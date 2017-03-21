أناقة مُبهجة في منزل الخطوط الملونة

بهجة الألوان، دفئ الأخشاب، وأناقة الأعمال الفنية، متعة المزج بين اللمسات العتيقة والعصرية، جمال التناقضات اللونية بين النغمات الفاتحة والداكنة، مع لمسات مرحة ومميزة.. كلها تفاصيل تميز التصميم الداخلي للمنزل الذي نحن بصدد اصطحابكم في جولة بين أركانه وغرفه اليوم.
شاركونا في جولتنا، واستمتعوا بالذوق الرفيع والألوان المبهجة!
على عكس الكثير من المنازل التي شاركناكم في جولات بداخلها، يقودنا مدخل هذا المنزل إلى غرفة الطعام، وليس غرفة المعيشة.
باب المنزل اتخذ لون أسود داكن أنيق، مع إطار يشغل الجدار بأكمله حتى السقف، ليبدو وكأن تلك المساحة بأكملها خاصة بالباب، فيما يقتصر المدخل على مساحة صغيرة يمكننا أن نرى من هنا أنها قد تزينت ببعض قطع الديكور المستندة إلى الجدار.
يمكن لغرفة الطعام أن تخبرنا بما سنراه في هذا المنزل، حيث الكثير من الألوان، وجدران تتزين بالأعمال الفنية، وقطع أثاث خشبية بسيطة للغاية تستمد جمالها من ألوانها.
لعل أبرز ما يجذب أعيننا في تلك المساحة هي الأرضية! حيث الخط الأصفر الذي يزينها وكأنه يقود الطريق، أو ربما يقسم المساحات، في كل الأحوال فهو يُضفي لمسة من المرح والبهجة على أجواء المنزل.
النيش في الجدار المواجه، والمكتبة الصغيرة المستندة إلى الجدار الجانبي، والقطعة الخشبية في الجدار المقابل لها، كلها قطع أنيقة تُضفي لمسات عتيقة على الغرفة، وبعض من الدفئ التقليدي، على عكس وحدة الإضاءة المتدلية من السقف فوق طاولة الطعام الملونة، والتي تتمتع بتصميم عصري للغاية.
باتباع الخطوط الصفراء في الأرضية، نجد أنفسنا في ممر ليس بالصغير، وقد تم استغلاله بوضع مكتبة كبيرة بعضر الجدار، تحتوى على العديد من الادراج والخزانات المختلفة، لتوفير أكبر قدر من مساحات التخزين، وقد صممت بلون رمادي داكن، يصنع نقيضًا انيقًا مع الجدران البيضاء، وتناغمًا مع الأرضية الرمادية الأفتح قليلًا، فيما تبقى الخطوط الصفراء هي اللمسة المُبهجة في أجواء المكان، وقد تسلقت من الأرضية إلى الجدار.
نصل إلى المطبخ، حيث التصميم العصري، مع الأخشاب الداكنة، ليبقى الضوء مُسلطًا على الخطوط الصفراء في الأرضية، مع الاحتفاظ بإشراقة الجدران البيضاء، التي تزاد تألقًا مع أشعة الشمس المتسللة من النافذة المرتفعة في أعلى الجدار، للاحتفاظ بالخصوصية دون حجب الضوء والتهوية.
صمم المطبخ بذكاء متخذًا مستويين، وقد صمم المستوى السفلي بزاوية ليست بمثلث وليست بحرف U، ولكنها تتبع زاوية الجدار لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة، مع لمسات معدنية براقة تزين أطراف الخزانات الخشبية، وسطح منضدة أبيض ونظيف وأيضًا لامع.
بين المطبخ وغرفة المعيشة، يقودنا ممر تزين بدوره بالخطوط الصفراء، فيما نلمح خزانة خشبية تشغل زاوية بين جدار وعمود، لمزيد من المساحات التخزينية، وتطبيقًا لمبدأ استغلال كل شبر في المنزل.
أما عن غرفة المعيشة، فقد اتخذت المساحة الأكثر إشراقة في المنزل، حيث الأبواب الزجاجية تسمح بنفاذ الضوء من الشرفة، إضافة إلى الكوة في السقف، لتزداد تلك المساحة اتساعًا، خاصة مع الجدران البيضاء بالكامل.
تبدو غرفة المعيشة وكأنها غرفتان في غرفة واحدة، الأولى وضعت بها أريكة حرف L بلون أرجواني داكن اتخذت زاوية بين جدارين، وتزين محيطها بإطار فني كبير، في حين وضعت أريكة بنغمة زرقاء فاتحة قرب الشرفة مع منضدة صغيرة وإطارات تزين الجدار خلفها، وأيضًا أرفف معلقة تشكل مكتبة صغيرة، وكأنها غرفة أخرى منفصلة، حيث قسم الخط الأصفر المساحتين في الأرضية والجدار.
يبدو الحمام أكثر فخامة من أجزاء المنزل الأخرى التي يغلب عليها الأجواء المرحة، حيث جمع بين الأبيض والبني في الجدران والأرضية، مع أدوات صحية بيضاء بتصميات عصرية أنيقة، وكابينة زجاجية كبيرة للاستحمام، بينما تتلألا اللمسات المعدنية في المقابض والديكورات اللامعة.
كسائر المنزل، يتمتع الحمام بسقف مرتفع، ونافذة زجاجية في أعلى الجدار، كتلك التي رأيناها من قبل في المطبخ، للخصوصية والإشراقة، بينما استغلت المساحة في الجدار المرتفع إلى جانب النافذة، لوضع لوحة فنية، مع عمق تصويري رائع.
غرفة النوم تستكمل الروح المرحة للمنزل، بالنغمات البنفسجية والبرتقالية، مع تداخل أنيق من الدرجة الداكنة للرمادي مزينًا النصف السفلي من الجدار الأبيض، الذي تزين باللوحات الفنية، بينما يُشكل اللوح الأمامي للسرير قطعة ديكورية في حد ذاته.
الكمود بجانب السرير، أنيق ويتمتع بنعومة كلاسيكية مناقضة لعصرية الغرفة، ولكنه مازال يتناغم معها في سلاسة، والشيزلونج في الزاوية البعيدة يمنح الغرفة شعورًا قويًا بالراحة والاسترخاء، بينما تتألق الأضواء المختبة في الرف فوق السرير لتبرز القطع الديكورية المعروضة عليه.
حمام غرفة النوم، تزين بالدرجة البنفسجية الصارخة، مع مرآة كبيرة أضيئت بقوة، وحوض صغير اعتلى منضدة بنغمة بنفسجية داكنة، ويظهر في المرآة انعكاس لوحة بيضاء توضح أن هذا الحمام للسيدات.
ننهي جولتنا في الفناء والشرفة الخارجية، التي انقسمت أرضيتها بين العشب، والأخشاب، والبلاطات التي تشكل مسارًا أنيقًا، فيما وضعت شيزلونجات خشبية للاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، والاستمتاع بالطبيعة والخصوصية التي يوفرها السور الذي جمع بين الأسمنت والخشب.
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