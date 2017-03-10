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منزل مميز بتصميم سيلهمك

Mohammed Awad Mohammed Awad
"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
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منزلنا اليوم من المنازل المصنفة من فئة المنازل الكبيرة واسعة المساحة و متعددة الغرف و المساحات الداخلية و الخارجية ، مناطق للرفاهية و أخرى لا يضاهيها شيء في العملية الواضحة، غرف مشتركة و أخرى منفصلة ، شرفات على أعلى مستوى من الذوق و حمامات بلمسة طبيعية من الخشب و السيراميك ، المنزل المشرق مصمم في روسيا بواسطة المصممة Anna Kiseleva و التي سنشهد على عبقريتها في النماذج المبهرة المقبلة

غرفة معيشة ممتلئة بعيدة عن التكدس

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

كل شيء يتوفر في تلك الرفة المظهر الجميل و الطلالة الساحرة و المدفأة و الجلسات العائلية والسجاد و الستائر و اللوحات و البراويز، كل شيء موجود و لكن نسق بعناية كبيرة حيث لا يتواجد أي عنصرين في محيط الآخر، بمعنى أن التلفزيون في جهة و الجلسة في جهة و المدفأة و الستائر و الإكسسوارات كل شيء يعزف لحناً منفرداً في مكانه

عن قرب نلاحظ التأثير الكبير لمكان المدفاة و النجف أمامها بشكل رائع و بلون فاتح يكسر درجة الدكانة فيها و يتفاعل مع شكلها عند اشعال النيران فيها بشكل خيالي

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

الاثاث كان حداثياً في كل تفاصيلة بداية من أرجله الخشبية و انتهاءاً بكسوته القماشية الفاخرة الفاتحة اللون التي تشبه لون السقف و الحوائط و كأنها قطعة منهما

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

لاحظ التفاصيل الصغيرة في تشابه لون الستائر و السجاد و فرش الأريكة

الأضواء

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

بأشكال رقيقة على الجدران كان تميزها، فقط 3 لمبات بأضواء صفراء تحاكي لون الخشب الساري في كل أرجل الأثاث الموجود في طقم الأنترية الموجود في غرفة المعيشة

السفرة

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

استمرار التصميم في الاعتماد على الخشب لإظهار جمالياته لاسيما بالنظر للمقاعد  و المائدة في هذا المكان ، و الربط بينها و بين مائدة غرفة المعيشة القريبة منها و بين تصميم الأثاث ذو الأرجل الخشبية الذي شاهدناه هناك ، لكن التفصيلة الأكثر اثارة هنا تكمن في الزهور و العصافير و لك مطلق الحرية في تلقي الشعور الهاديء المرسل منهمأ

المطبخ

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева مطبخ
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

في تصميم أشبه بالخيال صمم مطبخنا ، بطريقة التخزين في الاعلى و الأسفل و الاعتماد على الجدران في التثبيت و دمج مكونات المطبخ كانت النتيجة رائعة بالحفاظ على مساحة كبيرة في الوسط سنراها عن قرب في الصورة المقبلة

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دقة و حرية

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева مطبخ
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

هناك دقة كبيرة في استغلال المساحة سواء في المطبخ أو في الغرف السابقة ، نلاحظ هنا كيفية انشاء دولاب كامل للأواني و معدات المطبخ و كيف أن الخشب كان حاضراً هنا أيضاً كوحدة منتشرة في كل تفاصيل الغرف التي زرناها حتى الآن 

غرفة نوم رئيسية

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

الألوان المستمدة من الخشب و من الأبيض و الكريمي و الدرجات التي بينهما هي المنتشرة هنا كما في كل المنزل من الخارج، الاعتماد على   المحيط الطبيعي أكثر من رائع و الاعتماد على الأضواء من خلال النجف و الأباجورات مثالي خصوصاً اختيار تثبيتها في الجدار و ليس الكومودينو يعتبر مبتكراً و عصرياً

الطريقة التي فتحت بها النوافذ بكل تلك الحرية جعلت من غرفة النوم بانوراما حية في كل تفاصيلها و كأنها جزء من الحدائق والبساتين المحيطة بها

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

كرسي و مساحة خاصة للاسترخاء

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

في هذا الركن استخدم الكرسي المريح ليكون منطقة للقراءة و التأمل بجوار النافذة المطلة على الحديقة المزهرة المجاورة للمنزل من كل الجهات ، مع تميز كبير في اختيار الألوان المشابهه للأرضيات و الجدران .

لنا أن ندقق في أقل التفاصيل سنلاحظ أن الاهتمام بها على مستوى عال متناغم في كل الالوان و الغرض من الاستخدام حتى في أقل الإكسسوارات تكلفة مثل هذه الدمية التي تشبه ألوان الكرسي

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

الحمام

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева حمام
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

بانيو به وحدة زجاجية للحفاظ على المساحة مع مرآة عاكسة للمشهد بالكامل و أضواء مبهرة في كل الزوايا بطريقة رائعة ، بالرغم من استخدام الخشب في وحدة الحوض إلا أن الضوء القوي أظهره بشكل لا يعيق المساحة مطلقاً بل زاده تألقاً و إثراءاً

الممر

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

الممر يتميز باللمعان الكبير في الأرضيات التي استخدم في تصميمها البورسلين و في الجدران الإضاءة المتدرجة و المنتشرة بالتساوي في كل مساحته بلون ابيض ساعد على زيادة هذا اللمعان ، و قد استخدم التصميم طريقة عبقرية للتخزين الخفيف عن طريق الحامل المعدني الذي يتوسطه و المقاعد الحداثية التي تليه

غرفة النوم بها العديد من المميزات في التصميم مثل النجف و اللوحة الجميلة على الحائط و كذلك الأبواب الخشبية المميزة التي تظهر في سائر غرف المنزل الداخلية تقريباً

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

السرير صمم بشكل يوحي بالراحة من خلال المسند المبطن الجميل في نهاية السرير مع استخدام الإضاءة الطبيعية كعلامة فارقة في مستوى تألق الغرفة و هو ما وضح في تلك الصورة من خلال الستائر الخفيفة التي لا تحجب الرؤية مطلقاً عن الخارجو تسمح بمرور كمية أكبر من الضوء لكل زوايا الغرفة

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الشرفة

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева بلكونة أو شرفة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

تأكيداً على عبقرية التصميم هناك إبداع من نوع آخر في الهواء الطلق و تحديداً في تصميم الشرفة المثالي من كراسي مائلة تشبة المنتجعات الفندقية و الأسوار المعدنية المفرغة التي لا تحجب الرؤية مطلقاً 

الورود

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева بلكونة أو شرفة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

ليس هناك أجمل من الورود و النباتات لتزين بها تلك العبقرية و تتوجها ، سنلاحظ انتشار الورود في الشرفة بطريقة طولية مع السور ، و هذا التصميم أفاد بعض الخصوصية و الخلفية الرائعة في نهاية الشرفة و يربطها بطريقة مميزة مع محيطها الطبيعي مترامي الأطراف .

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