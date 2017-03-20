الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 مسند للسرير سيجعلك تشعر وكأنك في السحاب

آية علم الدين آية علم الدين
Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
Loading admin actions …

يعتبر مسند السرير هو أحد العناصر التي تستخدم دون أن يلاحظها أحد، وفي بعض الأحيان لا تُستخدم من الأصل.

وبالرغم من ذلك فإنه من الممكن استخدامها في الديكور بشكل مميز، فهي قادرة على إعطاء هوية جديدة لغرفة النوم، كما أنها تتناسب مع جميع الأذواق، من الأثاث العتيق للطراز الحديث أو الطراز التبسيطي.

وفي هذا كتاب الأفكار هذا سوف نقدم لكم 15 تصميم مذهل لمسند السرير سوف ترغب  أن يتواجدوا في منزلك بالتأكيد.

1. موضة عادة التدوير

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لك لتصميم بدائل من دون الانتقاص من التصميم الأصلي أو الذوق السليم، ففي الصورة هنا نلاحظ إعادة استخدام اثنين من الستائر الخشبية القديمة لتصبحا لوحتين أصليتين من الخشب كمساند لظهر السرير، هذا التفاصيل تملأ غرفة النوم بالدفء والذوق السليم.

2. التأثير الريفي

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

هناك أشخاص يعتبرون فكرة عدم وجود مسند للسرير فكرة غير واردة، ذلك أنه يعطي شعورًا بالاحتواء، بالإضافة إلى أنه يعمل على حماية الجدار ويجنبه البقع التي تحدث من كثرة الاحتكاك.

وإذا نظرنا إلى هذه الغرفة فإننا نجدها مذهلة بسقف مائل مغطى بالخشب الطبيعي، كما يوجد الخشب أيضًا في قاعدة السرير، وفي الألواح العريضة خلف السرير، وهو الطابع الريفي المميز لغرفة النوم.

3. الامتداد بلا حدود

Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' غرفة نومأسرة نوم
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

يمتد مسند الظهر هنا إلى السقف فيعطي تأثيرًا ملفتًا للنظر يصبح هو العنصر المميز في غرفة النوم، وفي هذه الحالة نجده مصنوعًا من ألواح خشبية ، وهي تعمل في وقت واحد كفاصل بصري في الفراغ يفصل الغرفة عن منطقة خلع الملابس.

4. طويل القامة ورقيق

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

هذا المسند الطويل والرقيق يعطي هوية مميزة إلى هذا السريرفي مشهد مهيب، فيمكنه أن يكون بمثابة عنصر أنيق لأولئك الذين هم يعشقون الأناقة والرقي، والفضل يرجع إلى هيكلها الذي يشبه الوسائد الاسفنجية، والذي يبدو ككتلة كبيرة من الاسفنج المغطى بقطعة قماش سوداء وأمامها وسائد مريحة كثيرة.

5. التناقض والأصالة

deep buttoned headboard Style Within غرفة نوم Blue velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

السرير هو أثاث غرفة النوم الأكثر أهمية، ويمكن تعزيز تصميمه يإضافة مسند ظهر لطيف، ففي هذه الحالة نجد الأزرق البترولي الذي يغطي الاسفنج المريح ذو الشكل الحميمي.

6. أناقة الطراز التبسيطي

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم رخام Brown
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

وجاء هذا المسند المذهل من الجلد الطبيعي أو الجلد البني الملون، منتظم الشكل في وحدات مستطيلة بشكل وسادة كبيرة، وهذا الاختيار يعد اختيارًا مثاليًا لغرفة نوم ذات طابع ذكوري، وتكتمل تمامًا مع صندوق الجلود والخشب والسجاد ذو طابع الواحة الذي يضيف النعومة في التصميم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الراحة والنعومة

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

عادة ما تصنع مساند الأسرّة الحديثة من قطعة واحدة مربعة أو مستطيلة، ولكن هناك بعضها -مثل هذه الصورة- تغطي كامل سطح الجدار، مما يعطي نتائج مذهلة.

ففي هذه الحالة نجد أن الغرفة تتمتع بلغة واحدة، حيث الأرض و الحوائط من  اللون الشوكولاتي و الأرجواني مما يعطي إحساسًا أكبر وراحة في المشهد العام للغرفة.

