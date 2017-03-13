8 أفكارملهمة لدمج المطبخ مع غرف المنزل

أول فكرة ملهمة لتصميم مطبخ مفتوح على غرف المنزل المختلفة، المطبخ مصمم من الخشب بالكامل الذي أضاف له لمسات من الجاذبية والأناقة، المطبخ يعتبر بعيد بعض الشئ عن غرفة المعيشة لكن مشتركان معاً في نقس المساحة بدون وجود جدار فاصل، ولكن استعان المصمم بأثاث المطبخ ليخلق فاصلاً بسيطاً بين المطبخ وغرفة المعيشة، ولان المطبخ كما ذكرنا بعيد بعض الشئ عن غرفة المعيشة استقل بتصميم مختلف عن الغرف، فنرى غرفة المعيشة مصممة بالوان حيادية من الرمادي والأبيض بينا هيمنت لمسة الخشب باكامل على تصميم المطبخ.