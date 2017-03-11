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16 فكرة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
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في العمارة الكلاسيكية، المنافذ المصممة في الجدار، عادة ما تتوج بقوس نصف دائري، وعادة ما يستخدم هذا الحيز لعرض التماثيل والمنحوتات، أو الصور الدينية. هذا المفهوم، أصبح يترجم بطريقة حديثة، مع أغراض ديكورية أساسية، لإضافة بعض السحر القديم إلى المنازل. في بعض الأحيان قد تكون المنافذ معاصرة للغاية مع طابع وظيفي، لاستيعاب الأرفف والتخزين.

حسنًا، نحن نعلم جميعًا أن الصورة تساوي ألف كلمة، لذلك دعونا نمضي قدمًا في استعراض 16 تصميم جيد، لاكتشاف هذا العنصر المعماري الرائع والثمين.

1. التزيين مع نمط جيد

Yassmine, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates غرفة نوم
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

من المهم تحديد الهيكل على الفور، وتمييزه عن تلك الجدران، التي تخدم تلك البيئة الداخلية. أحيانًا الإغراءات لفتح الغرف، الأقواس، والنوافذ، تكون لا تقاوم، ولكن يجب الحرص على عدم تقديم تنازلات تؤثر على ثبات المنزل!

2. الفراغات المتتالية

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة الميديا
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

المنافذ تعد حليف قيم، يسمح لك بالحصول على عدد من الأرفف، في منتصف الغرفة، أو على الجدران، لتخزين الأشياء الكبيرة.

3. أكثر بكثير من مجرد ثقب!

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura الممر والمدخل
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الفتحات لا تستخدم فقط من أجل التخلص من فوضى الأشياء، في بعض الحالات، يمكنك منحهم دورًا مميزًا، وتصنع مساحة أنيقة وراقية، مع ميزة زخرفية.

4. فتحات مضاءة جيدًا

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج طوب
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

الفتحات يمكن أن تكون مظلمة لإعطاء إيقاع مناسب لبيئة مضاءة جيدة، أو لتسليط الضوء على الأشياء المناقضة.

5. حجرة تحت النافذة

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

اختيار فتحات يعتمد على أذواقنا وتوافر جدار مناسب. في هذه الصورة، تم استخدام مساحة تحت النافذة لوضع الحجر الطبيعي لاستحضار أجواء الاسترخاء.

6. إعطاء إيقاع لممر

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج حجر Beige
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

للتغطية على الرتابة، تم تصميم منفذ مستطيل في الجدار، مع تبطينه بالخشب.

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7. لإطلاق الضوء

Valle Anahuac Animas Xalapa Veracruz, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

وظيفة المنافذ قد تتخطى كونها لمسة ديكورية، لتصبح مصدر إضاءة، حيث يكون هناك بعض الجدران الخارجية- التي لا تدخل ضمن الهيكل الرئيسي للبناء- يمكن استخدامها لإنشاء منفذ يسمح بدخول الضوء إلى المنزل، لإنبات الحديقة.

8. حجرة للموقد

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

كمصدر بديل للحرارة، يمكننا أيضًا الاستفادة من الفتحات في الجدار لتثبيت الموقد، وليس بالضرورة إشعاله من خلال ألواح الحطب. يمكنك الحصول على ذات الحرارة العالية، من خلال المواقد الإيثانول.

9. منفذ أو حجيرة؟

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

أحيانًا يكون علينا التمييز بين المنافذ الصغيرة التي تستخدم بغرض الديكور، والفتحات الكبيرة التي تشغل الجدار بأكمله تقريبًا، لإنشاء فضاء جديد للانتقال بين الغرف.

10. الأثاث

Casa Cocotera, TAFF TAFF الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAFF

TAFF
TAFF
TAFF

في حالات أخرى، ينبغي ألا يتم تصميم تلك الفتحات، بل تكون متواجدة في الهيكل الرئيسي، في الفراغات بين الأعمدة والجدران. في المساحات الكبيرة، يمكنك أن تضع منضدة كبيرة في المدخل كما في هذا التصميم.

11. مساحة للفن

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

استعادة الوظيفة القديمة للمحاريب المنافذ، واستخدامها لوضع بعض الصور أو الأعمال الفنية، وربما تلك التي تنطوي على قيمة عاطفية.

12. هجرة طبيعية

Espacea, ESPACEA ESPACEA الممر الحديث، المدخل و الدرج
ESPACEA

ESPACEA
ESPACEA
ESPACEA

واحدة من مزايا المحاريب والمنافذ، أنك لست بحاجة لنقل كل شيء من حولك، إنه الهيكل ذاته الذي يوفر لنا في كثير من الحالات مساحة لوجودها، لملئها بما نحب، مثل رف خشبي لترتيب الصوروالإطارات.

13. جدار زائف

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

إذا كان لديك جدار وهمي للفصل بين الغرف، وربما بحجم قياسي كما هو الحال في هذا المشروع، يمكنك استخدام الحائط لخلق بعض الثقوب وتحويلها إلى عارض صغير يُضفي قليلًا 'من الحيوية على زوايا المنزل.

14. تخصيصها كغرفة

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

كما قلنا من قبل، أحيانًا الثقوب تكون موجودة بالفعل في هيكل المنزل، في هذه الحالة المساحة- المستوحاة من التصميم الداخلي- أسفل السلم، تم تحويلها إلى مكتبة صغيرة مع أريكة مريحة في الجانب، لإنشاء غرفة قراءة دافئة ومريحة.

15. الفتحات في الخزائن

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

عندما تشغل واحد من الجدران منزلك بخزانة، يمكنك استغلال هيكلها المسطح، لقطع بعض الأرفف المفتوحة، لتمنحك إمكانية مثيرة للاهتمام لوضع الأشياء والإكسسوارات المنزلية.

16. مصدر إلهام

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

إذا كانت تراودك فكرة استخدام الفتحات كديكور للجدران، وتحتاج فقط لاختيار المكان المناسب واختيار الموضوع الذي تزينها به، فنحن نوصي بطبيعة الحال بالتركيز على الذوق والأناقة. وبذلك لن تفشل أبدًا.

لمزيد من النصائح الديكورية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أساليب لاختيار ألوان ديكور منزلك بحرفية

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