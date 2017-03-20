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7 أفكار لأرضيات اقتصادية وأنيقة لمنزلك

آية علم الدين آية علم الدين
Bespoke Vinyl Flooring - Sea life Designs, Blue Butterfly Flooring Blue Butterfly Flooring حمام
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عندما نريد أن ننفذ أرضيات مميزة وحديثة في منازلنا فإننا في الغالب لا نلجأ إلى الأرخص سعرًا وإنما نذهب إلى الاختيار الأغلى، وهو في الغالب خيار الأرضيات المصنوعة من مواد طبيعية مثل الخشب أو الجرانيت أو الرخام.

ولكن ما رأيك في استخدام مواد صناعية رخيصة الثمن وجميلة الشكل في آن واحد؟ إننا نمتلك اليوم بفضل الصناعة والتطور العديد من المواد التي تتوافر فيها مواصفات الجمال وسهولة التركيب مع الأناقة والجاذبية المرغوبين في منزلك، ودون أن تتكبد الأعباء المادية الطائلة لمجرد تنفيذ الأرضيات التي تحلم بها في المنزل.

إنك بحاجة لأن تتعرف على هذه المواد وطرق تثبيتها العملية من خلال كتاب الأفكار الذي نقدمه لك اليوم في Homify من خلال 7 أفكار لمواد عملية رخيصة الصنع و سهلة التركيب وجميلة الشكل .. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار مباشرة

1. اختار أرضيات الفينيل التي تحبها

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

إن أرضيات الفينيل تعتبر من أفضل الاختيارات التي نوصي بها، فهي عملية وسهلة التثبيت بشكل كبير كما أنها مقاومة لعوامل الجو وسهلة التنظيف، كما أنها إذا جرحت لأي سبب فإنها لا تتأثر تأثرًا بالغًا كالخشب وغيرها من المواد الطبيعية، بل تظل على رونقها وشكلها الجذاب المعتاد، كما أنها رخيصة السعر عنه كثيرة ومقاومة لمنتجات التنظيف.

Concrete Underwater Vinyl Flooring Blue Butterfly Flooring حمام
Blue Butterfly Flooring

Concrete Underwater Vinyl Flooring

Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring

كما أنها تحتوي على العديد من الأشكال والنقوشات والألوان التي تستطيع أن تختار من بينها ما يلائم الفراغات الخاصة بمنزلك.

2. ما رأيك في مشمع الأرضيات؟

meditationsort - galerie mit geländer aus bambusstäben, allmermacke allmermacke جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات بوص/ بامبو
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

بحوزتنا اليوم واحدًا من أكثر الخيارات شعبية في العالم وهو مشمع الأرضيات، والذي كان يستخدم منذ وقت بعيد ولكن نظرًا لطرق تثبيته البالية كان يعتبر من الاختيارات البعيدة.

ولكن المشمع اليوم أصبحت له طرق تثبيت جديدة بفضل طبقات الطلاء الجديدة التي أحيانًا تستخدم فيها مواد مثل الخشب الحبيبي والفلين وغيرها مما يعمل على تثبيت المشمع بشكل محكم على الأسطح ولا يخلق الفجوات التي تجعل شكله غير محبب، كما أن هذه المواد تجعله أيضًا صديقًا للبيئة.

3. اختيار البلاط والموزاييك

MGV House, Giuseppe Tucci Interior Designer Giuseppe Tucci Interior Designer راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Giuseppe Tucci Interior Designer

MGV House

Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer

وهذا الاختيار من أكثر الاختيارات شيوعًا في المنازل، فهوعلاوة على الشكل الجميل و الجذاب فإنه أيضًا يعتبر استثمارًا جيدًا على المدى الطويل نظرًا لأنه يعيش طويلًا دون التأثر بعوامل الجو مع توافره بأسعار رخيصة ، يمكنك فقط تغيير الأماكن التي تحتاج للتجديد أما الأماكن التي تحتفظ برونقها فإنها لا تحتاج للتجديد.

4. استخدام الخرسانة المصقولة في أرضيات منزلك

CASA 1101 by Harquitectes, HARQUITECTES HARQUITECTES مطبخ
HARQUITECTES

HARQUITECTES
HARQUITECTES
HARQUITECTES

هذه المادة مبهرة وأخاذة بحق، فهي تستخدم في تشطيبات الأرضيات والحوائط كما أنها تستخدم في الحمامات والجراجات بشكل عملي وجذاب.

فالفضل يرجع إلى اللمعة التي تمتلكها هذه المادة والتي تجعل الفراغات مشرقة ومرحبة، كما أنها مادة سهلة التركيب وعملية، خاصة إذا استخدمتها بطبقة من 3-5 سم فهذا هو السمك المثالي لها، كما أنها عملية من ناحية اختيار الألوان المتناسبة مع كل غرفة يتم استخدامها فيها.

5. أرضيات الخشب الصناعي كمرادف للجمال

Flooring Services, Johannesburg Laminate Flooring Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

أصبحت هذه المادة من أفضل الخيارات على الإطلاق لتحسين شكل الديكورات والأرضيات ذلك أنها سهلة التركيب وعملية في الاستخدام كما أنها اقتصادية بشكل كبير.

وتعتبر خاصيتي مقاومة الانزلاق وعدم التلف بسهولة هي أفضل الخواص التي تتميز بها هذه المادة، والفضل يرجع لمادة الميلامين التي تحتوي عليها والتي تجعل مظهرها يبدو لامعًا وجديدًا لأطول فترة ممكنة. 

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6. أرضيات من الخشب الريفي

Reclaimed Hardwood Parquet Flooring UKAA | UK Architectural Antiques حماممنسوجات واكسسوارات
UKAA | UK Architectural Antiques

Reclaimed Hardwood Parquet Flooring

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

إن الخبراء المعماريون في بريطانيا يضربون لنا مثالًا حيًا من خلال هذه الأرضيات لكيفية صنع أرضيات جميلة الشكل ذات طابع ريفي أصيل من الخشب القديم، وذلك عن طريق تركيب قطع الخشب القديمة وطلاءها بالورنيش بعد ذلك ليضفي عليها لمعة خفيفة تجعل مظهر الغرفة يبدو قديمًا ودافئًا، كما أنها سهلة التركيب وسريعة وقليلة التكلفة. 

7. الفلين هو خيار جيد جدًا

Linocork (Cork & Linoleum) Granorte جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Granorte

Linocork (Cork & Linoleum)

Granorte
Granorte
Granorte

هذه المادة هي واحدة من أقل المواد تكلفة وأسهلها كما أنها مضمونة الصيانة والقابلية للمقاومة، وهي في الغالب تستخدم في استديوهات الصوت لقدرتها العالية على امتصاص الصوت و امتصاص الرطوبة والحرارة، ولذلك فإنها يمكن أن تكون اختيارًا مثاليًا لغرف الأطفال نظرًا لأنها من المواد الجيدة بيئيًا والعملية التي لا تتلف بسهولة ولا تتعرض للتدمير بسبب الاحتكاكات.

للمزيد من كتب الأفكار الاقتصادية يمكنك أيضًا أن تقرأ 21 فكرة لديكورات المنزل لن تكلفك درهم واحداً

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أي هذه الأرضيات فكرت في استخدامه في منزلك؟

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