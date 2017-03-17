واجهة تقليدية تمامًا تحمل أسرار الحداثة!

هناك منازل تبدو صغيرة وغير مرئية تقريبًا، أو ربما لأنها تبدو مبتذلة، أو ببساطة لأنه لا يوجد شيء في واجهاتها يجعلنا نعتقد أنه تملك الإمكانيات. المنزل الذي نحن بصدد زيارته معك اليوم، يُعد واحدًا من تلك الحالات، حيث الواجهة التقليدية للغاية، مغطاة بالبلاطات، من تلك التي تغطي العديد من المنازل في أجزاء الشوارع القديمة من المدينة.

ولكن، وراء هذا المظهر الخارجي الجميل والتقليدي المتواضع، لن تجد مجرد مسكن، بل ستجد فيلا حديثة للغاية، مع مساحات واسعة ومشرقة، وحتى أنه يملك فناء ساحر، فقط الواجهة صغيرة وتقليدية!