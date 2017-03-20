15 مسند للسرير سيجعلك تشعر وكأنك في السحاب

يعتبر مسند السرير هو أحد العناصر التي تستخدم دون أن يلاحظها أحد، وفي بعض الأحيان لا تُستخدم من الأصل.
وبالرغم من ذلك فإنه من الممكن استخدامها في الديكور بشكل مميز، فهي قادرة على إعطاء هوية جديدة لغرفة النوم، كما أنها تتناسب مع جميع الأذواق، من الأثاث العتيق للطراز الحديث أو الطراز التبسيطي.
وفي هذا كتاب الأفكار هذا سوف نقدم لكم 15 تصميم مذهل لمسند السرير سوف ترغب أن يتواجدوا في منزلك بالتأكيد.
هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لك لتصميم بدائل من دون الانتقاص من التصميم الأصلي أو الذوق السليم، ففي الصورة هنا نلاحظ إعادة استخدام اثنين من الستائر الخشبية القديمة لتصبحا لوحتين أصليتين من الخشب كمساند لظهر السرير، هذا التفاصيل تملأ غرفة النوم بالدفء والذوق السليم.
هناك أشخاص يعتبرون فكرة عدم وجود مسند للسرير فكرة غير واردة، ذلك أنه يعطي شعورًا بالاحتواء، بالإضافة إلى أنه يعمل على حماية الجدار ويجنبه البقع التي تحدث من كثرة الاحتكاك.
وإذا نظرنا إلى هذه الغرفة فإننا نجدها مذهلة بسقف مائل مغطى بالخشب الطبيعي، كما يوجد الخشب أيضًا في قاعدة السرير، وفي الألواح العريضة خلف السرير، وهو الطابع الريفي المميز لغرفة النوم.
يمتد مسند الظهر هنا إلى السقف فيعطي تأثيرًا ملفتًا للنظر يصبح هو العنصر المميز في غرفة النوم، وفي هذه الحالة نجده مصنوعًا من ألواح خشبية ، وهي تعمل في وقت واحد كفاصل بصري في الفراغ يفصل الغرفة عن منطقة خلع الملابس.
هذا المسند الطويل والرقيق يعطي هوية مميزة إلى هذا السريرفي مشهد مهيب، فيمكنه أن يكون بمثابة عنصر أنيق لأولئك الذين هم يعشقون الأناقة والرقي، والفضل يرجع إلى هيكلها الذي يشبه الوسائد الاسفنجية، والذي يبدو ككتلة كبيرة من الاسفنج المغطى بقطعة قماش سوداء وأمامها وسائد مريحة كثيرة.
السرير هو أثاث غرفة النوم الأكثر أهمية، ويمكن تعزيز تصميمه يإضافة مسند ظهر لطيف، ففي هذه الحالة نجد الأزرق البترولي الذي يغطي الاسفنج المريح ذو الشكل الحميمي.
وجاء هذا المسند المذهل من الجلد الطبيعي أو الجلد البني الملون، منتظم الشكل في وحدات مستطيلة بشكل وسادة كبيرة، وهذا الاختيار يعد اختيارًا مثاليًا لغرفة نوم ذات طابع ذكوري، وتكتمل تمامًا مع صندوق الجلود والخشب والسجاد ذو طابع الواحة الذي يضيف النعومة في التصميم.
عادة ما تصنع مساند الأسرّة الحديثة من قطعة واحدة مربعة أو مستطيلة، ولكن هناك بعضها -مثل هذه الصورة- تغطي كامل سطح الجدار، مما يعطي نتائج مذهلة.
ففي هذه الحالة نجد أن الغرفة تتمتع بلغة واحدة، حيث الأرض و الحوائط من اللون الشوكولاتي و الأرجواني مما يعطي إحساسًا أكبر وراحة في المشهد العام للغرفة.
هناك بعض التصميمات الفريدة ذات الشخصية المميزة مثل هذه الصورة التي تبرز مسند السرير بزخارفه الملونة، فقد تم استخدام نفس النقشة في المرتبة والمسند والوسائد مما أضفى البهجة و الجمال والتميز الزخرفي لتظهر كل هذه المكونات كعنصر واحد.
أما هذا المسند فقد جاء مبطنًا بالأزرار على نسيج فخم، فقد استخدم في تصميمه قماش القطيفة الماسي الذي يعطي حركة موجية، وهذا هو الاختيار المثالي لأولئك الذين يسعون إلى إضفاء الرومانسية و لمسات الكلاسيكية الفرنسية على غرف نومهم.
قد تختلف المواد المستخدمة في مسند السرير لتشمل الخشب والقماش والفينيل أو الجلد، وقد يكون هذا الأخير صناعيًا أو عضويًا أو طبيعيًا كما في الصورة، مجموعة متنوعة يقدمها السوق تسمح لك بتصاميم جديدة متنوعة تناسب جميع الأذواق.
يعتبر مسند السرير مفتاحًا لإضافة طرازًا لغرفة النوم، ففي هذه الحالة اخترنا لمسة عتيقة باستخدام ألواح الخشب القديمة التي تشكل إطارًا جول مسند السرير، مع موجة من الطراز الريفي الجميل مما أعطى شكلًا نهائيًا مميزًا للغرفة.
اللون الأسود هو لون أنيق وجذاب وعادة ما يستخدم في الغرف الحديثة، والجمع بين الأبيض والظلال الرمادية يعطي نتيجة قوية في غرفة نوم ، ولكن مع الحفاظ على الدقة والأناقة والبساطة.
تعتبر الألوان ضرورية جدًا لتحقيق التوازن الجيد في ديكور غرفة النوم، وفي هذا المثال يحتوي المسند على مجموعة متنوعة من نغمات الألوان التي تعطي أسلوبًا ممتعًا متسقًا مع لوح السرير نفسه، إنه أسلوب فريد ينبغي استخدامه مع أغطية سريرذات ألوان سلسة وواضحة.
هذا المسند من الحديد المطاوع أو البرونز قد عفا عليه الزمن قليلاً، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إدراج المعدن في التصميم يمكنهم تنفيذه عن طريق بعض اللوحات المعدنية المنقوش التي تصطف بشكل جمالي يبدو إلى حد كبير مثل الصورة المرغوبة، وتصنع هذه اللوحات حاليًا من البولي كلوريد فينيل الذي يطبق مرة واحدة ويزين ليحاكي تمامًا السطح المعدن.
قد يكون مسند السرير هو أصل الطابع الذي يميز غرفة النوم، ففي هذا المسند ذو الشكل المموج الستيني القديم قليلًا باستخدام الشرائح الخشبية ذات الظلال الزرقاء والخضراء التي أضفت شكلًا مميزًا لغرفة النوم، وقد وضعت هذه الألوان مع هيكل أسود مما يعطي الفكرة استفادة فنية كبيرة.
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