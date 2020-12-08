18 تصميم درابزين لدرج أكثر أناقة وتميز

هناك بعض المساحات في منزلنا نستخدمها كل يوم، ولكننا لا نهتم بتزيينها بالشكل الصحيح، مما يحولها إلى بقعة مهملة خالية من الحياة، لاننا لا نفكر في أهميتها، مثل السلالم والمساحة أسفلها. ومع ذلك، يجب علينا تذكر أنه من أجل الحصول على الكمال، يجب أن نضمن الاهتمام بتصميم كل شبر في منزلنا.

الدرج أكثر أهمية مما نعتقد، لأنه المسئول عن الحفاظ على خصوصية المساحات المشتركة في المنزل، ومن أجل تحويله إلى جسر سحري وجذاب، يمكننا استخدام الدرابزين لجعله يبدو مختلف ومثير للدهشة.

لذا، إذا كنت تفكر في كيفية تصميم سلم يبدو رائعًا، إليك تلك التصميمات الـ 18، لإلهامك بتصميم درج أنيق ومُلفت للأنظار من خلال الاهتمام بتصميم درابزين مختلف وفريد.