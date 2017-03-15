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11 صورة لشاليه يبدو وكأنه فيلم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
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هناك بعض التصميمات الداخلية التي تنتصر علينا بشكل عام، بدون سبب محدد. ومنزل اليوم وهو أحد تلك الحالات، فكلما تعرفت عليه أكثر، كلما اعجبت به وأصبحت مهووسًا بحبه.

سنبدأ تلك الرحلة من خلال الغرفة التي التصقت بالسقف، ليعطيها شكل وتخطيط العلية، حيث تنحني الجدران متخذة شكل السطح. في الزيارات العادية الأكثر شيوعًا، يقودنا المدخل إلى الصالة، للمضي قدمًا ببطء نحو جزء جزء من المنزل، من الأكثر اجتماعية إلى الأكثر خصوصية، والمغادرة بالتأكيد بعد التعرف على الغرف إلى النهاية. في هذه المقالة، سوف نجعل الزيارة على عكس ذلك، فقط لأننا نرى أن هذه الغرفة تستحق إلقاء الضوء عليها، لكونها مختلفة عن كل ما رأيناه من قبل، حيث وجود الأخشاب، والضوء والأناقة يقودانا إلى اختيار هذه الغرفة كأفضل جزء في المنزل.

لا تفوت مشاهدة تلك الإحدى عشر صورة، ونحن نعدك بأن كل تفاصيل التصميم الداخلي سوف تجذب اهتمامك.

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign مطبخ
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

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UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign مطبخ
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة المعيشة
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة المعيشة
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة المعيشة
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة المعيشة
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

لمزيد من تصميمات المنازل الرائعة، تفضل بالاطلاع على المقال التالي، منزل عائلي بتشطيبات إيطالية حديثة

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