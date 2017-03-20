7 أفكار لأرضيات اقتصادية وأنيقة لمنزلك

عندما نريد أن ننفذ أرضيات مميزة وحديثة في منازلنا فإننا في الغالب لا نلجأ إلى الأرخص سعرًا وإنما نذهب إلى الاختيار الأغلى، وهو في الغالب خيار الأرضيات المصنوعة من مواد طبيعية مثل الخشب أو الجرانيت أو الرخام.
ولكن ما رأيك في استخدام مواد صناعية رخيصة الثمن وجميلة الشكل في آن واحد؟ إننا نمتلك اليوم بفضل الصناعة والتطور العديد من المواد التي تتوافر فيها مواصفات الجمال وسهولة التركيب مع الأناقة والجاذبية المرغوبين في منزلك، ودون أن تتكبد الأعباء المادية الطائلة لمجرد تنفيذ الأرضيات التي تحلم بها في المنزل.
إنك بحاجة لأن تتعرف على هذه المواد وطرق تثبيتها العملية من خلال كتاب الأفكار الذي نقدمه لك اليوم في Homify من خلال 7 أفكار لمواد عملية رخيصة الصنع و سهلة التركيب وجميلة الشكل .. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار مباشرة
إن أرضيات الفينيل تعتبر من أفضل الاختيارات التي نوصي بها، فهي عملية وسهلة التثبيت بشكل كبير كما أنها مقاومة لعوامل الجو وسهلة التنظيف، كما أنها إذا جرحت لأي سبب فإنها لا تتأثر تأثرًا بالغًا كالخشب وغيرها من المواد الطبيعية، بل تظل على رونقها وشكلها الجذاب المعتاد، كما أنها رخيصة السعر عنه كثيرة ومقاومة لمنتجات التنظيف.
كما أنها تحتوي على العديد من الأشكال والنقوشات والألوان التي تستطيع أن تختار من بينها ما يلائم الفراغات الخاصة بمنزلك.
بحوزتنا اليوم واحدًا من أكثر الخيارات شعبية في العالم وهو مشمع الأرضيات، والذي كان يستخدم منذ وقت بعيد ولكن نظرًا لطرق تثبيته البالية كان يعتبر من الاختيارات البعيدة.
ولكن المشمع اليوم أصبحت له طرق تثبيت جديدة بفضل طبقات الطلاء الجديدة التي أحيانًا تستخدم فيها مواد مثل الخشب الحبيبي والفلين وغيرها مما يعمل على تثبيت المشمع بشكل محكم على الأسطح ولا يخلق الفجوات التي تجعل شكله غير محبب، كما أن هذه المواد تجعله أيضًا صديقًا للبيئة.
وهذا الاختيار من أكثر الاختيارات شيوعًا في المنازل، فهوعلاوة على الشكل الجميل و الجذاب فإنه أيضًا يعتبر استثمارًا جيدًا على المدى الطويل نظرًا لأنه يعيش طويلًا دون التأثر بعوامل الجو مع توافره بأسعار رخيصة ، يمكنك فقط تغيير الأماكن التي تحتاج للتجديد أما الأماكن التي تحتفظ برونقها فإنها لا تحتاج للتجديد.
هذه المادة مبهرة وأخاذة بحق، فهي تستخدم في تشطيبات الأرضيات والحوائط كما أنها تستخدم في الحمامات والجراجات بشكل عملي وجذاب.
فالفضل يرجع إلى اللمعة التي تمتلكها هذه المادة والتي تجعل الفراغات مشرقة ومرحبة، كما أنها مادة سهلة التركيب وعملية، خاصة إذا استخدمتها بطبقة من 3-5 سم فهذا هو السمك المثالي لها، كما أنها عملية من ناحية اختيار الألوان المتناسبة مع كل غرفة يتم استخدامها فيها.
أصبحت هذه المادة من أفضل الخيارات على الإطلاق لتحسين شكل الديكورات والأرضيات ذلك أنها سهلة التركيب وعملية في الاستخدام كما أنها اقتصادية بشكل كبير.
وتعتبر خاصيتي مقاومة الانزلاق وعدم التلف بسهولة هي أفضل الخواص التي تتميز بها هذه المادة، والفضل يرجع لمادة الميلامين التي تحتوي عليها والتي تجعل مظهرها يبدو لامعًا وجديدًا لأطول فترة ممكنة.
إن الخبراء المعماريون في بريطانيا يضربون لنا مثالًا حيًا من خلال هذه الأرضيات لكيفية صنع أرضيات جميلة الشكل ذات طابع ريفي أصيل من الخشب القديم، وذلك عن طريق تركيب قطع الخشب القديمة وطلاءها بالورنيش بعد ذلك ليضفي عليها لمعة خفيفة تجعل مظهر الغرفة يبدو قديمًا ودافئًا، كما أنها سهلة التركيب وسريعة وقليلة التكلفة.
هذه المادة هي واحدة من أقل المواد تكلفة وأسهلها كما أنها مضمونة الصيانة والقابلية للمقاومة، وهي في الغالب تستخدم في استديوهات الصوت لقدرتها العالية على امتصاص الصوت و امتصاص الرطوبة والحرارة، ولذلك فإنها يمكن أن تكون اختيارًا مثاليًا لغرف الأطفال نظرًا لأنها من المواد الجيدة بيئيًا والعملية التي لا تتلف بسهولة ولا تتعرض للتدمير بسبب الاحتكاكات.
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