إعادة عرض شقة كانت عادية وأصحبت!!!

في مقالنا لهذا اليوم سنتعرف على شقة للسكن لكنها غير مناسبة للبيع أو للشراء بسبب الطريقة المعروضة بها .الشقة التي نحن بصدد اكتشافها لليوم كانت قبل إعادة عرضها ليست جذابة وقديمة الطراز!

قرر أصحاب الشقة الجدد إعطاء شقتهم الجديدة فرصة ثانية. قام فريق A54insitu من المهندسين المعماريين بالعمل الجدي ونجحوا في تحويل الشقة القديمة إلى تصميم مختلف تماما وأصلي. لهذا نلاحظ أن الديكور كان له دور أساسي في إعادة التجديد، ولكن أيضا التوزيع الجديد للانقسامات والمساحات كان لها دور مهم أيضا. في التصميم الجديد تم دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، كما يوجد أيضا جناح رئيسي مع حمام ذو مخرجين لتتيح الوصول من مناطق مختلفة.

في الصور التالية، لاحظ التغيرات والتجديدات التي حدث للشقة وصولاً للخطوة النهائية واستعد للدهشة!