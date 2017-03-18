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15 باب جرار بتصميم مثالي للمنازل الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Luxury Apartment, Soho, Ligneous Designs Ligneous Designs أبواب منزلقة
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تعد الأبواب الجرارة خيارا جيدا لأي منزل، خاصة المنازل الصغيرة والتي هى في حاجة إلى كل سم متاح ستشغله عمليه فتح وغلق الأبواب ذات التصميم المعتاد، وهذا ما يجعلها المفضلة  لدي مصممي الديكورات الداخلية باعتبارها وسيلة فعالة لتوفير المساحات والربط والفصل بين الفراغات بالإضافة إلى توفرها بخامات وتصميمات متنوعة تناسب كل ذوق. في كتاب الأفكار اليوم، جمعنا لكم 15 نموذج لأبواب جرارة مثالية للمنازل الصغيرة.

1. تصميم ريفي لباب جرار عملي وأنيق

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

الباب الجرار هنا مصنوع من الخشب والزجاج، تصميم مثالي لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ مع الإبقاء على التواصل بينهما.

2. تصميم عصري بملمس جذاب

PARIS 17 29m², blackStones blackStones أبواب منزلقة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

تصميم عملي لباب جرار مناسب لحجب الضوء الطبيعي عن غرفة المعيشة لمشاهدة مريحة للتليفزيون عند الحاجة.

3. باب زجاجي

Sliding frameless glass doors Ion Glass أبواب منزلقة زجاج
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

على عكس الباب السابق، الباب الجرار هنا مصنوع من الزجاج بالكامل ليسمح بتدفق الضوء إلى الجانب الآخر من الحمام.

4. للفصل بين القطاع الداخلي للمنزل والفناء

Sliding Folding doors GK Architects Ltd أبواب منزلقة
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

الباب هنا ليس جرارا بالمعنى الحرفي لكنه قابل للطي، اختيار موفق للفصل بين غرفة المعيشة والفناء مع الإبقاء على التواصل عند الحاجة.

5. تصميم بسيط وعملي

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects أبواب منزلقة
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

الباب هنا مكون من لوح واحد جرار والآخر ثابت تم استغلاله كمكتبة صغيرة، فكرة مبتكرة وعملية للمنازل الصغيرة.

6.أبواب ملونة

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

طلاء ألواح الباب الجرار بألوان مختلفة نابضة بالحياة ممكن الممكن أن تكون إضافة مميزة للمكان، تتناسب هذه الفكرة كثيرا مع غرف الأطفال بشكل خاص.

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7. باب حديدي

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

يمكنك منح منزلك لمسة من الطابع الصناعي في التصميم من خلال الاستعانة بباب جرار معدني مثل النموذج بالصورة.

8. باب جرار لخزانة الملابس

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

حل عملي للغاية لاقتطاع جزء من غرفة النوم وتحويله لغرفة ملابس، الزخارف المفرغة بالجزء العلوي من الباب كانت إضافة جذابة لديكورات الغرفة.

9. الزجاج مع الخشب

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

المميز بهذا التصميم أن الباب يختفي بمجرى بالجدار عند فتحه، تصميم عمليه للغاية للمنازل الصغيرة.

10. باب جرار وسبورة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

فكرة عملية ومبتكرة، الجانب السبورة من الباب يمكن استغلاله في رسم رسومات مميزة أو كتابة رسائل مرحة تضيف لشخصية المكان.

11. باب جرار من الزجاج الثلجي

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

الاستعانة بباب من الزجاج الثلجي يعد اختيارا جيدا يسمح بتدفق الضوء وفي الوقت نفسه يوفر مزيد من الخصوصية، الحروف الشفافة هنا كانت إضافة مميزة لتصميم الباب.

12. مع المرايا

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design غرفة الملابس
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

استعان المصمم هنا بباب جرار مغطى بالمرايا للفضل بين قطاعي الحمام، المرايا على الجانبين كانت حيلة ذكية للقضاء تمام على الشعور بضيق المكان.

13. باب جرار من الزجاج الثلجي

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd أبواب منزلقة
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

حيلة ذكية للجمع بين الحمام وغرفة النوم مع توفير الخصوصية المطلوبة للقطاعين.

14. جدار جرار!

Sliding doors homify أبواب منزلقة
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

أحد الحلول المبتكرة للمنازل الصغيرة هو أن تجعل الجدران نفسها جرارة كما هو الحال في هذا التصميم.

15. للفصل بين الغرف

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd جدران زجاج Green
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

المنازل الصغيرة هى الأشد احتياجا لحلول مبتكرة للفضل بين الغرف دون الاستعانة بالجدران، الأبواب الجرارة اختيارا مثاليا للغاي، فهى رشيقة وسهولة تحريكها تييسر تغيير شكل المكان وفقا لاحتياجات اللحظة.

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