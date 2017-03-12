8 أفكار لإضاءة مشرقة لحمامك

البعض يعتقد أن الحمام من الغرف التي لا تطلب اهتماما كبيرا بديكوراتها مكتفيين باختيار سيارميك وأدوات صحية متناغمة لكن هذا اعتقاد خاطيء كليا، في كتاب أفكار اليوم سنركز على ديكورات الحمام الخاصة بالإضاءة تحديدا، خاصة وانه من الغرف التي في الغالب لا تتمتع بمصدر قوي للضوء الطبيعي، لذا جمعنا لك 8 اقتراحات لتصميمات ملهمة ستساعدك في اختيار الإضاءة التي ستجعل من حمامك مكانا مشرقا ومفعم بالحيوية.
فكرة مبتكرة أن يكون إطار مرآة الحمام وحدة إضاءة في حد ذاته، وبالتالي سيضيف مزيد من التوهج للحمام كما أنه سيوفر لك رؤية في غاية الوضوح حين النظر إلى المرآة.
هذه الفكرة تتناسب مع من لا يفضلون الإضاءة القوية والمركزة عند المرآة، استعان المصمم هنا بوحدة بالسقف أعلى المرآة مباشرة ومغطاءة بطبقة من الزجاج الأبيض لتخفف من حدة الضوء المسلط على المرآة.
تمنح الإضاءة المدفونة بالسقف مظهر أكثر أناقة وسطوعا للحمام دون اي زحام بصري بتعدد وحدات الإضاءة، وهو ما يجعلها خيارا مثاليا للمساحات الصغيرة.
من الإضاءة المدفونة في السقف إلى الأرضيات، وهى حل مثالي لإبراز جماليات تشطيبات الجدران والديكورات على ارتفاعات منخفضة.
إضاءات الجدران والمصابيح الجانبية تعد من البدائل العملية والتي تصنع جوا رومانسيا بالمكان خاصة إذا كانت خافتة، كما أنها من العناصر الجذابة في ديكورات الحمامات.
يعد الأثاث المضيء من الصيحات الجديدة في ديكورات الإضاءة، استخدم المصمم هنا إضاءة داخلية لقاعدة الحوض فكانت بمثابة إضاءة غير مباشرة للحمام لكن تأثير كان جذاب للغاية ولافت للانتباه.
أفكار التلاعب بالإضاءة لا تنتهي، هنا مثلا طبق المصمم فكرة الإضاءات المنعكسة على الجدران كنوع من الديكور، ميزة هذا النوع من الإضاءة أنه يوفر توزيع جيد للإضاءة دون التركيز على عنصر بعينه.
حتى في الحمامات الصغيرة يمكنك الاستعانة بالنجف كوحدة إضاءة مميزة وعملية، المهم أن تختار تصميمها بما يتناسب مع الأسلوب العام لتصميم الحمام وما يضيف لجمالياته.
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