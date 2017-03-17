11 فكرة وتصميم حديث لحدائق وشرفات

أن تملك حديقة أو منطقة خارجية في الهواء الطلق هو بحد ذاته امتياز، خصوصا في الأيام الحارة. قضاء بعض الوقت المناسب مع الأهل والأصدقاء مفيد للجسم والعقل. ومع ذلك، فإنه لا يكفي أن تملك هذا الفضاء، بل من المهم أيضا تزيينه بشكل مريح من أجل التمتع الكامل.
لهم نفسك في المشاريع الاحدى عشر التي سنستعرضها عليك هنا واكتشف كيفية تحديث الحديقة أو الشرفة.
البرجولا أسلوب تزييني مناسب لهذا النوع من المساحات. بالإضافة إلى أنها ديكور للحديقة أو الشرفة، فإنه يمكن استخدامها على مدار السنة، حتى عندما تكون أحوال الطقس سيئة. ودائما مصنوعة من الخشب، كما نرى في هذه الصورة. يمكنك تكملة البرجولا مع الكروم، على سبيل المثال.
لتزيين الحديقة الخاصة بك أو الشرفة، لا تحتاج إلى استثمار كبير في الأثاث. ويظهر هذا الفناء الرائع مع قطع بسيطة، أنه من الممكن خلق بيئة مريحة وزخرفية.
لجعل الديكور يبرز بصورة أجمل، لا شيء أفضل من اللعب مع الإضاءة. استخدم عاكسات الضوء التي تضيء المساحات الرئيسية. لأجواء أكثر حميمية، استخدام الأضواء الكاشفة مع إضاءة برتقالية ودافئة.
قم بتوحيد المنطقة في الهواء الطلق مع الأثاث الموجود في الحديقة. يجب أن تكون خلاق، كما ترى في هذا المشروع، يمكنك وضع طاولة صغيرة على جانب واحد ومنطقة جلوس مريحة على الجهة الأخرى، وبذلك لن تبدو المساحات مستقلة، ويمكنك ربط المساحات عن طريق النباتات أو الزهور.
هل أنت من محبي الطبيعة؟ ولذلك فإن هذا الخيار هو لك. تدفق المياه من الجدار بشكل انسيابي في نوافير مع الحصى التي تتدرج على مستويات مختلفة. الزهور البرية توفر الفرح واللون للبنية.
المسبح في المنزل يمكن أن يكون مركز الانتباه. لذلك لابد من الاعتناء والاهتمام به من خلال إضافة أشجار النخيل أو الشجيرات الورقية حوله. يمكنك أيضا استخدام الألوان الزاهية – مثل المياه الزرقاء والخضراء الزاهية – التي تنسجم مع الطاقة التي تحتاجها في الفضاء.
هل يمكن أن يكون في منزلك نافذة كبيرة تطل على حمام السباحة والحديقة؟ لاحظ كيف هذا الإطار من المنزل يفتح مباشرة على حمام السباحة. أنها التفاصيل المعمارية المثيرة للاهتمام، ألا تظن؟ لا تنسى كراسي الشمس للتمتع بأشعتها الجميلة.
لا يجب أن تكون الحديقة مكان متجانس وبدون تفاصيل، ستكون مملة. لذلك يمكنك طباعة الملمس البوهيمي من خلال الديكورات والتشطيبات. في هذه الحديقة تم إضافة الأواني على الرفوف.
عدم وجود مساحة يمكن أن يكون تحديا، ولكن إذا لم تكن جريء، لن تملك الحديقة التي طالما حلمت بها. أولا حدد الغرض من المكان، مع شمل كل ما تحتاج اليه مع توزيع ذكي. لحمامات الشمس أو لقراءة كتاب، لا شيء مثل كرسي الاستلقاء. إذا كنت تفعل العديد من وجبات الغداء في الهواء الطلق، فانت بحاجة إلى طاولة لاستيعاب كل ضيوفك. لمزيد من الراحة، اختر أرضية خشبية.
لا شيء يضاهي متعه الاجتماع مع العائلة والأصدقاء على حفلة مشاوي شهيه. هذا المطبخ في الهواء الطلق لديه كل ما تحتاجه، من أحدث المعدات إلى الديكور، وهو مثالي لقضاء فترة ما بعد الظهر الجميلة!
عندما نتحدث عن الحدائق، لا توجد قواعد مطلقة. ويمكن مزج أنماط، كما رأينا هنا. قم بعمل مزيج مميز من الأثاث المختلف أو مزيج من الأرضيات. لما لا؟