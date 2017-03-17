9 أفكار مُلهمة لمطبخ أنيق على شكل حرف U

ننهي هذا المقال مع تصميم ممتع ومليئ بالألوان. البلاط مع ألوان مختلفة، يجعل هذا المطبخ أكثر تميزًا. لاحظ أن الأثاث يحافظ على الألوان واقعية ومحايدة، مع السماح للبلاط يأخذ مركز الصدارة.

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