أناقة مُبهجة في منزل الخطوط الملونة

يمكن لغرفة الطعام أن تخبرنا بما سنراه في هذا المنزل، حيث الكثير من الألوان، وجدران تتزين بالأعمال الفنية، وقطع أثاث خشبية بسيطة للغاية تستمد جمالها من ألوانها.

لعل أبرز ما يجذب أعيننا في تلك المساحة هي الأرضية! حيث الخط الأصفر الذي يزينها وكأنه يقود الطريق، أو ربما يقسم المساحات، في كل الأحوال فهو يُضفي لمسة من المرح والبهجة على أجواء المنزل.