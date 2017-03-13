8 أفكارملهمة لدمج المطبخ مع غرف المنزل

دمج المطبخ مع غرفة المعيشة من اتجاهات الديكور الحديثة التي أصبحت منتشرة وبشدة في عالم الديكورات الداخلية الحديثة،ففكرة الدمج تتيح لك تنسيق المنزل بطريقة عصرية وعملية جداً خاصةً اذا كانت مساحات المنزل لديك محدودة وصغيرة، ونحن اليوم في هذا كتاب الأفكار سنقدم لك 8 أفكار ونصائح لدمج المنزل مع غرف المنزل بطريقة عملية وصحيحة.
أول فكرة ملهمة لتصميم مطبخ مفتوح على غرف المنزل المختلفة، المطبخ مصمم من الخشب بالكامل الذي أضاف له لمسات من الجاذبية والأناقة، المطبخ يعتبر بعيد بعض الشئ عن غرفة المعيشة لكن مشتركان معاً في نقس المساحة بدون وجود جدار فاصل، ولكن استعان المصمم بأثاث المطبخ ليخلق فاصلاً بسيطاً بين المطبخ وغرفة المعيشة، ولان المطبخ كما ذكرنا بعيد بعض الشئ عن غرفة المعيشة استقل بتصميم مختلف عن الغرف، فنرى غرفة المعيشة مصممة بالوان حيادية من الرمادي والأبيض بينا هيمنت لمسة الخشب باكامل على تصميم المطبخ.
هنا التصميم مختلف عن التصميم السابق، فغرفة المعيشة، المطبخ، وغرفة السفرة اندمجا معاً في منطقة واحدة لذلك كان التصميم متطابق وسيطر اللون الأبيض الحيادي على المنطقة بأكملها، صحيح أن المطبخ، غرفة المعيشة والسفرة مشتركان معاً في منطقة واحدة، ولكن هذا لا يمنع أبداً من وجود فاصل بينهم حتى لا تشعر بوجود فوضى وتداخل في الأثاث بطريقة تحدث ارتباك في توزيع المساحات داخل الغرفة، لذلك يجب أن تستعين بقطع من الأثاث كالأريكة أو الكراسي لصنع فواصل وتقسيم داخل الغرفة.
المساحات المشتركة يمكنك استعانة بالسقف بطريقة تخلق لك مساحات من الفصل بطريقة مميزة، على سبيل المثال استخدام فكرة القاطوع، او استخدام تصميم مختلف للسقف عند منطقة المطبخ عن غرفة المعيشة كما نرى في هذا التصميم.
الأضاءة من عناصر الفصل التي يمكنك الاستعانة بها، فهنا نرى تصميم لغرفة معيشة مندمجة مع المطبخ وتصميمه في منطقة واحدة، استعان المصمم بلمسات الأضاءة بطريقة مميزة من خلال تلك المطابيخ المتدلية من السقف والتي كانت عنصراً فعالاُ في فصل غرفة المعيشة والمطبخ.
اختيار جزيرة المطبخ من الاختيارات المثالية جداً عند دمج المطبخ مع غرفة المعيشة فهى تتيح لك أسلوب مميز للفصل بطريقة عملية جداً، وفي نفس الوقت تستطيع استخدامها كطاولة لإعداد أو تناول الطعام.
عند دمج المطبخ مع غرفة المعيشة يجب مراعاة أيضاً دمج الألوان والأنماط معاً، فيجب أن يكون هناك تناسق بين الالوان والأنماط المختلفة في التصميم.
الأبواب المنزلقة الجرارة من يمكنها أن تعطيك نموذج للفصل بطريقة مميزة وبسيطة وفي نفس الوفت لن تستهلك الكثير من المساحات، فالأبواب الجرارة بدورها عملية جداً ولا تستهلك مساحات كثير مثل الأبواب العادية.
ترتيب الأثاث من الضرويات جداً عند دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، فعدم التنسيق والترتيب يمكن أن يعطيك شعوراُ بالفوضى.
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