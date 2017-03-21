10 غرف في الهواء الطلق روعتها ستلهمك

الإضاءة لها تأثير ساحر على اي مكان، خاصة إن كانت مختارة بعناية لتخدم باقي عناصر ديكور المكان، يمكنك اختيار وحدات إضاءة بتصميمات حديثة تنعكس على النباتات والزهور بالمكان، أما إن أردت إضفاء جو رومانسي على الغرفة فلن تجد أفضل من الشموع والإضاءة الخافتة.

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