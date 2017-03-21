كيفية بناء سطح خشبي.. انظر كيف فعلوا ذلك خطوة بخطوة!

في كتاب الأفكار هذا، جئنا لكم ببرنامج تعليمي لبناء سطح خشبي في الحديقة.

السطح الخشبي هو واحد من أفضل التجديدات التي يمكن إضافتها إلى حديقتنا، سواء كانت ريفية وصغيرة- مثل تلك التي نفذها المهندس المعماري Alejandro Sticotti، أو كانت عنصر جمالي مكمل لمنطقة حمام السباحة كما سترون في الصور في هذا الماقل، حيث تلك الطرق دائمًا ما تكون جذابة.

على الرغم من أن عملية بناء سطح خشبي ليست معقدة جدًا، إلا أنه يجب اتباع الخطوات اللازمة بدقة، إذا كنت تريد أن يكون هذا السطح لطيفًا ورائعًا.

انضم إلينا لاتباع الخطوات والتعليمات لبناء هذا السطح خطوة بخطوة!