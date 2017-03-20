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10 نماذج من الخزائن المفتوحة ليكونوا عنصر مفيد في المنزل

Heba khlili Heba khlili
Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura غرفة الملابس
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يبدو المنزل أكبر عندما يكون كل شيء في مكانه، مع حجرات وخزن منظمة، كل شيء موجود في الأدراج والرفوف المناسبة. الجميل في الخزائن والحجرات انه لا يوجد منها نموذج واحد بل تتعدد أشكالها وأنماطها. وإذا عرفت ماهي حاجياتك الشخصية ومستلزماتك ستعرف الخزن المناسبة لكل غرض وهذا سيسهل عليك الاختيار.
تختلف أيضا حسب تقسيمها فبعضها تحتوي على رفوف مختلفة، ومساحات بدون أبواب ومساحات خاصة لأشيائك المحبوبة، وبعضها الأخر قد يحتوي على مرايا أو مقعد.

لذلك في هذا المقال ستجد ما تبحث عنه وستعرف أي خزانه أو حجرة اكثر ملائمة لك، تابع معنا هذه النماذج العشرة، واختر ما يناسبك.

1. خزانة ملابس مثالية لعدم إضاعة الوقت… رجولية الطابع

Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura غرفة الملابس
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

تفاصيل هذه الخزانة تشير أنها مناسبة اكثر لملابس الرجال. سيكتشف كل من استخدمها أنها مناسبة لعدم إضاعة الوقت بسبب التقسيم الدقيق للخزانة. حيق تم تقسيمها بحيث في نفس الجزء يوجد رف سفلي للقمصان ورف علوي للسراويل أو العكس بالعكس. بحيث يكون من السهل أن نرى كل الملابس وبالتالي يسهل ارتداء الملابس. المستوى السفلي مخصص للأحذية.

2. تجاويف الخزانة مع لبحجم الصحيح

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

هذه الخزانة أعطت قيمة لكل قطعة، المحافظ، والأحذية والمجوهرات. وكأنها معرض يعرض كل المنتجات بشكل أنيق ومنظم. سيكون من السهل الجمع والاختيار بين الحذاء والحقيبة المناسبة على نحو أفضل.

3. خزانة مفتوحة مصنوعة من صفائح الخشب

RP, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الملابس
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

مع تنظيم بسيط يمكنك الحفاظ على خزانة لجميع أفراد الأسرة. قد يساعدك تسميات لكل فرد من أفراد الأسرة على بعض الرفوف . ثم بوضع المفارش ومناشف الحمام في الرفوف العليا، ومواد النظافة في درج الآخر.

4. الأبواب والأدراج الزجاجية للتخزين

Vestidor, fabrè fabrè غرفة الملابس
fabrè

fabrè
fabrè
fabrè

استفد من الزاوية، وذلك بتصميم خزانه مع أبواب قابلة للطي لتخزين افضل.

5. إذا كان هناك مكان متاح في المنزل… خزانة مفتوحة والكثير من الراحة

TB1504, Arq. Jacobo Smeke Arq. Jacobo Smeke غرفة الملابس
Arq. Jacobo Smeke

Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke

في غرفة بحجم جيد يمكنك جعلها أيضا غرفة الملابس. اجعل الخزانة مكونه من حجرات مفتوحة لرؤية أفضل، ولتنظيم أفضل هذا سيحفاظ على القمصان مطوية بشكل جيد، وعلى الملابس المعلقة.

6. تصميم الحد الأدنى

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تصميم اقتصادي لخزانة تحتل اثنين من الجدران تواجه بعضها البعض، مع رفوف منخفضة للأحذية وأرفف مفتوحة لكمية كبيرة من الملابس المطوية. في الجزء العلوي هذا النوع من الرفوف لتعليق البلوزات، والسراويل والتنانير بحيث يكون كل شيء في متناول اليد.

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7. غسالة ومجفف في الخزانة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

هنا كل شيء على رؤية واضحة وشاملة. يمكنك أن ترى بسرعة كل ما لديك، ما الملابس التي تستخدم أكثر أو أقل من غيرها. أما من حيث الاستغلال الجيد للمساحة فهو متمثل بالمساحة المستخدمة للغسالة ومجففة الملابس.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

نعم قد تخفي الظلمة بعض العيوب، لكنها مؤشر سيئ للخزانه. الإضاءة الجيدة ضرورية في التصميم ويتم ذلك عن طريق إضاءة مركزة.

9. التصميم المرغوب والأنيق

Mr.Javed, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة الملابس
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

تصميم كلاسيكي والأكثر رواج بلون الخشب البني الغامق مع المرآة  وأرفف وادرج بعضها مفتوحة وبعضها مغلقة.

10. الأبيض… فسيح ومشرق

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

من المهم أن ندرك أن الملابس المنظمة هي مفتاح للباس جيد. في تصميم الخزانة هذه هناك أماكن محددة لكل نوع من قطع الاكسسوارات. وتم تقسيم الأدراج وفقا لما لديك كم ملابس. والمرآة هي عنصر استراتيجي لينظروا إلينا من عدة زوايا قبل مغادرة المنزل.

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JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
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