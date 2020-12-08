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18 تصميم درابزين لدرج أكثر أناقة وتميز

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
VIVIENDA CON UNA SOLA FACHADA Y TRES MEDIANERAS, M2ARQUITECTURA M2ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هناك بعض المساحات في منزلنا نستخدمها كل يوم، ولكننا لا نهتم بتزيينها بالشكل الصحيح، مما يحولها إلى بقعة مهملة خالية من الحياة، لاننا لا نفكر في أهميتها، مثل السلالم والمساحة أسفلها. ومع ذلك، يجب علينا تذكر أنه من أجل الحصول على الكمال، يجب أن نضمن الاهتمام بتصميم كل شبر في منزلنا.

الدرج أكثر أهمية مما نعتقد، لأنه المسئول عن الحفاظ على خصوصية المساحات المشتركة في المنزل، ومن أجل تحويله إلى جسر سحري وجذاب، يمكننا استخدام الدرابزين لجعله يبدو مختلف ومثير للدهشة.

لذا، إذا كنت تفكر في كيفية تصميم سلم يبدو رائعًا، إليك تلك التصميمات الـ 18، لإلهامك بتصميم درج أنيق ومُلفت للأنظار من خلال الاهتمام بتصميم درابزين مختلف وفريد.

1. البساطة والقوة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

من أجل الحصول على درابزين يتمتع بالقوة والشخصية، ليس ضروريًا ان تختار مواد باهظة الثمن، أو براقة للغاية، يمكنك الحصول على درج أنيق ولكن محدد جيدًا أيضًا، وذلك من خلال مثل هذا التصميم في الصورة.

2. حاجز زجاجي

Klingkenberg, Frank Loor Architect Frank Loor Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frank Loor Architect

Frank Loor Architect
Frank Loor Architect
Frank Loor Architect

وظيفة الدرابزين هي توفير الدعم والحكاية لمنع وقوع الحوادث في المنزل، وعلى الرغم من أننا عادة ما نستخدم المعايير القياسية، إلا أننا أيضًا نبحث عن اختبار التصاميم التي تتمتع بالجمال والارتفاع، مع مثل هذا الحاجز الزجاجي الكريستالي الأنيق.

3. الأقل هو الأكثر

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لسنا بحاجة إلى أن يكون الدرابزين ضخم للحصول على الاهتمام وجذب الانتباه، فدرابزين بسيط جدًا، يرافق خط الدرج، يمكن أن يحول المكان إلى مساحة أنيقة جدًا، وكأنك في جولة صغيرة داخل متحف فني، في حال قمت بإضافة لوحات أو منحوتات لتزيين الجدارن.

4. الدرجات الطافية

VIVIENDA CON UNA SOLA FACHADA Y TRES MEDIANERAS, M2ARQUITECTURA M2ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
M2ARQUITECTURA

M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA

هذا هو نموذج آخر من الدرابزين الكامل، ولكن مع فارق أن هذا الهيكل كله مصنوع من الخشب، ويبدو أن الدرجات تطفو بين الخطوط.

5. الهندسة والنمط

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج White
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

هذا الدرابزين يبدو أنيق للغاية، حيث العناصر الهندسية المتكررة في تصميم المساحة بأكملها، بدءًا من الدرابزين والنوفذ، وحتى المصابيح.

6. حديث ورفيع للغاية

Casa E | 08023 architects, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Simon Garcia | arqfoto

Casa E | 08023 architects

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

أحيانًا نحلم بوجود نظام المصعد في المنزل، ليأخذنا من المدخل إلى غرفة النوم، ومع هذا التصميم يمكنك الشعور بأنك قد حققت الحلم، ربما ليس من الناحية الوظيفية، ولكن من حيث الشكل الجمالي.

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7. التقاطعات المفردة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد أن تمنح منزلك نظرة ممتعة، أو ترغب في تزيين الدرج الخاص بك بطريقة فريدة من نوعها، يمكنك تجربة التصميم غير المنتظم، حيث الخطوط والألوان، ومزيج ممتع للانتقال من مكان إلى أخر.

8. تصميم ساحر

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

درابزين هذا الدرج يبدو طافيًا تمامًا، والصعود عليه يشعرك بسحر صارخ للغاية، وكأنك تنتقل عبر الزمن، حيث بعض الاسطوانات، التي يمكنك استبدالها بأي من الأشكال الهندسية، مع اسلاك من الصلب، لإحداث تأثير الارتفاع.

9. حاجز

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

لعشاق العصرية والحداثة، أو هؤلاء الذي يسعون للحصول على أسلوب فني مميز في منزلهم، هذا الأسلوب بالنسبة لهم، حيث التصميم القوي المحدد، والذي يجذب أنظار الجميع إليه، محولًا المكان بأكمله إلى قطعة فنية.

10. الخشب

homify درج
homify

homify
homify
homify

الخشب هو أكثر المواد شيوعًا في بناء الدرج والدرابزين، لما يتمتع به من خصائص فيزيائية وجمال زخرفي، يجعل منه المادة المناسبة لأي نمط تصميمي، حتى أنه يمكنه التكيف مع النمط العصري أو التبسيطي، ويمكن أن يكون متعدد الوظائف كما في هذا التصميم.

