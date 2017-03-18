15 باب جرار بتصميم مثالي للمنازل الصغيرة

تعد الأبواب الجرارة خيارا جيدا لأي منزل، خاصة المنازل الصغيرة والتي هى في حاجة إلى كل سم متاح ستشغله عمليه فتح وغلق الأبواب ذات التصميم المعتاد، وهذا ما يجعلها المفضلة لدي مصممي الديكورات الداخلية باعتبارها وسيلة فعالة لتوفير المساحات والربط والفصل بين الفراغات بالإضافة إلى توفرها بخامات وتصميمات متنوعة تناسب كل ذوق. في كتاب الأفكار اليوم، جمعنا لكم 15 نموذج لأبواب جرارة مثالية للمنازل الصغيرة.