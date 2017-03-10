منزل مميز بتصميم سيلهمك

منزلنا اليوم من المنازل المصنفة من فئة المنازل الكبيرة واسعة المساحة و متعددة الغرف و المساحات الداخلية و الخارجية ، مناطق للرفاهية و أخرى لا يضاهيها شيء في العملية الواضحة، غرف مشتركة و أخرى منفصلة ، شرفات على أعلى مستوى من الذوق و حمامات بلمسة طبيعية من الخشب و السيراميك ، المنزل المشرق مصمم في روسيا بواسطة المصممة Anna Kiseleva و التي سنشهد على عبقريتها في النماذج المبهرة المقبلة
كل شيء يتوفر في تلك الرفة المظهر الجميل و الطلالة الساحرة و المدفأة و الجلسات العائلية والسجاد و الستائر و اللوحات و البراويز، كل شيء موجود و لكن نسق بعناية كبيرة حيث لا يتواجد أي عنصرين في محيط الآخر، بمعنى أن التلفزيون في جهة و الجلسة في جهة و المدفأة و الستائر و الإكسسوارات كل شيء يعزف لحناً منفرداً في مكانه
لاحظ التفاصيل الصغيرة في تشابه لون الستائر و السجاد و فرش الأريكة
بأشكال رقيقة على الجدران كان تميزها، فقط 3 لمبات بأضواء صفراء تحاكي لون الخشب الساري في كل أرجل الأثاث الموجود في طقم الأنترية الموجود في غرفة المعيشة
استمرار التصميم في الاعتماد على الخشب لإظهار جمالياته لاسيما بالنظر للمقاعد و المائدة في هذا المكان ، و الربط بينها و بين مائدة غرفة المعيشة القريبة منها و بين تصميم الأثاث ذو الأرجل الخشبية الذي شاهدناه هناك ، لكن التفصيلة الأكثر اثارة هنا تكمن في الزهور و العصافير و لك مطلق الحرية في تلقي الشعور الهاديء المرسل منهمأ
في تصميم أشبه بالخيال صمم مطبخنا ، بطريقة التخزين في الاعلى و الأسفل و الاعتماد على الجدران في التثبيت و دمج مكونات المطبخ كانت النتيجة رائعة بالحفاظ على مساحة كبيرة في الوسط سنراها عن قرب في الصورة المقبلة
هناك دقة كبيرة في استغلال المساحة سواء في المطبخ أو في الغرف السابقة ، نلاحظ هنا كيفية انشاء دولاب كامل للأواني و معدات المطبخ و كيف أن الخشب كان حاضراً هنا أيضاً كوحدة منتشرة في كل تفاصيل الغرف التي زرناها حتى الآن
الألوان المستمدة من الخشب و من الأبيض و الكريمي و الدرجات التي بينهما هي المنتشرة هنا كما في كل المنزل من الخارج، الاعتماد على المحيط الطبيعي أكثر من رائع و الاعتماد على الأضواء من خلال النجف و الأباجورات مثالي خصوصاً اختيار تثبيتها في الجدار و ليس الكومودينو يعتبر مبتكراً و عصرياً
في هذا الركن استخدم الكرسي المريح ليكون منطقة للقراءة و التأمل بجوار النافذة المطلة على الحديقة المزهرة المجاورة للمنزل من كل الجهات ، مع تميز كبير في اختيار الألوان المشابهه للأرضيات و الجدران .
بانيو به وحدة زجاجية للحفاظ على المساحة مع مرآة عاكسة للمشهد بالكامل و أضواء مبهرة في كل الزوايا بطريقة رائعة ، بالرغم من استخدام الخشب في وحدة الحوض إلا أن الضوء القوي أظهره بشكل لا يعيق المساحة مطلقاً بل زاده تألقاً و إثراءاً
الممر يتميز باللمعان الكبير في الأرضيات التي استخدم في تصميمها البورسلين و في الجدران الإضاءة المتدرجة و المنتشرة بالتساوي في كل مساحته بلون ابيض ساعد على زيادة هذا اللمعان ، و قد استخدم التصميم طريقة عبقرية للتخزين الخفيف عن طريق الحامل المعدني الذي يتوسطه و المقاعد الحداثية التي تليه
السرير صمم بشكل يوحي بالراحة من خلال المسند المبطن الجميل في نهاية السرير مع استخدام الإضاءة الطبيعية كعلامة فارقة في مستوى تألق الغرفة و هو ما وضح في تلك الصورة من خلال الستائر الخفيفة التي لا تحجب الرؤية مطلقاً عن الخارجو تسمح بمرور كمية أكبر من الضوء لكل زوايا الغرفة
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تأكيداً على عبقرية التصميم هناك إبداع من نوع آخر في الهواء الطلق و تحديداً في تصميم الشرفة المثالي من كراسي مائلة تشبة المنتجعات الفندقية و الأسوار المعدنية المفرغة التي لا تحجب الرؤية مطلقاً
ليس هناك أجمل من الورود و النباتات لتزين بها تلك العبقرية و تتوجها ، سنلاحظ انتشار الورود في الشرفة بطريقة طولية مع السور ، و هذا التصميم أفاد بعض الخصوصية و الخلفية الرائعة في نهاية الشرفة و يربطها بطريقة مميزة مع محيطها الطبيعي مترامي الأطراف .