفية للنشاطات السريعة كما أن الإضاءة المثبتة بوحدات التخزين يكون لها تأثير مشرق على مظهر المطبخ ككل.