كيفية بناء سطح خشبي.. انظر كيف فعلوا ذلك خطوة بخطوة!

في كتاب الأفكار هذا، جئنا لكم ببرنامج تعليمي لبناء سطح خشبي في الحديقة.
السطح الخشبي هو واحد من أفضل التجديدات التي يمكن إضافتها إلى حديقتنا، سواء كانت ريفية وصغيرة- مثل تلك التي نفذها المهندس المعماري Alejandro Sticotti، أو كانت عنصر جمالي مكمل لمنطقة حمام السباحة كما سترون في الصور في هذا الماقل، حيث تلك الطرق دائمًا ما تكون جذابة.
على الرغم من أن عملية بناء سطح خشبي ليست معقدة جدًا، إلا أنه يجب اتباع الخطوات اللازمة بدقة، إذا كنت تريد أن يكون هذا السطح لطيفًا ورائعًا.
انضم إلينا لاتباع الخطوات والتعليمات لبناء هذا السطح خطوة بخطوة!
أولًا وقبل كل شيء، يجب علينا تحديد المنطقة التي سوف نغطيها بالسطح الخشبي، لتحديد كميات المواد التي علينا شرائها. في هذه الخطوة سوف نحدد أيضًا أين سنضع الكتل الخرسانية، والتي سنضع فوقها الهيكل الخشبي.
إدراج الحزم في المحيط المحدد سابقًا، والمكان الذي ستلتقي فيه بالحديد في كل كتلة. في نقطة الالتقاء تلك، اصنع ثقب بالمثقاب الخشبي، لتناسب الحزم والحديد.
من المهم أن تتذكر أن المساحة يجب أن تكون مستوية تمامًا، والحزم يجب أن تكون على مسافة متساوية من بعضها البعض، وكل منها بنفس الطول والحجم.
يتم إدراج الحزم عموديًا وأفقيًا، كلما كان ذلك ضروريًا، لدعم السطح الخشبي.
يجب ملء الأرض بالمواد التي تعمل على امتصاص المياه عندما تمطر، وبالتالي تجنب مشاكل الرطوبة في المستقبل. ولتحقيق ذلك فان اختيار الحصى هو الأنسب، كما أن هذا هو الوقت المناسب لرش الأرض بمبيدات الأعشاب، لمنع نمو الحشائش والأعشاب أسفل السطح الخشبي.
من الضروري أن تكون القواعد خفية، وسيتم ذلك بمساعدة الألواح الخشبية التي ستشكل الجزء المرئي من السطح الخشبي، وسيتم وضعها بتلك الطريقة في الصورة، بحيث لا تكون هناك مسافة بين الواحد والأخر.
بمجرد ترتيب الألواح الخشبية، يتم قطع النهايات وتغطيتها بالرمال، بحيث تصبح كلها بأطوال متساوية، بما يعطيها مظهر موحد وتشطيب أنيق ونظيف.
يتم تغطية الألواح الخشبية بالرمال، وصقل تل العناصر للقضاء على خطر وجود بعض الشظايا البارزة. يجب أن تشعر أن ملمس السطح أملس بدون أية بروز.
أخيرًا: يتم استخدام العديد من طبقات الورنيش أو الطلاء الضرورية لعملية العزل، وإعطاء الخشب الدرجة اللونية والنهاية المرجوة.
بمجرد أن يصبح السطح الخشبي جاهزًا، سيكون الوقت قد حان للبدء ف تأثيثه وتزينه كيفا تريد، والاستعداد للاستمتاع به.
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