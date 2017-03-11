16 فكرة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

في العمارة الكلاسيكية، المنافذ المصممة في الجدار، عادة ما تتوج بقوس نصف دائري، وعادة ما يستخدم هذا الحيز لعرض التماثيل والمنحوتات، أو الصور الدينية. هذا المفهوم، أصبح يترجم بطريقة حديثة، مع أغراض ديكورية أساسية، لإضافة بعض السحر القديم إلى المنازل. في بعض الأحيان قد تكون المنافذ معاصرة للغاية مع طابع وظيفي، لاستيعاب الأرفف والتخزين.
حسنًا، نحن نعلم جميعًا أن الصورة تساوي ألف كلمة، لذلك دعونا نمضي قدمًا في استعراض 16 تصميم جيد، لاكتشاف هذا العنصر المعماري الرائع والثمين.
من المهم تحديد الهيكل على الفور، وتمييزه عن تلك الجدران، التي تخدم تلك البيئة الداخلية. أحيانًا الإغراءات لفتح الغرف، الأقواس، والنوافذ، تكون لا تقاوم، ولكن يجب الحرص على عدم تقديم تنازلات تؤثر على ثبات المنزل!
المنافذ تعد حليف قيم، يسمح لك بالحصول على عدد من الأرفف، في منتصف الغرفة، أو على الجدران، لتخزين الأشياء الكبيرة.
الفتحات لا تستخدم فقط من أجل التخلص من فوضى الأشياء، في بعض الحالات، يمكنك منحهم دورًا مميزًا، وتصنع مساحة أنيقة وراقية، مع ميزة زخرفية.
الفتحات يمكن أن تكون مظلمة لإعطاء إيقاع مناسب لبيئة مضاءة جيدة، أو لتسليط الضوء على الأشياء المناقضة.
اختيار فتحات يعتمد على أذواقنا وتوافر جدار مناسب. في هذه الصورة، تم استخدام مساحة تحت النافذة لوضع الحجر الطبيعي لاستحضار أجواء الاسترخاء.
للتغطية على الرتابة، تم تصميم منفذ مستطيل في الجدار، مع تبطينه بالخشب.
وظيفة المنافذ قد تتخطى كونها لمسة ديكورية، لتصبح مصدر إضاءة، حيث يكون هناك بعض الجدران الخارجية- التي لا تدخل ضمن الهيكل الرئيسي للبناء- يمكن استخدامها لإنشاء منفذ يسمح بدخول الضوء إلى المنزل، لإنبات الحديقة.
كمصدر بديل للحرارة، يمكننا أيضًا الاستفادة من الفتحات في الجدار لتثبيت الموقد، وليس بالضرورة إشعاله من خلال ألواح الحطب. يمكنك الحصول على ذات الحرارة العالية، من خلال المواقد الإيثانول.
أحيانًا يكون علينا التمييز بين المنافذ الصغيرة التي تستخدم بغرض الديكور، والفتحات الكبيرة التي تشغل الجدار بأكمله تقريبًا، لإنشاء فضاء جديد للانتقال بين الغرف.
في حالات أخرى، ينبغي ألا يتم تصميم تلك الفتحات، بل تكون متواجدة في الهيكل الرئيسي، في الفراغات بين الأعمدة والجدران. في المساحات الكبيرة، يمكنك أن تضع منضدة كبيرة في المدخل كما في هذا التصميم.
استعادة الوظيفة القديمة للمحاريب المنافذ، واستخدامها لوضع بعض الصور أو الأعمال الفنية، وربما تلك التي تنطوي على قيمة عاطفية.
واحدة من مزايا المحاريب والمنافذ، أنك لست بحاجة لنقل كل شيء من حولك، إنه الهيكل ذاته الذي يوفر لنا في كثير من الحالات مساحة لوجودها، لملئها بما نحب، مثل رف خشبي لترتيب الصوروالإطارات.
إذا كان لديك جدار وهمي للفصل بين الغرف، وربما بحجم قياسي كما هو الحال في هذا المشروع، يمكنك استخدام الحائط لخلق بعض الثقوب وتحويلها إلى عارض صغير يُضفي قليلًا 'من الحيوية على زوايا المنزل.
كما قلنا من قبل، أحيانًا الثقوب تكون موجودة بالفعل في هيكل المنزل، في هذه الحالة المساحة- المستوحاة من التصميم الداخلي- أسفل السلم، تم تحويلها إلى مكتبة صغيرة مع أريكة مريحة في الجانب، لإنشاء غرفة قراءة دافئة ومريحة.
عندما تشغل واحد من الجدران منزلك بخزانة، يمكنك استغلال هيكلها المسطح، لقطع بعض الأرفف المفتوحة، لتمنحك إمكانية مثيرة للاهتمام لوضع الأشياء والإكسسوارات المنزلية.
إذا كانت تراودك فكرة استخدام الفتحات كديكور للجدران، وتحتاج فقط لاختيار المكان المناسب واختيار الموضوع الذي تزينها به، فنحن نوصي بطبيعة الحال بالتركيز على الذوق والأناقة. وبذلك لن تفشل أبدًا.
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