11. أسطورة الخيط الأحمر

Residência Harmonia, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

هناك أسطورة تنص على أن توأم الروح متحدون من قبل خيط احمر لا ينقطع، ويوحد قلوبهم إلى الأبد، ويمكنك توظيف تلك الأسطورة لتوحيد المساحات في منزلك مع تصميم أنيق ومبتكر من الخيوط الحمراء البسيطة غير المبالغ فيها.

12. مع القليل من الضوء

Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França الممر الحديث، المدخل و الدرج
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

تصميم بسيط يمكن أن يتحول إلى شيء لا يصدق فقط من خلال إضافة سحر الضوء، سواء بطريقة مباشرة في الهيكل الحديدي، أو غير مباشرة، بإخفائها أسفل درجات السلم، لتجعله يبدو أكثر أناقة.

13. تصميم غير منتظم

INTERIORISMO DE CHALET 2, Ines Benavides Ines Benavides الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ines Benavides

Ines Benavides
Ines Benavides
Ines Benavides

الغريب دائمًا ينطور على درجة أكبر من المتعة، وفي حالة هذا التصميم، يعمل الدرابزين غير المنتظم على جعل الدرج يبدو وكأنه قطعة فنية، تمتد عبر المنزل.

14. التقليل إلى أقصى حد!

Departamento, AT103 AT103 الممر والمدخل
AT103

AT103
AT103
AT103

الأسلوب التبسيطي يساعد على منح المساحات المزيد من الاتساع، لجعلها أكثر أناقة، وأيضًا لتوفير المال، ولكن أفضل شيء هو أنه يتيح لنا التلاعب بالخيال، لتحويل الأشياء إلى أبسط صورها، للحصول على نتيجة بسيطة ورائعة، تماما كهذا الدرابزين.

15. سلم متعرج

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

إذا لم تكن لديك المساحة الكافية لوضع زينة إضافية في منطقة السلم، يمكنك تحول السلم ذاته إلى قطعة ديكورية خاطفة للأنظار، مع مساعدة الدرابزين لتأثير صاعق مثل هذا التصميم، ليكون ليس مجرد سلم، وإنما مساحة من شأنها أن تجعل الجميع يتذكرون منزلك.

16. صاعقة تلو الصاعقة!

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

هذا التصميم غير النظامي يشكل عدة صواعق بصرية متتالية، حيث يبدو الدرابزين وكأنه لوحة عمودية لا علاقة لها بالدرج! بل هو جدار فني يقسم مساحات المنزل أكثر منه درابزين. إذا كنت ترغب في لمسة أكثر شخصية، يمكنك إضافة الحروف الأولى من أسمك أو أسماء أفراد الأسرة، إلى هذا الهيكل.

17. التصميم العتيق هو العصرية الجديدة

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

سيطر الأسلوب العتيق على التصميم الداخلي، لقدرته على تحويل المساحات إلى أجواء أكثر دفئًا وراحة وهدوء، لينقذك من الحياة العملية الصاخبة والمُرهِقة.

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18. شبكة لاحتواء الجمال

Wnętra domu jednorodzinnego , Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna

Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna

هناك حل بسيط واقتصادي وأنيق وأيضًا مبتكر، لجعل السلم في منزلك يبدو كمساحة أنيقة ومختلفة، وهو ببساطة أن تصنع شبكة كتصميم مبتكر للدرابزين، فهي مثالية للأطفال، كما أنها تعطي قدر أكبر من الأمان لمنطقة السلم.

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نصائح لاختيار السلالم الداخلية بمنزلك

فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign درج Beige
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

هناك ثلاثة عوامل أساسية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند اختيار سلالم منزلك، وهي:

  • اختيار نوع درج مناسب للمساحة: يتحدد نوع أو تصميم الدرج بنسبة كبيرة على المساحة المتاحة بالمنزل، لذلك، إن كانت المساحة التي من المقرر أن يُقام بها السلم بمنزلك صغيرة، ننصحك باللجوء للنوع الحلزوني من السلالم، أما إن كانت المساحة أكبر قليلًا، فيمكنك اختيار سلم على شكل حرف L، وهكذا كلما اتسعت، صار بإمكانك اللجوء لشكل على حرف U وغيره من التصاميم الشائعة.
  • عامل الأمان: إن كان لديك أطفال، سيكون عليك أن تراعي عوامل الأمان عند إقامة سلالم منزلك الداخلية منها والخارجية، كالتأكد من أن الدرابزين ليس به حواف حادة قد تصيب أحدًا منهم عند استخدامه.
  • مواد البناء: هناك العديد من الخامات أو مواد البناء التي يمكنك استخدامها في إقامة سلالم منزلك، منها الخشب والمعدن والأسمنت والزجاج، لكن يفضل تجنب ذلك الأخير إن كان لديك أطفال صغار.


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