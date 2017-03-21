10 غرف في الهواء الطلق روعتها ستلهمك

إن كنت من المحظوظين الذين لديهم مساحة خارجية بمنازلهم تصلح كحديقة أو فناء فكتاب أفكار اليوم مخصص لك، فاليوم لدينا مجموعة من النصائح والأفكار المبتكرة بشأن إنشاء غرفة في الهواء الطلق لتكون المكان المناسب لتجمع الأهل والأصدقاء وقضاء أوقات ممتعة بالخارج.
عندما يتعلق الأمر بتأثيث غرفة في الهواء الطلق عليك اختيار أثاث بخامات قادرة على تحمل التغيرات المناخية خلال السنة مثل الخشب، كذلك لا تترك أمكان الجلوس والمنسوجات معرضة لأشعة الشمس طوال الوقت لأن ذلك سيعجل بتلفها. يمكنك الاستعانة بأفكار بسيطة في تأثيث الغرفة مثل النموذج الحالي، فالطاولة مكونة من زوج من البالتات الخشبية مع لوح زجاجي.
إن كانت لديك مساحة خارجية متسعة كسطح المنزل مثلا يفضل أن تزود المكان بطاولة طعام بأثاث بسيط إلى جانب أماكن الجلوس ، خاصة وأن هذه المساحة ستكون مكانا مثاليا لحفلات الشواء بالصيف. يعد الخشب والمعدن من أفضل الخامات التي يمكن الاعتماد عليها في الأثاث الخارجي.
ليس ضروريا أن يكون كل أثاث الغرفة متماثل فالأولوية هنا أن يكون الأثاث مريح، يمكنك الجمع بين البوفات والكنب والكراسي ذات المساند لتوفر جلسات متنوعة ومريحة لكل ضيوفك.
بما أن الغرفة في الهواء الطلق فحتما هى مكانا مثاليا لتواجد النباتات، استعن بالزهور والنباتات الملونة والمبهجة كعنصر من عناصر ديكور المكان لتخلق لك مكانا خاصا تقضي به أوقاتا هادئة بعيدا عن صخب العالم الخارجي.
يمكنك الاستعانة ببعض قطع الأثاث القديم لتأثيث غرفة المعيشة الخارجية فقط قم بإعادة طلاءه بألوان تتناسب مع الأجواء الخارجية، الأزرق مثلا يعد لونا مثاليا فهو يزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء كما أنه يذكرنا بأناقة الطابع الأغريقي في التصميم.
عند شراءك للمنوسجات التي ستستخدمها في الغرفة بالخارج تجنب الخامات التي تلتصق بالجلد وتسبب التعرق مثل الجلد أو الأقمشة الحرارية، القطن الصافي أو المخلوط بنسبة من البوليستر هو الاختيار الأفضل لجلسة مريحة بالخارج، أما بالنسبة للشكل فالمنسوجات المصحوبة بنقوش الأزهار والنباتات والحيوانات هى الأكثر تناغما مع الأجواء الخارجية للغرفة.
الإضاءة لها تأثير ساحر على اي مكان، خاصة إن كانت مختارة بعناية لتخدم باقي عناصر ديكور المكان، يمكنك اختيار وحدات إضاءة بتصميمات حديثة تنعكس على النباتات والزهور بالمكان، أما إن أردت إضفاء جو رومانسي على الغرفة فلن تجد أفضل من الشموع والإضاءة الخافتة.
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الجلوس في الغرف الخارجية ييبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء لذا من الأفضل أن تزود المكان بالأغطية والوسائد لتنعم بجلسة مريحة إن أردت الاسترخاء بالخارج.
إن أصابتك الحيرة بشأن شكل وتصميم الأثاث سيكون الحل الأفضل لك هو اقتناء كنبة كبيرة على شكل حرف L لتستوعب أكبر عدد ممكن من الضيوف وأفراد العائلة.
الأجواء الريفية في تصميمات الأماكن المفتوحة يزيد من الألفة والشعور بالراحة فيه، بالطبع لن تجد أفضل من الخشب كخامة مسيطرة على ديكورات المكان لتزيد من الشعور بدفء وحميمة الغرفة خاصة إن دمجت معه بعض الأحجار والمنسوجات المريحة.