10 نماذج من الخزائن المفتوحة ليكونوا عنصر مفيد في المنزل

يبدو المنزل أكبر عندما يكون كل شيء في مكانه، مع حجرات وخزن منظمة، كل شيء موجود في الأدراج والرفوف المناسبة. الجميل في الخزائن والحجرات انه لا يوجد منها نموذج واحد بل تتعدد أشكالها وأنماطها. وإذا عرفت ماهي حاجياتك الشخصية ومستلزماتك ستعرف الخزن المناسبة لكل غرض وهذا سيسهل عليك الاختيار.
تختلف أيضا حسب تقسيمها فبعضها تحتوي على رفوف مختلفة، ومساحات بدون أبواب ومساحات خاصة لأشيائك المحبوبة، وبعضها الأخر قد يحتوي على مرايا أو مقعد.
لذلك في هذا المقال ستجد ما تبحث عنه وستعرف أي خزانه أو حجرة اكثر ملائمة لك، تابع معنا هذه النماذج العشرة، واختر ما يناسبك.
تفاصيل هذه الخزانة تشير أنها مناسبة اكثر لملابس الرجال. سيكتشف كل من استخدمها أنها مناسبة لعدم إضاعة الوقت بسبب التقسيم الدقيق للخزانة. حيق تم تقسيمها بحيث في نفس الجزء يوجد رف سفلي للقمصان ورف علوي للسراويل أو العكس بالعكس. بحيث يكون من السهل أن نرى كل الملابس وبالتالي يسهل ارتداء الملابس. المستوى السفلي مخصص للأحذية.
هذه الخزانة أعطت قيمة لكل قطعة، المحافظ، والأحذية والمجوهرات. وكأنها معرض يعرض كل المنتجات بشكل أنيق ومنظم. سيكون من السهل الجمع والاختيار بين الحذاء والحقيبة المناسبة على نحو أفضل.
مع تنظيم بسيط يمكنك الحفاظ على خزانة لجميع أفراد الأسرة. قد يساعدك تسميات لكل فرد من أفراد الأسرة على بعض الرفوف . ثم بوضع المفارش ومناشف الحمام في الرفوف العليا، ومواد النظافة في درج الآخر.
استفد من الزاوية، وذلك بتصميم خزانه مع أبواب قابلة للطي لتخزين افضل.
في غرفة بحجم جيد يمكنك جعلها أيضا غرفة الملابس. اجعل الخزانة مكونه من حجرات مفتوحة لرؤية أفضل، ولتنظيم أفضل هذا سيحفاظ على القمصان مطوية بشكل جيد، وعلى الملابس المعلقة.
تصميم اقتصادي لخزانة تحتل اثنين من الجدران تواجه بعضها البعض، مع رفوف منخفضة للأحذية وأرفف مفتوحة لكمية كبيرة من الملابس المطوية. في الجزء العلوي هذا النوع من الرفوف لتعليق البلوزات، والسراويل والتنانير بحيث يكون كل شيء في متناول اليد.
هنا كل شيء على رؤية واضحة وشاملة. يمكنك أن ترى بسرعة كل ما لديك، ما الملابس التي تستخدم أكثر أو أقل من غيرها. أما من حيث الاستغلال الجيد للمساحة فهو متمثل بالمساحة المستخدمة للغسالة ومجففة الملابس.
نعم قد تخفي الظلمة بعض العيوب، لكنها مؤشر سيئ للخزانه. الإضاءة الجيدة ضرورية في التصميم ويتم ذلك عن طريق إضاءة مركزة.
تصميم كلاسيكي والأكثر رواج بلون الخشب البني الغامق مع المرآة وأرفف وادرج بعضها مفتوحة وبعضها مغلقة.
من المهم أن ندرك أن الملابس المنظمة هي مفتاح للباس جيد. في تصميم الخزانة هذه هناك أماكن محددة لكل نوع من قطع الاكسسوارات. وتم تقسيم الأدراج وفقا لما لديك كم ملابس. والمرآة هي عنصر استراتيجي لينظروا إلينا من عدة زوايا قبل مغادرة المنزل.