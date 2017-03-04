المقالات المتميزة هذا الاسبوع

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عندما تتحول أمنيتك لتصميم منزل الأحلام إلى واقع لا بد وأن تنهال الأفكار في ذهنك ومع قليل من الدراسة والتخطيط تتوصل إلى كل ما تحتاجه أسرتك حتى تبدأ أولى خطوات تحقيق المشروع، ولا شك أن أول وأهم الخطوات هو التصميم المعماري، فإذا كان مثالياً لا شك أنك سوف تنعم بحياة مثالية في هذا المنزل.
بالطبع نحن ندرك أن اختيار التصميم المعماري المناسب ليس سهلاً، ولكن لا تقابل هذا التحدي سوى مرة واحدة في العمر، ولذلك علينا أن نعطيه حقه، ومن أكثر العوامل التي سوف تيسر لك عملية اختيار هو تصفح المشاريع المماثلة التي من شأنها أن تلهمك بأفكار مبتكرة، و هنا نتدخل نحن لمساعدتك.فاليوم سوف نعرض مشروع سوف يصبح مصدر إلهام لك في كيفية تحقيق كل الأحلام مع تكاليف قليلة. المنزل الذي سوف نتطرق إليه اليوم أثبت نجاحه لأنه أسس على مبادئ معمارية هامة وأبرزها هو الوصول إلى معادلة متزنة بين الفراغات الداخلية الأساسية مع التصميم الخارجي دون التضحية بأي من الرفاهيات والتعدي على العامل الجمالي في التصميم، و بالرغم من صعوبة تحقيق هذه المعادلة إلا أن المصمم الممعماري أبهرنا نجاحه الساحق، والسبب الرئيسي في ذلك هو اعتماده على التخطيط المسبق والرسومات الهندسية المدروسة. دعونا نبدأ في التعرف على هذا المنزل الرائع من ضواحي روسيا الذي يتسع حتى 2000 متر مربع.
المنزل هو مملكتنا الخاصة التى نحلم بها, واول خطوة لتأسيس المنزل هي اختيارنا للتصميم الذي نريد تنفيذه وهذا لا يتوقف على التصميم الداخلي للمنزل من لون الجدران والأرضيات وشكل الأثاث الداخلي, بل يكمل أيضاً في التصميم الخارجي والألوان المحيطة بهذا المنزل.
فنجد في هذ المقال أشكال وألوان مختلفة لمنازل تتميز باللون الجديد والعصري المتماشي مع الطبيعة التي حوله لبعض جدران المنزل ذاته. فأول شى هو المنزل من الخارج وكيفية تصميمه من شكل ولون وهذا الذى يجعل المنازل متميزة جدا وغاية فى الجمال والروعة, حيث أن الشكل الخارجى يلفت الأنظار ويجذب انتباه الاخرين, وبعض هذه الألوان تميز هذا المنزل عن باقى المنازل من الخارج. أيضا الالوان الخارجية تعبر عن الديكور الداخلى للمنزل فيجب اختيار ومراعاة الالوان الخارجية للمنزل حسب اختلاف الذوق والتصميم, وفي هذه الصور التالية نعرض اشكال مختلفة الشكل والالوان لبعض جدران المنازل الخارجية لتناسب الكثير من الاذواق، مع ديكورات خارجية لبيوت جميلة جدا ومناسبة واحجام متوسطة وكبيرة وصغيرة لهذه البيوت.
تجديد المنزل، عملية ليست بالبسيطة، فهي لا تتعلق فقط بتجديد المظهر، وإنما أيضًا الوقوف على الأخطاء التي تم الوقوع فيها من قبل، لتجنبها ومعالجتها أثناء التجديد، بدءًا من اختيار ألوان الطلاء، وتحديد قطع الأثاث التي سيتم الابقاء عليها والأخرى التي تحتاج إلى الاستبدال، وحتى وحدات الإضاءة التي قد تحتاج إلى إعادة توزيع.
نظرًا لتعقد عملية التجديد، قد تحتاج إلى تدخل الخبراء للحصول على نتائج مثالية، كما في هذا المنزل، الذي نحن بصدد استعراضه معكم، لإلهاكم لتجديد منازلكم، حيث نطير بكم إلى العاصمة البولندية، وارسو، لنستمتع باللمسات الاحترافية التي قام بها خبراء PERFECT SPACE، لتجديد منزل مساحته 90 متر مربع، ومنحه اتساعًا بصريًا مُريحًا وأنيقًا. شاركونا في جولتنا..
إن كنت تعتقد أنه لا يمكنك فعل الكثير في شقة بمساحة 68 متر مربع، فانت بحاجة إلى قراءة هذا المقال حتى النهاية!
نأخذك اليوم في هوميفاي، في جولة مُلهمة، داخل شقة بمساحة لا تتعدى الـ 68 متر مربع، ولكن محترفوا polinov استطاعوا أن يجعلوا منها مساحة مليئة بالبهجة والراحة، وقد تأنقت بلمسات ديكورية على النمط الكلاسيكي الحديث، مع نغمات لونية مُشرقة، ازدادت إشراقًا مع الضوء الطبيعي الذي انتشر في أركان المنزل ليزيده جمالًا واتساعًا. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك من تلك الشقة الرائعة!
مدخل منزلنا يجب يستحق كل اهتمامنا، فنحن نمر منه يوميًا، كما أننا نستقبل زوارنا من خلاله. ولذلك، يجب علينا أن نولي مدخل البيت كل عنايتنا. ليس فقط باختيار الباب، ولكن أيضًا كل شيء يستحق أن نهتم به، الأرض، والحديقة، والدرج أو الطريق الذي يقودنا إلى داخل المنزل. كل شيء يجب أن يكون متناغم وجذاب.
في هذا المقال، نقدم لك 11 فكرة لإلهامك لـ تصميم مدخل منزلك، حيث أعطينا اهتمامًا خاصًا للأرض. والتي يمكن تصميمها مع مواد مختلفة وأشكال مختلفة، وفقًا لما يناسب ذوقك الخاص. ومن بين العديد من هذه الخيارات، سيكون هناك بالتأكيد واحد يناسبك.