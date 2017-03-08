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إعادة عرض شقة كانت عادية وأصحبت!!!

Heba khlili Heba khlili
Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
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في مقالنا لهذا اليوم سنتعرف على شقة للسكن لكنها غير مناسبة للبيع أو للشراء بسبب الطريقة المعروضة بها .الشقة التي نحن بصدد اكتشافها لليوم كانت قبل إعادة عرضها ليست جذابة وقديمة الطراز!

قرر أصحاب الشقة الجدد إعطاء شقتهم الجديدة فرصة ثانية. قام فريق A54insitu من المهندسين المعماريين بالعمل الجدي ونجحوا في تحويل الشقة القديمة إلى تصميم مختلف تماما وأصلي. لهذا نلاحظ أن الديكور كان له دور أساسي في إعادة التجديد، ولكن أيضا التوزيع الجديد للانقسامات والمساحات كان لها دور مهم أيضا. في التصميم الجديد تم دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، كما يوجد أيضا جناح رئيسي مع حمام ذو مخرجين لتتيح الوصول من مناطق مختلفة.

في الصور التالية، لاحظ التغيرات والتجديدات التي حدث للشقة وصولاً للخطوة النهائية واستعد للدهشة!

قبل: ملون بقسوة

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

هذا هو الانطباع الاول عند دخول المنزل، وكأنك في فصل الشتاء! نتعجب من فكرة اختيار طلاء الجدران باللون الأصفر المبهرج. إذا كان من شأنه أن يخلق بيئة مضيئة ومليئة بالطاقة بطريقة ما – ولكن للاسف لم يحقق أيا من هذه الأهداف. ما نراه هو ممر مقسمة على نحو رديء، حيث يمكننا أن نرى الخسائر في المساحة، فضلا عن الطلاء الأصفر المزعج للعين، تصميم لا يدعوك للتعرف اكثر واكثر بل على العكس، لذا كان التغيير أكثر من لازم !!

بعد: قاعة جميلة

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

التحول في هذه الصورة كلي – قاعة رائعة ومضيئة! التغيير الحاصل هو بدمج المساحات، بما في ذلك جزء من مدخل الغرفة الرئيسية مع المطبخ. وبهذه الطريقة، كانت المساحة أفضل بكثير. وفيما يتعلق بالقاعة، تم التوصل إلى بيئة شفاف، مع أرضيات الباركيه التي تعمل بشكل جيد، وتعطي جو أكثر دفئا. الأثاث مناسب جداً، ولكن لازلنا قيد التغيير ولا يزال هناك الكثير من التفاصيل! تابعو في الصور التالية

ثم: وظائف مختلفة

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

من هذا المنظور نتأمل الجزء الخلفي للأريكة، الذي كان في الصورة السابقة غير محسوس تماما. الطاولة المربعة و 4 كراسي توفر مساحة ممتعه لتناول الطعام. تصميم بسيط للطاولة والكراسي من عدة ألوان تعطي لمسة من الأصالة. حققنا أيضا في هذا التحويل، كيف لهذه الغرفة بباب واحد أن تصل إلى الغرف المتبقية. قبل: المطبخ من الطراز القديم يبدو من المستحيل، لمن لا ياس مع الحياة.

قبل: المطبخ من الطراز القديم

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

يبدو من المستحيل، لمن لا ياس مع الحياة. المطبخ ذو طراز قديم، البلاط المطبوع، والخزائن الخضراء، والأجهزة القديمة، وضعف الإضاءة والألوان الباردة. هذه المواصفات من المستحيل أن تطابق التصميم الحديث المعاصر. لذا اذا أردت تجديد الشقة لا بد لك أيضا من عدم نسيان المطبخ .

بعد: مطبخ حديث ومعاصر

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

مع إعادة عرض جيد وتوزيع مناسب للغرف، ظهر المطبخ الجديد منعش ومتجدد الهواء ومختلف تماما. سعى الخبراء إلى خلق بيئة جديدة ووظيفية للغاية. تم اختيار لون النعناع الناعم  على أحد الجدران الذي عزز الغلاف الجوي، لون هادئ وحساس. أرضية واسطح عمل خشبية  عززت الجانب المريح والدافئ. الجدران المتبقية والأثاث أعطت توسيع بصري  للمساحة، التي تربط مع بقية المنزل بباب سحاب

قبل: الزخارف من عصر آخر

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

ممر سريع عبر عدة غرف مختلفة من المنزل قبل إعادة عرض. الجدران الصفراء رسمت طابع اعتبرت مألوفة ولكن في زمن آخر، لم يعد الآن!

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بعد: غرفة كبيرة

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

ليس هناك لون أصفر أو جرانيت بعد الآن. غرفة نوم رئيسية جديدة بيضاء تماما في اللون وهذا هو أعظم سلاح لإنشاء غرفة مشرقة ولطيفة ومتوازنة. كما يمكن ملاحظة أن اللون المنتسر على المساحة الكلية والأرضية الخشبية أعطى الراحة للمنظر العام.

قبل: حمام مظلم

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

حمام صغير ومظلم، هكذا كان الحمام قبل التجديد. تم تغطية غياب الضوء الطبيعي على نفسه بتطبيق نغمات خفيفة من الإضاءة الاصطناعية، ولكن بسبب المساحة الضيقة واستخدام الأثاث الداكن لا يزال الوضع على حاله بدون تحسن

بعد: حمام مشترك

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

وهذه هي النتيجة النهائية. مساحة أكثر وضوحا، من خلال ألوان الجدران والأثاث من الخشب الفاتح. زادت عملية التجديد للحمام من مساحته، كما اصبح للحمام مخرجين للتمكن من الوصول اليه من اكثر من جهة.

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