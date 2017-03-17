9 أفكار مُلهمة لمطبخ أنيق على شكل حرف U

إذا كنت على وشك البدء في تصميم مطبخك، أو كنت تفكر في إعادة تجديده، عليك الاطلاع على التصميمات الـ9 في هذا المقال أولًا، فسوف تمنحك الإلهام مع نماذج رائعة لتصميمات على شكل حرف U، والذي يناسب أية مساحة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. شاهدهم بعناية واختر التصميم الذي يناسب مساحتك وميزانيتك!
مطبخ على شكل حرف U، يتيح لك الاستفادة من المساحات الصغيرة التي لا يمكن دمجها في العديد من التصميمات الأخرى، حيث أنه يتكيف مع المكان، ويوفر مساحة كافية للغمل وتخزين المواد الغذائية والأواني. في هذا التصميم، يمكنك أن ترى، أنه على الرغم من المساحة غير الكبيرة للمطبخ، إلا أنه مازال يتمتع بكل شيء لإعداد وجبة طعام شهية بأريحية وسهولة، وذلك دون أن ننسى الأناقة والأداء الوظيفي، كما أن النباتات والديكورات الرئاعة، تجعل من هذا المكان منعشًا ومألوفًا.
المطابخ على شكل حرف U تناسب أي أسلوب، بما في ذلك، بالطبع، الحديث. تحتاج فقط إلى استخدام المواد المناسبة لإيجاد بيئة أنيقة كتلك الصورة. واحدى الطرق لتحقيق ذلك هي الجمع بين الأبيض والفولاذ غير القابل للصدأ.
هناك العديد من المنازل أو الشقق التي تصمم مع المطابخ أطول من كونها ضيقة، وهو ما يمكن أن يكون تحديًا. في هذه الحالات، يجب أن يتكيف الأثاث مع الفضاء، تصميم حرف 'U' مع جعل الجزء في المنتصف أطول، وذلك على حساب الأجزاء الجانبية. في الوقت الحاضر، مع وجود وحدات المطابخ، أصبح الأمر بالفعل أسهل بكثير لتحقيق هذا النوع من المشاريع. أحد الجوانب يمكن أن يكون بمثابة سطح لتناول الوجبات غير الرسمية.
مطبخ على شكل U يمكن أن يجعلك تستفيد من الأحاسيس الجديدة إذا كنت تستخدم المواد المناسبة. في هذه الصورة، يمكنك أن ترى كيف أن هذا المطبخ- والذي يستخدم الجرانيت والألوان الترابية- ينقل الهواء الطبيعي والمنعش، بالإضافة إلى الاستفادة من وجود نوافذ بانورامية تملأ المدخل بالضوء الطبيعي، مما يجعل الأسطوح تتلألأ.
يمكنك ان تختار نهج أكثر أصالة مع تصميم مفعم بالشخصية. ما رأيك في الأشكال المتعرجة في هذا المطبخ؟ والتناقض بين الأسود والأبيض؟ هل تختار تلك الخطوط أو هل تفضل أكثر الأساليب التقليدية؟
المطابخ على شكل حرف U تسمح لك بإنشاء مساحات متكاملة مثل ما نراه في هذه الصورة. إحدى المناضد تفصل تقريبًا المطبخ عن غرفة الطعام. في هذا المطبخ، الأبيض هو اللون السائد، ويمنح الفضاء مزيدًا من الاتساع. لوقف هيمنة الأبيض أشيفت اللمسات الحمراء.
المطبخ يجب أن يمثلك، لأنه منطقة مشتركة واجتماعية تستخدم كثيرًا لمشاركة اللحظات مع العائلة. والتوزيع على شكل حرف U يساعد على تجنب خلق العقبات في الفضاء، فضلًا عن تعزيز التقارب والعيش المشترك.
دعنا نقول أنك قد قررت أن المطبخ سوف يأخذ هذا الشكل، ولكن لا يزال هناك حاجة للتفكير في التفاصيل، وبالذات فيما يتعلق التشطيبات. تذكر دائمًا أن أهم شيء في المطبخ، هو الوظيفية، بالإضافة إلى الجمال، ويجب أن تكون التشطيبات قوية وسهلة التنظيف. والفسيفساء يعد اختيار جيد لهذا الغرض.
ننهي هذا المقال مع تصميم ممتع ومليئ بالألوان. البلاط مع ألوان مختلفة، يجعل هذا المطبخ أكثر تميزًا. لاحظ أن الأثاث يحافظ على الألوان واقعية ومحايدة، مع السماح للبلاط يأخذ مركز الصدارة.
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