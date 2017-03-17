11 فكرة وتصميم حديث لحدائق وشرفات

أن تملك حديقة أو منطقة خارجية في الهواء الطلق هو بحد ذاته امتياز، خصوصا في الأيام الحارة. قضاء بعض الوقت المناسب مع الأهل والأصدقاء مفيد للجسم والعقل. ومع ذلك، فإنه لا يكفي أن تملك هذا الفضاء، بل من المهم أيضا تزيينه بشكل مريح من أجل التمتع الكامل.

لهم نفسك في المشاريع الاحدى عشر التي سنستعرضها عليك هنا واكتشف كيفية تحديث الحديقة أو الشرفة.