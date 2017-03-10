منزل مميز بتصميم سيلهمك

منزلنا اليوم من المنازل المصنفة من فئة المنازل الكبيرة واسعة المساحة و متعددة الغرف و المساحات الداخلية و الخارجية ، مناطق للرفاهية و أخرى لا يضاهيها شيء في العملية الواضحة، غرف مشتركة و أخرى منفصلة ، شرفات على أعلى مستوى من الذوق و حمامات بلمسة طبيعية من الخشب و السيراميك ، المنزل المشرق مصمم في روسيا بواسطة المصممة Anna Kiseleva و التي سنشهد على عبقريتها في النماذج المبهرة المقبلة