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9 أفكار مُلهمة لمطبخ أنيق على شكل حرف U

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Cocinas, Exdema Antares C.A Exdema Antares C.A مطبخ
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إذا كنت على وشك البدء في تصميم مطبخك، أو كنت تفكر في إعادة تجديده، عليك الاطلاع على التصميمات الـ9 في هذا المقال أولًا، فسوف تمنحك الإلهام مع نماذج رائعة لتصميمات على شكل حرف U، والذي يناسب أية مساحة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. شاهدهم بعناية واختر التصميم الذي يناسب مساحتك وميزانيتك!

1. تقليدي وصغير

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

مطبخ على شكل حرف U، يتيح لك الاستفادة من المساحات الصغيرة التي لا يمكن دمجها في العديد من التصميمات الأخرى، حيث أنه يتكيف مع المكان، ويوفر مساحة كافية للغمل وتخزين المواد الغذائية والأواني. في هذا التصميم، يمكنك أن ترى، أنه على الرغم من المساحة غير الكبيرة للمطبخ، إلا أنه مازال يتمتع بكل شيء لإعداد وجبة طعام شهية بأريحية وسهولة، وذلك دون أن ننسى الأناقة والأداء الوظيفي، كما أن النباتات والديكورات الرئاعة، تجعل من هذا المكان منعشًا ومألوفًا.

2. يكن أيضًا أن يكون حديثًا

Cocina La Rioja, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

المطابخ على شكل حرف U تناسب أي أسلوب، بما في ذلك، بالطبع، الحديث. تحتاج فقط إلى استخدام المواد المناسبة لإيجاد بيئة أنيقة كتلك الصورة. واحدى الطرق لتحقيق ذلك هي الجمع بين الأبيض والفولاذ غير القابل للصدأ.

3. فكر في الطول

homify مطبخ خشب نقي Brown
homify

homify
homify
homify

هناك العديد من المنازل أو الشقق التي تصمم مع المطابخ أطول من كونها ضيقة، وهو ما يمكن أن يكون تحديًا. في هذه الحالات، يجب أن يتكيف الأثاث مع الفضاء، تصميم حرف 'U' مع جعل الجزء في المنتصف أطول، وذلك على حساب الأجزاء الجانبية. في الوقت الحاضر، مع وجود وحدات المطابخ، أصبح الأمر بالفعل أسهل بكثير لتحقيق هذا النوع من المشاريع. أحد الجوانب يمكن أن يكون بمثابة سطح لتناول الوجبات غير الرسمية.

4. شيء أكثر طبيعية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ على شكل U يمكن أن يجعلك تستفيد من الأحاسيس الجديدة إذا كنت تستخدم المواد المناسبة. في هذه الصورة، يمكنك أن ترى كيف أن هذا المطبخ- والذي يستخدم الجرانيت والألوان الترابية- ينقل الهواء الطبيعي والمنعش، بالإضافة إلى الاستفادة من وجود نوافذ بانورامية تملأ المدخل بالضوء الطبيعي، مما يجعل الأسطوح تتلألأ.

5. لمسة أصلية!

Cocinas, Exdema Antares C.A Exdema Antares C.A مطبخ
Exdema Antares C.A

Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A

يمكنك ان تختار نهج أكثر أصالة مع تصميم مفعم بالشخصية. ما رأيك في الأشكال المتعرجة في هذا المطبخ؟ والتناقض بين الأسود والأبيض؟ هل تختار تلك الخطوط أو هل تفضل أكثر الأساليب التقليدية؟

6. مفتوح إلى غرفة الطعام ومثالي

Small U Shaped Kitchen Elan Kitchens مطبخ White modern kitchen,small kitchens,kitchen space,white kitchen,contemporary kitchen,kitchen diner,modern apartment,u shape kitchens,white kitchen
Elan Kitchens

Small U Shaped Kitchen

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

المطابخ على شكل حرف U تسمح لك بإنشاء مساحات متكاملة مثل ما نراه في هذه الصورة. إحدى المناضد تفصل تقريبًا المطبخ عن غرفة الطعام. في هذا المطبخ، الأبيض هو اللون السائد، ويمنح الفضاء مزيدًا من الاتساع. لوقف هيمنة الأبيض أشيفت اللمسات الحمراء.

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7. فاخر

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS مطبخ جرانيت Black
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

المطبخ يجب أن يمثلك، لأنه منطقة مشتركة واجتماعية تستخدم كثيرًا لمشاركة اللحظات مع العائلة. والتوزيع على شكل حرف U يساعد على تجنب خلق العقبات في الفضاء، فضلًا عن تعزيز التقارب والعيش المشترك.

8. مع مواد مختلفة

Interior designs, Allied Interiors Allied Interiors مطبخ
Allied Interiors

Allied Interiors
Allied Interiors
Allied Interiors

دعنا نقول أنك قد قررت أن المطبخ سوف يأخذ هذا الشكل، ولكن لا يزال هناك حاجة للتفكير في التفاصيل، وبالذات فيما يتعلق التشطيبات. تذكر دائمًا أن أهم شيء في المطبخ، هو الوظيفية، بالإضافة إلى الجمال، ويجب أن تكون التشطيبات قوية وسهلة التنظيف. والفسيفساء يعد اختيار جيد لهذا الغرض.

9. كن مختلفا!

RESIDENCE AT VILE PARLE (E), Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates مطبخ
Dhruva Samal &amp; Associates

Dhruva Samal & Associates
Dhruva Samal &amp; Associates
Dhruva Samal & Associates

ننهي هذا المقال مع تصميم ممتع ومليئ بالألوان. البلاط مع ألوان مختلفة، يجعل هذا المطبخ أكثر تميزًا. لاحظ أن الأثاث يحافظ على الألوان واقعية ومحايدة، مع السماح للبلاط يأخذ مركز الصدارة.

لمزيد من تصميمات المطابخ المُلهمة والرائعة، تفضل بقراءة المقال التالي، 15 تصميم ملهم للمطابخ العصرية.

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