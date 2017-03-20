15 مسند للسرير سيجعلك تشعر وكأنك في السحاب

يعتبر مسند السرير هو أحد العناصر التي تستخدم دون أن يلاحظها أحد، وفي بعض الأحيان لا تُستخدم من الأصل.

وبالرغم من ذلك فإنه من الممكن استخدامها في الديكور بشكل مميز، فهي قادرة على إعطاء هوية جديدة لغرفة النوم، كما أنها تتناسب مع جميع الأذواق، من الأثاث العتيق للطراز الحديث أو الطراز التبسيطي.

وفي هذا كتاب الأفكار هذا سوف نقدم لكم 15 تصميم مذهل لمسند السرير سوف ترغب أن يتواجدوا في منزلك بالتأكيد.