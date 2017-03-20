7 أفكار لأرضيات اقتصادية وأنيقة لمنزلك

عندما نريد أن ننفذ أرضيات مميزة وحديثة في منازلنا فإننا في الغالب لا نلجأ إلى الأرخص سعرًا وإنما نذهب إلى الاختيار الأغلى، وهو في الغالب خيار الأرضيات المصنوعة من مواد طبيعية مثل الخشب أو الجرانيت أو الرخام.

ولكن ما رأيك في استخدام مواد صناعية رخيصة الثمن وجميلة الشكل في آن واحد؟ إننا نمتلك اليوم بفضل الصناعة والتطور العديد من المواد التي تتوافر فيها مواصفات الجمال وسهولة التركيب مع الأناقة والجاذبية المرغوبين في منزلك، ودون أن تتكبد الأعباء المادية الطائلة لمجرد تنفيذ الأرضيات التي تحلم بها في المنزل.

إنك بحاجة لأن تتعرف على هذه المواد وطرق تثبيتها العملية من خلال كتاب الأفكار الذي نقدمه لك اليوم في Homify من خلال 7 أفكار لمواد عملية رخيصة الصنع و سهلة التركيب وجميلة الشكل .. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار مباشرة