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10 غرف في الهواء الطلق روعتها ستلهمك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
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إن كنت من المحظوظين الذين لديهم مساحة خارجية بمنازلهم تصلح كحديقة أو فناء فكتاب أفكار اليوم مخصص لك، فاليوم لدينا مجموعة من النصائح والأفكار المبتكرة بشأن إنشاء غرفة في الهواء الطلق لتكون المكان المناسب لتجمع الأهل والأصدقاء وقضاء أوقات ممتعة بالخارج. 

1. استخدام البالتات كجزء من الأثاث

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

عندما يتعلق الأمر بتأثيث غرفة في الهواء الطلق عليك اختيار أثاث بخامات قادرة على تحمل التغيرات المناخية خلال السنة مثل الخشب، كذلك لا تترك أمكان الجلوس والمنسوجات معرضة لأشعة الشمس طوال الوقت لأن ذلك سيعجل بتلفها. يمكنك الاستعانة بأفكار بسيطة في تأثيث الغرفة مثل النموذج الحالي، فالطاولة مكونة من زوج من البالتات الخشبية مع لوح زجاجي.

2. منطقة لتناول الطعام

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

إن كانت لديك مساحة خارجية متسعة كسطح المنزل مثلا يفضل أن تزود المكان بطاولة طعام بأثاث بسيط إلى جانب أماكن الجلوس ، خاصة وأن هذه المساحة ستكون مكانا مثاليا لحفلات الشواء بالصيف. يعد الخشب والمعدن من أفضل الخامات التي يمكن الاعتماد عليها في الأثاث الخارجي.

3. فلتكن الراحة غايتك

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo بلكونة أو شرفة
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

ليس ضروريا أن يكون كل أثاث الغرفة متماثل فالأولوية هنا أن يكون الأثاث مريح،  يمكنك الجمع بين البوفات والكنب والكراسي ذات المساند لتوفر جلسات متنوعة ومريحة لكل ضيوفك.

4. أضف بعض اللمسات الخضراء

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura بلكونة أو شرفة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

بما أن الغرفة في الهواء الطلق فحتما هى مكانا مثاليا لتواجد النباتات، استعن بالزهور والنباتات الملونة والمبهجة كعنصر من عناصر ديكور المكان لتخلق لك مكانا خاصا تقضي به أوقاتا هادئة بعيدا عن صخب العالم الخارجي.

5. جدد الأثاث القديم

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستعانة ببعض قطع الأثاث القديم لتأثيث غرفة المعيشة الخارجية فقط قم بإعادة طلاءه بألوان تتناسب مع الأجواء الخارجية، الأزرق مثلا يعد لونا مثاليا فهو يزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء كما أنه يذكرنا بأناقة الطابع الأغريقي في التصميم.

6. منسوجات بنقوشات مزهرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

عند شراءك للمنوسجات التي ستستخدمها في الغرفة بالخارج تجنب الخامات التي تلتصق بالجلد وتسبب التعرق مثل الجلد أو الأقمشة الحرارية، القطن الصافي أو المخلوط بنسبة من البوليستر هو الاختيار الأفضل لجلسة مريحة بالخارج، أما بالنسبة للشكل فالمنسوجات المصحوبة بنقوش الأزهار والنباتات والحيوانات هى الأكثر تناغما مع الأجواء الخارجية للغرفة.

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7. أجواء فريدة مع الإضاءة

Casa nova, bairro antigo, Fernanda Chiebao- ARCHI Fernanda Chiebao- ARCHI بلكونة أو شرفة
Fernanda Chiebao- ARCHI

Fernanda Chiebao- ARCHI
Fernanda Chiebao- ARCHI
Fernanda Chiebao- ARCHI

الإضاءة لها تأثير ساحر على اي مكان، خاصة إن كانت مختارة بعناية لتخدم باقي عناصر ديكور المكان، يمكنك اختيار وحدات إضاءة بتصميمات حديثة تنعكس على النباتات والزهور بالمكان، أما إن أردت إضفاء جو رومانسي على الغرفة فلن تجد أفضل من الشموع والإضاءة الخافتة.

يمكنك الإطلاع هنا على نمائج مبهرة لإضاءة منزلك الخارجية 

7. الوسائد والأغطية لراحة أكبر

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA بلكونة أو شرفة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

الجلوس في الغرف الخارجية ييبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء لذا من الأفضل أن تزود المكان بالأغطية والوسائد لتنعم بجلسة مريحة إن أردت الاسترخاء بالخارج.

9. كنبة كبيرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إن أصابتك الحيرة بشأن شكل وتصميم الأثاث سيكون الحل الأفضل لك هو اقتناء كنبة كبيرة على شكل حرف L لتستوعب أكبر عدد ممكن من الضيوف وأفراد العائلة.

10. أثاث خشبي لأجواء ريفية

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm بلكونة أو شرفة
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

الأجواء الريفية في تصميمات الأماكن المفتوحة يزيد من الألفة والشعور بالراحة فيه، بالطبع لن تجد أفضل من الخشب كخامة مسيطرة على ديكورات المكان لتزيد من الشعور بدفء وحميمة الغرفة خاصة إن دمجت معه بعض الأحجار والمنسوجات المريحة. 

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