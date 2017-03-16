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أفكار زخرفية للجدران منزلك

Heba khlili Heba khlili
Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
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عندما يأتي القرار لاختيار ديكور جدران المنزل الداخلية أو الخارجية يتردد على بالك ماهي الأفكار الزخرفية المناسبة، النباتات، أو ورق الجدران أو قد يكون طلاء مميز، أو هل ستكون بعض اللوحات والرسومات ديكور جميل.

لذلك في مقالنا لهذ اليوم نساعدك في استعراض بعض الأفكار الزخرفية للجدران، حيث ستجد الأفكار والحلول لكل غرفة في منزلك، ويمكنك أيضا استعراض المزيد من الأفكار المميزة في صفحتنا على Homify.

دعونا نستمتع سويا بتلك الأفكار المميزة لديكور الجداران في منزلك!

الجدران الحجرية الدافئة

homify منتجع Multicolored
homify

homify
homify
homify

ديكور يناسب المناطق الباردة، وهو استخدام عنصرين زخرفيين مميزين الحجر مع المدفأة. مزيج من التناقض المنسجم بين المدفأة المحفورة في الجدار الحجري، سيعطيك مزيج من الشعور بالأناقة والاسترخاء. يمكنك أيضا الاستعانة بخبراء homify ليعطوك الحل الأنسب للتناسق بين هذين.

طلاء البلاط

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

يعتبر البلاط من الخيارات الأولى التي تخطر بالبال عند زخرفة جدران الحمامات أو المطابخ. ولذلك لان لها طابع خاص وهو الشكل الفسيفسائي أو المربعات الملونة، هذا النوع من الزخرفة يخفي الكثير من عيوب الجدران، كذلك يفضل استخدامها في حال توفر إضاءة طبيعية كافية لزيادة الجمالية.

جدران حجرية خارجية مع الإضاءة

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro منازل
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

هذا المنزل العصري مع بطانة من الماضي. تتمثل الفكرة في زخرفة الجدران بالإضاءة الخافتة على الجدران الحجرية والمنعكسة على مياه المسبح ، أعطت طابع خاص ومريح.

الجدار المميز في الغرفة

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH تصميم مساحات داخلية
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

عنصر آخر جميل لتغطية جدران منزلك. اختر احد الجدران الذي تريد زخرفته واختر الشكل الذي ترغب، تريد جدار عشبي اذا عليك بلصق بساط بلون اخضر له شعيرات خضراء طويلة كما في الصورة.

تفصيل مميز يفي بالغرض

homify
homify

homify
homify
homify

لا حاجة لزخرفة الجدار بأكمله، يمكنك اختيار منطقة واحدة صغيرة ويمكنك زخرفتها كما ترغب. هذا الاسلوب من الزخرفة يعطي لمسة عصرية.

جرأة

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman غرفة السفرةإضاءة
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

ليس فقط الألوان الفاتحة لطلاء الجدران… كن جريئا واستخدم الألوان القوية علامة للاختلاف. لاحظ ما أجمل غرفة الطعام هذه. اختيار الديكور الجريء سيجعل أصدقائك يرغبون بزيارتك باستمرار.

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حديقة على الحائط

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman تصميم مساحات داخلية
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

لقد اثبتنا لك أكثر من مرة، أن الحدائق العمودية، الطبيعية أم لا هي الموضة. خضار الطبيعة، يبدو وكأنها نباتات منزلية، يمكن أن تعطي اللون الأخضر الطبيعي لاحد جدران غرف منزلك.

من القديم…

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

… يصبح جديد. ما هو الجيد في الحجر القديم؟ نموذجي في قرى البرتغال، على جدران المنزل. زخرفة الجداران بالعناصر المناسبة ستعطي دائما نتيجة جميلة ومميزة، كما في الصورة الحجر الأبيض الكبير والمصفوف بشكل عشوائي وبارز أعطى لميسة ريفية مميزة.

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