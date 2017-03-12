8 أفكار لإضاءة مشرقة لحمامك

البعض يعتقد أن الحمام من الغرف التي لا تطلب اهتماما كبيرا بديكوراتها مكتفيين باختيار سيارميك وأدوات صحية متناغمة لكن هذا اعتقاد خاطيء كليا، في كتاب أفكار اليوم سنركز على ديكورات الحمام الخاصة بالإضاءة تحديدا، خاصة وانه من الغرف التي في الغالب لا تتمتع بمصدر قوي للضوء الطبيعي، لذا جمعنا لك 8 اقتراحات لتصميمات ملهمة ستساعدك في اختيار الإضاءة التي ستجعل من حمامك مكانا مشرقا ومفعم بالحيوية.