8. المفروشات المزخرفة

Duke Flower Power - continental bed Swarzędz Home غرفة نومأسرة نوم
Swarzędz Home

Duke Flower Power – continental bed

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

هناك بعض التصميمات الفريدة ذات الشخصية المميزة مثل هذه الصورة التي تبرز مسند السرير بزخارفه الملونة، فقد تم استخدام نفس النقشة في المرتبة والمسند والوسائد مما أضفى البهجة و الجمال والتميز الزخرفي لتظهر كل هذه المكونات كعنصر واحد.

9. التصميم الكلاسيكي

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

أما هذا المسند فقد جاء مبطنًا  بالأزرار على نسيج فخم، فقد استخدم في تصميمه قماش القطيفة الماسي الذي يعطي حركة موجية، وهذا هو الاختيار المثالي لأولئك الذين يسعون إلى إضفاء الرومانسية و لمسات الكلاسيكية الفرنسية على غرف نومهم.

10. مواد مختلفة

Arthur Tall Faux Leather Bed homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Arthur Tall Faux Leather Bed

homify
homify
homify

قد تختلف المواد المستخدمة في مسند السرير لتشمل الخشب والقماش والفينيل أو الجلد، وقد يكون هذا الأخير صناعيًا أو عضويًا أو طبيعيًا كما في الصورة، مجموعة متنوعة يقدمها السوق تسمح لك بتصاميم جديدة متنوعة تناسب جميع الأذواق.

11. لمسة عتيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يعتبر مسند السرير مفتاحًا لإضافة طرازًا لغرفة النوم، ففي هذه الحالة اخترنا لمسة عتيقة باستخدام ألواح الخشب القديمة التي تشكل إطارًا جول مسند السرير، مع موجة من الطراز الريفي الجميل مما أعطى شكلًا نهائيًا مميزًا للغرفة.

12. أناقة الأسود

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

اللون الأسود هو لون أنيق وجذاب وعادة ما يستخدم في الغرف الحديثة، والجمع بين الأبيض والظلال الرمادية يعطي نتيجة قوية في غرفة نوم ، ولكن مع الحفاظ على الدقة والأناقة والبساطة.

13. الألوان الدافئة

COLECCIÓN · Élite, 1 TAPIZA S.L. 1 TAPIZA S.L. غرفة نومأسرة نوم
1 TAPIZA S.L.

1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.

تعتبر الألوان ضرورية جدًا لتحقيق التوازن الجيد في ديكور غرفة النوم، وفي هذا المثال يحتوي المسند على مجموعة متنوعة من نغمات الألوان التي تعطي أسلوبًا ممتعًا متسقًا  مع لوح السرير نفسه، إنه أسلوب فريد ينبغي استخدامه مع أغطية سريرذات ألوان سلسة وواضحة.

14. لمسة من المعدن

Cabecero colonial, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER غرفة نومأسرة نوم
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

هذا المسند من الحديد المطاوع أو البرونز قد عفا عليه الزمن قليلاً، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إدراج المعدن في التصميم يمكنهم تنفيذه عن طريق بعض اللوحات المعدنية المنقوش التي تصطف بشكل جمالي يبدو إلى حد كبير مثل الصورة المرغوبة،  وتصنع هذه اللوحات حاليًا من البولي كلوريد فينيل الذي يطبق مرة واحدة ويزين ليحاكي تمامًا السطح المعدن.

15. طابع الستينات

bedroom interior, Vaibhav Patel & Associates Vaibhav Patel & Associates غرفة نوم خشب معالج Multicolored
Vaibhav Patel &amp; Associates

Vaibhav Patel & Associates
Vaibhav Patel &amp; Associates
Vaibhav Patel & Associates

قد يكون مسند السرير هو أصل الطابع الذي يميز غرفة النوم، ففي هذا المسند ذو الشكل المموج الستيني القديم قليلًا باستخدام الشرائح الخشبية ذات الظلال الزرقاء والخضراء التي أضفت شكلًا مميزًا لغرفة النوم، وقد وضعت هذه الألوان مع هيكل أسود مما يعطي الفكرة استفادة فنية كبيرة.

للمزيد من أفكار غرف النوم تستطيع أن تجدها في 10 أفكار ملهمة لتزيين الجدار خلف السرير

18 فكرة لتصميم فناء صغير

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً