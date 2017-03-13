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8 أفكارملهمة لدمج المطبخ مع غرف المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ
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دمج المطبخ مع غرفة المعيشة من اتجاهات الديكور الحديثة التي أصبحت منتشرة وبشدة في عالم الديكورات الداخلية الحديثة،ففكرة الدمج تتيح لك تنسيق المنزل بطريقة عصرية وعملية جداً خاصةً اذا كانت مساحات المنزل لديك محدودة وصغيرة، ونحن اليوم في هذا كتاب الأفكار سنقدم لك 8 أفكار ونصائح لدمج المنزل مع غرف المنزل بطريقة عملية وصحيحة.

1- مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أول فكرة ملهمة لتصميم مطبخ مفتوح على غرف المنزل المختلفة، المطبخ مصمم من الخشب بالكامل الذي أضاف له لمسات من الجاذبية والأناقة، المطبخ يعتبر بعيد بعض الشئ عن غرفة المعيشة لكن مشتركان معاً في نقس المساحة بدون وجود جدار فاصل، ولكن استعان المصمم بأثاث المطبخ ليخلق فاصلاً بسيطاً بين المطبخ وغرفة المعيشة، ولان المطبخ كما ذكرنا بعيد بعض الشئ عن غرفة المعيشة استقل بتصميم مختلف عن الغرف، فنرى غرفة المعيشة مصممة بالوان حيادية من الرمادي والأبيض بينا هيمنت لمسة الخشب باكامل على تصميم المطبخ.

2- مساحة واحدة

Reforma de una vivienda en la c/ Urgell, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach غرفة السفرة
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

هنا التصميم مختلف عن التصميم السابق، فغرفة المعيشة، المطبخ، وغرفة السفرة اندمجا معاً في منطقة واحدة لذلك كان التصميم متطابق وسيطر اللون الأبيض الحيادي على المنطقة بأكملها، صحيح أن المطبخ، غرفة المعيشة والسفرة مشتركان معاً في منطقة واحدة، ولكن هذا لا يمنع أبداً من وجود فاصل بينهم حتى لا تشعر بوجود فوضى وتداخل في الأثاث بطريقة تحدث ارتباك في توزيع المساحات داخل الغرفة، لذلك يجب أن تستعين بقطع من الأثاث كالأريكة أو الكراسي لصنع فواصل وتقسيم داخل الغرفة.

3- السقف لطرق فصل رائعة

​Kitchen and sitting area with views of the back garden at Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd مطبخ زجاج White
Nash Baker Architects Ltd

​Kitchen and sitting area with views of the back garden at Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

المساحات المشتركة يمكنك استعانة بالسقف بطريقة تخلق لك مساحات من الفصل بطريقة مميزة، على سبيل المثال استخدام فكرة القاطوع، او استخدام تصميم مختلف للسقف عند منطقة المطبخ عن غرفة المعيشة كما نرى في هذا التصميم.

4- الأضاءة أيضاً لطريقة فصل مميزة

Дизайн загородного дома в стиле минимализм, Space - студия дизайна интерьера премиум класса Space - студия дизайна интерьера премиум класса مطبخ
Space – студия дизайна интерьера премиум класса

Space - студия дизайна интерьера премиум класса
Space – студия дизайна интерьера премиум класса
Space - студия дизайна интерьера премиум класса

الأضاءة من عناصر الفصل التي يمكنك الاستعانة بها، فهنا نرى تصميم لغرفة معيشة مندمجة مع المطبخ وتصميمه في منطقة واحدة، استعان المصمم بلمسات الأضاءة بطريقة مميزة من خلال تلك المطابيخ المتدلية من السقف والتي كانت عنصراً فعالاُ في فصل غرفة المعيشة والمطبخ.

5- جزيرة المطبخ

A working kitchen for a busy family! homify مطبخ White kitchen,white kitchen
homify

A working kitchen for a busy family!

homify
homify
homify

اختيار جزيرة المطبخ من الاختيارات المثالية جداً عند دمج المطبخ مع غرفة المعيشة فهى تتيح لك أسلوب مميز للفصل بطريقة عملية جداً، وفي نفس الوقت تستطيع استخدامها كطاولة لإعداد أو تناول الطعام.

6- دمج الأنماط والألوان

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen مطبخ
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

عند دمج المطبخ مع غرفة المعيشة يجب مراعاة أيضاً دمج الألوان والأنماط معاً، فيجب أن يكون هناك تناسق بين الالوان والأنماط المختلفة في التصميم.

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7- الأبواب الجرارة

Open Kitchen ROEWUarchitecture مطبخ أبلكاش Wood effect kitchen dinning,garden view
ROEWUarchitecture

Open Kitchen

ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture

الأبواب المنزلقة الجرارة من يمكنها أن تعطيك نموذج للفصل بطريقة مميزة وبسيطة وفي نفس الوفت لن تستهلك الكثير من المساحات، فالأبواب الجرارة بدورها عملية جداً ولا تستهلك مساحات كثير مثل الأبواب العادية.

8- ترتيب الأثاث

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ترتيب الأثاث من الضرويات جداً عند دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، فعدم التنسيق والترتيب يمكن أن يعطيك شعوراُ بالفوضى.

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