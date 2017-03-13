8 أفكار لتصميمات منازل على النمط الريفي

اذا كنت من محبي النمط الريفي فانت في جولة معنا اليوم داخل هذا المقال، مع تصميمات جذابة ومميزة جداً للمنازل ريفية بلمسات عصرية صممت وسط الطبيعة الخلابة بطريقة ممتعة جداً، دعونا نأخذ جولة لنتعرف على تصميم المنازل عن قرب.
بداية جولتنا اليوم مع منزل أكثر من رائع، وأطلالة مميزة لمنزل ريفي خشبي من طابقين وسط الغابة تحيط به الجبال والطبيعة من كل الجهات، تم تصميم الواجهة بشكل مبتكر من خلال استخدام مواد طبيعية كالخشب والزجاج في النوافذ الواسعة، بالأضافة ألى الأستعانة بمساحة كبيرة من النباتات الخضراء في المدخل والواجهة ليشعرك بالسعادة والهدوء بمجرد دخولك المنزل.
ثاني تصميم معنا هو تصميم لمنزل حيوي وجذاب وسط الطبيعة الخلابة، المنزل من طابقين ريفي التصميم ولكن بلمسات حديثة، فنجد انسجان المواد المعمارية المختلفة معاً في تصميم واحد من خشب أحجار وزجاج، بالأضافة إلى الطبيعة الخلابة، كل هذة العوامل جعلت من تصميم هذا المنزل تصميم مميز وأنيق يحتاج لقضاء بعض الأوقات السعيدة بداخله خاصةً مع وجود تلك الجلسة وسط الطبيعة.
المزج بين الخشب والحجر واحد من أهم المدارس في الديكور التي اتجه المصممون لى تنفيذها في الفترة الأخيرة وانتشرت بصورة كبيرة كنوع من أنواع الخلط بين الطبيعة واستخدام العناصر العصرية ومزجها مع التصميم، هذا المنزل من طابقين، الطابق السفلي مصنوع من الطوب الحجرى والخشب معاً، أما الطابق العلوي فهو مصنوع من الطوب الحجري وتحاوطه أشجار الغابات.
انطلاقاً من مبدأ الألوان بهجة التصميم، قدم لنا هذا المصمم تصميمه المبهج لهذا المنزل من خلال اختياره للون الأورجواني الداكن ليكون لون المنزل وواجهته، لتشعر بالدفئ والحميمية بمجرد النظر إلى هذا المنزل، فاللون الأورجواني من الألوان التي تشع بهجة ودفئ فهو اختيار ذكي جداً، بالأضافة ألى استخدام الخشب البلاط الجيرى ليتناسق بشكل كبير مع اللون الأورجواني للواجهة فتشعر وكأنك أمام تحفة فنية ريفية التصميم خاصةً مع وجود لمسات الطبيعة التي حاوطت المنزل بالكامل.
وهنا نحن امام منزل وسط الطبيعة مصمم من الخشب والطوب الحجري وسط أشجار الغابة، تحاوطخ سياج من الخشب بشكل جذاب ومميز جداً.
تنظر لهذا المنزل من بعيد تجد نفسك حائراً إذا كنت أمام منزل عصري بسيط من الواقع أم كوخ من الأحلام وتلك القصص الخيالية التي كنا نستمع إليها ونحن صغار، ولكنه في الحقيقة منزل من البساطة صمم، هذا المنزل صمم بالكامل من الخشب الطبيعي بطريقة بسيطة جداً وتقليدية أيضاً لكنها تثير أعجابك مع لمسات من الزجاج في تصميم نوافذ المنزل، خاصة الغابة المحيطة بهذا المنزل تعطي له أيضاً لمسة من الهدوء والاستجمام.
أما هذا المنزل فتصميمه مميز ومختلف بعض الشئ، منزل خشبي بنوافذ بانورامية كبيرة من الزجاج،المنزل من طابقين مصمم وسط الطبيعة، فالأشجار والنباتات تحاوطه بشكل مبهج ومميز.
منزل ريفي بسيط وأنيق من الخشب والطوب الحجري باللون الأسود الداكن للمسة من العصرية والأناقة.
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