10 نماذج من الخزائن المفتوحة ليكونوا عنصر مفيد في المنزل

يبدو المنزل أكبر عندما يكون كل شيء في مكانه، مع حجرات وخزن منظمة، كل شيء موجود في الأدراج والرفوف المناسبة. الجميل في الخزائن والحجرات انه لا يوجد منها نموذج واحد بل تتعدد أشكالها وأنماطها. وإذا عرفت ماهي حاجياتك الشخصية ومستلزماتك ستعرف الخزن المناسبة لكل غرض وهذا سيسهل عليك الاختيار.

تختلف أيضا حسب تقسيمها فبعضها تحتوي على رفوف مختلفة، ومساحات بدون أبواب ومساحات خاصة لأشيائك المحبوبة، وبعضها الأخر قد يحتوي على مرايا أو مقعد.

لذلك في هذا المقال ستجد ما تبحث عنه وستعرف أي خزانه أو حجرة اكثر ملائمة لك، تابع معنا هذه النماذج العشرة، واختر ما يناسبك.