18 تصميم درابزين لدرج أكثر أناقة وتميز

هناك بعض المساحات في منزلنا نستخدمها كل يوم، ولكننا لا نهتم بتزيينها بالشكل الصحيح، مما يحولها إلى بقعة مهملة خالية من الحياة، لاننا لا نفكر في أهميتها، مثل السلالم والمساحة أسفلها. ومع ذلك، يجب علينا تذكر أنه من أجل الحصول على الكمال، يجب أن نضمن الاهتمام بتصميم كل شبر في منزلنا.
الدرج أكثر أهمية مما نعتقد، لأنه المسئول عن الحفاظ على خصوصية المساحات المشتركة في المنزل، ومن أجل تحويله إلى جسر سحري وجذاب، يمكننا استخدام الدرابزين لجعله يبدو مختلف ومثير للدهشة.
لذا، إذا كنت تفكر في كيفية تصميم سلم يبدو رائعًا، إليك تلك التصميمات الـ 18، لإلهامك بتصميم درج أنيق ومُلفت للأنظار من خلال الاهتمام بتصميم درابزين مختلف وفريد.
من أجل الحصول على درابزين يتمتع بالقوة والشخصية، ليس ضروريًا ان تختار مواد باهظة الثمن، أو براقة للغاية، يمكنك الحصول على درج أنيق ولكن محدد جيدًا أيضًا، وذلك من خلال مثل هذا التصميم في الصورة.
وظيفة الدرابزين هي توفير الدعم والحكاية لمنع وقوع الحوادث في المنزل، وعلى الرغم من أننا عادة ما نستخدم المعايير القياسية، إلا أننا أيضًا نبحث عن اختبار التصاميم التي تتمتع بالجمال والارتفاع، مع مثل هذا الحاجز الزجاجي الكريستالي الأنيق.
لسنا بحاجة إلى أن يكون الدرابزين ضخم للحصول على الاهتمام وجذب الانتباه، فدرابزين بسيط جدًا، يرافق خط الدرج، يمكن أن يحول المكان إلى مساحة أنيقة جدًا، وكأنك في جولة صغيرة داخل متحف فني، في حال قمت بإضافة لوحات أو منحوتات لتزيين الجدارن.
هذا هو نموذج آخر من الدرابزين الكامل، ولكن مع فارق أن هذا الهيكل كله مصنوع من الخشب، ويبدو أن الدرجات تطفو بين الخطوط.
هذا الدرابزين يبدو أنيق للغاية، حيث العناصر الهندسية المتكررة في تصميم المساحة بأكملها، بدءًا من الدرابزين والنوفذ، وحتى المصابيح.
أحيانًا نحلم بوجود نظام المصعد في المنزل، ليأخذنا من المدخل إلى غرفة النوم، ومع هذا التصميم يمكنك الشعور بأنك قد حققت الحلم، ربما ليس من الناحية الوظيفية، ولكن من حيث الشكل الجمالي.
إذا كنت تريد أن تمنح منزلك نظرة ممتعة، أو ترغب في تزيين الدرج الخاص بك بطريقة فريدة من نوعها، يمكنك تجربة التصميم غير المنتظم، حيث الخطوط والألوان، ومزيج ممتع للانتقال من مكان إلى أخر.
درابزين هذا الدرج يبدو طافيًا تمامًا، والصعود عليه يشعرك بسحر صارخ للغاية، وكأنك تنتقل عبر الزمن، حيث بعض الاسطوانات، التي يمكنك استبدالها بأي من الأشكال الهندسية، مع اسلاك من الصلب، لإحداث تأثير الارتفاع.
لعشاق العصرية والحداثة، أو هؤلاء الذي يسعون للحصول على أسلوب فني مميز في منزلهم، هذا الأسلوب بالنسبة لهم، حيث التصميم القوي المحدد، والذي يجذب أنظار الجميع إليه، محولًا المكان بأكمله إلى قطعة فنية.
الخشب هو أكثر المواد شيوعًا في بناء الدرج والدرابزين، لما يتمتع به من خصائص فيزيائية وجمال زخرفي، يجعل منه المادة المناسبة لأي نمط تصميمي، حتى أنه يمكنه التكيف مع النمط العصري أو التبسيطي، ويمكن أن يكون متعدد الوظائف كما في هذا التصميم.
هناك أسطورة تنص على أن توأم الروح متحدون من قبل خيط احمر لا ينقطع، ويوحد قلوبهم إلى الأبد، ويمكنك توظيف تلك الأسطورة لتوحيد المساحات في منزلك مع تصميم أنيق ومبتكر من الخيوط الحمراء البسيطة غير المبالغ فيها.
تصميم بسيط يمكن أن يتحول إلى شيء لا يصدق فقط من خلال إضافة سحر الضوء، سواء بطريقة مباشرة في الهيكل الحديدي، أو غير مباشرة، بإخفائها أسفل درجات السلم، لتجعله يبدو أكثر أناقة.
الغريب دائمًا ينطور على درجة أكبر من المتعة، وفي حالة هذا التصميم، يعمل الدرابزين غير المنتظم على جعل الدرج يبدو وكأنه قطعة فنية، تمتد عبر المنزل.
الأسلوب التبسيطي يساعد على منح المساحات المزيد من الاتساع، لجعلها أكثر أناقة، وأيضًا لتوفير المال، ولكن أفضل شيء هو أنه يتيح لنا التلاعب بالخيال، لتحويل الأشياء إلى أبسط صورها، للحصول على نتيجة بسيطة ورائعة، تماما كهذا الدرابزين.
إذا لم تكن لديك المساحة الكافية لوضع زينة إضافية في منطقة السلم، يمكنك تحول السلم ذاته إلى قطعة ديكورية خاطفة للأنظار، مع مساعدة الدرابزين لتأثير صاعق مثل هذا التصميم، ليكون ليس مجرد سلم، وإنما مساحة من شأنها أن تجعل الجميع يتذكرون منزلك.
هذا التصميم غير النظامي يشكل عدة صواعق بصرية متتالية، حيث يبدو الدرابزين وكأنه لوحة عمودية لا علاقة لها بالدرج! بل هو جدار فني يقسم مساحات المنزل أكثر منه درابزين. إذا كنت ترغب في لمسة أكثر شخصية، يمكنك إضافة الحروف الأولى من أسمك أو أسماء أفراد الأسرة، إلى هذا الهيكل.
سيطر الأسلوب العتيق على التصميم الداخلي، لقدرته على تحويل المساحات إلى أجواء أكثر دفئًا وراحة وهدوء، لينقذك من الحياة العملية الصاخبة والمُرهِقة.
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هناك حل بسيط واقتصادي وأنيق وأيضًا مبتكر، لجعل السلم في منزلك يبدو كمساحة أنيقة ومختلفة، وهو ببساطة أن تصنع شبكة كتصميم مبتكر للدرابزين، فهي مثالية للأطفال، كما أنها تعطي قدر أكبر من الأمان لمنطقة السلم.
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هناك ثلاثة عوامل أساسية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند اختيار سلالم منزلك، وهي: