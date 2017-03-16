أفكار زخرفية للجدران منزلك

عندما يأتي القرار لاختيار ديكور جدران المنزل الداخلية أو الخارجية يتردد على بالك ماهي الأفكار الزخرفية المناسبة، النباتات، أو ورق الجدران أو قد يكون طلاء مميز، أو هل ستكون بعض اللوحات والرسومات ديكور جميل.
لذلك في مقالنا لهذ اليوم نساعدك في استعراض بعض الأفكار الزخرفية للجدران، حيث ستجد الأفكار والحلول لكل غرفة في منزلك، ويمكنك أيضا استعراض المزيد من الأفكار المميزة في صفحتنا على Homify.
دعونا نستمتع سويا بتلك الأفكار المميزة لديكور الجداران في منزلك!
ديكور يناسب المناطق الباردة، وهو استخدام عنصرين زخرفيين مميزين الحجر مع المدفأة. مزيج من التناقض المنسجم بين المدفأة المحفورة في الجدار الحجري، سيعطيك مزيج من الشعور بالأناقة والاسترخاء. يمكنك أيضا الاستعانة بخبراء homify ليعطوك الحل الأنسب للتناسق بين هذين.
يعتبر البلاط من الخيارات الأولى التي تخطر بالبال عند زخرفة جدران الحمامات أو المطابخ. ولذلك لان لها طابع خاص وهو الشكل الفسيفسائي أو المربعات الملونة، هذا النوع من الزخرفة يخفي الكثير من عيوب الجدران، كذلك يفضل استخدامها في حال توفر إضاءة طبيعية كافية لزيادة الجمالية.
هذا المنزل العصري مع بطانة من الماضي. تتمثل الفكرة في زخرفة الجدران بالإضاءة الخافتة على الجدران الحجرية والمنعكسة على مياه المسبح ، أعطت طابع خاص ومريح.
عنصر آخر جميل لتغطية جدران منزلك. اختر احد الجدران الذي تريد زخرفته واختر الشكل الذي ترغب، تريد جدار عشبي اذا عليك بلصق بساط بلون اخضر له شعيرات خضراء طويلة كما في الصورة.
لا حاجة لزخرفة الجدار بأكمله، يمكنك اختيار منطقة واحدة صغيرة ويمكنك زخرفتها كما ترغب. هذا الاسلوب من الزخرفة يعطي لمسة عصرية.
ليس فقط الألوان الفاتحة لطلاء الجدران… كن جريئا واستخدم الألوان القوية
علامة للاختلاف. لاحظ ما أجمل غرفة الطعام هذه. اختيار الديكور الجريء سيجعل أصدقائك يرغبون بزيارتك باستمرار.
لقد اثبتنا لك أكثر من مرة، أن الحدائق العمودية، الطبيعية أم لا هي الموضة. خضار الطبيعة، يبدو وكأنها نباتات منزلية، يمكن أن تعطي اللون الأخضر الطبيعي لاحد جدران غرف منزلك.
… يصبح جديد. ما هو الجيد في الحجر القديم؟ نموذجي في قرى البرتغال، على جدران المنزل. زخرفة الجداران بالعناصر المناسبة ستعطي دائما نتيجة جميلة ومميزة، كما في الصورة الحجر الأبيض الكبير والمصفوف بشكل عشوائي وبارز أعطى لميسة ريفية مميزة.