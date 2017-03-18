15 باب جرار بتصميم مثالي للمنازل الصغيرة

تعد الأبواب الجرارة خيارا جيدا لأي منزل، خاصة المنازل الصغيرة والتي هى في حاجة إلى كل سم متاح ستشغله عمليه فتح وغلق الأبواب ذات التصميم المعتاد، وهذا ما يجعلها المفضلة لدي مصممي الديكورات الداخلية باعتبارها وسيلة فعالة لتوفير المساحات والربط والفصل بين الفراغات بالإضافة إلى توفرها بخامات وتصميمات متنوعة تناسب كل ذوق. في كتاب الأفكار اليوم، جمعنا لكم 15 نموذج لأبواب جرارة مثالية للمنازل الصغيرة.
الباب الجرار هنا مصنوع من الخشب والزجاج، تصميم مثالي لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ مع الإبقاء على التواصل بينهما.
تصميم عملي لباب جرار مناسب لحجب الضوء الطبيعي عن غرفة المعيشة لمشاهدة مريحة للتليفزيون عند الحاجة.
على عكس الباب السابق، الباب الجرار هنا مصنوع من الزجاج بالكامل ليسمح بتدفق الضوء إلى الجانب الآخر من الحمام.
الباب هنا ليس جرارا بالمعنى الحرفي لكنه قابل للطي، اختيار موفق للفصل بين غرفة المعيشة والفناء مع الإبقاء على التواصل عند الحاجة.
الباب هنا مكون من لوح واحد جرار والآخر ثابت تم استغلاله كمكتبة صغيرة، فكرة مبتكرة وعملية للمنازل الصغيرة.
طلاء ألواح الباب الجرار بألوان مختلفة نابضة بالحياة ممكن الممكن أن تكون إضافة مميزة للمكان، تتناسب هذه الفكرة كثيرا مع غرف الأطفال بشكل خاص.
يمكنك منح منزلك لمسة من الطابع الصناعي في التصميم من خلال الاستعانة بباب جرار معدني مثل النموذج بالصورة.
حل عملي للغاية لاقتطاع جزء من غرفة النوم وتحويله لغرفة ملابس، الزخارف المفرغة بالجزء العلوي من الباب كانت إضافة جذابة لديكورات الغرفة.
المميز بهذا التصميم أن الباب يختفي بمجرى بالجدار عند فتحه، تصميم عمليه للغاية للمنازل الصغيرة.
فكرة عملية ومبتكرة، الجانب السبورة من الباب يمكن استغلاله في رسم رسومات مميزة أو كتابة رسائل مرحة تضيف لشخصية المكان.
الاستعانة بباب من الزجاج الثلجي يعد اختيارا جيدا يسمح بتدفق الضوء وفي الوقت نفسه يوفر مزيد من الخصوصية، الحروف الشفافة هنا كانت إضافة مميزة لتصميم الباب.
استعان المصمم هنا بباب جرار مغطى بالمرايا للفضل بين قطاعي الحمام، المرايا على الجانبين كانت حيلة ذكية للقضاء تمام على الشعور بضيق المكان.
حيلة ذكية للجمع بين الحمام وغرفة النوم مع توفير الخصوصية المطلوبة للقطاعين.
أحد الحلول المبتكرة للمنازل الصغيرة هو أن تجعل الجدران نفسها جرارة كما هو الحال في هذا التصميم.
المنازل الصغيرة هى الأشد احتياجا لحلول مبتكرة للفضل بين الغرف دون الاستعانة بالجدران، الأبواب الجرارة اختيارا مثاليا للغاي، فهى رشيقة وسهولة تحريكها تييسر تغيير شكل المكان وفقا لاحتياجات اللحظة.
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