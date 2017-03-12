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8 أفكار لإضاءة مشرقة لحمامك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Viva la "Vita", Royal Lagos Company Royal Lagos Company حمامإضاءة
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البعض يعتقد أن الحمام من الغرف التي لا تطلب اهتماما كبيرا بديكوراتها مكتفيين باختيار سيارميك وأدوات صحية متناغمة لكن هذا اعتقاد خاطيء كليا، في كتاب أفكار اليوم سنركز على ديكورات الحمام الخاصة بالإضاءة تحديدا، خاصة وانه من الغرف التي في الغالب لا تتمتع بمصدر قوي للضوء الطبيعي، لذا جمعنا لك 8 اقتراحات لتصميمات ملهمة ستساعدك في اختيار الإضاءة التي ستجعل من حمامك مكانا مشرقا ومفعم بالحيوية.

1. مرآة مع الإضاءة

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

فكرة مبتكرة أن يكون إطار مرآة الحمام وحدة إضاءة في حد ذاته، وبالتالي سيضيف مزيد من التوهج للحمام كما أنه سيوفر لك رؤية في غاية الوضوح حين النظر إلى المرآة.

2. إضاءة موزعة

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

هذه الفكرة تتناسب مع من لا يفضلون الإضاءة القوية والمركزة عند المرآة، استعان المصمم هنا بوحدة بالسقف أعلى المرآة مباشرة ومغطاءة بطبقة من الزجاج الأبيض لتخفف من حدة الضوء المسلط على المرآة.

3. إضاءة مدفونة بالسقف

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos حمام
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

تمنح الإضاءة المدفونة بالسقف مظهر أكثر أناقة وسطوعا للحمام دون اي زحام بصري بتعدد وحدات الإضاءة، وهو ما يجعلها خيارا مثاليا للمساحات الصغيرة.

4. إضاءة مدفونة بالأرض

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

من الإضاءة المدفونة في السقف إلى الأرضيات، وهى حل مثالي لإبراز جماليات تشطيبات الجدران والديكورات على ارتفاعات منخفضة. 

5. مصابيح الجدران

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إضاءات الجدران والمصابيح الجانبية تعد من البدائل العملية والتي تصنع جوا رومانسيا بالمكان خاصة إذا كانت خافتة، كما أنها من العناصر الجذابة في ديكورات الحمامات.

6. تصميم مختلف كليا

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يعد الأثاث المضيء من الصيحات الجديدة في ديكورات الإضاءة، استخدم المصمم هنا إضاءة داخلية لقاعدة الحوض فكانت بمثابة إضاءة غير مباشرة للحمام لكن تأثير كان جذاب للغاية ولافت للانتباه.

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7. إضاءة منعكسة

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo حمام
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

أفكار التلاعب بالإضاءة لا تنتهي، هنا مثلا طبق المصمم فكرة الإضاءات المنعكسة على الجدران كنوع من الديكور، ميزة هذا النوع من الإضاءة أنه يوفر توزيع جيد للإضاءة دون التركيز على عنصر بعينه. 

8. النجف

Viva la "Vita", Royal Lagos Company Royal Lagos Company حمامإضاءة
Royal Lagos Company

Royal Lagos Company
Royal Lagos Company
Royal Lagos Company

حتى في الحمامات الصغيرة يمكنك الاستعانة بالنجف كوحدة إضاءة مميزة وعملية، المهم أن تختار تصميمها بما يتناسب مع الأسلوب العام لتصميم الحمام وما يضيف لجمالياته. 

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