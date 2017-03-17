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11 فكرة وتصميم حديث لحدائق وشرفات

Heba khlili Heba khlili
Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores بلكونة أو شرفة خشب Blue
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أن تملك حديقة أو منطقة خارجية في الهواء الطلق هو بحد ذاته امتياز، خصوصا في الأيام الحارة. قضاء بعض الوقت المناسب مع الأهل والأصدقاء مفيد للجسم والعقل. ومع ذلك، فإنه لا يكفي أن تملك هذا الفضاء، بل من المهم أيضا تزيينه بشكل مريح من أجل التمتع الكامل.

لهم نفسك في المشاريع الاحدى عشر التي سنستعرضها عليك هنا واكتشف كيفية تحديث الحديقة أو الشرفة.

1. البرجولا تنشأ من استخدام الجدار

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

البرجولا أسلوب تزييني مناسب لهذا النوع من المساحات. بالإضافة إلى أنها ديكور للحديقة أو الشرفة، فإنه يمكن استخدامها على مدار السنة، حتى عندما تكون أحوال الطقس سيئة. ودائما مصنوعة من الخشب، كما نرى في هذه الصورة. يمكنك تكملة البرجولا مع الكروم، على سبيل المثال.

2. مقاعد وأغطية خشبية بسيطة ومريحة

Suresnes, AD Concept Gardens AD Concept Gardens حديقة
AD Concept Gardens

AD Concept Gardens
AD Concept Gardens
AD Concept Gardens

لتزيين الحديقة الخاصة بك أو الشرفة، لا تحتاج إلى استثمار كبير في الأثاث. ويظهر هذا الفناء الرائع مع قطع بسيطة، أنه من الممكن خلق بيئة مريحة وزخرفية.

3. الضوء المسلط لجعل المواد والديكور تبرز أكثر

Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA بيت زجاجي
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

لجعل الديكور يبرز بصورة أجمل، لا شيء أفضل من اللعب مع الإضاءة. استخدم عاكسات الضوء التي تضيء المساحات الرئيسية. لأجواء أكثر حميمية، استخدام الأضواء الكاشفة مع إضاءة برتقالية ودافئة.

4. توحيد المنطقة مع أثاث الحديقة

Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA حديقة
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

قم بتوحيد المنطقة في الهواء الطلق مع الأثاث الموجود في الحديقة. يجب أن تكون خلاق، كما ترى في هذا المشروع، يمكنك وضع طاولة صغيرة على جانب واحد ومنطقة جلوس مريحة على الجهة الأخرى، وبذلك لن تبدو المساحات مستقلة، ويمكنك ربط المساحات عن طريق النباتات أو الزهور.

5. العناصر الطبيعية مثل نوافير المياه والحجر

Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion حديقة
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion

هل أنت من محبي الطبيعة؟ ولذلك فإن هذا الخيار هو لك. تدفق المياه من الجدار بشكل انسيابي في نوافير مع الحصى التي تتدرج على مستويات مختلفة. الزهور البرية توفر الفرح واللون للبنية.

6. الإطلالة على حمام السباحة

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores بلكونة أو شرفة خشب Blue
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

المسبح في المنزل يمكن أن يكون مركز الانتباه. لذلك لابد من الاعتناء والاهتمام به من خلال إضافة أشجار النخيل أو الشجيرات الورقية حوله. يمكنك أيضا استخدام الألوان الزاهية – مثل المياه الزرقاء والخضراء الزاهية – التي تنسجم مع الطاقة التي تحتاجها في الفضاء.

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7. نوافذ كبيرة لأجل بيئة أكثر عصرية

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES مسبح
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

هل يمكن أن يكون في منزلك نافذة كبيرة تطل على حمام السباحة والحديقة؟ لاحظ كيف هذا الإطار من المنزل يفتح مباشرة على حمام السباحة. أنها التفاصيل المعمارية المثيرة للاهتمام، ألا تظن؟ لا تنسى كراسي الشمس للتمتع بأشعتها الجميلة.

8. الجدران ذات قوام وجدران خضراء

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

لا يجب أن تكون الحديقة مكان متجانس وبدون تفاصيل، ستكون مملة. لذلك يمكنك طباعة الملمس البوهيمي من خلال الديكورات والتشطيبات. في هذه الحديقة تم إضافة الأواني على الرفوف.

9. كراسي الشمس المعاصرة والسور الزجاج

Roof Garden, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético مساحات تجارية شركات
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

عدم وجود مساحة يمكن أن يكون تحديا، ولكن إذا لم تكن جريء، لن تملك الحديقة التي طالما حلمت بها. أولا حدد الغرض من المكان، مع شمل كل ما تحتاج اليه مع توزيع ذكي. لحمامات الشمس أو لقراءة كتاب، لا شيء مثل كرسي الاستلقاء. إذا كنت تفعل العديد من وجبات الغداء في الهواء الطلق، فانت بحاجة إلى طاولة لاستيعاب كل ضيوفك. لمزيد من الراحة، اختر أرضية خشبية.

10. مكان كبير لاستيعاب مشواة!

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura بلكونة أو شرفة
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

لا شيء يضاهي متعه الاجتماع مع العائلة والأصدقاء على حفلة مشاوي شهيه. هذا المطبخ في الهواء الطلق لديه كل ما تحتاجه، من أحدث المعدات إلى الديكور، وهو مثالي لقضاء فترة ما بعد الظهر الجميلة!

11. محاولة الخروج من الأساليب المختلفة

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة خشب نقي Brown
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

عندما نتحدث عن الحدائق، لا توجد قواعد مطلقة. ويمكن مزج أنماط، كما رأينا هنا. قم بعمل مزيج مميز من الأثاث المختلف أو مزيج من الأرضيات. لما لا؟

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