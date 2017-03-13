8 أفكار لتصميمات منازل على النمط الريفي

تنظر لهذا المنزل من بعيد تجد نفسك حائراً إذا كنت أمام منزل عصري بسيط من الواقع أم كوخ من الأحلام وتلك القصص الخيالية التي كنا نستمع إليها ونحن صغار، ولكنه في الحقيقة منزل من البساطة صمم، هذا المنزل صمم بالكامل من الخشب الطبيعي بطريقة بسيطة جداً وتقليدية أيضاً لكنها تثير أعجابك مع لمسات من الزجاج في تصميم نوافذ المنزل، خاصة الغابة المحيطة بهذا المنزل تعطي له أيضاً لمسة من الهدوء والاستجمام.